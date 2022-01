Chinas BIP wächst 2021 um 8,1 %, so schnell wie seit 10 Jahren nicht mehr, was trotz der bevorstehenden Herausforderungen die Zuversicht stärkt

von Chu Daye und Li Xuanmin – http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Ausgezeichnete Leistung stärkt Zuversicht, aber Herausforderungen zeichnen sich ab

Bild: Containerschiffe legen am 2. Januar 2022 im Hafen von Yangshan an, um rund um die Uhr Fracht in Shanghai zu löschen. Im Jahr 2021 wurden im Hafen von Shanghai mehr als 47 Millionen Standardcontainer umgeschlagen, womit er zum zwölften Mal in Folge den ersten Platz unter den Häfen der Welt belegte. Bild: VCG

China verzeichnete am Montag ein BIP-Wachstum von 8,1 Prozent im Jahr 2021 und trotzte damit den Markterwartungen. Damit festigte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihre führende Position bei der Erholung der Weltwirtschaft von der immer noch wütenden COVID-19-Pandemie, da wichtige Wachstumstreiber, insbesondere die Exporte, angesichts der wachsenden globalen Herausforderungen bemerkenswerte Verbesserungen verzeichneten.

Ein deutlich langsameres BIP-Wachstum von 4 Prozent im letzten Quartal 2021, das schwächste seit dem zweiten Quartal 2020, war jedoch auch ein ernüchternder Hinweis auf den zunehmenden Abwärtsdruck auf die chinesische Wirtschaft, unter anderem durch die schrumpfende Nachfrage, Unterbrechungen in der Lieferkette und schwächer werdende Erwartungen, zusätzlich zu den Risiken der Ausbreitung der Omicron-Variante.

Chinesische Wirtschaftsexperten wiesen darauf hin, dass China immer noch in der Lage ist, diese Herausforderungen zu bewältigen, da die chinesische Wirtschaft auf einem soliden Fundament steht und den politischen Entscheidungsträgern genügend fiskal- und geldpolitische Instrumente zur Verfügung stehen, die bereits den Konsum, die Liquidität und andere Bereiche ankurbeln. Trotz der Risiken erwarten einige Ökonomen ein Wachstum von 5,5 Prozent im Jahr 2022.

Das chinesische BIP wuchs 2021 um 8,1 % und damit so schnell wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr und lag deutlich über dem jährlichen Ziel der Regierung, eine Wachstumsrate von über 6 % zu erreichen.

Die robuste Expansion, die die Markterwartungen übertrifft und die meisten anderen großen Volkswirtschaften in den letzten zwei Jahren in den Schatten stellt, zeigt einen stetigen wirtschaftlichen Erholungspfad auf – aufbauend auf der Null-Toleranz-Strategie des Landes gegenüber Epidemien, auf die sich Peking trotz der Kritik aus dem Westen und des Gegenwinds im Laufe des Jahres, der von sporadischen Ausbrüchen des Coronavirus über Probleme im Immobiliensektor und Preissteigerungen bei Rohstoffen bis hin zu einer Energiekrise reichte, verlassen hat.

Das Gesamt-BIP des Landes erreichte im Jahr 2021 114,37 Billionen Yuan (18 Billionen US-Dollar), wie das Nationale Statistikamt (NBS) am Montag mitteilte.

Dies entspricht einem Anstieg von 2 Billionen Dollar im Vergleich zu 2020, was nach Berechnungen der Global Times in etwa dem BIP Italiens im Jahr 2020 entspricht.

Steigender Trend

Im vierten Quartal 2021 wuchs das chinesische BIP um 4 Prozent und übertraf damit die Schätzungen, wonach das Wachstum in dem von Epidemien, steigenden Rohstoffpreisen und Stromknappheit geprägten Quartal unter diese Marke fallen würde.

Obwohl es das am langsamsten wachsende Quartal des Jahres war, gab es ein Wachstum von Quartal zu Quartal, und das Wachstum wurde zusätzlich zu einem Wachstum von 6,5 Prozent im vierten Quartal 2020 erreicht, sagten Analysten.

Chinas BIP-Daten für das vierte Quartal dürften auch zahlenmäßig besser ausfallen als die der USA, so die Analysten, die für das US-BIP von Oktober bis Dezember nicht mehr als 3 Prozent voraussagen, da die galoppierende Inflation, die im Dezember auf 7 Prozent anstieg – die höchste seit 1982 -, einen Großteil des Wachstums ausglich.

Im Vergleich dazu schrumpfte die Wirtschaft der europäischen Produktions- und Exportmacht Deutschland im vierten Quartal um fast 1 Prozent.

Ebenfalls am Montag senkte die People’s Bank of China, die chinesische Zentralbank, die Zinssätze für mittelfristige Kredite um 10 Basispunkte, zum ersten Mal seit April 2020 und etwa einen Monat nach der Senkung des Mindestreservesatzes, eine Maßnahme, die von Experten so interpretiert wurde, dass sie darauf abzielt, die inländischen Banken angesichts des wirtschaftlichen Abwärtsdrucks zu niedrigeren Marktzinsen zu bewegen.

Da im vierten Quartal Probleme wie Stromknappheit, Lieferkettenprobleme und die Verknappung von Krediten im Immobiliensektor, die die Wirtschaft belasten, in Angriff genommen wurden, gehen Analysten davon aus, dass die chinesische Wirtschaft im Jahr 2022 mit einem möglichen jährlichen Wachstum von 5,5 Prozent für das gesamte Jahr durchstarten könnte.

Cao Heping, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Peking, sagte der Global Times am Montag, er glaube, dass China drei günstige Voraussetzungen habe, um das Wachstum im Jahr 2022 anzukurbeln: China habe eine voll entwickelte digitale Wirtschaft, die Zentralregierung verfüge über ein starkes fiskalisches Instrument und betreibe eine wirksame internationale Politik, wie die Belt and Road Initiative, die sich im Jahr 2021 bewährt habe.

China wird auch von der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) profitieren, mit der der größte Freihandelsblock der Welt geschaffen wurde. Einem Bericht der Chinesischen Akademie für internationalen Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit vom November zufolge wird das regionale BIP durch den Pakt bis 2035 um 0,86 Prozent steigen.

Dennoch, so Cao, sei ein Wachstum von über 8 Prozent immer noch ein Kunststück, das man nur mit etwas Glück erreichen könne, da die Wirtschaft durch neue Virusmutationen und die von den USA auf dem Weltmarkt errichteten Straßensperren ständig gestört werde.

Im Jahr 2020 war China mit einem BIP-Wachstum von 2,3 % die einzige große Volkswirtschaft der Welt, die ein Wachstum verzeichnen konnte. Wenn man den Basiseffekt herausrechnet und für eine objektive Bewertung in Zweijahreszeiträume umrechnet, liegt Chinas durchschnittliches BIP-Wachstum von 2020 bis 2021 bei 5,1 Prozent, was wohl eines der schnellsten Wachstumsraten unter den großen Volkswirtschaften ist, so die Analysten.

Chinas BIP-Wachstum von 8,1 Prozent im Jahr 2021 ist ebenfalls führend unter den großen Volkswirtschaften der Welt, und es wird geschätzt, dass Chinas Anteil an der Weltwirtschaft im Jahr 2021 über 18 Prozent liegen wird, so das NBS.

Einige chinesische Ökonomen schätzten, dass Chinas Wirtschaftswachstum einen überwältigenden Beitrag von 50 Prozent zur Weltwirtschaft geleistet hat, was Chinas Rolle als Anker und Stabilisator der Weltwirtschaft unterstreicht.

Cao sagte für 2022 ein Wachstum von 5,5 Prozent voraus, sofern die Pandemie im neuen Jahr nicht zu einem starken Abwärtsdruck führt.

Stabiles Wachstum für 2022

Während in den westlichen Medien gehyped wurde, dass Chinas dynamische Null-Toleranz-COVID-Strategie der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt enormen Schaden zufügte, entlarvten Analysten diese Behauptungen, indem sie darauf hinwiesen, dass es die Strategie war, die weniger kostete, um sicherzustellen, dass sich die größte Fabrik der Welt schneller erholte, weiter brummte und die Welt belieferte.

Im Jahr 2021 lag das Pro-Kopf-BIP Chinas nach Angaben des NBS bei 12.551 US-Dollar und näherte sich damit dem eines „Landes mit hohem Einkommen“ nach der Definition der Weltbank an und überholte den weltweiten Durchschnitt des Pro-Kopf-BIP.

Das Jahr 2022 markiert das zweite Jahr des 14. Fünfjahresplans des Landes (2021-25), in dem das Land dem so genannten dreifachen Druck durch schrumpfende Nachfrage, Angebotsschocks und schwächere Erwartungen ausgesetzt ist.

Yao Jingyuan, Sonderforscher des Beraterbüros des Staatsrats, erklärte am Montag gegenüber der Global Times, dass China über das Umfeld, die Methoden und die Erfahrung verfüge, um die Risiken des dreifachen Drucks abzufedern.

Yao sagte voraus, dass China für 2022 ein jährliches BIP-Ziel von über 5 Prozent festlegen werde, eine Spanne, die sicherstellen könnte, dass die Wirtschaft ihr angemessenes Tempo beibehält, aber auch mit einer Reihe anderer breiter Agenden des Landes koordiniert wird, die vom 14. Fünfjahresplan und langfristigen Zielen bis 2035 reichen.

Auf der derzeitigen Basis der chinesischen Wirtschaft schafft ein Prozentpunkt BIP-Wachstum 2 Millionen Arbeitsplätze, ein Wachstum von 5 % für 2022 mildert den Druck auf den Arbeitsmarkt und sichert Unternehmensgewinne und Arbeitnehmereinkommen. Es ist auch nicht zu schnell, um das Streben nach einem qualitativ hochwertigen Wachstum zu untergraben, sagte Yao.

Ning Jizhe, Leiter des NBS, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz des Informationsbüros des Staatsrats, dass das Land das Vertrauen und die Fähigkeiten habe, trotz der zunehmenden Herausforderungen eine nachhaltige und solide wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten, und verwies auf verschiedene sich abzeichnende Wachstumspunkte in der Wirtschaft, einschließlich wachsender Anlageinvestitionen.

Mit der Beschleunigung der Emission von Spezialanleihen und dem Baubeginn zahlreicher Großprojekte werde sich das Wachstum der Anlageinvestitionen, einer der drei Triebkräfte des chinesischen Wirtschaftswachstums, in diesem Jahr beschleunigen, so Ning.

Um die Investitionen anzukurbeln, könnte die chinesische Regierung die 102 Megaprojekte, die für den 14. Fünfjahresplan vorgesehen sind, etwas früher als geplant auf den Weg bringen und weitere Projekte in den Jahren 2022-23 in Angriff nehmen, um eine konkretere Arbeitsbelastung zu erzeugen und der Wirtschaft den nötigen Schub zu geben.

„Diese Megaprojekte sind sorgfältig geprüft und durchdacht worden, und es besteht keine Gefahr von Blasenbildung. Allein dieser Impuls aus dem Infrastruktursektor könnte die Inlandsnachfrage stabilisieren“, sagte Yao und wies darauf hin, dass China solche Vorleistungen schon früher erbracht habe und über die nötige Erfahrung verfüge.

Das Vertrauen wird in der gegenwärtigen Situation zu einem der wichtigsten Indikatoren, da einige ausländische Medienberichte behaupteten, dass es eine der größten Herausforderungen für China im Jahr 2022 sein wird, die Chinesen zum Geldausgeben zu bewegen.

Um das Vertrauen aufrechtzuerhalten und zu stärken, schlug Yao vor, dass das Land seine Geld- und Steuerpolitik auf Unternehmen und Unternehmer ausrichtet, wobei erstere die Kreditkosten senken und letztere die Steuern und Gebühren senken sollten. Die Haltung der Unternehmen ist angesichts ihrer Rolle als wichtigste Marktteilnehmer von zentraler Bedeutung für die Stärkung des Vertrauens.

