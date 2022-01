Korybko-Interview zu Deutschland: Bilaterale Beziehungen zu Russland werden kompliziert bleiben

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Anlässlich des Besuchs der neuen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Moskau veröffentlicht OneWorld den vollständigen Text des Interviews über die deutsch-russischen Beziehungen, das Andrew Korybko letzten Monat Parth Satam gegeben hat. Einige Auszüge daraus wurden Anfang des Monats im Financial Express unter dem Titel „Scholz’s Outreach Shows Germany’s Russia-Friendly ‚Russlandversteher‘ still have Pull“ veröffentlicht.

Die neue deutsche Regierung unter Olaf Scholtz scheint die Politik seiner Vorgängerin Angela Merkel fortzusetzen, indem sie nicht auf den US-Zug aufspringt und sich auf Russland einlässt. Und das, obwohl die neue Außenministerin Annalena Baerbock selbst eine ablehnende Haltung gegenüber Russland einnimmt, während Scholtz, seine SPD und die Freien Liberalen (FDP) eine große Lobby haben, die sich für ein Engagement mit Russland einsetzt. Ein Telefonat zwischen Lawrow und Baerbock, das von deutscher Seite initiiert wurde, deutete darauf hin, dass sich Baerbock möglicherweise an die Realität eines Engagements mit Russland anpassen und die Position ihrer Koalitionsregierung gegenüber Moskau akzeptieren muss. Sehen Sie, dass die USA in Bezug auf Russland von Berlin die kalte Schulter gezeigt bekommen?

So wie die ständige Militär-, Geheimdienst- und Diplomatenbürokratie („deep state“) der USA in eine russlandfeindliche und eine chinafeindliche Fraktion gespalten ist, so ist auch die deutsche Bürokratie in eine russlandfreundliche und eine russlandfeindliche Fraktion gespalten. In Merkels Regierungszeit hatten die ersteren Vorrang vor den letzteren, auch wenn zu bedenken ist, dass ihre Regierung auch die antirussischen Sanktionen der USA mittrug. Dennoch trugen Merkels Unterstützung für Nord Stream II und ihre persönliche Diplomatie mit Präsident Putin dazu bei, die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten pragmatisch zu gestalten.

Ihr Rückzug von der politischen Bühne hat die innerstaatliche Dynamik in Deutschland so verkompliziert, dass die antirussische Fraktion vergleichsweise zugelegt hat, wie Baerbocks antagonistische Äußerungen in letzter Zeit zeigen. Das frühere Gleichgewicht, das Merkel aufrechterhalten hat, wird destabilisiert, da diese Fraktionen in dem neuen innenpolitischen Umfeld, das durch ihren Abgang entstanden ist, intensiver miteinander um Einfluss konkurrieren. Dies wiederum wird die Beziehungen zu Russland wahrscheinlich unberechenbarer machen, da jede Fraktion mit großer Leidenschaft ihre jeweilige Vision vorantreibt.

Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass Deutschland scheinbar „widersprüchliche“ Beziehungen zu Russland pflegen wird: Einerseits könnte es einen Teil von Merkels Erbe aufrechterhalten, andererseits wird es wahrscheinlich auch versuchen, seine hegemonialen europäischen Interessen in einer Weise zu verfolgen, die den russischen zuwiderläuft und somit standardmäßig die amerikanischen Ziele ergänzt. In der Praxis kann dies so aussehen, dass Nord Stream II zwar nicht abgesagt, aber verzögert wird, während gleichzeitig Deutschlands strategischer Einfluss entlang der östlichen Grenzen der EU gestärkt wird, einschließlich bis zur Ukraine und vielleicht sogar innerhalb dieser.

Auch der chinesische Aspekt sollte bei dieser Analyse nicht außer Acht gelassen werden. Deutschland ist als faktische Führungsmacht der EU entscheidend für die Gestaltung der Beziehungen zwischen der EU und der Volksrepublik. Im Dezember letzten Jahres wurde das Umfassende Investitionsabkommen (CAI) mit der Volksrepublik abgeschlossen, doch die USA übten sofort Druck aus, um die Zustimmung zu verzögern, indem sie den Pakt unter dem Vorwand der Uiguren, der „Menschenrechte“ und der „Demokratie“ politisierten. Die derzeitige Fortsetzung dieser Politik durch die neue deutsche Regierung, die sich natürlich mit der Zeit ändern könnte, spricht für ihre Schwierigkeit, die Beziehungen zu nichtwestlichen Großmächten unabhängig zu gestalten.

Sollten sich die USA und Russland jedoch auf einen so genannten „Nichtangriffspakt“ einigen, um ihre Rivalität in Europa verantwortungsvoll zu regeln, wie es die Präsidenten Putin und Biden bei ihren letzten beiden Treffen innerhalb von nur einem halben Jahr versuchen, dann könnte sich Deutschland der Vision seines amerikanischen Verbündeten anschließen. Der Zweck der Deeskalation der Spannungen wäre, dass die USA einen Teil ihrer militärischen Mittel und die ihrer Verbündeten in den „Indopazifik“ verlagern, um China aggressiver „einzudämmen“. In einem solchen Szenario würde die russlandfreundliche deutsche „Deep State“-Fraktion die antichinesische Vision der USA ergänzen.

Mit anderen Worten: Deutschland wird sich weiterhin schwer tun, eine souveräne Politik in seinen Beziehungen zu den beiden nicht-westlichen Großmächten zu verfolgen. Die Dynamik innerhalb des „tiefen Staates“ wird unverhältnismäßig stark von der Dynamik der USA beeinflusst werden, wenn es um den Wettbewerb zwischen der derzeit vorherrschenden antichinesischen Fraktion und der aufdringlichen antirussischen Fraktion geht, die versucht, die Fortschritte zu sabotieren, die in Richtung eines „Nichtangriffspakts“ mit Russland erzielt wurden. In diesem Zusammenhang ist es schwierig vorherzusagen, dass Deutschland selbstbewusst eine unabhängige Politik gegenüber Russland oder China formulieren wird.

Ist es Nord Stream 2, die Gaslebensader für Deutschland und Europa, die Deutschlands entgegenkommende Haltung gegenüber Russland erzwingt, oder eine inhärente Stimmung der Russlandversteher (oder Russland-Apologeten, wie sie in Deutschland genannt werden)?

Deutschland hat den Ehrgeiz, die mächtigste Kraft in Europa zu bleiben, aber anders als in der Vergangenheit, diesmal ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Dies soll durch den Export seiner liberal-globalistischen Ideologie in alle Mitglieder des Blocks erreicht werden, indem es die Einhaltung dieser Ideologie bei denjenigen Mitgliedern aggressiv erzwingt, deren konservativ-nationalistische Regierungen auf nationaler Ebene von dieser Vision abweichen, wie z. B. Polen, und indem es seine dominanten Handelsbeziehungen mit den mitteleuropäischen EU-Mitgliedern aufrechterhält. Nord Stream II ist zwar ein unpolitisches Projekt, hat aber in diesem Zusammenhang einen strategischen Zweck.

Es wird nicht nur die Energiesicherheit der EU durch verlässliche Importe russischer Ressourcen deutlich erhöhen, sondern Deutschland auch zur wichtigsten Drehscheibe des Kontinents machen. Weder Moskau noch Berlin planen, diese Beziehung zu „instrumentalisieren“ („zu bewaffnen“), da beide Seiten aufgrund ihrer Käufer-Verkäufer-Markt-Beziehung gleichermaßen aufeinander angewiesen sind. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass Nord Stream II den Einfluss Deutschlands in Europa erhöhen wird, da es den Transit russischer Ressourcen zu den übrigen Mitgliedern des Blocks erleichtern wird.

Vor diesem Hintergrund hat Nord Stream II in der Tat einen gewissen strategischen Nutzen für Deutschland im größeren EU-Kontext, auch wenn Beobachter einmal mehr daran erinnert werden müssen, dass es unwahrscheinlich ist, dass Berlin dies instrumentalisiert“ („waffentauglich“). Darüber hinaus wäre Moskau dagegen, dass sein Partner dies tut, da dies die Gefahr mit sich brächte, die Frage der russischen Rohstoffimporte zu politisieren und damit die ständigen Behauptungen des Kremls zu diskreditieren, es handele sich um ein rein unpolitisches Projekt. In jedem Fall wird die indirekte Rolle Deutschlands im Energiebereich gegenüber dem Rest der EU über Nord Stream II zumindest die Wahrnehmung seiner Führungsrolle gegenüber dem Block verstärken.

Wie bereits erläutert, wird diese Strategie von den nationalen Interessen des Landes bestimmt, so wie die Führung sie versteht, und wird nicht von den Russlandverstehern beeinflusst, obwohl diese so genannte „Lobbykraft“ auch eine Rolle bei dem Versuch spielt, die Beziehungen Deutschlands zu Russland zu gestalten. Mit diesem Begriff werden in der Regel diejenigen Wirtschaftskreise bezeichnet, deren Interessen darunter gelitten haben, dass ihre Regierung den antirussischen Sanktionsforderungen der USA nachgekommen ist. Obwohl sie sich aus eigennützigen Gründen für deren Aufhebung einsetzen, liegt diese Politik auch objektiv im nationalen Interesse Deutschlands.

Die deutschen Unternehmen mussten aufgrund dieser Sanktionen erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen, was sich wiederum negativ auf die Steuereinnahmen der Regierung auswirkte. Darüber hinaus machte die von außen beeinflusste Verschlechterung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen aufgrund des amerikanischen Drucks die vorherige Diversifizierung ihrer Beziehungen zunichte und führte dazu, dass sie durch Nord Stream II weitgehend energiezentriert wurden. Dies wiederum führte zu einer Verringerung der Stärke der bilateralen Beziehungen, wodurch es unwahrscheinlicher wurde, dass sie umfassende Vereinbarungen über andere Themen von gegenseitigem Interesse, wie etwa die Ukraine, aushandeln konnten.

Wären die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen ohne amerikanische Einmischung stark geblieben, wäre es wahrscheinlicher, dass sich die Lage in diesem Drittland viel früher stabilisiert hätte, weil die beiden Großmächte an einer pragmatischen Einigung zur Beilegung des anhaltenden Bürgerkriegs gearbeitet hätten. Diese Erkenntnis legt nahe, dass die Kritiker den Russlandverstehern zwar vorwerfen, sie seien von rein eigennützigen wirtschaftlichen Motiven getrieben, dass ihre Lobbyarbeit aber tatsächlich die nationalen Interessen Deutschlands fördert, was im ukrainischen Kontext auch die Interessen der EU gefördert hätte.

Im Großen und Ganzen handelt es sich bei den so genannten Russlandverstehern um ein deutsches Nationalgut, dessen pragmatische Bemühungen um eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu Russland in der wirtschaftlichen Dimension bedauerlicherweise von der antirussischen „Deep State“-Fraktion des Landes politisiert und anschließend als Teil des größeren Hybridkriegs der USA gegen Russland über ihre EU-Vertreter diskreditiert wurden. Es liegt objektiv im nationalen Interesse Deutschlands und damit auch der EU, dass diese beiden Länder ihre von den USA geschädigten Wirtschaftsbeziehungen wiederherstellen, damit Berlin seinen Balanceakt zwischen Washington und Moskau wiederherstellen und damit die östliche Peripherie der EU stabilisieren kann.

Deutschland balanciert zwischen Russland und den USA, indem es Sanktionserleichterungen für Nord Stream 2 fordert und gleichzeitig zulässt, dass US-Raketen als Teil der NATO an seiner Ostfront stationiert werden. Hat Russland Verständnis für die deutsche Position oder wird es gegen die Stationierung dieser Waffen protestieren, da die Ukraine die Spannungen mit Russland erhöht und gegen die Osterweiterung der NATO protestiert?

Russland hat kein Problem damit, dass seine Partner unabhängig voneinander jede Art von Beziehungen zu Drittländern pflegen, solange sie nicht die Absicht haben, seinen Interessen zu schaden, ganz zu schweigen von den Ergebnissen ihrer Beziehungen, die zu solchen führen. Das angeführte Beispiel schadet unbestreitbar den nationalen Sicherheitsinteressen Russlands und wurde daher vom Kreml mehrfach heftig kritisiert. Aus diesem Grund schlug Präsident Putin öffentlich vor, eine rechtliche Vereinbarung mit der NATO zu treffen, um die Osterweiterung des Blocks zu stoppen, einschließlich seiner informellen Erweiterung durch militärische Einsätze in der Ukraine.

Moskau scheint die geostrategische Zwangslage Berlins sehr gut zu verstehen, das sich angesichts des vorherrschenden Einflusses Washingtons auf den De-facto-Führer der EU schwer tut, eine wirklich unabhängige Politik gegenüber nicht-westlichen Großmächten wie Russland zu formulieren, aber es wird auch nicht schweigen, wenn seine nationalen Interessen durch Deutschlands unvollkommenen Spagat bedroht sind. Russland macht sich keine Illusionen über den Abzug der US-Truppen aus Deutschland, aber es will auch nicht, dass der Einfluss dieses Landes die innerstaatliche Dynamik seines Gastlandes zugunsten seiner antirussischen Fraktion verschiebt.

Deutschland muss seine Großmachtqualitäten unter Beweis stellen, indem es diese Dynamiken verantwortungsvoll steuert, um den Spagat zwischen den USA und Russland zu verbessern, damit er sich nicht weiter zu Gunsten des Ersteren und zu Lasten des Letzteren verschiebt, wie es die feindseligen Äußerungen der neuen Außenministerin gegen Moskau in letzter Zeit vermuten lassen. Nur wenn Deutschland sprichwörtlich sein eigenes Haus (in diesem Fall den „tiefen Staat“) in Ordnung bringt, kann es seine geopolitische Gelassenheit zurückgewinnen und so seine kontinentale Agenda effektiver vorantreiben, um seine unbestrittene Führungsrolle gegenüber den vielen Mitgliedern des Blocks zu behaupten.

Die derzeitige Verwirrung in der deutschen Außenpolitik hat Frankreich wieder Raum gegeben, mit ihm als EU-Führer zu konkurrieren, ganz zu schweigen davon, dass sie Länder wie Polen ermutigt hat, ihre eigene „Einflusssphäre“ innerhalb der mitteleuropäischen Mitglieder des Blocks über die von Warschau geleitete „Drei-Meere-Initiative“ (3SI) abzustecken, die inoffiziell als Amerikas Plattform für das Teilen und Herrschen dient, um Deutschland und Russland auseinanderzuhalten. Anders ausgedrückt, ist die EU nach Merkel instabil geworden, da die Spaltung des deutschen „tiefen Staates“ wieder in den Vordergrund getreten ist und Frankreich und Polen Raum für ihren Aufstieg geschaffen hat.

Dies hat die Beziehungen anderer Großmächte zur EU insgesamt erschwert, da sie bisher davon ausgingen, dass sie die Beziehungen zu den zahlreichen Ländern über Deutschland regeln können, was aufgrund der neuen französischen und polnischen Faktoren, die vor der unvermeidlichen Post-Merkel-Realität, in der sich nun alle bewegen, selbstverständlicher geworden sind, nicht mehr so leicht möglich ist wie früher. Für Russland und China ist es schwieriger, mit der EU zu interagieren, da die USA mit ihrer Strategie des Teilens und Herrschens vergleichsweise erfolgreich sind, indem sie die Führungsspitze des Blocks nach und nach diversifizieren.

In der Praxis ist es so, dass die jüngste Ermutigung des antirussischen „tiefen Staates“ in Deutschland durch Merkels Abgang zeitgleich mit dem Versuch Frankreichs stattfand, diesem Land die Führung in der EU streitig zu machen, während Polen opportunistisch die Chance sah, seine regionalen Ziele in teilweiser Abstimmung mit den USA voranzutreiben. All dies hat zu mehr politischer Unsicherheit geführt, was wiederum zur Destabilisierung des Kontinents beiträgt. Infolgedessen ist es sehr viel wahrscheinlicher geworden, dass die einzige Lösung darin besteht, dass die USA und Russland erfolgreich einen „Nichtangriffspakt“ zur Wiederherstellung der Stabilität abschließen.

