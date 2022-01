US-Putsche und Putschversuche in Lateinamerika im 21. Jahrhundert

von Stansfield Smith – https://orinocotribune.com

Übersetzung LZ

Bild: Antiimperialistisches Graffiti in den Straßen von Caracas. Eine natürliche Reaktion auf die zahllosen Putschversuche gegen Chavismo und die Bolivarische Revolution. Foto von Dermot Tatlow.

Im 21. Jahrhundert haben die USA in Zusammenarbeit mit den Konzerneliten, den traditionellen Oligarchien, dem Militär und den Konzernmedien immer wieder Putschversuche gegen lateinamerikanische Regierungen unternommen, die die Bedürfnisse der Bevölkerung über die Interessen der US-Konzerne stellen. Von den USA organisierte Putsche in lateinamerikanischen Ländern sind kaum ein Phänomen des 20. Jahrhunderts.

In diesem Jahrhundert haben sich die US-Herrscher jedoch einer neuen Putschstrategie zugewandt und setzen auf „weiche“ Putsche – eine bedeutende Veränderung gegenüber den berüchtigten brutalen Militärputschen in Chile, Argentinien, Uruguay und anderen Ländern in den 1970er Jahren. Ein zentrales Anliegen der USA bei diesen neuen Putschen war es, eine legale und demokratische Fassade so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.

Die US-Supermacht hat erkannt, dass erfolgreiche sanfte Staatsstreiche von der Mobilisierung der Bevölkerung für regierungsfeindliche Aufmärsche und Proteste abhängen. Farbige Revolutionen im Gene-Sharp-Stil werden in großem Umfang von US-amerikanischen und europäischen NRO wie USAID, NED, National Democratic Institute, International Republican Institute, Open Society Foundations, Ford Foundation und anderen finanziert. Sie nutzen Organisationen, die sich zu „Menschenrechten“ bekennen (wie Human Rights Watch, Amnesty International), lokale Dissidentenorganisationen und in zunehmendem Maße auch linksliberale Medien (sogar Democracy Now), um den Boden zu bereiten.

Die US-Operationen zum Regimewechsel haben in diesem Jahrhundert drei Mechanismen gefunden, die sich als äußerst erfolgreich erwiesen haben. Erstens: Die wirtschaftliche Kriegsführung gegen ein Land durch Sanktionen und regelrechte Blockaden führt zu wachsender Unzufriedenheit mit der angegriffenen Regierung. Zweitens, die zunehmende Nutzung von Unternehmensmedien und sozialen Medien zur Verbreitung von Desinformationen (oft über „Menschenrechte“, „Demokratie“, „Freiheit“ oder „Korruption“), um Massenbewegungen gegen Führer zu schüren, die die Entwicklung ihres Landes über die finanziellen Interessen der USA stellen. Dies stützt sich in hohem Maße auf die Operationen der CIA in den sozialen Medien, um ein Land mit Desinformationen zu überziehen. Drittens: Lawfare, wobei der Anschein demokratischer Legalität genutzt wird, um diejenigen zu stürzen, die die nationale Souveränität ihres Landes verteidigen. Mit Lawfare verbunden sind die Wahlputsche in Ländern wie Haiti, Honduras und Brasilien, bei denen die USA einen Putsch planen oder dabei helfen, indem sie die Wahlen stehlen.

Viele der Putschversuche scheiterten, weil sich die Menschen mobilisierten, um ihre Regierungen zu verteidigen, und weil die lateinamerikanischen Gremien der OAS, der UNASUR und der Rio-Gruppe rechtzeitig wichtige Solidaritätserklärungen zur Verteidigung dieser Regierungen abgaben. Heute gibt es die Rio-Gruppe nicht mehr, die UNASUR ist stark geschwächt, und die OAS befindet sich nun vollständig unter US-Kontrolle.

Von den USA unterstützte Putsche und Putschversuche

2001 Haiti. In der Dominikanischen Republik ansässige haitianische Paramilitärs starteten einen Angriff auf den Nationalpalast, den Sitz der Regierung von Präsident Aristide. Der Angriff scheiterte, aber bis 2004 unternahmen diese Paramilitärs, ähnlich wie die nicaraguanischen Contras in den 1980er Jahren, zahlreiche Überfälle auf Haiti und spielten eine Schlüsselrolle beim Staatsstreich von 2004, der direkt von US-Truppen durchgeführt wurde.

2002 Venezuela. Die US-Regierung finanzierte und unterstützte teilweise den kurzlebigen Putsch vom 11. bis 14. April gegen Hugo Chavez.

2002-3 Venezuela. Das Management der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA organisierte einen „Ölstreik“, in Wirklichkeit eine Aussperrung der Ölarbeiter, um Hugo Chavez von der Macht zu vertreiben. Dieser scheiterte Anfang 2003 erneut.

2003 Kuba. Im Vorfeld der US-Invasion in den Irak im März 2003 behauptete John Bolton, Kuba sei ein staatlicher Sponsor des Terrorismus und stelle biologische Waffen für terroristische Zwecke her, so wie Saddams Irak fälschlicherweise Massenvernichtungswaffen nachgesagt wurden. In dieser Zeit verstärkten die USA ihre gegen Kuba gerichtete Propaganda und erhöhten die Mittel für „pro-demokratische“ Gruppen in Kuba, während rechtsgerichtete antikubanische Gruppen ihre Aktivitäten ausweiteten. Die USA bezahlten „Dissidenten“-Gruppen dafür, Proteste und Störungen zu organisieren, einschließlich der Entführung von sieben Booten und Flugzeugen, um in die USA zu gelangen, wo sie nie strafrechtlich verfolgt wurden. Ziel war es, den Anschein von Unordnung in Kuba zu erwecken, was in Verbindung mit den angeblichen biologischen Massenvernichtungswaffen eine internationale Intervention zur Wiederherstellung der Ordnung erforderlich machte. Kuba zerschlug diese Bewegung im Frühjahr 2003.

2004 Haiti. In einem US-Putsch im Stil des frühen 20. Jahrhunderts marschierten US-Truppen in Haiti ein, entführten Präsident Jean Bertrande Aristide und verbannten ihn in die Zentralafrikanische Republik.

2008 Bolivien. An dem versuchten Staatsstreich in Media Luna waren rechtsgerichtete Führer und einige von den USA finanzierte indigene Gruppen aus dem bolivianischen Tiefland beteiligt. Sie versuchten, die reichere Region Media Luna vom Rest des Landes zu trennen. Dabei töteten sie 20 Unterstützer von Präsident Evo Morales. Juan Ramon Quintana von der bolivianischen Regierung berichtete, dass die NED zwischen 2007 und 2015 rund 40 Einrichtungen, darunter wirtschaftliche und soziale Zentren, Stiftungen und NRO, mit 10 Millionen Dollar unterstützt hat. Aus den Kabeln der US-Botschaft ging hervor, dass die NED versuchte, soziale und indigene Bewegungen gegen die Regierung von Evo Morales aufzubringen.

2009 Honduras. Das honduranische Militär nahm auf Befehl der USA den Präsidenten Manuel Zelaya fest, brachte ihn auf den US-Militärstützpunkt Palmerola und verbannte ihn anschließend nach Costa Rica. Damit begann eine Ära brutaler neoliberaler Drogenhandelsregime, die 2021 mit der erdrutschartigen Wahl von Xiomara Castro, der Ehefrau Zelayas, endete.

2010 Ecuador. Im September scheiterte ein Putsch gegen Präsident Rafael Correa durch Militär- und Polizeieinheiten, die von den indigenen Organisationen CONAIE und Pachakutik unterstützt wurden. Die USA hatten die Polizei und die Streitkräfte infiltriert, während die NED und USAID diese indigenen Organisationen finanzierten.

2011 Haiti. Nach dem Erdbeben in Haiti im Jahr 2010, bei dem 200.000 Menschen ums Leben kamen, setzte Außenministerin Hillary Clinton Michel Martelly als Präsident ein, nachdem sie gedroht hatte, die US-Hilfe für Haiti einzustellen. Clinton flog nach Haiti, um zu fordern, dass Martelly zu einem der beiden Kandidaten für die Stichwahl ernannt wird, obwohl Martelly vom Wahlrat nicht als einer der Qualifikanten anerkannt wurde. Trotz eines Wahlboykotts, bei dem weniger als 20 % der Wähler ihre Stimme abgaben, wurde Martelly zum Sieger der „Stichwahl“ erklärt. Ein Grund für den Boykott der meisten Haitianer war, dass die beliebteste politische Partei des Landes, Fanmi Lavalas, die Partei des ehemaligen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide, von der Wahl ausgeschlossen war. Die Wahlen in Haiti wurden von USAID, Kanada, der OAS, der Europäischen Union und anderen ausländischen Organisationen finanziert.

2012 Paraguay. Präsident Fernando Lugo wurde zum Sündenbock für eine Landbesetzungskonfrontation zwischen Campesinos und der Polizei gemacht, bei der 17 Menschen starben. Präsident Lugo wurde in einem Staatsstreich seines Amtes enthoben, ohne die Möglichkeit, sich zu verteidigen.

2013 Venezuela. Nach den Wahlen im April, die Nicolas Maduro knapp gewann, behauptete Henrique Capriles, der von den USA unterstützte Verlierer, die Wahl sei gestohlen worden, und rief seine Anhänger zu gewaltsamen Protesten auf die Straße. Aufgrund der Stärke der UNASUR-Länder zu diesem Zeitpunkt konnten die USA andere Länder nicht davon überzeugen, Maduros Sieg ebenfalls abzulehnen.

2014 Venezuela. „La Salida“ (Der Ausstieg), angeführt von Leopoldo Lopez und Maria Corina Machado, forderte 43 Todesopfer und hatte zum Ziel, Präsident Maduro von der Macht zu vertreiben. Wieder konnten die USA andere lateinamerikanische Regierungen nicht dazu bewegen, Maduro zu verurteilen, weder in der UNASUR noch in der OAS.

2015 Ecuador. Zwischen 2012 und 2015 flossen 30 Millionen Dollar vom NED an politische Parteien, Gewerkschaften, Dissidentenbewegungen und Medien. Allein im Jahr 2013 gaben USAID und NED 24 Millionen Dollar in Ecuador aus. Dies zahlte sich 2015 aus, als die CONAIE, die sich bei USAID für die Finanzierung bedankte, zu einem von Indigenen geführten Aufstand aufrief. Die Demonstrationen begannen Anfang August und endeten in Quito mit einem Aufstand und Generalstreik am 10. August. Der Putschversuch scheiterte.

2015 Haiti. Ein neuer Putschversuch für die Präsidentschaft wurde von den USA mit 30 Millionen Dollar finanziert. Sowohl die USA als auch die OAS lehnten die Forderung der Haitianer ab, die Wahl für ungültig zu erklären. Die Polizei griff Anhänger der Oppositionsparteien an und schoss mit scharfen und Gummigeschossen auf sie, wobei viele von ihnen getötet wurden. Präsident Michel Martellys gewählter Nachfolger Jovenel Moise wurde Präsident.

2015 Guatemala. Die USA inszenierten einen Putsch gegen den rechtsgerichteten Präsidenten Otto Perez Molina, weil er sich nicht ausreichend unterordnete.

2015 Argentinien. Der argentinische Staatsanwalt Alber Nisman wurde offenbar ermordet, nachdem er gefälschte Anklagen gegen Präsidentin Cristina Fernandez erhoben hatte, die behauptete, sie sei in den Bombenanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum im Jahr 1994 verwickelt gewesen. Dies diente dazu, einen Skandal zu erzeugen, sie zu stürzen und die Neoliberalen wieder an die Macht zu bringen. Neoliberale Kräfte und Medien nutzten den Fall, um die Kirchner-Koalition daran zu hindern, eine weitere Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

2015-2019 El Salvador. Die von den USA unterstützte rechtsgerichtete Opposition in El Salvador versuchte, die Regierung von Präsident Salvador Sánchez Cerén von der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) zu destabilisieren. Die konservativen Massenmedien starteten eine Verleumdungskampagne gegen die Regierung, die mit einem Anstieg der von Banden verübten Morde einherging, die nach Ansicht des Polizeichefs Teil einer Kampagne waren, die darauf abzielte, die Zahl der Toten in die Höhe zu treiben und die FMLN-Regierung abzusetzen. Sanchez Cerén und andere ehemalige FMLN-Mitglieder wurden später zur Zielscheibe von „lawfare“, „einer Strategie, die in den letzten Jahren von konservativen Gruppen an der Macht eingesetzt wurde, um zu versuchen, die Organisation und den Widerstand der Völker gegen den Neoliberalismus und andere Formen der Herrschaft zu demobilisieren.“

2016 Brasilien. Von den USA unterstützte rechtsgerichtete Bewegungen starteten eine Kampagne gegen Präsidentin Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei wegen „Korruption“. Unterstützt von den Medien organisierten sie 2015 eine Reihe von Protesten in den größten Städten Brasiliens. Im März 2016 versammelten sich mehr als 500 000 Menschen zu einer großen politischen Demonstration, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Rousseff zu unterstützen. Sie wurde schließlich vom Kongress angeklagt und in einem erfolgreichen Staatsstreich aus dem Amt entfernt.

2017 Venezuela. Gewaltsame Proteste (guarimbas) unter der Führung von Leopoldo Lopez zielten auf den Sturz von Präsident Maduro ab und forderten 126 Todesopfer. Die guarimbas endeten nach den Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung.

2017 Honduras. Die USA unterstützten einen Wahlputsch von Präsident Juan Orlando Hernández, bei dem es zu weitreichendem Wahlbetrug kam und die Regierung bei Protesten Dutzende von Menschen tötete. Die USA erkannten ihn rasch als Präsidenten an und setzten andere Länder unter Druck, dies ebenfalls zu tun, obwohl die OAS selbst zu Neuwahlen aufgerufen hatte.

2018 Nicaragua. Von den USA unterstützte gewaltsame Proteste, die durch Anti-FSLN-Medien und Desinformationskampagnen in den sozialen Medien unterstützt wurden, zielten darauf ab, Präsident Daniel Ortega und die Sandinisten von der Macht zu entfernen. Nach zwei Monaten wendete sich die öffentliche Meinung stark gegen die gewaltsamen Proteste und sie lösten sich auf.

2018 Brasilien. Der frühere Präsident Lula de Silva war der Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahlen, wurde jedoch aufgrund einer Operation der USA und der brasilianischen Rechten mit gefälschten Korruptionsvorwürfen inhaftiert. Bolsonario gewann die Wahl mit Hilfe einer groß angelegten Fake-News-Operation, bei der Hunderte Millionen WhatsApp-Nachrichten an brasilianische Wähler verschickt wurden.

2019 Venezuela. Im Januar erklärte sich Juan Guaido zum Präsidenten von Venezuela, nachdem ihm US-Vizepräsident Pence die Anerkennung durch die USA zugesichert hatte. Am 30. April scheiterte der von Guaido und Leopoldo Lopez geplante Aufstand vor einem Luftwaffenstützpunkt. Später scheiterte ein Söldnerangriff aus Kolumbien, um Präsident Maduro im Präsidentenpalast in seine Gewalt zu bringen.

2019 Bolivien. Die USA haben einen Staatsstreich gegen Evo Morales eingefädelt, unter anderem durch eine Social-Media-Kampagne, in der die falsche Behauptung aufgestellt wurde, er habe die Wahlen gestohlen. Die OAS spielte eine Schlüsselrolle bei der Legitimierung des Putsches. Die katastrophale Putschregierung von Jeanine Anez dauerte nur etwas mehr als ein Jahr.

2021 Kuba. Die USA organisierten und finanzierten die Proteste gegen die kubanische Regierung im Juli und November. Die USA versuchten, eine neue Generation konterrevolutionärer Führungskräfte aufzubauen, indem sie neue „unabhängige“ Presse- und Social-Media-Plattformen schufen. Diese scheiterten noch kläglicher als die Proteste von 2003.

2021 Bolivien. Im Oktober versuchten die Rechten, einen Putsch und einen Generalstreik zu organisieren, um die Freilassung des ehemaligen Präsidenten Anez zu fordern, der nun inhaftiert war. Der Versuch war nur in Santa Cruz, dem Zentrum der Media Luna, erfolgreich. Später führten Massenorganisationen eine Kundgebung mit 1,5 Millionen Menschen in die Hauptstadt, um die MAS-Regierung zu verteidigen.

2021 Peru. Die rechte Oligarchie versucht erfolglos, den neuen Präsidenten Castillo, der aus der indigenen Volksbewegung hervorgegangen ist, mit juristischen Mitteln abzusetzen, weil er „dauerhaft moralisch unfähig“ ist. Gegen Präsident Castillo wurde jedoch ein neues Verfahren wegen „Korruption“ eingeleitet.

2021 Nicaragua. Die USA planten, die Nicaragua-Proteste von 2018 zu wiederholen, verbunden mit einer erfundenen Kampagne, dass die Regierung von Daniel Ortega von den USA finanzierte oppositionelle „Vorkandidaten“ vor den Präsidentschaftswahlen inhaftiert hatte. Dieser Putschversuch scheiterte, aber die USA und die OAS weigerten sich, die Wahlergebnisse anzuerkennen.

Im Jahr 2022 können wir damit rechnen, dass die USA ihre „Regimewechsel“-Operationen gegen Kuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivien, Peru und jetzt Chile mit der Wahl des progressiven Präsidenten Boric fortsetzen werden.

Diese Liste der 27 von den USA unterstützten Putsche und Putschversuche in den ersten 21 Jahren dieses Jahrhunderts ist möglicherweise unvollständig. So sind beispielsweise die von Ecuadors ehemaligem Präsidenten Lenin Moreno, einer US-Marionette, inszenierten juristischen Komplotte gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Jorge Glas, der jetzt im Gefängnis sitzt, oder gegen den ehemaligen Präsidenten Rafael Correa, der jetzt im Exil lebt, nicht enthalten.

Die Aufzählung der Putsche und Putschversuche der USA ist ebenfalls irreführend. Wie im gesamten 20. Jahrhundert mischen sich die USA täglich, und nicht nur in regelmäßigen Abständen, in den Ländern ein, die sie als ihre Kolonien betrachten, um sowohl neokoloniale Regime durchzusetzen als auch jene Regime aufrechtzuerhalten, die ihre Märkte bedingungslos für die USA öffnen und sich der US-Außenpolitik anschließen.

Unter dem Deckmantel der „Demokratieförderung“ verfolgt Washington genau das gegenteilige Ziel: die Schürung von Staatsstreichen gegen demokratische und populäre Regierungen. Regierungen und Führer, die für ihr Volk und ihre nationalen Rechte eintreten, sind die eigentlichen Ziele der „Demokratieförderung“-Putsche.

Die heutige Bezugnahme der USA auf sanfte Staatsstreich-Operationen beinhaltet nicht nur die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen und rechtsgerichteten Gruppen in den Zielländern für die Ausbildung in „Demokratieförderungs“-Programmen im Stil von Gene Sharp. Viele liberale und linksliberale alternative Medien und NRO in den USA werden inzwischen von Unternehmen finanziert, was ihre politische Einstellung in eine eher pro-imperialistische Richtung drängt. Dies wird durch die sanften Putschversuche gegen Evos Bolivien und Rafael Correas Ecuador gut veranschaulicht. Diese NRO und alternativen Medien geben der imperialistischen Intervention ein falsches humanitäres Gesicht.

Darüber hinaus werden diese Regimewechsel-Operationen jetzt offen im eigenen Land gegen die US-Bevölkerung eingesetzt. Dies zeigt sich in der Verwirrung und politischen Spaltung der US-Bevölkerung, die durch die Russiagate-Desinformationskampagne von Hillary Clinton 2016 gegen Trump und die Desinformationskampagne zu den gestohlenen Trump-Wahlen 2020 gegen die Demokraten erzeugt wurde. Wir, die wir gegen den US-Interventionismus sind, sind aufgerufen, diese neuen ausgeklügelten Methoden der sanften Einmischung aufzudecken, zu fordern, dass die nationale Souveränität anderer Nationen respektiert wird, und das US-Volk gegen diese Manipulation durch die Konzernherrscher zusammenzubringen.