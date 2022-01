Kreml-Sprecher Peskow: Konzentration der Streitkräfte an der Kontaktlinie zum Donbass deutet auf die Vorbereitung der Offensive durch Kiew hin

von https://tass.ru

Übersetzung LZ

Kreml-Sprecher: Bedrohung durch Provokationen der ukrainischen Streitkräfte im Donbass jetzt höher als zuvor

Die Konzentration von Militär und Ausrüstung an der Kontaktlinie im Donbass durch Kiew zeigt, dass die Ukraine sich auf Offensivaktionen vorbereitet, was Russland mit Sorge erfüllt. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, sagte Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten.

„Die ukrainischen Behörden konzentrieren in der Tat eine große Anzahl von Kräften und Mitteln an der Kontaktlinie. Die Art dieser Konzentration lässt auf Vorbereitungen für offensive Maßnahmen schließen. Eine solche Bedrohung besteht in der Tat. Und in der Tat, jedes einzelne Waffenelement, ob defensiv oder offensiv, inspiriert die Hitzköpfe in Kiew erneut zu dieser Operation. Wir können nur besorgt sein“, sagte Peskow.

Er wies darauf hin, dass die Gefahr von Provokationen durch die ukrainischen Streitkräfte im Donbass jetzt größer ist als zuvor.

„Es gibt eine Bedrohung, und sie ist jetzt sehr hoch. Sie ist höher als zuvor“, sagte der Kreml-Sprecher auf die Frage, wie der Kreml die Bedrohung durch eine ukrainische Offensive und Provokationen gegen die ausgerufenen Republiken einschätze.

Gleichzeitig gab der Sprecher keine Antwort auf die Frage, wann nach Ansicht des Kremls eine ukrainische Offensive im Donbass beginnen könnte. „Wir sollten es unserem Gegenüber nicht gleichtun und uns nicht auf Dinge einlassen, die hysterischen Aktionen ähneln“, sagte Peskow und bezog sich damit auf Äußerungen im Ausland über eine angeblich mögliche russische Invasion in der Ukraine.

Moskau möchte, dass die NATO-Staaten die ukrainischen Behörden in jeder ihrer neuen Erklärungen auffordern, die Möglichkeit einer gewaltsamen Lösung im Donbass nicht einmal in Erwägung zu ziehen.

„In diesem Fall würden wir uns wünschen, dass die NATO-Länder in ihren zahlreichen Erklärungen Kiew auffordern, nicht einmal an die Möglichkeit einer militärischen Lösung in der Ukraine zu denken“, sagte er.

Zuvor hatte der Chef der selbsternannten Donezker Volksrepublik (DNR), Denys Puschylin, erklärt, dass rund 120.000 Soldaten der ukrainischen Seite seit dreieinhalb Monaten an der Kontaktlinie im Donbass stationiert seien. Er sagte auch, dass die Donezker Volksrepublik von der Vorbereitung von Sabotagegruppen, die Terroranschläge verüben wollen, Kenntnis habe.

