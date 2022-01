Russland, Ukraine u.a.: Was kommt als Nächstes?

von Patrick Armstrong – http://www.theblogcat.de

Das aktuelle Propaganda-Mem in Washington lautet, dass Russland in die Ukraine „eindringen“ und sie absorbieren wird. Das wird es nicht: Die Ukraine ist ein zerfallendes, verarmtes, deindustrialisiertes, geteiltes, korruptes und verfallendes Chaos; Moskau will nicht die Verantwortung für diese Last übernehmen. Moskau ist sich voll und ganz bewusst, dass seine Truppen in vielen Teilen der Ukraine willkommen sein werden, in anderen jedoch nicht. In der Tat muss man sich in Moskau wünschen, Stalin hätte Galizien an Polen zurückgegeben, anstatt es nach dem Krieg der Ukrainischen SSR zu überlassen und Warschau das Problem aufzubürden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der größte Teil von Neurussland ultimativ aufgenommen wird.

Für Moskau ist nicht die Ukraine das Problem, sondern Washington. Oder, wie Putin es ausdrücken könnte: Tabaqui tut, was Schir Khan ihm sagt, und es hat keinen Sinn, sich mit ihm auseinanderzusetzen, gehe direkt zu Schir Khan. Das ist es, was Moskau mit seinen Vertragsvorschlägen zu tun versucht.

Nehmen Sie zum Beispiel Wendy Sherman, die in diesem Monat die wichtigste amerikanische Unterhändlerin in Genf war. Schauen Sie sich ihre Biographie auf Wikipedia an. https://de.wikipedia.org/wiki/Wendy_Sherman

Leider verstehen die Blinkens, Sullivans, Farkas‘, Nulands und andere, die die Politik der USA zu bestimmen scheinen, nichts davon. Sie sind nach wie vor davon überzeugt, dass die USA eine mächtige Macht sind, dass Russland schwach ist und schwächelt, dass Putins Position wackelig ist, dass die Sanktionen greifen, dass Russlands Wirtschaft schwach ist und so weiter. Und dass sie die moderne Kriegsführung verstehen. Alles, was in den letzten zwanzig Jahren geschehen ist, widerspricht ihrer Ansicht, aber sie halten trotzdem daran fest.

Der zweite Irrglaube in Washington ist, dass Moskau im Falle eines „Einmarsches in die Ukraine“ so weit wie möglich von Kiew entfernt beginnen und einen Panzer nach dem anderen auf die Straße schicken würde, damit die von den USA gelieferten PAWs einen hohen Preis fordern könnten. Das ist absolut nicht das, was Moskau tun würde, wie Scott Ritter erklärt. https://consortiumnews.com/2022/01/10/what-war-with-russia-would-look-like/

Wir warten auf die endgültige Antwort Washingtons, aber die Aussichten sind im Moment nicht sehr ermutigend: Die billigen Drohungen und prahlerischen Meinungsäußerungen überschlagen sich. Was ist also Moskaus Plan B?

Vielleicht war die gescheiterte Farbrevolution in Kasachstan eine Antwort eines Teils des Tiefen Staates/Borg der USA, aber wenn dem so ist, war es eine schnelle und eindrucksvolle Demonstration, wie wenig der Tiefe Staat der USA die wahren Zusammenhänge der Kräfte versteht.

Die so genannte „Thukydides-Falle“ bezeichnet einen Zustand, in dem eine Macht (damals Sparta, heute die USA) die aufstrebende Macht einer anderen (damals Athen, heute China und Russland) fürchtet und einen Krieg beginnt, weil sie befürchtet, dass ihre Position nur schwächer werden kann. Die brutale Wahrheit ist, dass dieser Punkt bereits überschritten ist: Russland und China sind in jeder messbaren Hinsicht mächtiger als die USA und ihre Verbündeten – mehr Stahl, mehr Nahrungsmittel, mehr Waffen, mehr STEM, mehr Brücken, mehr Geld – mehr alles. Die NATO/USA würden einen konventionellen Krieg verlieren – amerikanische Militärs wissen das.

Das Problem liegt in der Selbstüberschätzung, die auf nichts begründet ist. Moskau hat einen Vorschlag unterbreitet, der auf dem unbestreitbar wahren Standpunkt beruht, dass Sicherheit auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn eine Seite die andere bedroht, wird die bedrohte Seite Maßnahmen ergreifen, um ihre Position zu stärken, und das Bedrohungsniveau steigt und steigt. Während des Kalten Krieges haben beide Seiten verstanden, dass es Grenzen gibt, dass Drohungen gefährlich sind und dass Verhandlungen Schlimmeres verhindern können. Aber Washington hat sich in seinem Wahn der ewigen Überlegenheit verloren.

„Wir machen deutlich, dass wir bereit sind, über den Wechsel von einem militärischen oder militärisch-technischen Szenario hin zu einem politischen Prozess zu sprechen, der die militärische Sicherheit aller Länder in der OSZE, im euro-atlantischen und eurasischen Raum wirklich stärken wird. Wir haben ihnen gesagt, dass wir, wenn das nicht klappt, Gegenbedrohungen schaffen werden; dann wird es zu spät sein, uns zu fragen, warum wir solche Entscheidungen getroffen und solche Waffensysteme aufgestellt haben.“

„Мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность <…> всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО – прим. ТАСС), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы.“

– Russlands stellvertr. Außenminister Aleksandr Grushko, zitiert von TASS https://tass.ru/politika/13239213

Moskau hat den USA/NATO ein Ultimatum gestellt. Es lautet wie folgt: Führt ernsthafte Verhandlungen über die hier dargelegten Punkte. Einige von ihnen sind nicht verhandelbar. An die USA: https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790818/?lang=en

An die NATO: https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/?lang=en&clear_cache=Y

Ultimaten haben immer eine „Oder sonst“-Klausel. Was ist das „oder sonst“ in diesem Fall? Ich weiß es nicht, aber ich habe nachgedacht und die Gedanken anderer gelesen, und es folgen einige Ideen und Vermutungen. Sie sind in der Reihenfolge, in der sie mir in den Sinn gekommen sind. Unabhängig davon, ob Moskau eine solche Liste vor sich liegen hat oder nicht, hat man sicherlich viele „Gegendrohungen“, die man einsetzen kann.

Warum jetzt? Es gibt zwei mögliche Antworten, die beide wahr sein könnten. Die USA/NATO wenden seit Jahren eine „Salamitaktik“ gegen Russland an; Moskau hat beschlossen, dass eine zweite Ukraine-Krise innerhalb eines Jahres eine dünne Scheibe zu viel ist. Zweitens: Moskau könnte der Meinung sein, dass dies angesichts des rapiden Niedergangs der USA die letzte Chance ist, dass es eine ausreichende zentrale Autorität gibt, um ein echtes Abkommen zu schließen; ein Abkommen, das einen katastrophalen Krieg verhindern wird. (Die so genannte Thukydides-Falle: https://www.belfercenter.org/thucydides-trap/overview-thucydides-trap ).

Natürlich weiß ich nicht, was Putin & Co. tun werden, und wir müssen die Existenz eines neuen internationalen Akteurs in Betracht ziehen: Putin, Xi und Partner. Xi hat gerade deutlich gemacht, dass Peking die „Kerninteressen“ Moskaus unterstützt. Es ist wahrscheinlich, dass jegliche „Gegendrohungen“ koordiniert sein werden. Die Tabaquis (Schakale) haben wie erwartet reagiert, aber vielleicht (so wollen wir hoffen) nimmt Washington das Ganze ernster.

Andere Kommentare, die ich für lesenswert halte: Martyanov, Bernhard, Saker, Doctorow. Die westlichen Medien sind als Quelle unabhängigen Denkens wertlos (typisches Klischeefest der BBC – verstärkt durch falsche Zitate), aber vielleicht zeigt die WaPo, dass der Wind von einer anderen Seite zu wehen beginnt: „Der Kalte Krieg ist vorbei. Warum behandeln wir Russland immer noch wie das Reich des Bösen?“

https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/12/17/russia-united-states-cold-war/

An meine CSIS-Leser: Die Welt befindet sich an einem ernsten Wendepunkt, und der Westen sollte sich besser darauf konzentrieren. Moskau und Peking sind nicht auf meine Ratschläge angewiesen, und ich spreche auch nicht mit ihnen: Betrachten Sie dies als eine der Briefing-Notizen, die ich früher geschrieben habe. Moskau meint es ernst und hat echte „Gegenbedrohungen“.

MILITÄRISCHE MASSNAHMEN

– Moskau könnte eine Liste von Zielen in NATO-Ländern veröffentlichen, die im Falle von Feindseligkeiten mit nuklearen oder nichtnuklearen Abstandswaffen getroffen werden können. Dazu würden wahrscheinlich Hauptquartiere, Luftwaffenstützpunkte, Hafenanlagen, Logistikeinrichtungen, Munitionsdepots, Militärbasen, Munitionsfabriken usw. gehören.

– Moskau könnte nukleare Mittel- und Kurzstreckenraketen in Kaliningrad und Belarus stationieren. Für letzteres ist die Zustimmung von Minsk erforderlich, aber der weißrussische Präsident Lukaschenka hat angedeutet, dass sie erteilt werden wird. Moskau könnte dann deutlich machen, dass sie auf NATO-Ziele gerichtet sind.

– Moskau könnte Iskander stationieren und viele Flugzeuge mit Kinzhals in der Luft haben und bekannt geben, dass sie auf NATO-Ziele gerichtet sind.

– Moskau könnte einen plötzlichen Schlag mit Abstandswaffen und Spezialkräften durchführen, die das Asow-Bataillon in der Ostukraine vernichten. Moskau würde zwei Vorteile sehen: 1) Es würde die Hauptbedrohung für die LDNR beseitigen und 2) es würde das Kräfteverhältnis in Kiew verändern. Es wäre auch eine Live-Demonstration von Russlands enormer militärischer Macht.

– Moskau könnte den Westen an die Bedeutung der Bemerkung des sowjetischen Marschalls Ogarkow erinnern, dass Präzisionswaffen die Atomwaffen in gewissem Maße überflüssig gemacht haben. Eine vorausschauende Bemerkung, die vor 35 Jahren ihrer Zeit etwas voraus war, heute aber durch Russlands Arsenal an Hyperschall-Präzisionsraketen bestätigt wird.

– Die russische Marine verfügt über die leisesten U-Boote der Welt; Moskau könnte einen Film über die Bewegungen eines NATO-Schiffes, das durch das Periskop gesehen wird, erstellen und veröffentlichen.

– Ich glaube (vermute), dass die russischen Streitkräfte über die Fähigkeit verfügen, mit Aegis ausgerüstete Schiffe zu blenden. Moskau könnte dies in der Öffentlichkeit auf eine Weise tun, die nicht zu leugnen ist. Ohne Aegis ist die US-Überwasserflotte nur ein Ziel. Einspruch: Das ist ein kriegswichtiges Geheimnis und sollte nicht leichtfertig verwendet werden. Es sei denn, die russischen Streitkräfte verfügen über etwas noch Effektiveres.

– Moskau könnte mehr Stoßtruppen wie die Erste Garde-Panzerarmee aufstellen.

– Russland verfügt über große und sehr schlagkräftige Luftlandetruppen, die viel stärker sind als die leichte Infanterie anderer Länder und in der Lage sind, Territorium zu erobern und gegen alle Angriffe mit Ausnahme schwerer Panzer zu halten. Und sie werden aufgestockt. Moskau könnte seine Fähigkeiten in einer Übung demonstrieren, bei der die plötzliche Einnahme wichtiger gegnerischer Einrichtungen wie eines Hafens oder eines großen Flugplatzes geübt wird, wobei NATO-Vertreter eingeladen werden, vom Zielgebiet aus zuzusehen.

– Die russischen Streitkräfte könnten das nächste NATO-Element, das sich den russischen Grenzen nähert, gezielt ins Visier nehmen; sie könnten Schiffe und Flugzeuge, die ihnen zu nahe kommen, aggressiv angreifen und dies öffentlich bekannt machen.

– Moskau könnte öffentlich demonstrieren, wozu Poseidons in der Lage sind, und auf überzeugende Weise zeigen, dass sie sich auf See vor der US-Küste befinden. Dasselbe gilt für den Burevestnik. Kurzum, Moskau könnte das amerikanische Festland direkt mit nichtnuklearen Waffen bedrohen. Etwas, das seit 1814 niemandem mehr gelungen ist.

– Moskau könnte neue Wunderwaffen enthüllen (mehrere wurden diese Woche enthüllt: Supertorpedo, Okhotnik, der PGM abwirft, UAV, der ein Hubschrauberziel abschießt).

https://www.youtube.com/watch?v=oAvWY1RV6fI

– Gibt es das Club-K-Container-Raketensystem tatsächlich? (Wenn ja, könnte Moskau es öffentlich vorführen, wenn nicht sogar so tun, als ob es existiert). In jedem Fall könnte Moskau öffentlich erklären, dass sie überall zu finden sind und an Länder verkauft werden, die von den USA/NATO bedroht werden.

DIPLOMATISCHE/INTERNATIONALE MASSNAHMEN

– Moskau könnte öffentlich einige militärische Schlüsseltechnologien an China weitergeben, mit der Lizenz, sie dort zu bauen.

– Moskau könnte einen formellen Militärvertrag mit China abschließen, der eine „Artikel 5“-Klausel enthält.

– Moskau könnte einen formellen Militärvertrag mit Weißrussland abschließen, der die Stationierung umfangreicher Kampftruppen vorsieht.

– Moskau könnte Streitkräfte in den zentralasiatischen Nachbarländern stationieren

– Russische und chinesische Kriegsschiffe, die von Langstreckenflugzeugen begleitet werden, könnten im Golf von Mexiko eine Kreuzfahrt zur „Freiheit der Schifffahrt“ unternehmen.

– Moskau könnte Botschafter abberufen, ausländische Vertretungen reduzieren und die Bewegungsfreiheit von Diplomaten in Russland einschränken.

– Moskau könnte alle ausländischen NGOs sofort verbieten, ohne das derzeitige Verfahren zu durchlaufen.

– Moskau könnte die LDNR anerkennen und Verteidigungsverträge unterzeichnen.

– Moskau könnte auf die Türkei, Ungarn und andere dissidente EU/NATO-Mitglieder einwirken.

– Moskau könnte den Ländern der westlichen Hemisphäre Militärhilfe leisten oder dort Waffen stationieren.

– Peking könnte in seinem Teil der Welt etwas unternehmen, um sein Einverständnis und seine Koordinierung mit Moskau zu zeigen und die Gefahr eines Zweifrontenkonflikts heraufbeschwören.

WIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN

– Moskau könnte den Luftraum für zivile Fluggesellschaften der Länder sperren, die Russland mit Sanktionen belegen.

– Moskau könnte verkünden, dass russische Exporte ab sofort in Rubel, Gold, Renminbi oder Euro (Euro? Kommt drauf an) bezahlt werden müssen.

– Moskau könnte ankündigen, dass Nord Stream 2 aufgegeben wird, wenn sich die Zertifizierung über ein bestimmtes Datum hinaus verzögert. (Ich persönlich finde es amüsant, wie viele Leute glauben, dass eine Abschaltung der Pipeline Russland mehr schaden würde als Deutschland: für das erste Land geht es nur um Geld, und davon hat Russland reichlich; für das zweite….https://www.dw.com/en/german-industry-defends-nord-stream-2-gas-pipeline/a-45611911 )

– Moskau könnte alle Verkäufe an die USA stoppen (insbesondere Raketenmotoren und Öl).

– Moskau könnte ankündigen, dass nach dem Auslaufen der derzeitigen Verträge keine weiteren Gaslieferungen an Länder erfolgen, die Russland sanktionieren. Dies ist ein erster Schritt. Siehe unten.

– In einem zweiten und schwerwiegenderen Schritt könnte Moskau alle Verträge mit Ländern kündigen, die Russland mit der Begründung sanktionieren, dass ein Zustand der Feindseligkeit besteht. Das heißt, alle Öl- und Gaslieferungen werden sofort eingestellt.

– Moskau könnte ankündigen, dass kein Gas mehr in die oder durch die Ukraine geliefert wird, weil ein Zustand der Feindseligkeit herrscht.

– Russland und China könnten so schnell wie möglich ihr Gegen-SWIFT einleiten.

SUBVERSIVE MASSNAHMEN

– Moskau könnte in der Ostukraine (Noworossija) Unruhe stiften, indem es Sezessionsbewegungen unterstützt.

– Moskau könnte Spezialeinheiten anweisen, wichtige Nazi-Organisationen in der gesamten Ukraine anzugreifen.

– Moskau könnte Spezialeinheiten beauftragen, militärische Einrichtungen in der gesamten Ukraine anzugreifen.

Aber ich bin mir sicher, dass die „Gegendrohungen“, die Moskau aussprechen wird, mächtig sein und den Westen überraschen werden. Meine Empfehlung ist, dass die USA/NATO die Ultimaten ernst nehmen.

Schließlich sind die russischen Vorschläge wirklich von beiderseitigem Nutzen – ihr Thema ist, dass niemand jemanden bedrohen sollte und wenn sich jemand bedroht fühlt, sollte es ernsthafte Gespräche geben, um das Problem zu lösen.

Sicherheit beruht auf Gegenseitigkeit:

Wenn sich alle sicher fühlen, dann sind alle sicher.

Wenn sich einer unsicher fühlt, ist keiner sicher.

Wie wir jetzt sehen, kann Russland, wenn es sich durch das, was die USA/NATO tun, bedroht fühlt, zurückdrohen. Es ist besser, in einer Welt zu leben, in der niemand jemanden bedroht und sich alle sicher fühlen.

George Kennan hat dies schon vor einem Vierteljahrhundert vorausgesehen:

„Ich denke, die Russen werden allmählich ziemlich negativ reagieren, und das wird ihre Politik beeinflussen. Ich halte das für einen tragischen Fehler. Es gab überhaupt keinen Grund für dieses Vorgehen. Niemand bedrohte irgendjemand anderen.“

*

Ich denke, dass Moskau etwas ziemlich Dramatisches tun muss, um die Selbstgefälligkeit zu erschüttern. Ich sehe drei Hauptfronten.

– Die Vereinigten Staaten sind seit 1814 nicht mehr mit einem konventionellen Angriff auf ihr eigenes Territorium bedroht worden; Russland hat mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Das Problem wird darin bestehen, die Bedrohung auf eine Weise zu offenbaren, die nicht geleugnet oder verheimlicht werden kann. Eine Demonstration der Fähigkeiten von Poseidon auf irgendeiner Insel, gefolgt von der Ankündigung, dass eine beträchtliche Anzahl von ihnen bereits in der Nähe von US-Küstenstädten stationiert ist?

– Washington muss eine Demonstration der immensen zerstörerischen militärischen Macht Russlands vorgeführt werden, die es nicht wegdiskutieren kann. Die Ukraine ist das offensichtliche Feld für eine solche Demonstration. (Siehe Ritter).

– Ein weltverändernder diplomatischer Schritt wie ein formelles Militärbündnis mit China mit der Bestimmung, dass ein Angriff auf einen der beiden Staaten ein Angriff auf beide ist. Dies wäre eine Demonstration des Kräfteverhältnisses, die nicht einmal die Verblendetsten übersehen könnten. Mackinder’s Heartland plus Bevölkerung, plus Industrie, plus MINT, plus Ressourcen, plus Militär- und Seemacht, vereint in einem Militärpakt.

Wir werden sehen. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, und es könnte etwas Besseres dabei herauskommen. Doctorow, ein fähiger Beobachter, gibt einige Hoffnung. Aber um zu einem besseren Ergebnis zu gelangen, müsste sich die Einstellung in Washington ziemlich drastisch ändern. https://gilbertdoctorow.com/2022/01/16/common-sense-and-self-preservation-go-mainstream-in-washington-d-c-capitulation-to-russian-demands-becomes-discussable/

Wir können hoffen. Es steht viel auf dem Spiel.