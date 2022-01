Chris Hedges: Amerikas neuer Klassenkrieg

von Chris Hedges – http://www.mintpressnews.com

Bild: Originalillustration von Mr. Fish

Übersetzung LZ

Organisierte Arbeiter, die sich oft gegen ihre ängstlichen Gewerkschaftsführungen auflehnen, sind überall in den Vereinigten Staaten auf dem Vormarsch.

PRINCETON, NEW JERSEY (Scheerpost) – Es gibt eine letzte Hoffnung für die Vereinigten Staaten. Sie liegt nicht an den Wahlurnen. Sie liegt in der gewerkschaftlichen Organisierung und den Streiks der Beschäftigten bei Amazon, Starbucks, Uber, Lyft, John Deere, Kellogg, dem Special Metals-Werk in Huntington, West Virginia, das Berkshire Hathaway gehört, der Northwest Carpenters Union, Kroger, Lehrern in Chicago, West Virginia, Oklahoma und Arizona, Fast-Food-Beschäftigten, Hunderten von Krankenschwestern in Worcester, Massachusetts, und den Mitgliedern der International Alliance of Theatrical Stage Employees.

Organisierte Beschäftigte, die sich oft gegen ihre zaghaften Gewerkschaftsführungen stellen, sind in den gesamten Vereinigten Staaten auf dem Vormarsch. Mehr als vier Millionen Beschäftigte, etwa 3 % der Erwerbsbevölkerung, vor allem aus den Bereichen Beherbergung und Verpflegung, Gesundheits- und Sozialwesen, Verkehrswesen, Wohnungswesen und Versorgungsbetriebe, haben ihre Arbeitsplätze verlassen, weil sie die schlechte Bezahlung und die belastenden und riskanten Arbeitsbedingungen ablehnen. Es gibt einen wachsenden Konsens – 68 % in einer aktuellen Gallup-Umfrage, wobei diese Zahl auf 77 % der 18- bis 34-Jährigen ansteigt -, dass die einzige Möglichkeit, die Machtverhältnisse zu verändern und Zugeständnisse der herrschenden Kapitalistenklasse zu erzwingen, darin besteht, zu mobilisieren und zu streiken, obwohl nur 9 % der US-Arbeitskräfte gewerkschaftlich organisiert sind. Vergessen Sie die woken Demokraten. Dies ist ein Klassenkrieg.

Die Frage ist nicht, wie wir gute Leute an die Macht bekommen, wie Karl Popper uns erinnert hat. Die meisten derjenigen, die sich zur Macht hingezogen fühlen, Figuren wie Joe Biden, sind bestenfalls mittelmäßig und viele, wie Dick Cheney, Donald Trump oder Mike Pompeo, sind käuflich. Die Frage ist vielmehr, wie wir die Institutionen organisieren können, um zu verhindern, dass inkompetente oder schlechte Führungskräfte zu viel Schaden anrichten. Wie können wir Macht gegen Macht ausspielen?

Die Demokratische Partei wird nicht die Art von radikalen New Deal-Reformen durchsetzen, die in den 1930er Jahren Faschismus und Kommunismus abgewehrt haben. Ihr leeres politisches Theater, das bis in die Clinton-Regierung zurückreicht, wurde in Atlanta deutlich, als Biden dazu aufrief, die Verschleppungstaktik aufzuheben, um den Freedom to Vote Act und den John Lewis Voting Rights Advancement Act zu verabschieden, wohl wissend, dass seine Erfolgsaussichten gleich null sind. Die demokratische Gouverneurskandidatin von Georgia, Stacey Abrams, und mehrere Wahlrechtsgruppen des Bundesstaates boykottierten die Veranstaltung in einer sehr öffentlichen Rüge. Sie waren sich Bidens zynischem Trick sehr wohl bewusst. Als die Demokraten noch in der Minderheit waren, klammerten sie sich an den Filibuster wie an ein Rettungsboot. Dann setzte sich Senator Barack Obama zusammen mit anderen Demokraten für die Beibehaltung des Filibusters ein. Und vor ein paar Tagen nutzte die demokratische Führung den Filibuster, um einen Gesetzesvorschlag von Senator Ted Cruz zu blockieren.

Die Demokraten haben sich voll und ganz an der Demontage unserer Demokratie beteiligt, indem sie sich weigerten, dunkles Geld und Unternehmensgelder aus dem Wahlprozess zu verbannen, und regierten, wie Obama es tat, durch präsidiale Exekutivmaßnahmen, behördliche „Leitlinien“, Bekanntmachungen und andere dunkle Regulierungsmaßnahmen, die den Kongress umgehen. Die Demokraten, die dazu beigetragen haben, unsere endlosen Kriege zu beginnen und fortzuführen, waren auch Mitarchitekten von Handelsabkommen wie NAFTA, einer erweiterten Überwachung der Bürger, einer militarisierten Polizei, dem größten Gefängnissystem der Welt und einer Reihe von Anti-Terror-Gesetzen wie den Special Administrative Measures (SAMs), die fast alle Rechte, einschließlich des Rechts auf ein ordentliches Verfahren und des Anwaltsgeheimnisses, abschaffen, um es Verdächtigen zu ermöglichen, mit geheimen Beweisen, die sie und ihre Anwälte nicht sehen dürfen, verurteilt und inhaftiert zu werden. Die Vergeudung gigantischer Mittel für das Militär – 777,7 Milliarden Dollar pro Jahr – wurde im Senat mit 89:10 Stimmen und im Repräsentantenhaus mit 363:70 Stimmen beschlossen. Zusammen mit den 80 Milliarden Dollar, die jährlich für die Nachrichtendienste ausgegeben werden, sind das Militär und die Nachrichtendienste, von denen viele von privaten Auftragnehmern wie Booz Allen Hamilton betrieben werden, nahezu allmächtig geworden. Die Demokraten haben sich schon vor langer Zeit von den Arbeitnehmern und den Gewerkschaften abgewandt. Die demokratische Gouverneurin von Maine, Janet Mills, hat zum Beispiel vor einigen Tagen einen Gesetzentwurf gekippt, der es den Landarbeitern in diesem Bundesstaat erlaubt hätte, sich gewerkschaftlich zu organisieren. In allen wichtigen strukturellen Fragen gibt es keinen Unterschied zwischen den Republikanern und den Demokraten.

Je länger die Demokratische Partei keine echten Reformen durchführt, um die wirtschaftliche Not zu lindern, die durch die steigenden Inflationsraten noch verschlimmert wird, desto mehr nährt sie die Frustration vieler ihrer Anhänger, die weit verbreitete Apathie (80 Millionen Wahlberechtigte, ein Drittel der Wählerschaft, gehen nicht zur Wahl) und den von Donald Trumps kultischer Republikanischer Partei geschürten Hass auf die „liberalen“ Eliten. Wenn man das Kleingedruckte liest, ist das Infrastrukturpaket „Build Back Better“, das sie unterzeichnet haben, eine weitere Infusion von Milliarden von Regierungsgeldern auf die Bankkonten von Unternehmen. Das sollte niemanden überraschen, wenn man bedenkt, wer die Demokratische Partei finanziert und kontrolliert.

Das Leid und die Instabilität, unter denen mindestens die Hälfte des Landes leidet, die in finanzieller Not leben, entfremdet und entrechtet sind, die von Banken, Kreditkartenunternehmen, Studentendarlehensgesellschaften, privatisierten Versorgungsbetrieben, der Gig-Economy, einem gewinnorientierten Gesundheitssystem, das zu einem Viertel aller weltweiten COVID-19-Todesfälle geführt hat – obwohl wir weniger als 5 % der Weltbevölkerung ausmachen – und Arbeitgebern, die Sklavenlöhne zahlen und keine Sozialleistungen bieten, wird immer schlimmer. Biden hat den Vorsitz über den Verlust der verlängerten Arbeitslosenunterstützung, der Miethilfe, der Stundung von Studentenkrediten, der Notfallschecks, des Moratoriums für Zwangsräumungen und jetzt der Beendigung der Ausweitung der Steuergutschriften für Kinder geführt, und das alles, während die Pandemie erneut ansteigt. Der Umgang mit der Pandemie, sowohl aus gesundheitlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht, ist ein weiteres Zeichen für den tiefen Verfall des Imperiums. Amerikaner, die nicht versichert sind, oder die durch Medicare abgedeckt sind, oft Arbeiter an vorderster Front, erhalten keine Erstattung für rezeptfreie COVID-Tests, die sie kaufen. Der Oberste Gerichtshof – fünf der Richter wurden von Präsidenten ernannt, die die Volksabstimmung verloren haben – hat auch die Regierung Biden daran gehindert, ein Impf- oder Testmandat für große Arbeitgeber durchzusetzen. Und am Horizont drohen, angeheizt durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, Kreditausfälle in großem Umfang und eine weitere Finanzkrise. Je schlimmer die Lage wird, desto mehr geraten die Demokratische Partei und ihre „liberalen“ demokratischen Werte in Misskredit, und desto mehr gedeihen die christlichen Faschisten, die in den Kulissen lauern.

Wie die Geschichte wiederholt bewiesen hat, ist die organisierte Arbeiterschaft, verbunden mit einer politischen Partei, die sich ihren Interessen verschrieben hat, das beste Mittel, um sich gegen die Reichen zu wehren. Nick French stützt sich in einem Artikel in Jacobin auf die Arbeit des Soziologen Walter Korpi, der in seinem Buch „Der demokratische Klassenkampf“ den Aufstieg des schwedischen Wohlfahrtsstaates untersucht hat. Korpi beschreibt detailliert, wie die schwedischen Arbeiter, wie French schreibt, „eine starke und gut organisierte Gewerkschaftsbewegung aufbauten, die entlang industrieller Linien organisiert und durch einen zentralen Gewerkschaftsverband, die Landsorganisationen (LO), geeint war, der eng mit der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens (SAP) zusammenarbeitete.“ Der Kampf um den Aufbau des Wohlfahrtsstaates erforderte gewerkschaftliche Organisierung – 76 % der Arbeitnehmer waren gewerkschaftlich organisiert -, Streikwellen, militante Arbeitstätigkeit und politischen Druck der SAP. „Gemessen an der Zahl der Arbeitstage pro Arbeiter“, schreibt Korpi, „hatte Schweden von der Jahrhundertwende bis in die frühen 1930er Jahre die höchste Zahl an Streiks und Aussperrungen unter den westlichen Nationen.“ Von 1900-13, so stellt French fest, „gab es in Schweden 1.286 Tage des Nichtstuns aufgrund von Streiks und Aussperrungen pro tausend Arbeitnehmer. Von 1919-38 waren es 1.448. (Im Vergleich dazu gab es in den Vereinigten Staaten im letzten Jahr laut Daten des National Bureau of Economic Research weniger als 3,7 Tage Untätigkeit pro tausend Arbeitnehmer aufgrund von Arbeitsniederlegungen)“. Es gibt ein paar dritte Parteien, darunter die Grüne Partei, die Sozialistische Alternative und die Volkspartei, die diese Möglichkeit bieten. Aber die Demokraten werden uns nicht retten. Sie haben sich an die Milliardärsklasse verkauft. Wir werden nur uns selbst retten.

Gewerkschaften überwinden politische Gräben und bringen Arbeitnehmer aller politischen Richtungen zusammen, um einen gemeinsamen Feind der Oligarchie und der Unternehmen zu bekämpfen. Sobald die Arbeitnehmer beginnen, Macht auszuüben und Forderungen an die herrschende Klasse zu stellen, klärt der Kampf die Gemeinschaften über die tatsächlichen Machtverhältnisse auf und mildert das Gefühl der Machtlosigkeit, das viele in die Arme der Neofaschisten getrieben hat. Aus diesem Grund ist es ein schrecklicher Fehler, vor der Demokratischen Partei zu kapitulieren, die die arbeitenden Männer und Frauen verraten hat.

Die räuberische Ausplünderung durch die Eliten, von denen viele die Demokratische Partei finanzieren, hat sich seit dem Finanzcrash von 2008 und der Pandemie beschleunigt.

Die Banken an der Wall Street verzeichneten 2021 Rekordgewinne. Wie die Financial Times feststellte, haben sie die Zeichnungsgebühren aus der Fed-gestützten Kreditaufnahme gemolken und von Fusionen und Übernahmen profitiert. Sie haben ihre Gewinne, die durch die Ausgaben der Fed in Höhe von etwa 5 Billionen Dollar seit Beginn der Pandemie angeheizt wurden, wie Matt Taibbi betont, in massive Gehaltsboni und Aktienrückkäufe gesteckt. „Der größte Teil dieses neuen Reichtums wird in Vergütungen für eine Handvoll von Führungskräften umgewandelt“, schreibt Taibbi. „Auch in der Rüstungsindustrie, der Pharmaindustrie und der Öl- und Gasindustrie, die alle gerade ihr zweites Jahr in Folge mit Rekordgewinnen abgeschlossen haben, häufen sich die Rückkäufe. Wir sind jetzt bei etwa 745 Milliardären in den USA angelangt, deren Nettowert seit März 2020 um etwa 2,1 Billionen Dollar auf 5 Billionen Dollar gestiegen ist, wobei fast der gesamte Vermögenszuwachs an die ausufernde Bilanz der Fed gebunden ist.“

Kroger ist typisch. Das Unternehmen, das rund 2.800 Filialen unter verschiedenen Marken betreibt, darunter Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co., Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less Super Markets, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler und Smith’s Food and Drug, erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Gewinn von 4,1 Milliarden Dollar. Am Ende des dritten Quartals 2021 verfügte das Unternehmen über 2,28 Milliarden Dollar an Barmitteln, ein Anstieg von 399 Millionen Dollar im ersten Quartal 2020. Der CEO von Kroger, Rodney McMullen, verdiente mehr als 22 Millionen Dollar und verdoppelte damit fast die 12 Millionen Dollar, die er 2018 verdiente. Das ist mehr als das 900-fache des Gehalts eines durchschnittlichen Kroger-Mitarbeiters. In den ersten drei Quartalen 2021 gab Kroger außerdem schätzungsweise 1,3 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aus.

Kroger-Streik

„Kroger ist für 86 Prozent der Beschäftigten der einzige Arbeitgeber und damit ihre einzige Einkommensquelle“, stellte Economic Roundtable in einer Umfrage unter Kroger-Mitarbeitern fest. „Um einen existenzsichernden Lohn zu verdienen, müsste Kroger bei einer Vollzeitbeschäftigung 22 Dollar pro Stunde zahlen, was einem jährlichen existenzsichernden Lohn von 45.760 Dollar entspräche. Der durchschnittliche Jahresverdienst der Kroger-Beschäftigten liegt jedoch bei 29.655 $. Das sind 16.105 Dollar weniger als das Jahreseinkommen, das notwendig ist, um die für den existenzsichernden Lohn erforderlichen Grundbedürfnisse zu decken. Mehr als zwei Drittel der Kroger-Beschäftigten kämpfen aufgrund der niedrigen Löhne und der Teilzeitbeschäftigung ums Überleben. Neun von zehn Kroger-Beschäftigten geben an, dass ihre Löhne nicht so stark gestiegen sind wie die Grundausgaben für Lebensmittel und Wohnung. Seit 1990 sind die Löhne der erfahrensten Kroger-Lebensmittelverkäufer in den drei untersuchten Regionen um 11 bis 22 Prozent (inflationsbereinigt) gesunken. In der gesamten Lebensmittelbranche liegen 29 Prozent der Arbeitskräfte unter oder nahe der Armutsgrenze des Bundes.

Mehr als ein Drittel (36 %) der 10.000 Beschäftigten in Kroger-Filialen in Südkalifornien, Colorado und Washington gaben an, dass sie sich Sorgen über eine Zwangsräumung machen. Mehr als drei Viertel (78 %) sind von Ernährungsunsicherheit betroffen. Einer von 7 Kroger-Mitarbeitern war im vergangenen Jahr von Obdachlosigkeit betroffen. Fast 1 von 5 (18 %) der Kroger-Beschäftigten gab an, dass sie die Hypothek des Vormonats nicht rechtzeitig bezahlt hatten.

Mehr als 8.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter von Kroger King Soopers streikten am 12. Januar in Colorado und forderten von der größten Lebensmittelkette des Landes und dem viertgrößten privaten Arbeitgeber höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

Hier befindet sich eine der neuen Frontlinien im Klassenkampf. Hier sollten wir unsere Zeit und Energie investieren.

Unsere kapitalistische Demokratie wurde von Anfang an gegen uns manipuliert. Das Wahlmännerkollegium ermöglicht es Präsidentschaftskandidaten wie George W. Bush und Trump, die Volksabstimmung zu verlieren und das Amt zu übernehmen. Die Zuteilung von zwei Senatoren pro Staat, unabhängig von der Bevölkerungszahl des Staates, bedeutet, dass 62 Senatoren ein Viertel der Bevölkerung vertreten, während sechs ein anderes Viertel repräsentieren. Die Gründerväter entzogen Frauen, amerikanischen Ureinwohnern, Afroamerikanern und Männern ohne Besitz das Wahlrecht. Die meisten Bürger wurden von den herrschenden weißen männlichen Aristokraten, die meisten von ihnen Sklavenhalter, absichtlich vom demokratischen Prozess ausgeschlossen.

Alle Öffnungen in unserer Demokratie waren das Ergebnis eines langwierigen Volkskampfes. Hunderte von Arbeitern wurden ermordet, Tausende wurden verwundet, Zehntausende kamen auf die schwarze Liste in unseren Arbeitskriegen, den blutigsten aller Industrieländer. Abolitionisten, Suffragetten, Gewerkschafter, Journalisten und Mitglieder der Antikriegs- und Bürgerrechtsbewegung öffneten unseren demokratischen Raum. Diese radikalen Bewegungen wurden im frühen 20. Jahrhundert im Namen des Antikommunismus unterdrückt und rücksichtslos zerschlagen. Nach dem Aufkommen neuer Massenbewegungen in den 1930er Jahren gerieten sie erneut ins Visier der Konzerneliten. Diese Volksbewegungen, die in den 1960er Jahren wieder auflebten, brachten uns Stück für Stück in Richtung Gleichheit und soziale Gerechtigkeit. Die meisten dieser Errungenschaften aus den 1960er Jahren wurden unter dem Ansturm des Neoliberalismus, der Deregulierung und eines korrupten Systems der Wahlkampffinanzierung wieder zunichte gemacht, das durch Gerichtsurteile wie Citizens United legalisiert wurde und es den Reichen und Konzernen ermöglicht, Wahlen zu finanzieren, um politische Führer auszuwählen und Gesetze durchzusetzen. Die moderne Inkarnation der Raubritter aus dem 19. Jahrhundert, darunter Jeff Bezos und Elon Musk, die jeweils etwa 200 Milliarden Dollar schwer sind, rufen uns zu unseren radikalen Wurzeln zurück.

Der Klassenkampf bestimmt den größten Teil der menschlichen Geschichte. Marx hat das richtig erkannt. Es ist keine neue Geschichte. Die Reichen haben im Laufe der Geschichte immer wieder Wege gefunden, die Massen zu unterjochen und wieder zu unterjochen. Und die Massen sind im Laufe der Geschichte immer wieder aufgewacht, um sich von ihren Ketten zu befreien.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Leiter des Nahostbüros und des Balkanbüros der Zeitung arbeitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der für den Emmy Award nominierten RT America-Sendung On Contact.