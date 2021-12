Freigegebene Dokumente zeigen, wie die USA Russland in den 1990er Jahren über die NATO belogen haben (RT)

von https://cooptv.wordpress.com

Versprechungen, dass der NATO-Block nicht expandieren würde, scheinen bei Washingtons Streben nach Einfluss in Europa ignoriert worden zu sein.

Im April 2014 sprach Präsident Wladimir Putin nach der Wiederaufnahme der Krim durch Moskau vor der russischen Bundesversammlung. Im Laufe seiner Rede machte er den Westen für die Zunahme der Spannungen verantwortlich, der „uns viele Male angelogen, hinter unserem Rücken Entscheidungen getroffen und uns vor eine vollendete Tatsache gestellt habe „. Im Zentrum dieser offensichtlichen Doppelzüngigkeit stand die Osterweiterung der NATO, „sowie die Bereitstellung militärischer Infrastruktur an unseren Grenzen“, entgegen ihren Versprechungen.

Seitdem ist es zu einer Obsession für Think Tanks und Lobbygruppen geworden, die Idee zu widerlegen, nämlich den Fakt, dass westliche Führer Moskau versichert hatten, der Block werde seine Grenzen nicht überschreiten. Das britische Politikinstitut Chatham House beispielsweise bezeichnet die Behauptung, dass jegliche Zusage gemacht wurde, den umstrittenen Militärblock nicht zu vergrößern, als einen der wichtigsten „Mythen und Missverständnisse in der Debatte über Russland“, während die eigene Website der NATO ebenfalls behauptet, sie sei vollständig hergestellt.

Bedeutsame Gegenbeweise sind seit langem leicht zugänglich, aber jetzt hat das National Security Archive eine Tranche nie zuvor gesehener, höchst aufschlussreicher Dokumente veröffentlicht, die detailliert beschreiben, wie der damalige russische Präsident Boris Jelzin von seinem US-Kollegen Bill Clinton ständig manipuliert wurde. Mitte der 90er Jahre wurde die Frage gestellt, während kühne, falsche Versprechungen einer „strategischen Partnerschaft“ der Länder ins Leere gerieten.

Nehmen wir zum Beispiel die Abschrift eines herzlichen Telefongesprächs zwischen den beiden vom 5. Juli 1994, als der US-Präsident sich auf die Abreise nach Polen – das auf eine schnelle Aufnahme durch die NATO gedrängt hatte – und den baltischen Staaten vorbereitete, bevor er sich mit Jelzin bei G7-Gipfel in Italien.

Jelzin forderte Clinton auf, die Notlage der Russophonen in Estland und Lettland anzusprechen , denn „eine öffentliche Erklärung von Ihnen, dass die USA keine Verletzung der Rechte des russischsprachigen Volkes unterstützen werden“, würde bedeuten, dass diese Länder „anders handeln “ würden . Er wies darauf hin, dass Litauens schnelle Verleihung der Staatsbürgerschaft an seine russische Minderheit Moskau veranlasst habe, seine Truppen aus Vilnius abzuziehen, und dasselbe könnte bis August in Tallinn und Riga passieren, wenn Zusicherungen gemacht würden. Jelzin wollte auch über die NATO-Erweiterung diskutieren.

Als Reaktion darauf schwor Clinton, er werde „das Thema der russischen Minderheiten ansprechen“ und versicherte Jelzin, dass die NATO zwar „endlich expandieren“ werde , aber „keinen Zeitplan und keine Anforderungen“ aufgestellt habe. Stattdessen deutete er an, dass er „uns gerne auf Partnerschaft für den Frieden konzentrieren“ möchte , eine von den USA geführte Initiative, die darauf abzielt, „ein vereintes Europa zu erreichen, in dem die Menschen die Grenzen des anderen respektieren und zusammenarbeiten“. Jelzin könnte nach dem Ende des Gesprächs völlig verziehen werden, dass er dachte, die Partnerschaft sei Washingtons Hauptfokus und das Militärbündnis ein nachträglicher Gedanke.

Der Optimismus des russischen Präsidenten über „eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit den USA auf der Grundlage der Gleichberechtigung“ wird in einem Brief an Clinton im November desselben Jahres großgeschrieben. Er spricht von dieser zukünftigen Koalition als „dem zentralen Faktor der Weltpolitik“, verspricht eine konstruktive Zusammenarbeit mit den USA in Fragen im Zusammenhang mit Bosnien, dem Irak, Nordkorea und der Ukraine und erwartet ihr Treffen bei der Sicherheitskonferenz am 5. Zusammenarbeit in Budapest, wo „wir viel zu bereden haben … zuallererst über die Transformation der europäischen Stabilität“.

So wie es war, war dann auch der Ungarn-Gipfel eine Katastrophe. Clintons Rede auf der Veranstaltung konzentrierte sich auf die NATO als „das Fundament der Sicherheit in Europa“ und erklärte, „kein Land außerhalb darf ein Veto gegen die Expansion einlegen“ – ein klarer Hinweis auf Russland. Als Antwort darauf wetterte Jelzin: „Es ist eine gefährliche Täuschung anzunehmen, dass die Geschicke der Kontinente und der Welt … irgendwie von einer einzigen Hauptstadt aus gesteuert werden können“ und fügte hinzu, dass „die Verantwortung der NATO bis an die Grenzen Russlands zu verschieben“ wäre ein schwerer Fehler.

Ein internes US-Diplomatenkabel vom nächsten Tag zeigt, dass aus dieser Episode schnell gelernt wurde. Nämlich die dringende Notwendigkeit, über die Pläne der USA zur Erweiterung des Militärbündnisses öffentlich Stillschweigen zu bewahren und gleichzeitig Moskau falsche private Zusicherungen anzubieten, dass eine Erweiterung nur nach Absprache zwischen den beiden Ländern erfolgen würde und Russland immer noch im Rennen um eine Blockmitgliedschaft sei.

Im Schnelldurchlauf bis Mai 1995 als Clinton Moskau besuchte, um den 50. Jahrestag des Sieges der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zu feiern, und diese Lügen werden in einem persönlichen Treffen mit Jelzin begeistert aufrechterhalten. Die Beziehung des Paares ist eindeutig freundschaftlich und man bezeichnete sich gegenseitig als Freunde, obwohl auch ernste Dinge auf dem Tisch liegen.

„ Wie sieht es Ihrer Meinung nach für uns aus, wenn ein Block weiterbesteht, während der Warschauer Pakt abgeschafft wurde? Es ist eine neue Form der Einkreisung, wenn sich der überlebende Block des Kalten Krieges ausdehnt“, plädierte der russische Präsident. „Viele Russen haben ein Gefühl der Angst. Was wollen Sie damit erreichen, wenn Russland Ihr Partner ist? Wir brauchen eine neue Struktur für die gesamteuropäische Sicherheit, keine alten! Vielleicht besteht die Lösung darin, die NATO-Erweiterung auf das Jahr 2000 zu verschieben, damit wir später auf neue Ideen kommen können.“

Immer höflich und berechnend, versuchte Clinton, seine Befürchtungen zu zerstreuen, und schlug Moskau erstaunlicherweise vor, seinen Ansatz zur NATO „im Kontext einer stärkeren Integration Russlands in andere internationale Institutionen“ zu sehen, wobei er die Aussicht auf verschiedene Süßstoffe, einschließlich der Mitgliedschaft in der G7, wenn Jelzin seine Anti-NATO-Rhetorik zum Schweigen bringt und seine Meinung über die Expansion des Blocks für sich behält. Clinton wusste nur zu gut, dass eine solche Compliance leicht zu kaufen war – wie sein russischer „Freund“ selbst einräumte, war seine Position vor der Stichwahl 1996 „nicht gerade brillant“.

Tatsächlich lag seine Umfrage im einstelligen Bereich und der kommunistische Kandidat Gennadi Sjuganow wurde weithin prognostiziert, dass er über einen Erdrutschsieg gewinnen würde. Jelzin sprach davon, „positive Berichte“ in der Presse zu brauchen und „selbst die kleinsten falschen Schritte abzuwenden “, schlug vor, jede Diskussion über die NATO-Erweiterung bis zum Jahr 2000 theoretisch zu halten, und forderte den Bewohner des Weißen Hauses auf, nichts zu tun, um „ die Lage vor den Wahlen aufmischen.“

„ Ich habe klargestellt, dass ich nichts tun werde, um die NATO [Erweiterung] zu beschleunigen. Ich versuche Ihnen jetzt in diesem Gespräch die nötige Sicherheit zu geben. Aber wir müssen aufpassen, dass keiner von uns zu kapitulieren scheint“, versprach Clinton geschickt. „Für Sie bedeutet das, dass Sie nicht expandieren werden. Für mich bedeutet es, nicht darüber zu reden, den Prozess zu verlangsamen oder auf Eis zu legen oder ähnliches.“

So stimmte Jelzin zu, eine Omerta im Militärblock aufrechtzuerhalten und sich der Partnerschaft für den Frieden anzuschließen. Obwohl die Pläne für eine NATO-Erweiterung zu diesem Zeitpunkt bereits gut gefasst und sehr in Bewegung waren, schwieg der Kreml über die Entwicklungen – die Duldung des Präsidenten wurde außerdem durch umfangreiche verdeckte und offene US-Hilfe in seinem Wahlkampf sichergestellt , der für die Transformation von grundlegender Bedeutung war anfängliche 6 % in den Umfragen zu einem äußerst komfortablen Sieg.

Weniger als drei Jahre später begann schließlich mit der Einverleibung der Tschechischen Republik, Ungarns und Polens die Verschlingung der ehemaligen sowjetischen Sphäre durch die NATO. Dieser Vorstoß wurde in den USA unter anderem von George Kennan abgelehnt – früher ein engagierter „kalter Krieger“ und eine Schlüsselfigur bei der Schaffung der Allianz.

„ Ich denke, es ist der Beginn eines neuen Kalten Krieges … Die Russen werden nach und nach ziemlich ablehnend reagieren und das wird ihre Politik beeinflussen. Ich denke, es ist ein tragischer Fehler. Dafür gab es keinerlei Grund. Niemand hat irgendjemanden bedroht“ , sagte er im Mai 1998 , nachdem der US-Senat die Erweiterung ratifiziert hatte. „Natürlich wird es eine schlechte Reaktion von Russland geben, und dann werden [die NATO-Expander] sagen, dass wir Ihnen immer gesagt haben, dass die Russen so sind – aber das ist einfach falsch.“

Angesichts der Spannungen zwischen Kiew und Moskau auf einem Allzeithoch, mit der Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine im Zentrum des gefährlichen Streits, erwecken Kennans Worte heute den Anschein, als ob die Warnung eines Propheten erschreckend wahr wird.

Von Kit Klarenberg , einem investigativen Journalisten, der die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg

https://cooptv.wordpress.com/2021/12/25/freigegebene-dokumente-zeigen-wie-die-usa-russland-in-den-1990er-jahren-uber-die-nato-belogen-haben-rt/