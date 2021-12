Rekordverdächtige Kälte und Schnee im Westen der USA, Kanada erleidet den ersten –50 Grad Dezember seit 1998, historische Schneefälle im Westen von Japan und in Südkorea

von Cap Allon – https://electroverse.net

Übersetzung LZ

Rekordkälte und Schnee im Westen der USA

Ein schwerer arktischer Einbruch, der tief in den amerikanischen Kontinent vordringt, hat dem pazifischen Nordwesten rekordverdächtige Tiefstwerte und den Bergen Kaliforniens und Nevadas noch nie dagewesene Schneefälle beschert – die eisige Luft und die Schneeverwehungen sorgen weiterhin für Straßensperrungen, Flugverspätungen und Schließungen von Behörden in mehreren Bundesstaaten.

Unter anderem in Oregon und im Westen Washingtons wurden Notunterkünfte eingerichtet, da die polare Kälte das Quecksilber bis in den Bereich von –10 Grad und darunter sinken ließ.

Der Feiertagsschnee wehte vom Golf von Alaska in den pazifischen Nordwesten und brachte in der Gegend von Seattle 15,2 cm Schnee.

In der Nähe von Port Angeles am Puget Sound auf der Olympic Peninsula wurden mehr als 30 cm Schnee gemeldet.

Auch in Portland, Oregon, kam es zu ungewöhnlich hohen Niederschlagsmengen, so dass die Behörden des Bundesstaates den Notstand ausrufen mussten. In Multnomah County, wo Portland liegt, sind sechs Notunterkünfte für Unwetter geöffnet, und es ist geplant, weitere Standorte zu eröffnen. Die Stadtverwaltung von Seattle hat ebenfalls mindestens sechs Notunterkünfte für Unwetter eröffnet, die von Samstag bis mindestens Mittwoch geöffnet sind.

„Sie sprechen im Moment davon, dass es vier oder fünf Tage dauern wird, bis wir wieder über den Gefrierpunkt kommen“, sagte Keith Hughes von der West Seattle American Legion Hall Post 160, in der eine Wärmestation eingerichtet wurde. „Das ist kein kurzes Ereignis.“

Zu den vielen Tiefsttemperaturrekorden, die in den letzten Tagen aufgestellt wurden, gehörten der 26. Dezember in West Seattle mit -5,6°C, der nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes den bisherigen Rekord der Stadt aus dem Jahr 1924 brach, und der nahe gelegene Bellingham mit -12,8°C, der den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1971 um ganze drei Grad übertraf:

Laut Ben Linstid, Meteorologe beim NWS in Juneau, wurden am Weihnachtswochenende auch in Ketchikan, Alaska, Rekordtiefstwerte gemessen: „-17,8 C war der neue Rekord an beiden Tagen … die alten Rekorde waren -14,4C am Samstag und -15C am Sonntag im Jahr 1917“, sagte Linstid gegenüber krbd.org und fügte hinzu, dass für das neue Jahr noch kältere Temperaturen erwartet werden.

Auf dem amerikanischen Festland sorgten beispiellose Schneefälle in den Bergen von Kalifornien und Nevada für die Sperrung wichtiger Autobahnen.

Am Donner Pass in der Sierra sagten Beamte des Central Sierra Snow Laboratory der Universität von Kalifornien in Berkeley am Montag, dass die jüngsten Schneefälle den bisherigen Dezemberrekord von 179 Zoll aus dem Jahr 1970 gebrochen haben.

Der Rekord liegt jetzt bei 193,7 Zoll (fast 5 Meter), und es ist mit noch mehr Schnee zu rechnen:

Das Northstar California Resort in Truckee hat am Montag wegen eines Schneesturms seinen Betrieb eingestellt. Das Skigebiet hat in den letzten 48 Stunden mehr als 2 Meter Schnee erhalten, wie das Skigebiet auf Facebook mitteilte:

Trotz der Behauptungen der AGW-Partei über eine nicht enden wollende CO2-bedingte Dürre liegt die Schneedecke in der Sierra derzeit zwischen 145 % und 161 % des Normalwerts, wie das staatliche Ministerium für Wasserressourcen am Montag mitteilte, und bis zum Jahr 2022 werden weitere Schneefälle sowie eine rekordverdächtige Kälte erwartet:

GFS Total Snowfall (inches) Dec 28 to Jan 13 [tropicaltidbits.com].

JAN 2:

GFS 2m Temperature Anomalies (C) Jan 2 [tropicaltidbits.com]. JAN 3: GFS 2m Temperature Anomalies (C) Jan 3 [tropicaltidbits.com].

Kanada erleidet den ersten –50 Grad Dezember seit 1998

Nach Angaben von Environment Canada wurde für ganz Alberta, den größten Teil von Britisch-Kolumbien und Saskatchewan sowie für Teile von Manitoba und Ontario eine Warnung vor extremer Kälte herausgegeben.

Der Temperatur des Eiswindes liegt in Edmonton und Calgary zwischen -40C und -55C, so die Behörde. Viele Skigebiete in und um Edmonton und Calgary sowie in den Rocky Mountains wurden wegen der extremen Kälte geschlossen.

Laut Environment Canada hält sich die brutale arktische Luft über West- und Zentralsaskatchewan hartnäckig, und es wird erwartet, dass die extreme Kälte bis in die nächste Woche anhält.

In mehreren Orten wurden historische Tiefstwerte registriert, darunter in Rabbit Kettle und Deadmen Valley, NT, wo Werte unter -50 °C gemessen wurden – das erste Mal seit 1998, dass in Kanada im Dezember Temperaturen unter der -50 °C-Marke gemessen wurden:

Viele Städte im Westen Kanadas haben bereits Notunterkünfte und Wärmestationen eingerichtet, darunter auch Vancouver. In Edmonton haben die Behörden aufgrund der extremen Kälte die nicht unbedingt erforderliche Schneeräumung mit der Begründung eingestellt, dass dies zu riskant sei.

Historischer Schneefall trifft Westjapan….

Heftige Schneefälle trafen am Montag weiterhin die Orte entlang der Küste des Japanischen Meeres. Viele Fahrzeuge blieben liegen, der Flug- und Bahnverkehr wurde unterbrochen und in vielen Städten im Westen Japans wurden Rekordschneefälle registriert.

In Hikone in der Präfektur Shiga fielen innerhalb von 24 Stunden bis zum frühen Montag 68 cm und in Asago in der Präfektur Hyogo 71 cm Schnee – beides sind die höchsten jemals registrierten Schneemengen in den Aufzeichnungen der Japanischen Meteorologischen Agentur (JMA), die bis ins Jahr 1893 zurückreichen.

„Es ist schon eine Weile her, dass ich so viel Schnee gesehen habe“, sagte ein Einheimischer.

Die JMA warnte, dass die heftigen Schneefälle sowie die Glätte auf den Straßen und die hohen Wellen die ganze Woche über anhalten könnten, und warnte außerdem vor möglichen Blitzen und starken Windböen aufgrund der extrem instabilen atmosphärischen Bedingungen.

Wie Sayaka Mori auf Twitter berichtete (siehe unten), erreichte die Schneesumme in Sukayu eine Höhe von 213 cm, während in Obama, Noheji, Maizuru und Chizu ebenfalls neue Schneerekorde für Dezember gemessen wurden.

Auch in den Städten Kyoto, Nagoya und Hiroshima wurden meterhohe Schneemengen gemessen, berichtet kyodonews.net.

In ganz Japan wurden Verkehrsstaus aufgrund des rekordverdächtigen Winterwetters verzeichnet, und viele Menschen blieben im Schnee stecken, darunter ein Mann in Toyosato: „Ich habe mich vier Stunden lang nicht von der Stelle bewegt“, klagte er.

Andere Staus, darunter einer auf einem Abschnitt der Nationalstraße 8 in Hikone, erstreckten sich noch weiter – auf etwa 2 km (1,24 Meilen):

Vehicles stranded Hikone, western Japan, on Dec. 27 due to record-breaking snow. [Kyodo]

Flüge von und nach der Küste des Japanischen Meeres und der nördlichen Insel Hokkaido wurden ebenfalls gestrichen, heißt es in dem Artikel von kyodonews.net, und auch der Zugverkehr wurde unterbrochen.

….und Südkorea

Extreme Kälte und heftige Schneefälle haben auch weite Teile Koreas heimgesucht, wo die Temperaturen in einigen Regionen, insbesondere in Cheorwon in der Gangwon-Provinz, auf bis zu -25,4 °C gesunken sind.

Das Quecksilber begann am Samstag zu fallen, und am Sonntag wurde in Seoul mit -16 °C die kälteste Dezembertemperatur seit 41 Jahren gemessen (seit dem 29. Dezember 1980 mit -16,2 °C).

Die koreanische Wetterbehörde hat am Wochenende für den größten Teil des Landes Kältewarnungen herausgegeben.

In weiten Teilen Koreas gab es außerdem starke Schneefälle. Am Samstag fielen in der Gangwon-Provinz 55,9 cm Schnee. In Hallasan auf der Insel Jeju fielen seltene 16,6 cm, so dass die Start- und Landebahn des internationalen Flughafens Jeju am Sonntagmorgen gesperrt wurde.