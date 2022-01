So gaben demnach 61 Prozent der 2004 Befragten an, dass sie die Pandemiebekämpfung weiterhin als Top-Aufgabe der Bundesregierung ansehen. Danach folgt die Sicherung der Renten (60 Prozent). An dritter Stelle landete die Bekämpfung des Pflegenotstandes (56 Prozent) und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum (56 Prozent). 51 Prozent der Befragten machen sich Sorgen auch um den Anstieg der Energiepreise.