Abgang Nord Stream 2 – Auftritt Power of Siberia 2

Und so kommen die russisch-amerikanischen Beziehungen zum endgültigen Knackpunkt – nach einer nicht enden wollenden Serie höflicher roter Warnungen aus Moskau.

Putin musste noch einmal klarstellen, dass Russland eine „unteilbare, gerechte Sicherheit“ anstrebt – ein Prinzip, das seit Helsinki 1975 gilt – auch wenn er die USA nicht mehr als verlässlichen „Partner“ ansieht, jene diplomatische Nettigkeit, die das Imperium seit dem Ende der UdSSR so entwertet hat.

Die Passage über den „häufigen Rückzug aus Verträgen“ lässt sich leicht nachvollziehen, da Washington 2002 unter Bush Jr. aus dem ABM-Vertrag ausstieg, der 1972 zwischen den USA und der UdSSR unterzeichnet worden war. Oder man könnte sich darauf beziehen, dass die USA unter Trump das mit dem Iran unterzeichnete und von der UNO garantierte JCPOA aufkündigen. Präzedenzfälle gibt es viele.

Putin übte sich einmal mehr in der für Außenminister Sergej Lawrow so charakteristischen taoistischen Geduld: Er erklärte das Offensichtliche nicht nur einem russischen, sondern auch einem globalen Publikum. Der globale Süden kann diesen Hinweis leicht verstehen: „Wenn das Völkerrecht und die UN-Charta dagegenstehen, erklären sie [die USA] alles für obsolet und unnötig.“

Zuvor hatte sich der stellvertretende Außenminister Alexander Grushko ungewohnt deutlich geäußert und nichts der Fantasie überlassen:

„Wir machen nur deutlich, dass wir bereit sind, über den Übergang von einem militärischen oder militärisch-technischen Szenario zu einem politischen Prozess zu sprechen, der die Sicherheit aller Länder im Raum der OSZE, des Euro-Atlantiks und Eurasiens stärken wird. Wenn das nicht klappt, haben wir ihnen [der NATO] signalisiert, dass wir auch dazu übergehen werden, Gegenbedrohungen zu schaffen, aber dann wird es zu spät sein, uns zu fragen, warum wir diese Entscheidungen getroffen und diese Systeme stationiert haben.“

Am Ende stehen die Europäer also vor der „Aussicht, den Kontinent in ein Feld der militärischen Konfrontation zu verwandeln“. Das ist die unvermeidliche Folge einer NATO-„Entscheidung“, die in Washington getroffen wurde.

Übrigens: Mögliche, künftige „Gegendrohungen“ werden zwischen Russland und China koordiniert.

Herr Zirkon ist am Apparat, Sir

Jedes empfindungsfähige Wesen von den atlantischen Küsten bis zu den eurasischen Steppen kennt inzwischen den Inhalt der russischen Entwürfe für Vereinbarungen über Sicherheitsgarantien, die den Amerikanern vorgelegt wurden und die der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow ausführlich erläutert hat.

Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören:

– keine weitere NATO-Ausdehnung; keine Aufnahme der Ukraine;

– keine NATO-Manöver in der Ukraine, in Osteuropa, in Transkaukasien und in Zentralasien; die Vereinbarung zwischen Russland und der NATO;

– keine Mittel- und Kurzstreckenraketen in Gebieten zu stationieren, von denen aus sie das Territorium des jeweils anderen treffen können;

– die Einrichtung von Hotlines und die aktive Beteiligung des NATO-Russland-Rates an der Lösung von Streitigkeiten.

Das russische Außenministerium bekräftigte ausführlich, dass den Amerikanern „die Logik des russischen Ansatzes ausführlich erläutert“ worden sei, der Ball liege also bei Washington.

Nun, der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan schien den Ball zunächst zu spielen, als er offiziell zugab, dass Putin möglicherweise nicht in die Ukraine „einmarschieren“ wolle.

Dann gab es Gerüchte, dass die Amerikaner diese Woche mit ihren eigenen „konkreten Sicherheitsvorschlägen“ nach Moskau zurückkehren würden, nachdem sie de facto das Drehbuch für ihre NATO-Untergebenen geschrieben hatten, das von Generalsekretär Jens Stoltenberg stets auf spektakulär mittelmäßige Weise vermittelt wurde.

Das Ukraine-Narrativ hat sich keinen Millimeter verändert: „Strenge Maßnahmen“ – wirtschaftlicher und finanzieller Art – sind nach wie vor in Vorbereitung, falls Russland in der Ukraine „weitere Aggressionen“ begeht.

Moskau ließ sich nicht täuschen. Rjabkow musste noch einmal klarstellen, dass die russischen Vorschläge auf bilateraler Basis erfolgten. Übersetzung: Wir sprechen nur mit denjenigen, die die Entscheidungsgewalt haben, nicht mit den Untergebenen. Die Einbeziehung anderer Länder, so Rjabkow, „wird sie ihrer Bedeutung berauben“.

Die Antwort der NATO war von Anfang an klar: Russland führe eine „erhebliche, unprovozierte und ungerechtfertigte“ militärische Aufrüstung entlang seiner Grenze zur Ukraine durch und stelle „falsche … Behauptungen über ukrainische und NATO-Provokationen“ auf.

Das hat wieder einmal bewiesen, dass es eine enorme Zeitverschwendung ist, mit kläffenden Chihuahuas der Sorte Stoltenberg zu diskutieren, für die „die NATO-Erweiterung weitergehen wird, ob es Russland gefällt oder nicht.“

Ob es den Funktionären der USA und der NATO nun gefällt oder nicht, in Wirklichkeit ist es Russland, das aus einer Position der Macht heraus neue Bedingungen diktiert. Kurz gesagt: Sie können das neue Spiel in der Stadt auf friedliche Weise lernen, zivilisierten Dialog inbegriffen, oder Sie werden es auf die harte Tour lernen, durch einen Dialog mit Herrn Iskander, Herrn Kalibr, Herrn Khinzal und Herrn Zircon.

Der unschätzbare Andrei Martyanov analysiert seit Jahren ausführlich alle Einzelheiten der überwältigenden militärischen Dominanz Russlands im europäischen Raum – auch im Hyperschallbereich – sowie die schrecklichen Folgen, wenn die USA und die NATO-Lakaien „beschließen, weiterhin den Dummen spielen zu wollen.“

Martyanov hat auch angemerkt, dass Russland „die Spaltung mit dem Westen versteht und bereit ist, alle Konsequenzen zu tragen, einschließlich des bereits rückläufigen Handels und der Verringerung der Kohlenwasserstofflieferungen an die EU.“

An dieser Stelle überschneidet sich das ganze Ballett um die Sicherheitsgarantien mit dem entscheidenden Aspekt von Pipelineistan. Kurz gesagt: raus aus Nord Stream 2, rein in Power of Siberia 2.

Schauen wir uns also noch einmal an, warum die drohende Energiekatastrophe in der EU niemanden in Russland um den Schlaf bringt.

Tanzen in der sibirischen Nacht

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der strategischen Putin-Xi-Videokonferenz in der vergangenen Woche war die unmittelbare Zukunft von Power of Siberia 2, das sich durch die Mongolei schlängeln wird, um jährlich bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach China zu liefern.

Es war also kein Zufall, dass Putin am Tag nach seinem Gespräch mit Xi den mongolischen Präsidenten Ukhnaagiin Khurelsukh im Kreml empfing, um über Power of Siberia 2 zu sprechen. Die wichtigsten Parameter der Pipeline wurden bereits festgelegt, eine Machbarkeitsstudie wird Anfang 2022 fertiggestellt, und der Vertrag ist – abgesehen von Preisanpassungen in letzter Minute – praktisch unter Dach und Fach.

Power of Siberia 2 folgt auf die 2.200 km lange Power of Siberia 1, die seit 2019 von Ostsibirien nach Nordchina führt und im Mittelpunkt eines 400-Milliarden-Dollar-Deals zwischen Gazprom und der chinesischen CNPC steht. Power of Siberia 1 wird im Jahr 2025 seine volle Kapazität erreichen und dann jährlich 38 Milliarden Kubikmeter Gas liefern.

Power of Siberia 2, ein weitaus größeres Projekt, wurde bereits vor Jahren geplant, aber es war schwierig, einen Konsens über die endgültige Route zu finden. Gazprom wollte von Westsibirien über das Altai-Gebirge nach Xinjiang. Die Chinesen wollten den Transit über die Mongolei direkt nach Zentralchina. Die Chinesen setzten sich schließlich durch. Die endgültige Route durch die Mongolei wurde erst vor zwei Monaten beschlossen. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2024 beginnen.

Dies ist ein gewaltiger geoökonomischer Wandel, der ganz im Einklang mit der immer ausgefeilteren strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China steht. Aber es ist auch geopolitisch äußerst wichtig (erinnert euch an Xi: China unterstützt die „Kerninteressen“ Russlands).

Das Gas für Power of Siberia 2 wird aus denselben Feldern kommen, die derzeit den EU-Markt beliefern. Was auch immer die Europäische Kommission – und die neue deutsche Regierung – für verrückte Ideen haben, um den Betrieb von Nord Stream 2 zu stoppen, Gazproms Hauptaugenmerk wird auf China liegen.

Für Gazprom spielt es keine Rolle, dass China als Kunde in naher Zukunft nicht den gesamten EU-Markt ersetzen wird. Was zählt, ist der stetige Geschäftsfluss und die Abwesenheit von infantiler Politik. Für China geht es um eine zusätzliche, garantierte Versorgung auf dem Landweg, die seine Strategie der „Flucht aus Malakka“ stärkt: die Möglichkeit, dass die US-Marine im Falle eines Kalten Krieges 2.0 den Seetransport von Energieträgern über Südostasien nach China blockieren könnte.