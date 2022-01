Xi lobt in seiner Neujahrsansprache 2021 als „Jahr von außergewöhnlicher Bedeutung“ und sieht ein „widerstandsfähiges und dynamisches China“ auf dem Weg zur großen Verjüngung

von Wang Qi und Zhang Hui – http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Am Silvesterabend hielt Präsident Xi Jinping seine Neujahrsansprache 2022 über die China Media Group und das Internet.Foto:Xinhua

Der chinesische Präsident Xi Jinping hielt am Freitagabend seine Neujahrsansprache 2022, die neunte in Folge seit 2014, in der er das Jahr 2021 als ein Jahr von „außergewöhnlicher Bedeutung“ bezeichnete. Xi dankte der harten Arbeit zahlloser unbesungener Helden, betonte Chinas vielseitige Errungenschaften und die Entschlossenheit zur vollständigen Wiedervereinigung Chinas und rief zur weltweiten Solidarität auf.

Xis Neujahrsansprache 2022 berührte ein riesiges inländisches Publikum: Nur eine Stunde nach der Ausstrahlung der Rede über die China Media Group und das Internet am Neujahrstag wurde sie von über 56 Millionen Menschen gelesen und 60.000 Mal diskutiert. Einige von Xis Worten landeten schnell unter den Top-10-Trends auf Sina Weibo.

„Möge unser Land gedeihen! Ich habe das Glück, Chinese zu sein“, schrieb ein Weibo-Nutzer, nachdem er Xis Rede online gehört hatte.

Am 1. Juli haben wir den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) feierlich begangen. Wenn man auf dem Tian’anmen-Rostrum stehe, könne man nur staunen über den außergewöhnlichen Weg der chinesischen Kommunisten, die das chinesische Volk in einem unnachgiebigen Kampf gegen alle Hindernisse und Herausforderungen geführt und spektakuläre Erfolge erzielt hätten, sagte Xi.

Er erwähnte Chinas Errungenschaften bei der Bekämpfung von COVID-19, in der Luft- und Raumfahrt, beim Aufbau des Militärs, beim Umweltschutz und insbesondere bei der Beseitigung der extremen Armut, bei der historischen Annäherung an beide Hundertjahresziele.

„Die Sorgen der Menschen liegen mir immer am Herzen, und die Interessen der Menschen sind das, was ich immer anstrebe“, sagte Xi. „Da ich selbst auf dem Lande gearbeitet habe, weiß ich genau, wie sich Armut anfühlt.“

Um allen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, dürfen wir uns niemals auf dem Erreichten ausruhen, und es liegt noch ein langer Weg vor uns, sagte Xi und betonte, wie wichtig es ist, eine mutige Selbstrevolution durchzuführen.

„Wir müssen immer eine langfristige Perspektive im Auge behalten, uns potenzieller Risiken bewusst sein und unsere strategische Ausrichtung und Entschlossenheit beibehalten“, sagte er.

Xi sagte, dass das Wohlergehen und die Stabilität von Hongkong und Macao dem Mutterland stets am Herzen liegen, und er betonte die Bedeutung einer soliden Umsetzung des Modells „Ein Land – zwei Systeme“.

„Die vollständige Wiedervereinigung unseres Mutterlandes ist ein gemeinsames Ziel der Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße“, so Xi.

Der Präsident sagte, dass 2021 auch viele denkwürdige chinesische Stimmen, chinesische Momente und chinesische Geschichten aufgenommen wurden, einschließlich des liebevollen Ausdrucks der „reinen, wahren Liebe, die für das Mutterland gerettet wurde“, wobei er sich auf die Erklärung des Grenzhelden Chen Xiangrong bezog, der im Juni letzten Jahres im Konflikt mit dem indischen Militär im Galwan-Tal sein Leben opferte.

Zhu Lijia, Professor für öffentliches Management an der Chinesischen Akademie für Regierungsführung, sagte der Global Times am Freitag, dass China in den vergangenen zwei Jahren, während die ganze Welt unter dem Schatten der COVID-19-Epidemie stand, in allen Bereichen der Gesellschaft glänzende Leistungen erbracht habe.

Xis Rede habe das chinesische Volk inspiriert, und es glaube, dass 2022 ein Jahr voller Hoffnung und Fortschritt für die chinesische Nation sein werde, sagte Zhu und merkte an, dass die Verjüngung der chinesischen Nation in eine Phase beschleunigten Fortschritts eintrete und nicht mehr aufzuhalten sei.

China habe im Jahr 2021 inmitten des strategischen Drucks der USA viele wichtige Aufgaben bewältigt… In China könne man sehen, dass der Weg zu einer blühenden, geeinten Nation des Vertrauens trotz der Herausforderungen unaufhaltsam sei, sagte Shen Yi, Professor an der School of International Relations and Public Affairs der Fudan-Universität, am Freitag gegenüber der Global Times.

Was ihn am meisten berührt habe, nachdem er Xis Rede gehört hatte, war, dass er einen scharfen Kontrast zwischen China und den USA und einen bemerkenswerten Wandel mit „dem Aufstieg des Ostens und dem Fall des Westens“ gespürt habe.

Am selben Tag, an dem Xi seine Rede hielt, berichteten westliche Medien, dass der Libor, der Londoner Interbank Offered Rate, am Freitag abgeschafft werden soll. „In gewisser Weise bedeutet das Ende der Libor-Ära den Niedergang der globalen Finanzaktivitäten, die sich auf die westlichen Länder konzentrieren“, sagte Shen.

Nach einem „dunklen“ Weihnachtsfest inmitten des Omicron-Sturms stehen die USA vor einem noch dunkleren Januar, denn Anthony Fauci sagte voraus, dass die jüngste Welle der Pandemie in den USA bis Ende des Monats ihren Höhepunkt erreichen könnte. Der Omicron-Plan von Präsident Joe Biden, der sich nur auf die Impfung konzentrierte und mehr Tests einführte, fand in der Online-Community in den USA keine Unterstützung, da viele meinten, Bidens Plan sei zu wenig und käme zu spät.

Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen der Chinesischen Universität für Auswärtige Angelegenheiten, sagte der Global Times am Freitag, dass Präsident Xi die Errungenschaften im Jahr 2021 und die Aufgaben, die uns in der Zukunft bevorstehen, zusammengefasst habe.

„Mit dem am 1. Januar in Kraft tretenden Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) öffnen wir uns dem globalen Freihandelssystem und rücken näher an die internationale Gemeinschaft heran, während sich die Welt zunehmend des Wesens der absurden Rhetorik der USA bewusst wird, die in Wirklichkeit versucht, die Welt zu spalten“, sagte Li.

Analysten warnten, dass der Westen weiterhin auf alle Aktivitäten achten werde, die Chinas Einfluss erhöhen könnten, wie etwa die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, und dass sie auch versuchen könnten, vom 20. Nationalkongress der KPCh, ein wichtiges Ereignis in der zweiten Jahreshälfte 2022, abzulenken oder ihn gar zu stören.

„Die USA und einige westliche Länder setzen zunehmend ideologische Mittel ein, da sie wissen, dass sie es sich nicht leisten können, China mit harter Macht herauszufordern… Aber China wird mit seinem eigenen Tempo weitermachen“, sagte Shen.

Was diese Herausforderungen anbelangt, so sagen Analysten, dass die Zeit und die Kraft auf Chinas Seite sind, und dass China mit seiner soliden wirtschaftlichen Entwicklung und seiner Erfahrung im Kampf gegen Pandemien mit seiner dynamischen Null-COVID-19-Politik der Welt mehr Sicherheit geben wird.

