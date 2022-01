Sahara erlebt seltenen Schnee; Tausende stecken auf türkischen Autobahnen fest; Rekordkälte erfaßt den Nahen Osten; Rekordschneefälle in den USA halten an; Hunga Tonga schleudert Asche 39 km hoch

von Cap Allon – https://electroverse.net

Übersetzung LZ

Sahara erlebt seltenen Schnee

Die Sanddünen der Sahara wurden in dieser Woche von einem seltenen Schneefall bedeckt, und die Temperaturen fielen in der Nähe der Stadt Ain Sefra im Nordosten Algeriens auf -28,4 °C.

In diesem Teil der Sahara, der vom Atlasgebirge umgeben ist, hat es zwar schon früher geschneit, aber nur bei einer Handvoll Gelegenheiten – genau genommen nur fünf Mal in den letzten 43 Jahren: 1979, 2016, 2018, 2021 und jetzt 2022.

Die Flocken bildeten atemberaubende Muster im Sand, die der örtliche Fotograf Karim Bouchetata festgehalten hat:

Die Temperaturen fielen auf -2C (35.6F) [Karim Bouchetta].

Schnee in der Sahara-Wüste [Karim Bouchetta].

Bouchetata machte auch im Januar letzten Jahres Bilder vom Schnee in der Sahara, als Schafe und Kamele auf den schneebedeckten Dünen standen, während die Temperaturen auf -3°C fielen.

Im Jahr 2016, während des ersten Sahara-Schnees seit 37 Jahren, blieb so viel Schnee liegen, dass Kinder Schneemänner bauen und sogar mit dem Schlitten die Dünen hinunterfahren konnten. Zwei Jahre später wurde die Wüste nach einem verrückten Wintersturm mit einer satten Schneedecke von 18 Zentimetern bedeckt. Im Jahr 2021 kehrten die Flocken zurück. Und dann auch dieses Jahr wieder.

Die geringe Sonnenaktivität führt zu einer Verschiebung der Wettermuster (u. a. durch die Abschwächung der Jetstreams). Und Nordafrika bekommt das am eigenen Leib zu spüren. In der gesamten Region ist eine Begrünung zu Gange, da mehr Feuchtigkeit „hineingeschleust“ wird – die Rückkehr des Winterschnees in den letzten Jahren ist ein Beweis dafür.

Tausende stecken auf türkischen Autobahnen fest

Die Türkei wurde in dieser Woche von Schneestürmen heimgesucht, und in den meisten der 81 Provinzen des Landes wurden Unwetter gemeldet. Das Präsidium für Katastrophen- und Notfallmanagement (AFAD) teilte mit, dass 722 Straßen zu Städten und Dörfern in Bolu, Gaziantep, Kahramanmaraş, Artvin und Bingöl gesperrt wurden – aber die Situation in den Städten war nicht viel besser…

Tausende von Fahrzeugen saßen auf einer wichtigen Verbindungsstraße zwischen den südlichen Provinzen der Türkei fest, als am Dienstag und Mittwoch heftige Schneefälle einsetzten. Insgesamt mussten rund 4 580 Personen auf der Autobahn Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) bei bitterer Kälte evakuiert werden. Rund 186 von ihnen benötigten medizinische Hilfe und wurden umgehend in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Räumungsmannschaften verteilten Lebensmittel an weitere 7.000 Menschen auf der Autobahn.

Die sozialen Medien wurden bald mit Fotos und Videos von Menschen überschwemmt, die um Hilfe baten.

Die Temperaturen in Gaziantep fielen am frühen Mittwochmorgen auf -3°C, und die Schneemengen im Stadtzentrum erreichten eine rekordverdächtige Höhe von über 50 cm.

Da die Straßen in und um die Stadt verstopft waren, mussten Tausende von Menschen ihre Autos stehen lassen und sich zu Fuß in Sicherheit bringen:

Zum Glück hörte der Schneefall in Gaziantep am Mittwoch auf, aber die Straßen waren immer noch mit Pulverschnee bedeckt und vereist, und in vielen Stadtvierteln fiel der Strom aus.

Um zu helfen, schickte das türkische Militär Hubschrauber zu einigen Abschnitten der Autobahn, die die gestrandeten Autofahrer mit Lebensmitteln und Kraftstoff versorgten. Auch Abschleppwagen wurden von der Armee entsandt, um festsitzende Fahrzeuge zu befreien.

Insgesamt wurden 161 Bulldozer, Schneepflüge und anderes schweres Gerät eingesetzt, um die Straße zu räumen.

Auch auf der Akseki-Seydişehir-Autobahn, die die Mittelmeerprovinz Antalya mit der Zentralprovinz Konya verbindet, saßen Hunderte von Fahrzeugen fest – und wie in Gaziantep lieferten die Einsatzkräfte Lebensmittel an die gestrandeten Autofahrer aus.

So sieht es in den meisten Teilen der Türkei in dieser Woche aus (siehe Videos unten), wo beispiellose Schneefälle das Leben weiterhin beeinträchtigen und am Mittwoch sogar Schulschließungen in 52 (von 81) Provinzen erzwangen.

Der staatliche türkische Wetterdienst (TSMS) warnte, dass die außergewöhnlichen Schneefälle für viele Menschen bis zum Ende der Woche anhalten werden. Das Gleiche gilt für die Kälte – im Dorf Bezirhane im Bezirk Caldiran in der Provinz Van wurden am 18. Januar Tiefstwerte von -39,7 °C gemessen, was insbesondere für die Türkei außergewöhnlich kalt ist:

Rekordkälte erfaßt den Nahen Osten

Im Süden der Türkei herrschte in einer Reihe von Ländern Rekordkälte, darunter im Libanon, Irak, Iran, Syrien, Israel und Jordanien.

In den libanesischen Bergen wurden Tiefstwerte von bis zu -27 °C gemessen.

In Erbil im Nordirak wurden historisch niedrige Werte von -15 °C gemessen (ebenso wie starker Schneefall – siehe Tweet unten); in den tieferen Lagen des Irak wurden in Kirkuk -4,7 °C und in Bagdad -2C gemessen.

In den iranischen Bergen wurden extreme Tiefstwerte von etwa -23 °C gemeldet, und in Saqqez in der Provinz Kurdistan wurde ein Tiefstwert von -27,4 °C gemessen – Berichten zufolge sind die Menschen dort in Lebensgefahr.

In Damaskus, Syrien, wurde am 18. Januar eine Temperatur von -8 °C gemessen – eine unglaubliche Messung.

Beer Sheva in Israel meldet ebenfalls seltene Fröste, und das Land hat gerade eine Rekordnachfrage nach Strom verzeichnet.

In Jordanien wurden laut dem unten stehenden Tweet Rekordtiefsttemperaturen gemessen, in Safawi beispielsweise sank die Temperatur auf -5 °C.

Die Berge entlang der östlichen Mittelmeerküste wurden in den letzten Tagen von schweren Schneestürmen heimgesucht.

Und weiter südöstlich, in Turaif in Saudi-Arabien, wurden anomale -6 °C gemessen, und in Mekka, ebenfalls in Saudi-Arabien, wurde eine sehr niedrige Tageshöchsttemperatur von nur 24 °C registriert.

Die Vorhersagen deuten darauf hin, dass die anomal winterlichen Bedingungen im Nahen Osten bis Ende Februar anhalten könnten.

Nachfolgend ein Blick auf die Temperaturanomalien in der Region für den 1. Februar:

GFS 2m-Temperaturanomalien (C) 1. Februar [tropicaltidbits.com].

Rekordschneefälle in den USA halten an

Nach den Rekordschneefällen der vergangenen Woche werden weite Teile der USA von einem weiteren arktischen Sturm heimgesucht, der für weite Teile des Landes Schnee und Eis bringen soll.

Laut The Weather Channel wird ein weiterer großer Wintersturm vom Südosten über Teile des Mittleren Westens und der Ostküste hinwegziehen. Als Reaktion darauf hat der Nationale Wetterdienst Wintersturmwarnungen für viele Staaten herausgegeben, darunter New York, New Jersey, Virginia und Texas.

Die meisten Wintersturmwarnungen beginnen am Donnerstagmorgen oder -nachmittag. Und das nur wenige Tage, nachdem der Wintersturm Izzy in mehreren nördlichen Bundesstaaten mehr als einen Meter Schnee fallen ließ, nachdem er auch den Südosten heimgesucht hatte.

Unten sehen Sie die neuesten GFS-Läufe.

Sie zeigen, dass ein Großteil des amerikanischen Kontinents bis Donnerstag von anomaler Kälte betroffen ist, wobei die Werte leicht um 16-20 °C unter den jahreszeitlichen Durchschnitt fallen können:

GFS 2m Temperaturanomalien (C) Donnerstag, 20. Januar [tropicaltidbits.com].

Wie bereits erwähnt, wird auch der Schnee bemerkenswert sein, und zwar nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, wo sich die monatlichen Rekordhäufungen des Dezembers noch einmal deutlich verstärken werden.

GFS 2m Temperature Anomalies (C) Thurs, Jan 20 [tropicaltidbits.com].

All dieser Schnee trägt auch zur Gesamtschneemasse der nördlichen Hemisphäre bei, die nach dem letzten Datenpunkt (18. Januar) um mehr als 400 Gigatonnen über dem Durchschnitt von 1982-2012 liegt:

Hunga Tonga schleudert Asche 39 km hoch

Und schließlich wurde die Eruption von Hunga Tonga-Hunga Ha’apai am 15. Januar nach oben korrigiert und als VEI 5 nahezu bestätigt.

Auf der Grundlage vorläufiger Satellitendaten von globalen Wetterradaren erreichte die geschätzte Höhe der Eruptionssäule eine Höhe von 39 km, was, wenn sich dies bestätigt, den höchsten Ausbruch der Neuzeit bedeuten würde.

Es wird erwartet, dass eine solche stratosphärische Injektion von Partikeln den Planeten über einen Zeitraum von 12-18 Monaten um etwa 0,3°C abkühlt.

Jüngste Himawari-8-Satellitenbilder der SO2-Konzentration in der Atmosphäre zeigen, dass sich die Aerosolwolke jetzt über dem Indischen Ozean ausbreitet und auf Ostafrika zusteuert:

Es wird noch Wochen dauern, bis die endgültige Einstufung der Eruption feststeht, aber eine Einstufung als VEI 5 im mittleren Bereich ist höchstwahrscheinlich.

Damit wäre die Explosion des Hunga Tonga eine der größten seit der VEI 7 des Mount Tambora im Jahr 1815, die während des Dalton-Minimums (1790-1830) zum „Jahr ohne Sommer“ führte. Damit liegt er knapp hinter der großen VEI 5-Explosion des Pinatubo von 1991, die den Planeten um ca. 0,5 bis 0,6 °C abgekühlt haben soll.

Bleiben Sie dran, wenn es neue Informationen über Hunga Tonga-Hunga Ha’apai gibt – die Daten kommen noch rein.

Auf die eine oder andere Weise kehren die KALTEN ZEITEN zurück, die mittleren Breitengrade REFREEZIEREN – wahrscheinlich im Einklang mit der historisch niedrigen Sonnenaktivität, der wolkenbildenden kosmischen Strahlung und dem meridionalen Jetstream (neben vielen anderen Einflüssen, einschließlich der bevorstehenden Freisetzung des Beaufortwirbels).