USA: Lebensstandard der Arbeiter sinkt wegen Preisanstieg

Während der jüngste Ausbruch der COVID-19-Pandemie an den Arbeitsplätzen und in den Schulen massenhaft Erkrankungen und Todesfälle verursacht, ist der Lebensstandard der Arbeiter im Jahr 2021 aufgrund der stark gestiegenen Preise für Güter des täglichen Bedarfs dramatisch gesunken.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Dezember mit einer Jahresrate von 7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Zahlen des letzten Monats markierten die höchste Inflationsrate seit 1982, die seinerzeit inmitten einer Offensive der Reagan-Regierung und der US-Konzerne gegen die Arbeitsplätze und den Lebensstandard der Arbeiter stattgefunden hatte.

Die größten Preissprünge gab es bei Benzin und Heizöl, die umn 50 Prozent bzw. 41 Prozent pro Jahr stiegen. Die Preise für Gebrauchtwagen sind um 37 Prozent gestiegen; Erdgas, das zum Heizen und Kochen verwendet wird, ist um 24 Prozent teurer geworden. Die Preise für einige Grundnahrungsmittel sind sprunghaft angestiegen: Rind- und Kalbfleisch um 16 Prozent, Hühnerfleisch um 10,4 Prozent und Eier um 11,1 Prozent. Die Brotpreise sind um 11 Prozent gestiegen.

Arbeiter, die seit zwei Jahren unter dem Druck einer tödlichen Pandemie stehen, kämpfen mehr denn je darum, über die Runden zu kommen. Der Preisanstieg im Jahr 2021 übertraf die Lohnzuwächse in den USA bei weitem, so dass der durchschnittliche Arbeiter im vergangenen Jahr eine Lohnkürzung von insgesamt 2,4 Prozent hinnehmen musste.

Noch verheerender wirkt sich der Preisanstieg auf Menschen mit festem Einkommen aus. Der Anstieg der Heizkosten ist besonders fatal, da der Winter weite Teile der USA im Griff hat.

Die Inflation hat weltweite Auswirkungen. Die Eurozone meldete im Dezember einen jährlichen Preisanstieg von 5 Prozent und Brasilien einen von 10,06 Prozent. Die verarmten Massen Indiens sahen sich nach offiziellen Angaben im letzten Monat mit einem Preisanstieg von 5,59 Prozent konfrontiert, und für das erste Quartal dieses Jahres wird eine noch höhere Rate erwartet. Die Inflationsrate in der Türkei liegt derzeit inmitten einer Währungskrise im Land bei 36 Prozent pro Jahr. Einigen Quellen zufolge liegt die tatsächliche Inflationsrate mehr als doppelt so hoch.

In einem offenen Kommentar gegenüber dem Wall Street Journal sagte Greg McBride, leitender Finanzanalyst von Bankrate, dass dieses Jahr „für viele Haushalte ein Verlust ist. Ihre Ausgaben stiegen noch schneller und verschlangen den gesamten Umfang der Lohnerhöhung, die sie erhalten hatten.“

Der Anstieg der Inflation ist das Nebenprodukt der Politik, die die herrschende Klasse als Reaktion auf die Pandemie verfolgt. Die Regierungen haben Milliarden von Dollar in die Finanzmärkte gepumpt, um die Börsen zu stützen, und so einen Ozean fiktiver Werte geschaffen. Gleichzeitig hat die Politik der unkontrollierten Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu Masseninfektionen und Todesfällen geführt, die zu Arbeitskräftemangel und Lieferengpässen führen, die Produktion stören und die Preise in die Höhe treiben.

Die herrschende Klasse hat versucht, die Arbeiter wieder an unsichere Arbeitsplätze zu zwingen, indem sie alle sozialen Unterstützungsmaßnahmen, die während der Pandemie eingeführt wurden, abgeschafft hat. In den USA wurde unter anderem die Ausweitung der Arbeitslosenunterstützung gestoppt, das Verbot von Zwangsräumungen aufgehoben und die monatliche Kindersteuergutschrift von 300 Dollar gestrichen. Auch kleine Unternehmen und Selbstständige haben praktisch keine Unterstützung mehr erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat ihren Teil dazu beigetragen, indem sie die empfohlene Isolationszeit für Menschen, die mit COVID-19 infiziert sind, von 10 Tagen auf fünf Tage halbiert haben.

In den meisten Fällen konnten die Unternehmen die Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen ausgleichen oder sogar davon profitieren. Die unbereinigten US-Unternehmensgewinne erreichten im dritten Quartal 2021 einen Rekordwert von 3,14 Billionen Dollar. Nach Steuern und Bereinigung der Lagerbestände stiegen die Gewinne auf einen Rekordwert von 2,74 Billionen Dollar.

In der Zwischenzeit haben sich die großen Wall-Street-Investoren die Taschen mit praktisch kostenlosem Staatsgeld gefüllt. Die Aktienmärkte befinden sich weiterhin auf Rekordniveau, und die weltweite Börsenkapitalisierung ist seit Beginn der Pandemie um erstaunliche 60 Billionen Dollar gestiegen. Allein 2021 werden 10 der reichsten Milliardäre ihr Nettovermögen um 500 Milliarden Dollar steigern, angeführt von Tesla-Chef Elon Musk.

Arbeiter in aller Welt haben auf die Pandemie mit einer Welle von Streiks reagiert, sowohl gegen die Zerstörung ihres Lebensstandards als auch gegen die mörderische „Herdenimmunitäts“-Politik, die von den herrschenden Klassen in praktisch allen großen kapitalistischen Ländern verfolgt wird. Eine unvollständige Liste der Streiks umfasst:

• Dreitausend Beschäftigte von Volvo Trucks in Virginia legten im April und Mai in zwei getrennten Streiks die Arbeit nieder.

• 800 Krankenschwestern und -pfleger von St. Vincent in Massachusetts streikten 301 Tage lang wegen Personalmangel.

• Mehr als 2.500 Beschäftigte des Cook County, Illinois, der Krankenpflege und des Staates streikten gegen Lohn- und Leistungszugeständnisse.

• Die Stahlarbeiter von ATI in Pennsylvania und vier anderen Bundesstaaten streikten 106 Tage lang gegen Stellenabbau und andere Zugeständnisse.

• Tausend Warrior-Met-Kohlebergleute in Alabama befinden sich seit April im Streik und sind mit gewerkschaftlicher Sabotage und vom Unternehmen organisierter Gewalt konfrontiert.

• Mehr als 10.000 John-Deere-Beschäftigte streiken, nachdem sie gewerkschaftlich geförderte Zugeständnisse abgelehnt haben

• Etwa 1.400 Kellogg’s-Beschäftigte in vier Bundesstaaten streikten fast drei Monate lang gegen die Lohnstaffelung und andere Zugeständnisse.

Diese Woche haben 8.000 Beschäftigte in King-Soopers-Filialen in Colorado wegen eines lächerlichen Lohnangebots der Geschäftsleitung gestreikt, wonach der Lohn für die unterste Stufe der Beschäftigten nur 13 Cent pro Stunde über dem Mindestlohn gelegen hätte. Die Unternehmensleitung hatte Probleme, Streikbrecher zu einem Stundenlohn von 18 Dollar zu rekrutieren und musste Aufsichtspersonal aus anderen Bundesstaaten einfliegen lassen, was eine allgemeine militante Stimmung widerspiegelt.

Die Inflation hat diese Arbeiter hart getroffen. Die durchschnittliche Monatsmiete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Denver beträgt 2.400 Dollar, was einem Anstieg von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der derzeitige Höchstlohn eines King-Soopers-Beschäftigten beträgt nur 3.100 Dollar im Monat. Ein Arbeiter, der eine vierköpfige Familie in Denver ernährt, müsste nach dem MIT-Rechner für existenzsichernde Löhne 36 Dollar pro Stunde verdienen.

Auch auf internationaler Ebene gab es große Kämpfe:

• Rund 155.000 Metallarbeiter in Südafrika streikten wegen der Löhne.

• Die Beschäftigten von Volvo Cars in Belgien nahmen an einer spontanen Arbeitsniederlegung teil.

• Rund 2.400 Nickelbergleute von Vale und Rio Tinto in Kanada streikten, nachdem sie die von der Gewerkschaft befürworteten Zugeständnisse abgelehnt hatten.

• Teeplantagenarbeiter, Beschäftigte im Gesundheitswesen und Lehrer in Sri Lanka haben eine Reihe von Aktionen zur Verteidigung der Lebensbedingungen und der demokratischen Rechte durchgeführt.

• Rund 30.000 Krankenschwestern und -pfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Hebammen in öffentlichen Krankenhäusern in Neuseeland haben ihre Arbeit niedergelegt, weil sie nicht angemessen bezahlt werden.

• Lehrer, Transportarbeiter und Eisenbahner in Brasilien haben während der Pandemie Streiks und Proteste gegen die Sparmaßnahmen der Regierung organisiert.

Anfang dieser Woche kam es in der Türkei zu spontanen Streiks, nachdem die Gewerkschaften von 150.000 Metallarbeitern ein Ausverkaufsabkommen unterzeichnet hatten, das die Reallöhne der Arbeiter kürzt. Die explodierenden Lebenshaltungskosten in der Türkei führen zu einem nie dagewesenen Maß an sozialer Unzufriedenheit.

Sowohl in der Stadt Chicago als auch in ganz Frankreich haben Lehrerinnen und Lehrer die Arbeit niedergelegt, weil die Schulen trotz des Auftretens der Omicron-Variante geöffnet bleiben müssen. Die Zahl der COVID-19-Fälle steigt weltweit sprunghaft an. In den USA gibt es durchschnittlich mehr als 760.000 Fälle pro Tag und täglich 1.700 Todesfälle. Frankreich meldete am Donnerstag 305.322 neue COVID-19-Fälle. Während der Pandemie sind in Frankreich fast 100.000 Menschen gestorben.

Die verräterische Rolle der Gewerkschaften bei der Unterdrückung dieser Kämpfe geht aus den Zahlen des US Census Bureau hervor. Sie zeigen für den im September 2021 endenden Zwölfmonatszeitraum, dass der durchschnittliche Lohnzuwachs für nicht-gewerkschaftlich organisierte Arbeiter deutlich über dem für gewerkschaftlich organisierte Arbeiter lag, nämlich 4,7 Prozent gegenüber 3,5 Prozent.

Die Tatsache, dass die Gewerkschaften die Streikbewegung bisher eingedämmt haben, hat das besorgte Gerede in der Finanzpresse über einen „Lohndruck“, der die Gewinne untergräbt, nicht aufgehalten. Die Wiedereinführung der seit langem versäumten Teuerungszulagen, insbesondere für die Beschäftigten von Deere, hat im Wall Street Journal und anderen Wirtschaftszeitungen besorgte Kommentare hervorgerufen.

Der Kampf der Arbeiter zur Verteidigung ihres Lebensstandards gegen die ansteigende Inflation ist mit dem Kampf gegen die Pandemie verbunden. Dies ist nicht nur eine medizinische Frage. Die Politik der herrschenden Klasse, die es zulässt, dass sich das Virus unkontrolliert ausbreitet, beruht darauf, dass jeder Aspekt des Lebens, einschließlich der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, dem wahnsinnigen Bereicherungsstreben der Finanzoligarchie untergeordnet wird. Die Arbeiterklasse muss ein anderes soziales Prinzip vorantreiben, nämlich den Vorrang ihrer eigenen Bedürfnisse, ihres Lebens, ihrer Gesundheit und ihres Lebensstandards vor dem Profit der Unternehmen.

Während die herrschende Klasse verkündet, dass SARS-CoV-2 endemisch werden wird, d. h. Millionen Menschen auf unbestimmte Zeit töten wird, kann die Arbeiterklasse diese „Lösung“ nicht akzeptieren. Sie kann auch nicht die Bemühungen der kapitalistischen Regierungen dulden, die Arbeiter für die finanziellen Kosten dieser Katastrophe aufkommen zu lassen.

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Klassenkampf aus dem bürokratischen Korsett der alten, verrotteten Parteien und Gewerkschaften ausbricht. Aber diese Bewegung muss ein bewusstes Programm und eine Richtung erhalten. Um den Aufbau dieser Führung zu unterstützen, haben die World Socialist Web Site und das Internationale Komitee der Vierten Internationale zwei wichtige Initiativen ergriffen. Im April 2021 riefen sie die Internationale Arbeiterallianz der Aktionskomitees ins Leben. Im November leitete sie den Global Workers Inquest in die COVID-19-Pandemie ein.

Es gibt keine Lösung für die großen Probleme der Arbeiter auf nationaler Ebene. Um ihre Kämpfe weltweit zu vereinen, brauchen die Arbeiter neue, von den prokapitalistischen Gewerkschaften unabhängige Organisationsformen. Diese von den Arbeitern selbst geleiteten Komitees werden die Initiative im Kampf gegen die Verbreitung von COVID-19 in den Betrieben und gegen die Senkung der Löhne ergreifen. Arbeiter, die an diesem Kampf interessiert sind, sollten sich an die Socialist Equality Party und die Internationale Arbeiterallianz der Aktionskomitees wenden.

