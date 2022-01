Tianjin kämpft Chinas erste richtige Schlacht gegen Omicron und versetzt Peking in höchste Alarmbereitschaft

von http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Bild: Anwohner stehen am 9. Januar 2022 in einer Wohnanlage im Nankai-Bezirk von Tianjin an, um sich einem Nukleinsäuretest zu unterziehen. Die Stadt führt massive Tests durch, um potenzielle Virusträger auszusieben, nachdem zwei lokal übertragene Omicron-Fälle gemeldet wurden. Bild: VCG

Die nordchinesische Stadt Tianjin, in der 15 Millionen Menschen leben und die auch ein wichtiges Tor nach Peking ist, hat am frühen Sonntagmorgen mit massiven Nukleinsäuretests begonnen, um rasch auf die neue Omicron-Variante reagieren zu können, nachdem die Stadt an einem einzigen Tag 20 COVID-19-Infektionen festgestellt hatte, von denen zwei als Träger der neuen Variante identifiziert wurden.

Epidemiologen erklärten, dass dies der erste wirkliche Kampf gegen Omicron auf dem chinesischen Festland sei, da zum ersten Mal im Inland übertragene Fälle, die mit dem Stamm in Verbindung stehen, in lokalen Gemeinden entdeckt wurden. Der plötzliche Ausbruch versetzte auch das benachbarte Peking in Alarmbereitschaft, was zu großer Unsicherheit führte und die Wahrscheinlichkeit eines Übergreifens der Krankheit erhöhte, da die Quelle des Ausbruchs weiterhin unbekannt ist. Epidemiologen versicherten jedoch, dass der Ausbruch voraussichtlich noch vor dem chinesischen Frühlingsfest und den Olympischen Winterspielen 2022, die nur noch wenige Wochen entfernt sind, ausgelöscht werden kann, sofern der Ursprung der neuen Viruskette schnell ermittelt und wirksame Maßnahmen ergriffen werden.

Tianjin meldete am Sonntagabend weitere 20 Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, alle aus dem Jinnan-Bezirk der Stadt. Sie wurden zur weiteren Diagnose und Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es ist nicht klar, ob sie mit der Omicron-Variante infiziert waren.

In Tianjin wurden zwei lokal übertragene Fälle mit der Omicron-Variante entdeckt, die bei Personen festgestellt wurden, die sich am Samstag freiwillig testen ließen. Weitere 18 Fälle wurden bei einer Nachuntersuchung von Hochrisikogruppen festgestellt. Die Stadtverwaltung von Tianjin erklärte, die beiden Fälle seien Teil derselben Übertragungskette, stünden aber nicht in Verbindung mit dem importierten Omicron-Fall, der im Dezember 2021 in der Stadt festgestellt wurde.

Die beiden mit Omicron infizierten Personen waren in letzter Zeit nicht außerhalb der Stadt gereist, und es ist nicht bekannt, ob die anderen 18 Einwohner ebenfalls Träger der Omicron-Variante sind.

Unter den 20 Infizierten sind 15 Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Die Fälle konzentrieren sich auf die Bezirke Jinnan und Nankai in Tianjin. Ein Wohngebäude in einer Wohnanlage in Jinnan wurde als hochgradig ansteckungsgefährdet eingestuft, während drei weitere Wohngebäude in dieser Wohnanlage und zwei Gebäude in einer anderen Wohnanlage als mittelgradig ansteckungsgefährdet gelten.

Tianjin forderte die Einwohner am Sonntagabend auf, die Stadt nur im Notfall zu verlassen. Diejenigen, die die Stadt verlassen müssen, sollten einen negativen Nukleinsäuretest vorweisen können, der innerhalb von 48 Stunden gültig ist, und die grünen Gesundheitsvorschriften einhalten sowie die Genehmigung ihres Arbeitgebers oder ihrer Gemeinde einholen.

Die Stadt verstärkte auch die Kontrollen von Einwohnern, die nach Peking reisen, indem sie Kontrollpunkte und spezielle Kanäle an Autobahnen und Verkehrsstationen einrichtete.

Kampf gegen Omicron

Um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und die weitere Ausbreitung von Omicron einzudämmen, sind die Bewohner der Stadt verpflichtet, an Ort und Stelle zu bleiben und sich Nukleinsäuretests zu unterziehen. Die stadtweiten Tests begannen am Sonntagmorgen um 7 Uhr und werden voraussichtlich innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Kommandozentrale zur Bekämpfung der Epidemie.

Bis Samstagabend hatte Tianjin 75.680 Menschen unter Quarantäne gestellt. Von 70 Umwelttests waren 14 positiv und zwei wurden in Aufzügen von Wohngebäuden entdeckt.

Die Stadtverwaltung von Tianjin teilte am Sonntag mit, dass sie die Informationen zu den Nukleinsäuretests in den Fieberkliniken alle zwei Stunden aktualisieren wird. Dies beeindruckte die Internetnutzer, weil die Stadt so effizient und organisiert mit dem Ausbruch der Krankheit umgeht.

Der Gesundheitscode von Einwohnern, die nicht innerhalb von 24 Stunden einen Nukleinsäuretest erhalten, wird auf orange geändert, was bedeutet, dass die Person keine öffentlichen Plätze, einschließlich U-Bahnen und Busse, betreten darf. Einwohner, die innerhalb der letzten 48 Stunden geimpft wurden, nehmen nicht an dem Test teil, bestätigte die Kommandozentrale.

Auf einer Dringlichkeitssitzung am frühen Sonntagmorgen, an der auch der Parteichef der Stadt, Li Hongzhong, und der Bürgermeister Liao Guoxun teilnahmen, erklärte die Kommandozentrale für Seuchenbekämpfung, dass die Massentests rasch durchgeführt werden müssen, um der Verantwortung Tianjins als „Graben“ für Peking gerecht zu werden und die Epidemie so schnell wie möglich und zu den geringsten Kosten einzudämmen. Massentests werden es den Beamten ermöglichen, einen besseren Überblick über die aktuelle Lage zu gewinnen und die Sicherheit und Gesundheit der Einwohner zu gewährleisten, so die Kommandozentrale.

Ausgehend von den Patienten und der viralen Übertragungskette hat sich das Virus bei den 18 neu bestätigten Infektionen über drei Generationen ausgebreitet, was darauf hindeutet, dass das Virus wahrscheinlich schon seit einiger Zeit in der Bevölkerung zirkuliert, sagte Zhang Ying, stellvertretender Direktor der städtischen Gesundheitskommission, auf einer späten Pressekonferenz am Samstagabend. Es wird erwartet, dass weitere positive Infektionen entdeckt werden, sagte Zhang.

Die U-Bahn-Linien eins und sechs werden ab Sonntag teilweise geschlossen, da sie von dem Ausbruch betroffen sind. Der internationale Flughafen Tianjin Binhai hat 144 Flüge gestrichen.

Mehrere Einwohner von Tianjin berichteten der Global Times, dass sie sich auf den Märkten mit Lebensmitteln eindeckten, um sich auf eine mögliche Schließung vorzubereiten. Eine Anwohnerin mit dem Nachnamen Liu sagte, dass ein Supermarkt in der Nähe ihres Hauses am Sonntagmorgen um 7 Uhr voller Menschen war und die Schlange 200 Meter lang war.

Ein anderer Anwohner namens Wang sagte, dass das meiste Gemüse am frühen Sonntagmorgen ausverkauft war und der Lieferservice für den nahe gelegenen Markt eingestellt wurde.

Liu sagte, dass sie trotz des plötzlichen Ausbruchs der Krankheit die schnelle Reaktion der örtlichen Behörden zu schätzen weiß. Sie fügte hinzu, dass die über Nacht durchgeführten Nukleinsäuretests „den Menschen Sicherheit geben“.

Das Handelsamt von Tianjin gab am Sonntag eine Mitteilung heraus, in der es hieß, dass zwei Bezirke der Stadt einen Notfallplan einführten, um die Versorgung des Marktes sicherzustellen. Die derzeitigen Gemüsevorräte reichen aus, um die Stadt für drei bis vier Tage zu versorgen; die Vorräte an Reis, Mehl und Speiseöl in Tianjin können den Bedarf für 30 Tage decken.

Die Global Times erfuhr, dass die beiden größten Universitäten in Tianjin, die Tianjin Universität und die Nankai Universität, beide mit Zweigstellen im Bezirk Jinnan, wo die jüngsten Fälle am häufigsten aufgetreten sind, Beschränkungen für das Verlassen und Betreten ihrer Campus verhängt haben. Die Universität Tianjin teilte den Studenten am Sonntag mit, dass sie die Abschlussprüfungen auf das nächste Semester verschoben hat.

Ein in Peking ansässiger Immunologe erklärte gegenüber der Global Times, dass es sich um den ersten wirklichen Kampf gegen Omicron auf dem chinesischen Festland handelt, da zum ersten Mal Omicron-infizierte, im Inland übertragene Fälle in lokalen Gemeinden entdeckt wurden, und dass große Ungewissheiten bestehen, da die Quelle des aktuellen Ausbruchs unbekannt bleibt. Er hält importierte Waren für die wahrscheinliche Quelle der Infektion. Wenn sich das Omicron-Virus über drei Generationen in der Gemeinschaft ausgebreitet hat, wird die Zahl der COVID-19-Fälle in Tianjin rasch ansteigen und bald 100 erreichen, sagte er.

Auf einer Konferenz am Samstag sagte Zhang Wenhong, ein führender Experte für Infektionskrankheiten in Shanghai, es sei unbegründet, dass einige chinesische Medien behaupten, die neue Variante verursache im Vergleich zu früheren Stämmen nur relativ geringe Symptome, und er stimme auch nicht zu, dass Omicron nur eine „schlimmere Grippe“ sei.

Nachdem er die medizinische Bildgebung der neuen Variante untersucht habe, könne er mit Sicherheit sagen, dass Omicron gegen das menschliche Immunsystem angetreten sei und gewonnen habe.

Der Immunologe warnte vor den Risiken, die der Ausbruch des Virus in Tianjin für Peking und sogar für die Olympischen Winterspiele mit sich bringen könnte, da viele Menschen zwischen den beiden Städten pendeln.

Peking in Alarmbereitschaft

Das Pekinger Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention empfahl am Sonntag den Menschen in Peking, Tianjin nicht zu besuchen, und den Menschen in Tianjin, nicht in die Hauptstadt zu reisen. Pendlern zwischen Tianjin und Peking, deren Zahl für 2020 auf rund 100 000 geschätzt wird, wird empfohlen, von zu Hause aus zu arbeiten.

Alle Pekinger, die seit dem 23. Dezember 2021 die Bezirke Jinnan und Nankai in Tianjin besucht haben, werden unter Hausquarantäne gestellt und getestet. Andere, die seit dem oben genannten Datum nach Tianjin gereist sind, wurden gebeten, sich sofort bei den örtlichen Gemeindebehörden, Arbeitgebern und Hotels zu melden, so das Zentrum.

Ein Mitarbeiter einer Nukleinsäure-Teststelle im Pekinger Stadtteil Chaoyang sagte der Global Times, dass die Nachfrage nach Tests am Sonntag sprunghaft angestiegen sei. Eine Pekingerin namens Liao, die letzte Woche nach Tianjin gereist war, sagte der Global Times, dass sie sich freiwillig einem Test unterzog, nachdem sie von den Ereignissen in Tianjin gehört hatte. „Ein negativer Test gibt nicht nur mir, sondern auch meiner Familie und meinen Kollegen Sicherheit. Ich werde einige Tage zu Hause bleiben und der Öffentlichkeit keinen Ärger machen.“

An den Einreisekontrollstellen von Tianjin nach Peking wurden verstärkte Seuchenkontrollen durchgeführt. Pendler werden aufgefordert, sich mit ihren Arbeitgebern und Gemeinden in Verbindung zu setzen und eine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben, bevor sie nach Peking einreisen dürfen. Viele Fahrzeuge und Personen wurden zur Rückkehr überredet. Einige Einwohner, die in den letzten Tagen aus Tianjin nach Peking zurückgekehrt sind, wurden gebeten, zu Hause Quarantäne zu halten. Der Intercity-Zug zwischen Tianjin und Peking verkehrte zum Zeitpunkt der Drucklegung normal.

Abgesehen von Tianjin gab es in China sporadische Ausbrüche in anderen Städten und Provinzen. Insgesamt wurden am Samstag 92 lokal bestätigte COVID-19-Fälle gemeldet, die über die Provinz Henan, die Stadt Xi’an, Ningbo und Shenzhen verstreut sind.

Das Coronavirus ist im Winter anfälliger für Ausbrüche und Infektionen, weshalb es in China derzeit häufiger zu Ausbrüchen kommt, erklärte Yang Zhanqiu, stellvertretender Direktor der Abteilung für Pathogenbiologie an der Universität Wuhan, gegenüber der Global Times.

Yang sagte, dass es wichtig sei, die Quelle eines Ausbruchs und den Zeitraum der Infektion so schnell wie möglich zu ermitteln. „Sobald die Quelle und der Zeitpunkt, zu dem das Virus nach China gelangt ist, identifiziert sind, kann ein größeres Ausmaß der Ausbreitung kontrolliert werden“, sagte er.

Der Virologe sagte, dass stadtweite Nukleinsäuretests der schnellste Weg seien, um Fälle zu finden und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. „Das Virus hat eine Ruhephase von vier bis fünf Tagen, die Zahl der bestätigten Fälle wird in Zukunft weiter steigen“, sagte Yang und wies darauf hin, dass nicht bekannt ist, wie lange das Virus bereits in Tianjin zirkuliert, und es ist möglich, dass es bereits auf andere Provinzen übergegriffen hat.

Experten sind jedoch zuversichtlich, was Chinas derzeitige dynamische Null-COVID-Strategie angeht. Sie sagen, dass Peking und andere Städte in Bezug auf Tianjin und das Aufflackern des Virus in anderen Städten in höchster Alarmbereitschaft sind und dass der Ausbruch in Tianjin nicht auf die Hauptstadt übergreifen wird.

„Jetzt sind es nur noch drei Wochen bis zum chinesischen Frühlingsfest. Wenn wir die Quelle ausfindig machen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können, wird der Ausbruch in Tianjin rechtzeitig gelöscht werden“, so Yang.

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245409.shtml