Die politische Säuberung in Kasachstan nach dem Putschversuch

Die Lage in Kasachstan hat sich nach dem gescheiterten Putschversuch zwar wieder beruhigt, aber politisch wird das Land derzeit von „alten Kadern“ gesäubert.

Die Hintergründe des Putschversuches in Kasachstan sind immer noch spekulativ. Wenn wir den wenigen bisher vorliegenden Meldungen aus Kasachstan glauben – und ich sehe derzeit keinen Grund, das nicht zu tun -, dann war der Putschversuch von langer Hand vorbereitet, sehr gut organisiert und die bewaffneten, zum Teil ausländischen Kämpfer sind militärisch koordiniert vorgegangen, indem sie gleichzeitig Straßen, Bahnverbindungen und sogar den Flughafen von Almaty besetzt haben, um den Sicherheitskräften der Stadt den Nachschub abzuschneiden.

Dass so ein breit angelegter Putschversuch mit tausenden Bewaffneten unbemerkt vorbereitet werden konnte, wurde schnell angezweifelt und es wurden Fragen an den Geheimdienst laut. Aber der Reihe nach.

Die Unruhen

Während die Welt wegen der überraschenden Unruhen noch überrascht nach Kasachstan blickte, geschah in dem Land etwas merkwürdiges. Der langjährige und immer noch mächtige Präsident Nasarbajew, der das Land von 1989 bis 2019 regiert hatte, wurde während des Putsches von seinem Posten als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates entfernt und durch den neuen Präsidenten Tokajew ersetzt. Das mochten die einen als Machtübernahme von Tokajew ansehen, andere als Zeichen für den Ernst der Krise, denn Nasarbajew ist über 80 Jahre und anscheinend krank. Damit war er wohl nicht mehr in der Lage, das Land in der Krise zu führen, was ein Grund für seine Absetzung gewesen sein könnte.

Einige Tage später verdichteten sich die Anzeichen, dass die Putschisten Unterstützung aus den höchsten Kreisen des Landes hatten, denn Chef der Geheimdienste wurde wegen Hochverrats festgenommen und einer seiner Generäle nahm sich das Leben. Am 16. Januar wurde auch gemeldet, dass Familienmitglieder von Nasarbajew ihre Posten räumen. Zuerst wurde gemeldet, dass sein Neffe seinen Posten als Stellvertreter des Nationalen Sicherheitsrates räumen musste, dann wurde gemeldet, dass sein Schwiegersohn vom Posten als Chef der Unternehmervereinigung zurückgetreten ist.

Was ist los in Kasachstan?

Nun kann man spekulieren, was in Kasachstan los ist. Genau das tue ich hier, denn Analystenberichte gibt es bisher kaum. Also stelle ich eine These zur Diskussion.

Eine Machtübernahme von Tokajew um der bloßen Macht Willen scheint unwahrscheinlich, denn Nasarbajew hat seinem langjährigen Weggefährten das Präsidentenamt freiwillig überlassen. Dass es zwischen den beiden nun zu Streit gekommen ist, ist möglich, scheint mir aber unwahrscheinlich, zumal sie politisch auf einer Linie waren.

Wahrscheinlicher scheint mir, dass die Familie von Nasarbajew um ihre Pfründe zu fürchten begann, als der Patriarch Nasarbajew erkrankte und seine politische Macht schwand, auch wenn er formal noch wichtige Ämter bekleidete. Ob diese Befürchtungen der Familie – wenn es sie denn gegeben hat – berechtigt waren, ist auch nur Spekulation.

Ein mögliches Szenario

Aber wenn das so sein sollte, erscheint folgendes Szenario möglich und würde die Ereignisse in Kasachstan erklären: Die Familie von Nasarbajew möchte an der Macht bleiben und Tokajew entfernen, wozu sie Kontakte ins Ausland knüpft und islamistische Kämpfer, von denen es im nahen Afghanistan mehr als genug gibt, ins Land schmuggeln lässt. Aufgrund der dünnen Besiedelung des riesigen Landes Kasachstan und den unendlich langen Grenzen war das nicht besonders schwierig.

Dann wurde die Subvention von Erdgas aufgehoben und die zu erwartenden Proteste dagegen schufen den Deckmantel für den Putsch, den die islamistischen Kämpfer durchführen sollten, die dabei offensichtlich Hilfe vom kasachischen Geheimdienst hatten, der zum Beispiel die Bewachung des Flughafens von Almaty zum richtigen Zeitpunkt abzog.

Die Meldungen der Tage waren unübersichtlich und es gab Meldungen, Tokajew sei nach Russland geflohen. Der aber dachte gar nicht daran, denn er hatte das Schicksal des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch vor Augen, der erst vom Maidan weggeputscht werden konnte, nachdem er Kiew verlassen hatte. Gleichzeitig wurde Tokajew aber klar, dass er niemandem trauen konnte und dass die Putschisten auf den Straßen Unterstützung im kasachischen Sicherheitsapparat haben mussten.

Das war der Moment, in dem er die Absetzung Nasarbajews vom Posten des Chefs des Nationalen Sicherheitsrates verkündete und sich an die OVKS mit der Bitte wandte, Friedenstruppen zu schicken. Da die OVKS dieser Bitte nachkam und innerhalb weniger Stunden die ersten Friedenstruppen des Bündnisses in Kasachstan landeten, brach der Putsch zusammen. Innerhalb von nur ein oder zwei Tagen kehrte wieder Ruhe ein.

Seitdem ist Tokajew mit der Suche nach den Verrätern beschäftigt, ernennt eine neue Regierung und besetzt den Sicherheitsapparat personell um.

Die Rolle des Auslands

Derzeit gibt es noch keine offiziellen Meldungen, in welcher Form andere Staaten in den Putsch verwickelt waren, es gibt nur allgemein gehaltene Äußerungen darüber, dass andere Staaten ihre Finger im Spiel gehabt haben sollen. Das ist auch mehr als wahrscheinlich, denn dass Familienangehörige von Nasarbajew (oder wer auch immer) in einem geopolitisch so wichtigen Land wie Kasachstan ohne ausländische Rückendeckung einen Putsch versuchen, ist sehr unwahrscheinlich. Der Grund: Putsche sind bei den eigenen Verbündeten sehr unbeliebt und wenn dann auch der Rückhalt der „anderen Seite“ fehlt, dürfte eine Putschregierung kein langes Haltbarkeitsdatum haben.

Hinzu kommen die verdächtigen Erklärungen des Westens, der sich zu den Unruhen in dem Land gar nicht geäußert hat, aber umso hysterischere Erklärungen abgab, als die OVKS ihre Friedenstruppen in Marsch gesetzt hat, was das Ende des Putschversuches bedeutete. Die USA warnten gar vor einer dauerhaften Besetzung Kasachstans durch Russland, was sich schnell als Unsinn herausgestellt hat, da die Friedenstruppen schon in diesen Tagen wieder komplett abziehen, weil sich die Lage im Land beruhigt hat.

Was ich hier geschrieben habe, ist spekulativ, aber es ist das einzige Szenario, dass die Ereignisse – sowohl in Kasachstan als auch die internationalen Reaktionen – schlüssig erklärt. Ob es so war, werden wir erfahren, wenn mehr über den Putschversuch bekannt wird, zumal Kasachstan angekündigt hat, die Ergebnisse zu veröffentlichen, wenn sie vorliegen. Man kann denen natürlich misstrauen, aber zumindest gibt es dann eine offizielle Version der Ereignisse, bisher gibt noch keine wirklichen Erklärungen für die Vorfälle.