Kasachstan stellt mit Hilfe des OVKS-Einsatzes und mit der festen Unterstützung Chinas die Ordnung wieder her

von http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Der militärische Einsatz der OVKS ist legitim und notwendig, um Extremisten und externe Kräfte mit bösen Absichten abzuschrecken.

Angesichts der bevorstehenden Wiederherstellung der „verfassungsmäßigen Ordnung“ in Kasachstan, nachdem die Regierung entschlossene Maßnahmen zur Bewältigung der Unruhen ergriffen hat, die seit einigen Tagen die Hälfte des Landes erfasst haben, und der Ankunft von Truppen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) haben die USA und der Westen die Gelegenheit genutzt, um geopolitische Tricks anzuwenden, indem sie die Legitimität des OVKS-Einsatzes in Frage stellten und die „Bedrohung durch Russland“ hochspielten, um dessen Einfluss in Zentralasien zurückzudrängen.

Am Freitag sprach der chinesische Präsident Xi Jinping dem kasachischen Präsidenten Tokajew sein Beileid zu den schweren Opfern und Verlusten bei den Unruhen aus. Xi sagte, Tokajew habe in einem entscheidenden Moment entschiedene und wirksame Maßnahmen ergriffen, die Situation schnell unter Kontrolle gebracht und die Verantwortung eines Staatsmannes gegenüber dem Land und dem Volk gezeigt.

Xi betonte, dass China sich entschieden gegen alle Kräfte wendet, die die Stabilität und Sicherheit Kasachstans zerstören, gegen äußere Kräfte, die zu Unruhen oder einer farbigen Revolution anstiften oder versuchen, die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen China und Kasachstan zu zerstören.

China ist bereit, Kasachstan die Hilfe anzubieten, die es zur Überwindung der derzeitigen Schwierigkeiten benötigt. Ganz gleich, welche Herausforderungen und Risiken es zu bewältigen gilt, China ist stets ein vertrauenswürdiger Freund und Partner Kasachstans, und das chinesische Volk steht immer an der Seite des kasachischen Volkes, so Xi.

Die Anti-Terror-Operation in Kasachstan wurde am Freitag auf „kritisch rot“ erhöht. Mehr als 3.000 Menschen wurden in Kasachstan im Zusammenhang mit den Unruhen festgenommen, 26 bewaffnete Randalierer wurden getötet und 18 wurden bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften verletzt, berichtete der staatliche Rundfunksender Khabar 24 am Freitag unter Berufung auf eine Quelle aus dem Innenministerium.

Analysten wiesen darauf hin, dass der Militäreinsatz der OVKS nicht nur legitim, sondern auch notwendig sei, um böse terroristische und extremistische Kräfte sowie Kräfte von außen, die aus den Unruhen Nutzen ziehen wollen, abzuschrecken. Sie schlugen auch eine engere Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der OVKS vor, um die regionale Stabilität zu verteidigen.

Menschen protestieren gegen den Preisanstieg für Flüssiggas in Aktau in der Provinz Mangystau, Kasachstan, 4. Januar 2022. Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew hat am Mittwoch den Notstand in der kasachischen Stadt Almaty und der Region Mangystau im Südwesten Kasachstans ausgerufen. Die zunehmenden Unruhen veranlassten die kasachische Regierung, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit um Hilfe zu bitten, die beschlossen hat, Friedenstruppen nach Kasachstan zu entsenden.(Foto: Xinhua)

Die Unruhen, die am 2. Januar als Protest gegen die Erhöhung der Treibstoffpreise in der Region Mangystau begannen und sich in den folgenden Tagen auf die Hälfte des Landes ausweiteten, schienen kurz vor dem Ende zu stehen, obwohl in den frühen Morgenstunden des Freitags in Almaty, der größten Stadt Kasachstans, Schüsse zu hören waren und weder Polizei noch Demonstranten auf den Straßen zu sehen waren, wie kasachische und russische Medien berichteten.

Viele Länder, darunter die USA und Russland, sowie der EU-Block haben die Lage in Kasachstan genau beobachtet. Nachdem die OVKS der Entsendung von Truppen zur Unterstützung Kasachstans zugestimmt hatte, stellten die USA und die westlichen Medien die Legitimität des Militäreinsatzes und die Beteiligung Russlands an der Situation schnell in Frage.

Die Entscheidung der OVKS, militärische Kräfte zu entsenden, sei legitim, da im Vertragsdokument festgelegt sei, dass die OVKS Maßnahmen ergreifen könne, wenn die nationale Sicherheit und die Souveränität der Mitgliedstaaten bedroht seien, erklärte Yang Jin, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien an der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, gegenüber der Global Times.

Als Vertreter der Regierung habe der kasachische Präsident Tokajew das Ersuchen an den kollektiven Sicherheitsrat der OVKS gerichtet, und die Entscheidung sei nach einer umfassenden Diskussion unter den Mitgliedstaaten getroffen worden, so Yang Jin, der darauf hinwies, dass die Entscheidung über die Entsendung von Streitkräften nicht von einem Land, sondern von den Mitgliedstaaten insgesamt getroffen werde.

Hindernisse werden vor dem Rathaus für die Ausgangssperre in Nur-Sultan, Kasachstan, 6. Januar 2022, aufgestellt. Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew hat am Mittwoch den Ausnahmezustand über die kasachische Stadt Almaty und die Region Mangystau im Südwesten Kasachstans verhängt. Die zunehmenden Unruhen veranlassten die kasachische Regierung, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit um Hilfe zu bitten, die beschlossen hat, Friedenstruppen nach Kasachstan zu entsenden.(Foto: Xinhua)

In einer am Donnerstag von der OVKS veröffentlichten Erklärung heißt es, das OVKS-Sekretariat habe den Eingang eines Hilfeersuchens der Republik Kasachstan bestätigt. „In dem Appell heißt es, dass die Situation als eine Invasion von aus dem Ausland ausgebildeten Banden angesehen wird.“

Ein Ziel der OVKS ist es, die regionale Stabilität zu verteidigen, und sie hat schnell auf den Appell Kasachstans reagiert, denn wenn die Unruhen nicht wirksam eingedämmt würden, hätten sie nicht nur Kasachstan, sondern auch die gesamte Region schwer destabilisiert, und je länger sie andauerten, desto tiefer könnten sich äußere Kräfte einmischen, so Yang.

Die jüngsten Entwicklungen des Chaos hätten sich in Anzeichen von Farbrevolutionen manifestiert, während die USA und der Westen die Gelegenheit nutzen wollten, um Russlands Einfluss in Zentralasien zu schwächen, sagte Yang und merkte an, dass die OVKS mit der Entsendung von Truppen auch externe Kräfte und die terroristischen Kräfte, die aus der gegenwärtigen Situation Nutzen ziehen wollen, abschrecken wollte“.

Yang wies darauf hin, dass im Internet hochgeladene Videos über das Chaos zeigten, wie gefährlich die Bedrohungen geworden waren, da den Demonstranten Waffen ausgehändigt wurden und Zusammenstöße mit der Polizei scheinbar organisiert waren.

Die anfänglich friedlichen Proteste wurden schnell radikal, vor allem in Almaty, wo die Demonstranten Verwaltungseinrichtungen stürmten, Autos und Gebäude in Brand setzten und sich mit der Polizei anlegten. Auf Videos sind geschlagene Soldaten zu sehen, die zurückgelassen wurden, und einige Personen, die mit ihren Autos in Polizisten fuhren. Ein Polizeibeamter wurde Berichten zufolge bei den Unruhen enthauptet aufgefunden.

Russische Luftlandetruppen starten an Bord von Flugzeugen der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte, um sich der Friedenstruppe der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) in Kasachstan anzuschließen. Der kasachische Präsident Tokajew hat wegen der Massenunruhen im Lande den zweiwöchigen Notstand ausgerufen und die OVKS um Unterstützung gebeten. Foto: Die Zeitung

Andrej Kortunow, Generaldirektor des russischen Rates für internationale Angelegenheiten, schrieb der Global Times, die Entscheidung Russlands und seiner zentralasiatischen Verbündeten, dem Ersuchen der kasachischen Behörden nachzukommen und militärische Hilfe zu leisten, sei eine wichtige Geste der politischen Unterstützung und Solidarität.

Sollte sich herausstellen, dass es tatsächlich eine Infiltration extremistischer und terroristischer Gruppen aus dem Ausland gibt, könnte eine internationale Zusammenarbeit bei der Unterdrückung solcher Gruppen von entscheidender Bedeutung werden, so Kortunow.

Pan Guang, Direktor des Zentrums für SOZ-Studien der Shanghaier Akademie für Sozialwissenschaften, erklärte gegenüber der Global Times, dass es möglich sei, dass Extremisten in den Vorfall verwickelt gewesen seien.

Er wies darauf hin, dass bei einem ähnlichen Vorfall – Proteste und spätere Zusammenstöße zwischen Polizeibeamten und lokalen Arbeitern in der Region Manjystau wegen der Gehälter im Jahr 2011 – eine religiöse extremistische Organisation hinter einigen radikalen Aktionen steckte. Detaillierte Informationen über die Kräfte, die hinter dem derzeitigen Chaos in Kasachstan stehen, wurden nicht bekannt gegeben, doch könnten Kräfte, die Separatismus, Terrorismus und Extremismus fördern, beteiligt gewesen sein.

Am Freitag erklärte der kasachische Präsident Tokajew, dass die verfassungsmäßige Ordnung in Kasachstan wiederhergestellt und die Lage unter Kontrolle sei. Die Truppen der OVKS sind eingetroffen und helfen bei der Wiederherstellung der Ordnung, berichteten kasachische Medien.

Obwohl die Lage in Kasachstan unter Kontrolle ist, werden die Unruhen weitere Auswirkungen haben: Sie haben das Image Kasachstans als stabiles Land zerstört und sowohl Kasachstan als auch den Ländern der Region gezeigt, dass Stabilität und Sicherheit in der Region noch immer fragil sind, so Analysten.

Aus Sorge um die Sicherheit und die politischen Erfordernisse könnten die Länder Zentralasiens engere Beziehungen zu Russland anstreben und wachsamer gegenüber Einmischungen seitens der USA und des Westens sein, während die USA und der Westen möglicherweise mehr Geld und Anstrengungen in diese Gebiete investieren, um mit Russland zu konkurrieren und China einzudämmen, so Yang.

Da Kasachstan und viele zentralasiatische Länder auch Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) sind, könnten die SOZ-Mitglieder auch ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung gefährlicher Kräfte und der Verteidigung der regionalen Stabilität verstärken, sagte Yang.

Foto:VCG

Auf die Frage, was die SOZ für Kasachstan, ein SOZ-Mitglied, tun könne, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass China und andere SOZ-Mitglieder die Situation in Kasachstan genau beobachten und glauben, dass Kasachstan die Probleme angemessen bewältigen kann.

Wir unterstützen Kasachstan auch bei der Stabilisierung der Situation und sind bereit, die SOZ zu fördern, damit sie eine positive Rolle spielt“, sagte Wang. Er wies darauf hin, dass China alle Bemühungen unterstützt, die Kasachstan helfen, die Situation zu beruhigen, und sich entschieden gegen äußere Kräfte wendet, die soziale Unruhen und Gewalt in Kasachstan schüren.

Pan wies darauf hin, dass die Stabilität in Kasachstan auch den Nordwesten Chinas, insbesondere die Region Xinjiang, beeinflussen wird. Es ist besorgniserregend, ob das Chaos in Kasachstan auf andere Länder in Zentralasien übergreifen wird, da äußere Kräfte und Extremisten über das Internet in die Region eindringen und durch Videos und Worte Unruhe stiften könnten.

Wir müssen alle Veränderungen in der Region, auch in Afghanistan, genau beobachten“, so Pan.

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245361.shtml