NOAA: Winterstürme waren die tödlichsten Klimakatastrophen im Jahr 2021 – „Grüne Ideale“ verursachen Europas anhaltende Energiekrise

von Cap Allon – https://electroverse.net

Übersetzung LZ

NOAA: Winterstürme waren die tödlichsten Klimakatastrophen im Jahr 2021

Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat in einem Überblick vor ihrem vollständigen Bericht erklärt, dass das Jahr 2021 mit 145 Milliarden Dollar die drittteuerste „Klimakatastrophe“ aller Zeiten war.

Der Übersicht zufolge forderte das Wetter auch das Leben von 688 Menschen (oder 0,0002 % der Bevölkerung) – eine verdammt gute Quote, wenn man bedenkt, dass wir uns angeblich mitten in einer „Klimakrise“ befinden. Wenn Sie Linkshänder sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie bei der Verwendung eines Rechtshänderprodukts sterben (ca. 700 Linkshänder in Amerika sterben jedes Jahr bei der Verwendung von Geräten, die für Rechtshänder bestimmt sind).

Diese Zahl von 688 Todesfällen wurde jedoch bereits in Frage gestellt.

Anhand von Daten der Centers for Disease Control (CDC) über die überhöhte Sterblichkeitsrate konnten die Forscher feststellen, dass allein beim großen Frost in Texas 702 Menschen ums Leben kamen, weit mehr als die offizielle Zahl von 151 und damit das bei weitem tödlichste klimatische Ereignis des Jahres.

„Es war ein hartes Jahr“, sagte der NOAA-Klimatologe und Wirtschaftswissenschaftler Adam Smith, der den Bericht für die Behörde erstellt hat (die vollständige Version erscheint am Donnerstag). „Der Klimawandel hat die Gefahren im ganzen Land mit einer Schrotflinte angegriffen.“

Mt. Shasta erholt sich

Rund vier Monate nach den alarmierenden Veröffentlichungen über den Rückgang der sommerlichen Schneedecke des Mount Shasta – der schon damals nichts Ungewöhnliches war – zeigen Bilder des Berges aus dem Weltraum nun eine dramatische winterliche Wende.

„Es ist beängstigend“, sagte Andy Calvert im September, der für den Mt. Shasta zuständige Wissenschaftler des U.S. Geological Survey. „Das Tempo der Veränderungen am Mt. Shasta scheint sehr schnell zu sein, und die Gletscher werden in einem Tempo kleiner, das mich traurig macht.“

Nun, Andy, bereiten Sie sich darauf vor, die Stirn zu runzeln, denn die weit überdurchschnittlichen Schneefälle im Dezember und Anfang Januar haben die Schneedecke – und die Gletscher – des Mount Shasta auf ein Niveau aufgefüllt, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat. Leider habe ich aber noch keine Rücknahmen/Aktualisierungen seitens der MSM gesehen.

Satellitenbilder von Mt. Shasta: Sommer (links), Winter (rechts).

Und die überdurchschnittliche Schneedecke von Shasta ist alles andere als eine Anomalie.

Andernorts in Kalifornien wurden für den Monat Dezember Rekordschneemengen gemessen, unter anderem im UC Berkeley Snow Lab und im Yosemite National Park. In weiten Teilen des Westens, wo von WA bis CO historische Rückgänge beobachtet wurden, ist die Situation ähnlich.

Unterstützt durch die noch nie dagewesenen Gesamtmengen in Amerika wird die Schneemassenkarte für die nördliche Hemisphäre weitergeführt – ihr letzter Datenpunkt (10. Januar) zeigt, dass wir fast 500 Gigatonnen über dem Durchschnitt von 1982-2012 liegen:

Rekardkälte am Mt. Washington

Brian Fitzgerald, Direktor des Mt Washington Observatory für Wissenschaft und Bildung, sagte, dass am Dienstag eine Rekordtiefsttemperatur auf dem Berg gemessen wurde: -31F wurden registriert, womit der alte Rekord für den kältesten 11. Januar gebrochen wurde – die -29F aus dem Jahr 2020.

„Wir hatten über Nacht eine starke arktische Kaltfront im Anmarsch“, sagte Fitzgerald. „Es war nicht nur kalt, es war auch ziemlich windig. Die Windchill-Werte lagen im ganzen Bundesstaat unter Null.“

Fitzgerald führte die rekordverdächtig niedrigen Werte auf die Lage des Jetstreams zurück, der herabfiel und kalte Luft aus Kanada einströmen ließ. Fitzgerald fügte hinzu, nach einer kurzen Erwärmung in den Tälern am Donnerstag „werden wir am Wochenende einen weiteren Zustrom arktischer Luft haben.

„Grüne Ideale“ verursachen Europas anhaltende Energiekrise

Europas kurzsichtige Herangehensweise an das Thema Energie lähmt die ohnehin schon schwächelnde wirtschaftliche Erholung des Kontinents nach der COVID-Pandemie.

Im Herbst 2021 erreichten die europäischen Gas- und Strompreise Rekordhöhen, da das Angebot knapp wurde und ein Kälteeinbruch die Nachfrage erhöhte. Und jetzt, wo das neue Jahr angebrochen ist und weite Teile Europas – vor allem im Osten – durch einen bitteren Winter frieren, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich eine Erleichterung der schmerzhaften Rechnungen einstellen wird.

Wie die Financial Times berichtet, sind die europäischen Großhandelspreise für Erdgas im vergangenen Jahr um mehr als 800 Prozent gestiegen. Laut chinadaily.com gibt es dafür mehrere Gründe, darunter der kalte Winter in Europa, das Versagen der erneuerbaren Energien, Produktionsprobleme, chronische Unterfinanzierung (da fossile Brennstoffe bei den Investoren in Ungnade gefallen sind) und Atomkraftausfälle.

Der Preisdruck wird dadurch verstärkt, dass Russland weniger Erdgas nach Europa liefert. Einige Analysten behaupten, dass Russland die Lieferungen aus politischen Gründen einschränkt, um die europäischen Regierungen zur Genehmigung der Nord Stream 2-Gaspipeline zu bewegen.

Moskau hat jedoch vehement jegliche Manöver bestritten.

Samir Dani, Professor für Management Operations an der Keele University in Staffordshire, Großbritannien, weist darauf hin, dass Russland selbst Probleme mit der Gasproduktion hatte: „Russland selbst hatte auch Probleme wegen der sehr strengen Winter, die einen Großteil seiner Gasressourcen erschöpft haben, und hatte wegen der Pandemie auch Probleme mit der Wartung. Sie waren also nicht in der Lage, ihre Produktion und Versorgung hochzufahren“, so Dani gegenüber China Daily.

Russland liefert etwa 5 Prozent des britischen Gases, ist aber ansonsten der größte Gaslieferant in Europa.

Die Niederlande, Europas größter inländischer Erdgasproduzent, haben 2018 damit begonnen, ihr wichtigstes Gasfeld in Groningen aufgrund „grüner Ideale“ auslaufen zu lassen, was die Versorgungsprobleme weiter verschärft hat.

Nach Angaben von Gas Infrastructure Europe lag der Prozentsatz des verfügbaren Gases in den Speichern des Kontinents Ende Dezember bei 74 Prozent, verglichen mit 94 Prozent zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr. Und da der harte Winter noch bevorsteht (kalte Temperaturen werden bis April/Mai erwartet), warnen einige Analysten vor Stromausfällen.

Gayle Allard, Wirtschaftsprofessorin an der IE-Universität in Madrid, Spanien, sagte, die Europäische Union hätte früher handeln können, um die Auswirkungen der Engpässe abzufedern: „Die Versorgung hätte diversifiziert werden können. … Die Infrastruktur für amerikanisches Gas hätte vorbereitet werden können. Es war ein weiterer Fehler, nicht früher und stärker in erneuerbare Energien zu investieren.“