Erhöhte Sterblichkeit durch Covid-19 Impfung ?

Es kursieren seit einiger Zeit Daten zum Thema #SarsCoV2, #Covid-19 und #Impfung aus UK im Internet & in #socialmedia. Diese Daten suggerieren eine erhöhte Sterblichkeit bei Menschen, die geimpft sind vgl. mit nicht geimpften Personen.

Also, was ist hier los?Ausgewählt hat man hier die Altersgruppe der 10-59 Jährigen. Die Gruppe wurde dann unterteilt in vollständig geimpfte & umgeimpfte & dann hat man beide miteinander verglichen. Die Todesursache wurde hier nicht berücksichtigt, es wurden also alle Todesursachen eingeschlossen.

In diesem Vgl. fiel dann auf, dass die Sterblichkeit in der Gruppe vollständig geimpfter Menschen etwa doppelt so hoch war wie bei ungeimpften Personen.

Man schloss daraus, dass die Impfung Ursache für diese Beobachtung sei, unterstellte „paradoxe Wirkungen durch Impfung“ und trat eine Diskussion los. Allerdings ist der kausale Zusammenhang zu COVID-19-Impfstoffen aus der Luft gegriffen. Vielmehr handelt es sich um einen „statistischen“ Fehler durch die Gruppierung und daraus resultieren falsche Schlussfolgerungen.

Sehen wir genauer hin:

Die Analyse verglich geimpfte & ungeimpfte aus einer jeweils sehr breiten Altersspanne v. 10-59 Jährigen. Die Auswahl dieser großen Altersspanne ist sehr beeinträchtigend, da die unterschiedlichen Zeitpunkten bei Einführung der Impfstoffe gar nicht berücksichtigt wurden.

Und das hat hier einen erheblichen Einfluss, denn natürlich wurden auch in England bei der Einführung des Impfstoffs Prioritäten gesetzt & ältere Menschen früher geimpft als jüngere.

Ältere Menschen & gefährdete Personen konnten sich in England bereits im Dezember 2020 gegen COVID-19 impfen lassen, während jüngere Altersgruppen erst später geimpft wurden. Den 12-15 Jährigen wurden die Impfungen zum Beispiel erst ab September 2021 angeboten und zum Zeitpunkt der Erstellung der Daten am 1. Dezember gab es noch gar keine flächendeckende Einführung für Kinder unter 12 Jahren (wir erinnern uns: Kinder unter 12 waren hier ebenfalls mit eingeschlossen). Jüngere Bevölkerungsgruppen in England hatten zum Zeitpunkt der Darstellung also folglich niedrigere Impfquoten als ältere Altersgruppen. Das hat zur Folge, dass in der breiten Altersgruppe der 10- bis 59-Jährigen die geimpfte Gruppe im Durchschnitt viel älter war als die ungeimpfte Gruppe.

Da die Sterblichkeitsraten für ältere Menschen naturgemäß höher sind & aufgrund d. genannten Impfeinführung deutlich mehr ältere Personen in der Gruppe geimpfter enthalten waren, zeigt sich auch eine erhöhte Sterblichkeitsrate für die geimpfte Bevölkerung im Vgl. zur ungeimpften Bevölkerung in dieser Gegenüberstellung. Tatsächlich verglich man hier also versehentlich auch ein großes Stück weit die Sterblichkeit zwischen alten & jungen Menschen unabhängig von der Todesursache. Und da ist das Ergebnis nun wirklich nicht überraschend, denn es kann davon ausgegangen werden, dass d. jährliche Sterblichkeitsrate am älteren Ende des untersuchten Altersspektrums von 10-59 Jahren mehr als 50x höher ist als die Sterblichkeitsrate am jüngeren Ende des Spektrums (mit 478,2 /100.000 Todesfällen bei 55-59 Jährigen & 8,8 /100.000 bei 10-14 Jährigen). Bis heute gibt es also KEINEN Hinweis auf eine durch Impfung verursachte Sterblichkeit, wenn man die veröffentlichten vollständigen Impfdaten (2 Dosen) & die Altersverteilung entsprechend der Impfeinführung berücksichtigt.

Da sowohl d. Sterberisiko als auch d. Impfraten in den einzelnen Altersgruppen stark variieren, ist d. Zusammenfassung d. dramatisch ungleichen Altersverteilung ein Beispiel für d. Verzerrung, d. auch als Simpson-Paradoxon bezeichnet wird.

Eine ähnliche Panne gab es schon einmal in Verbindung mit einer Diskriminierungsklage an der University of California in Berkeley (wer sich hier belesen will, findet ausgesprochen viel im Web).

Fazit:

Es stimmt, dass die Altersgruppe der 10- bis 59-Jährigen zum Zeitpunkt der Beobachtung eine höhere Sterblichkeitsrate bei geimpften Personen aufweist. Dies ist jedoch nicht darauf zurückzuführen, dass Impfstoffe Todesfälle verursachen.

Vielmehr handelt es sich hierbei um d. Folgen einer schlechten Definition zu großer Altersgruppen sowie d. fehlende Berücksichtigung d. Tatsache, dass d. Impfraten in älteren Altersgruppen zum Zeitpunkt der Datenerhebung viel höher waren als bei den jungen Menschen.

Es bleibt dabei, egal ob gegen Delta oder Omikron: die #Impfung reduziert die Wahrscheinlichkeit der schweren #Infektion, reduziert die Wahrscheinlichkeit der Hospitalisierung, reduziert deutlich die Sterblichkeitsrate und ist sicher.

Persönliche Anm.: es ist nicht mein Ziel, Menschen dazu zu überreden, sich impfen zu lassen. Wir haben hier einen dynamischen Diskurs. Jedoch darf die Diskussion nicht auf Falschaussagen beruhen, denn jeder sollte seine Entscheidung basierend auf Tatsachen treffen dürfen.

