Für das Jahr 2022 wird ein Wirtschaftswachstum von 4 % prognostiziert

Bild: Der Wirtschaftsplan für 2022 zielt unter anderem auf einen Prozess der makroökonomischen Stabilisierung und der Erholung des kubanischen Peso ab. Photo: José Manuel Correa

Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft und Planung, Alejandro Gil Fernández, stellte den Entwurf des Wirtschaftsplans für 2022 vor

Im ersten Quartal 2021 sank die kubanische Wirtschaft um 13,4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, was vor allem auf die anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 im Vergleich zum ersten Quartal 2020 zurückzuführen ist, als die ersten Ansteckungen im Land festgestellt wurden, erklärte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft und Planung, Alejandro Gil Fernández, bei der Vorstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplans für 2022.

Nach sieben aufeinanderfolgenden Quartalen der Schrumpfung habe die Wirtschaft im Jahr 2021 diesen Trend jedoch durchbrochen und eine Phase der Erholung eingeleitet, was sich in einem geschätzten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Größenordnung von 2 % am Ende des Jahres zeige, auch wenn das geplante Ziel von 6 % nicht erreicht worden sei.

Er betonte, dass bei der Analyse dieser Entwicklung mehrere Faktoren zu berücksichtigen sind, darunter die Auswirkungen der Pandemie und die Verschärfung der Wirtschaftsblockade. Zu all dem kommen noch der Anstieg der Importpreise und Frachtraten, und die Auswirkungen der internationalen Seeverkehrslogistikketten hinzu, betonte der stellvertretende Ministerpräsident.

Es ist notwendig, die Anstrengungen anzuerkennen, die in diesem Jahr inmitten eines solchen Szenarios unternommen wurden, um nicht nur zu widerstehen, sondern auch Fortschritte bei verschiedenen Aktivitäten zu erzielen, die neue Maßnahmen zur Ankurbelung der nationalen Wirtschaft beinhalten. In diesem Zusammenhang sind die Maßnahmen zur Stärkung des sozialistischen Staatsunternehmens, die Vervollkommnung der Wirtschaftsakteure, die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, die Arbeit in den Stadtvierteln, die Aufmerksamkeit für Menschen und Gemeinschaften in prekären Situationen sowie die Umsetzung des Nationalen Plans für wirtschaftliche und soziale Entwicklung bis 2030 hervorzuheben.

Zu den negativen Aspekten gehören die mehr als 500 staatlichen Unternehmen mit Verlusten und ihre Verbindung zu überhöhten Preisen, die teilweise Dollarisierung der Wirtschaft in den Beziehungen zwischen den Unternehmen und zwischen ihnen und dem nichtstaatlichen Sektor sowie die Abweichungen von der Planung der Aufgabe Neuordnung, vor allem im Hinblick auf die Inflation im Einzelhandel, sagte der Minister für Wirtschaft und Planung. Zur Frage der Dollarisierung erklärte er, dass die nichtstaatlichen Formen der Verwaltung kein devisenbringender Sektor sind; einige exportieren, aber nicht die meisten. Wenn ihnen die wichtigsten Waren jedoch in ausländischer Währung verkauft werden, müssen sie diese Währung erwerben, und das tun sie auf dem illegalen Markt mit einem Wechselkurs von 80 zu 1, was sich in den Preisen und Dienstleistungen niederschlägt, bemerkte er.

Er sagte, dass dies ein Phänomen sei, das korrigiert werden müsse, und dass in keinem genehmigten Dokument stehe, dass der nicht-staatliche Sektor dazu bestimmt sei, eine Quelle für die Finanzierung des staatlichen Sektors in Devisen zu sein.

ROUTEN UND PRIORITÄTEN FÜR 2022

Als vorrangige Ziele des Wirtschaftsplans für 2022 nannte Gil Fernández die makroökonomische Stabilisierung, die Erholung des kubanischen Peso, die Stabilisierung des nationalen Elektrizitätssystems, die Umgestaltung des staatlichen Unternehmenssystems und die Dezentralisierung der Zuständigkeiten im Sinne einer größeren Autonomie der Gemeinden zur Förderung der territorialen Entwicklung.

Eine weitere Priorität ist es, sich um Menschen, Haushalte und Gemeinschaften in prekären Situationen zu kümmern, aber nicht aus der Perspektive der Wohlfahrt, sondern um sie zu unterstützen, damit sie aus dieser Situation herauskommen können, durch Beschäftigung, Ausbildung und das Angebot von mehr Möglichkeiten, sagte er. „Ebenso ist es dringend notwendig, das System der staatlichen Unternehmen weiter umzugestalten, es aufzurütteln und ein Jahr 2022 zu erreichen, in dem die Rolle des Staates als Hauptgegenstand unseres Modells, als Hauptbezugspunkt für Waren und Dienstleistungen für die Bevölkerung, wahrgenommen wird.“

Wenn die schrittweise wirtschaftliche und soziale Erholung des Landes anhält, wird das BIP-Wachstum für 2022 auf etwa 4 % geschätzt, was auf die Öffnung der wichtigsten Wirtschaftszweige, die Erholung des Tourismus und die Vorzüge der Pandemiebekämpfung zurückzuführen ist.

STEIGERUNG VON ANGEBOT UND PRODUKTION, DAS BESTE REZEPT GEGEN INFLATION

In Bezug auf die Inflation – ein Thema, das nicht nur für Kuba, sondern auch für den Rest der Welt von großer Bedeutung ist – räumte er ein, dass mehrere explosive Faktoren im Spiel sind, wie die Verlangsamung oder vorübergehende Lähmung der wichtigsten produktiven Tätigkeiten oder die Bereitstellung von Konjunkturpaketen ohne produktiven Rückhalt.

Kuba habe Geld ohne produktive Deckung in Umlauf gebracht. „So wurden in Kuba beispielsweise mehr als 2 Milliarden Pesos für den Schutz von Beschäftigten bereitgestellt, deren Arbeit vorübergehend durch die Schließung von Betrieben unterbrochen wurde“.

Hinzu kommen der Anstieg der Importkosten, eine größere Nachfrage bei geringerem Angebot und die bekannten Auswirkungen der Pandemie auf die internationale Wirtschaft. „Das sind gemeinsame Probleme, aber im Falle Kubas werden sie durch eine verschärfte Wirtschaftsblockade verschärft, die immer auf der Suche nach einer Gelegenheit ist, uns zu ersticken und der Revolution ein Ende zu setzen.“

Er wies darauf hin, dass die Konfrontation mit Covid-19 einen Anstieg der Devisenausgaben für die Versorgung der Bevölkerung zur Folge hatte, denn für die Revolution wird die Gesundheit unserer Bevölkerung immer Priorität haben. Darüber hinaus musste das Land einen exorbitanten Anstieg der Einfuhrpreise und einen Rückgang der landwirtschaftlichen Erträge aufgrund von Einschränkungen bei den Betriebsmitteln hinnehmen.

Keine dieser Ursachen habe etwas mit der Aufgabe Neuordnung oder ihrer Umsetzung zu tun, wie einige Leute versuchten, sie als Hauptursache für die Inflation darzustellen. „Alle oben genannten Punkte waren mit oder ohne Neuordnung vorhanden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Aufgabe keine Fehler in ihrer Konzeption und Durchführung aufweist, die wir von Anfang an zu korrigieren versucht haben.“

Wenn wir von Inflation sprechen, so sagte er, müssen wir verstehen, dass es sich dabei um den allgemeinen und anhaltenden Anstieg der Preise über einen bestimmten Zeitraum handelt. In unserem Fall ist dies jedoch nicht der Fall, da es eine Reihe von Preisen gibt, die von Januar bis heute keine Änderungen erfahren haben und die für die Gesellschaft grundlegend sind, wie die Strom- und Wassertarife, die Kraftstoffpreise, der Standardwarenkorb für Familien, Gas, führte er aus. „Und da war die Inflation gleich Null“.

„Wie groß ist die Inflation in Kuba“, fragte er. „Als erstes muss die Meinung widerlegt werden, dass es sich um 6.900% handelt (was bedeutet, dass die Preise um das 70-fache steigen), eine falsche Interpretation eines Beispiels, das einmal angeführt wurde, um zu erklären, wie hoch die Abwertung des kubanischen Peso wäre, wenn der staatliche Sektor auf der Grundlage bestimmter Annahmen an den nichtstaatlichen Sektor gekoppelt würde“. In diesem Sinne wies er darauf hin, dass die Inflationsrate im Lande auf 60 % ausgelegt sei und dass sie beispielsweise im Januar 44,1 % und Ende Oktober 69,5 % betragen habe. „Das bedeutet, dass die Inflation entgegen der Planung um fast zehn Punkte höher ist, was sich direkt auf die Kaufkraft der Löhne und Renten auswirkt.“

„Wo kommt diese Inflation am stärksten zum Ausdruck? Bei den Preisen von Angebot und Nachfrage, bei den staatlichen und nichtstaatlichen Marktpreisen, aber vor allem, weil es viel Spekulation und Weiterverkauf gibt, und das muss bekämpft werden.“

Der Weg, dieses Problem einzudämmen, bestehe nicht darin, die Kaufkraft der Löhne wiederherzustellen, denn das würde zu mehr Inflation führen und zu einer nicht enden wollenden Geschichte werden. Auch können nicht alle Preise in der Wirtschaft gedeckelt werden – vor allem nicht die von Angebot und Nachfrage -, denn dazu, so mahnte er, muss gewährleistet sein, dass sie eingehalten werden können und dass die Produkte nicht aus den Regalen verschwinden und am Ende zu einem höheren Preis wieder verkauft werden. „Die wirksamste Maßnahme ist die Erhöhung des Angebots.“

Als Reaktion auf das Phänomen erwog er außerdem, das Angebot zu erweitern, aber mehr zu produzieren, auf Produktionsketten mit den verschiedenen Akteuren zu setzen, Abweichungen bei der Gewinnausschüttung im Unternehmenssystem zu korrigieren, an der Kontrolle der öffentlichen Ausgaben zu arbeiten und das Haushaltsdefizit zu verringern.

In Übereinstimmung mit den Zielen dieses Plans sollten die Hauptanstrengungen auf mehrere Maßnahmen konzentriert werden, argumentierte er. Dazu gehören die Begleitung der Umgestaltung des sozialistischen Staatsunternehmens, die weitere Verbesserung des Binnenhandels, die Einhaltung des Plans für den staatlichen Einzelhandelsumlauf in kubanischen Peso, die Kontrolle der Auswirkungen der Maßnahmen zur vorrangigen Betreuung von Menschen, Haushalten und Gemeinschaften in prekären Situationen, die Gewährleistung der Effizienz des Investitionsprozesses und die Priorisierung der nationalen Nahrungsmittelproduktion.

Abschließend sagte der stellvertretende Ministerpräsident, dass die Wirtschaftsblockade das Haupthindernis für unsere Entwicklung sei, „aber wir sind hier, wir sind uns der zu lösenden Probleme bewusst, wir sind stolz darauf, nicht nur zu widerstehen, sondern auch die Umgestaltung der Wirtschaft voranzutreiben, was uns in eine bessere Position bringt, um von dem bereits begonnenen allmählichen Erholungsprozess zu profitieren.“

„Die Ziele, die wir uns für diese Etappe gesetzt haben, sind anspruchsvoll, einschließlich des BIP-Wachstums bis 2022, aber mit der gemeinsamen Arbeit und dem Beitrag aller Wirtschaftsakteure und unseres heldenhaften Volkes werden wir zeigen, dass Kuba nicht nur lebt und widersteht, sondern auch vorankommt und siegt.“

https://de.granma.cu/cuba/2021-12-22/fur-das-jahr-2022-wird-ein-wirtschaftswachstum-von-4-prognostiziert