Türkei erleidet den größten Stromausfall aller Zeiten

von Cap Allon – https://electroverse.net

Übersetzung LZ

Zu den historischen winterlichen Problemen kam hinzu, dass die Türkei gestern die Stromversorgung ihrer Industriezweige einstellte, nachdem der Iran aufgrund seines eigenen rekordverdächtigen Heizbedarfs einen vorübergehenden Stopp der Erdgasexporte angekündigt hatte.

Beamte des staatlichen Pipelineunternehmens Botas wurden zu einer Notmission nach Teheran entsandt, um zu versuchen, die Unterbrechung rückgängig zu machen. Dies führte zu der vermutlich schlimmsten Energiekrise, die die Türkei je erlebt hat, nachdem die türkische Regierung in Hunderten von Industriegebieten drei Tage pro Woche Stromausfälle verhängt hatte.

Die Industrie macht fast ein Viertel der türkischen Wirtschaftsleistung aus, und fast 10 % der Arbeitskräfte des Landes sind in Industriegebieten beschäftigt, so dass die Folgen des Stromausfalls landesweit zu spüren sein könnten, berichtet bloomberg.com – mehr als die Hälfte des Stroms des Landes wird in gasbetriebenen Anlagen erzeugt.

Die Stromlieferungen wurden unterbrochen, nachdem der Iran, ein wichtiger Gaslieferant der Türkei, Ende letzter Woche einen zehntägigen Stillstand angekündigt hatte, der mit technischen Mängeln begründet wurde, den Analysten jedoch mit dem rekordverdächtigen Energieverbrauch in Verbindung brachten, der den Iran selbst nach den weit verbreiteten Rekordtieftemperaturen und dem beispiellosen Schneefall erfasst hatte.

Am Sonntag forderte der iranische Ölminister Javad Owji die Bürger auf, den Verbrauch zu reduzieren und „warme Kleidung zu tragen“, nachdem der Verbrauch mit 692 Millionen Kubikmetern pro Tag einen neuen Rekordwert erreicht hatte, der jedoch wieder gebrochen werden dürfte, nachdem für die neue Woche noch kältere Bedingungen vorhergesagt wurden.

Die derzeitige Rekordkälte im Iran und der daraus resultierende Anstieg der Heizungsnachfrage haben zu einer akuten Gasverknappung geführt, so dass das Land wieder auf die Verbrennung schmutzigerer fossiler Brennstoffe umgestiegen ist, um die höhere Belastung zu bewältigen. Dieses Szenario spielt sich auch in Europa ab, wo eine überstürzte, schlecht durchdachte Umstellung auf erneuerbare Energien in Verbindung mit historisch kalten Wintern zu einer regelrechten Energiekrise führt.

Wie ich bereits gestern erörtert habe – aber es lohnt sich, dies zu wiederholen – ist der Iran ein typisches Beispiel. Das Land verfügt über die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt, ist aber kaum in der Lage, die Binnennachfrage zu decken. Dies ist auf einen Rückgang der Produktion zurückzuführen, der auf einen chronischen Mangel an Investitionen in einen unattraktiven Öl- und Gassektor zurückzuführen ist:

Die lähmenden Unterbrechungen der Kraftstoffversorgung in der Türkei kommen zustande, da das Land mit einer stark geschwächten Lira um die Deckung der steigenden Energiekosten kämpft.

Nach Angaben der Energiebörse Istanbul lagerten am 18. Januar nur 1,2 Milliarden Kubikmeter Gas in der Türkei – das sind 42 % weniger als vor einem Jahr. Umgekehrt erreichte der Erdgasverbrauch des Landes am 20. Januar aufgrund der Rekordkälte ein Rekordhoch.

Der Bloomberg-Bericht kommt zu dem Schluss, dass sich die Energiekrise in den kommenden Tagen noch verschärfen könnte, da die Temperaturen voraussichtlich noch weiter unter die saisonalen Normen fallen werden, was die Nachfrage nach Gas weiter ansteigen lassen würde, während das Angebot durch den Iran gedrosselt wird.

Die Regierung hat versprochen, dass die Haushalte nicht von Stromausfällen und eingeschränkten Gaslieferungen betroffen sein werden – wir werden sehen…

BRUTALER WINTER FÜHRT ZU „HORRORSZENEN“ IN SYRISCHEN LAGERN

Rekordkälte und Schnee haben in letzter Zeit weite Teile des Nahen Ostens heimgesucht. Der stellvertretende regionale Koordinator für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen sagte am Montag, dass die eisigen Temperaturen in Syrien die Lager für Binnenflüchtlinge in Katastrophengebiete verwandelt haben.

Der Koordinator Mark Cutts sagte, die humanitären Helfer hätten in den letzten Tagen „einige echte Horrorszenarien“ erlebt, nachdem eisige Kälte und Rekordschnee über das Land hinweggefegt waren – ganze Familien seien in ihren Zelten erfroren.

„Unsere humanitären Helfer haben Menschen aus eingestürzten Zelten herausgezogen“, so Cutts, der hinzufügte, dass viele Menschen keine Schaufeln oder andere Ausrüstung haben, um den Schnee zu räumen, so dass sie dies mit bloßen Händen tun, während Kinder nur mit Sandalen durch den Schnee laufen.

Die Menschen „leben in diesen zerrissenen und zerfetzten Zelten bei diesen Minusgraden“, so der Koordinator.

Ihm zufolge sind etwa 100.000 Menschen von den starken Schneefällen betroffen und etwa 150.000 kämpfen mit eisigen Temperaturen: „Das ist eine Viertelmillion Menschen, die jetzt wirklich unter den Auswirkungen dieser Kältewelle leiden, die sich über die gesamte Region erstreckt.“

Cutts schloss mit einem Appell an die internationale Gemeinschaft, das Ausmaß der Krise zu erkennen und die Vertriebenen rasch aus den Zelten in sicherere und menschenwürdigere Notunterkünfte zu bringen.