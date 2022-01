Versteht Russland, dass es mit Geisteskranken verhandelt?

von Paul Craig Roberts – http://www.theblogcat.de

Im Vorfeld des Treffens am 10. Januar haben Außenminister Blinken und der NATO-Funktionär Stoltenberg die Optionen Russlands in törichter Weise auf zwei Dinge reduziert: Kapitulation oder den Einsatz von Gewalt.

https://www.globalresearch.ca/blinken-stoltenberg-unleash-unprecedented-diktat-ultimatum-russia-following-nato-fm-meeting/5766645

Als wären diese idiotischen Anschuldigungen nicht genug, hat Blinken Putin vorgeworfen, er wolle die Sowjetunion wieder errichten. Man kann einfach nicht verstehen, wie so eine dumme Person vom Senat als Außenminister der USA bestätigt werden konnte. All die Probleme dieser ganzen Länder sind das Letzte, was der Kreml sich wünscht. Alles was der Kreml will, ist, dass sie unabhängige Länder sind, und keine Marionettenstaaten der USA, die gegen Russland aufgerüstet werden. https://www.rt.com/russia/545516-russia-us-ukraine-ussr/

Ich schätze die Situation so ein, dass durch so närrische Äußerungen wie die von Blinken und Stoltenberg und andere unbedachte Bemerkungen aus dem Weißen Haus und den Medien der Kreml vor dem Treffen am Montag zu dem Schluss gekommen ist, dass Washington die Sicherheitsbedenken Russlands nicht ernst nimmt. Ich denke, die Russen sind zu dem Schluss gekommen, dass sie der Westen solange nicht ernst nimmt, bis der Kreml kraftvolle Aktionen demonstriert. Die Russen geben der Diplomatie nur noch eine letzte Chance, bevor sie militärische Einrichtungen zerstört, die die USA in der Ukraine errichtet haben.

Vor ungefähr einem Monat bin ich auf diesen Bericht (26. November) von pravda.ru gestoßen, dass die Russen Atom-U-Boote mit Gefechtsbereitschaft auf hohe See geschickt haben. Das bedeutet nicht, dass der Kreml einen nuklearen Angriff vorbereitet. Es bedeutet, jeder dummen Antwort Washingtons gegen eine russische Ausschaltung wahrgenommener Bedrohungen zuvorzukommen, so wie es die Israelis regelmäßig bei ihren Angriffen auf irakisches, syrisches und libanesisches Gebiet tun. https://english.pravda.ru/news/russia/149739-russian_submarine/