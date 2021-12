Der Vereinte Westen eröffnet einen Zoo

von Saker – /www.theblogcat.de

Also muss etwa Estland konsultiert werden, bevor Entscheidungen getroffen werden.

Wenn dem so ist, dann führt das nirgendwo hin, und Russland wird einseitig entscheiden müssen.

Einige jüngste Nachrichten sind besonders lustig. Etwa hat das Pentagon angekündigt, dass ihr Flugzeugträger im Mittelmeer bleibt, um „unsere europäischen Alliierten zu beruhigen“. Als ob Russland keine Mittel besäße, um das Zentrum des Mittelmeers zu erreichen. Und wenn wir vom westlichen Mittelmeer reden, dann stellt euch die Frage, wie weit die Flugzeuge der Trägers fliegen müssten, um Russland „abzuschrecken“. Die Wahrheit ist, dass die „Reichweite“ Russlands viel größer ist als die amerikanische, was das gesamte Manöver zu einer reinen PR Aktion macht.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-orders-aircraft-carrier-stay-mediterranean-amid-ukraine-crisis

Wenn ich mich nicht täusche, dass wird Folgendes passieren: Die Russen werden diesen Zoo erkennen und so einstufen, dass die USA nicht ernstlich verhandeln wollen. Entweder weil sie nicht wollen, oder weil sie das nicht können. Für den Kreml macht das keinen Unterschied.

Der Kreml hat ein deutliches (und offen gestanden ziemlich vernünftiges) Angebot an die USA gemacht, das jetzt offensichtlich in leeren Worten ertränkt wird, in hohlen PR Aktionen und leeren Drohungen. Wenn dem so ist, dann wird Russland keine andere Wahl haben als die „Schmerzschraube“ anzuziehen, bis der Westen zur Vernunft kommt.

Was meint Ihr – bekommt Ihr auch langsam das Gefühl, dass die USA einfach unfähig sind, ernsthaft zu verhandeln?