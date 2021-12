US-Zwangsgesetz „Uygur Bill“ schadet weiteren Unternehmen wie Intel und verärgert 1,4 Milliarden Chinesen

von Liu Xin und Fan Lingzhi – http://www.globaltimes.cn

Bild: Eine Baumwollpflückmaschine bewegt sich auf einem Baumwollfeld in der Stadt Dolatbag im Kreis Bachu im nordwestchinesischen Autonomen Gebiet Xinjiang Uygur. Quelle: Xinhua

Übersetzung LZ

Die Unterzeichnung des so genannten US-Gesetzes zur Verhinderung von Zwangsarbeit durch die Uiguren, der jüngste Schritt, mit dem China angegriffen werden soll, indem „Menschenrechtsprobleme“ in der Region Xinjiang hochgespielt werden, hat weitere Unternehmen wie den US-Chipriesen Intel in Bedrängnis gebracht und die Wut von 1,4 Milliarden Chinesen entfacht. Experten zufolge werden die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung des Gesetzes und die enormen Kosten, die amerikanische Unternehmen nach der Verabschiedung des Gesetzes zu tragen haben, dazu führen, dass sich die Stimmen gegen den willkürlichen Schritt der USA mehren.

Am Donnerstag unterzeichnete US-Präsident Joe Biden ein Gesetz mit dem Titel „Uyghur Forced Labor Prevention Act“ (Gesetz zur Verhinderung uigurischer Zwangsarbeit), das die Herstellung von Produkten in Chinas Xinjiang unter Berufung auf die „Unterdrückung“ der uigurischen und anderer Minderheiten verbietet.

China lehnt die Unterzeichnung des so genannten Gesetzes entschieden ab und wird je nach Entwicklung der Lage weitere Maßnahmen ergreifen, erklärte das chinesische Außenministerium am Freitag.

„Dieses Gesetz verunglimpft böswillig die Menschenrechtssituation in Chinas Xinjiang unter Missachtung von Fakten und der Wahrheit. Er verstößt ernsthaft gegen das Völkerrecht und die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen und mischt sich in grober Weise in die inneren Angelegenheiten Chinas ein. China bedauert dies und lehnt es entschieden ab“, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums in einer Erklärung vom Freitag.

Illustration: Chen Xia/GT

Am Freitag erklärte auch der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Nationalen Volkskongresses, dass China entschlossene und starke Gegenmaßnahmen ergreifen werde, falls die USA auf ihrem willkürlichen Vorgehen bestehen sollten.

Auf Betreiben einiger chinafeindlicher Falken im US-Kongress wurde das Gesetz Anfang Dezember vom US-Repräsentantenhaus und Senat einstimmig verabschiedet. Das neue Gesetz schafft eine „zu widerlegende Annahme“, dass alle Waren, die ganz oder teilweise in der Region Xinjiang hergestellt werden, mit Zwangsarbeit verbunden sind. Außerdem müssen Unternehmen mit „eindeutigen und überzeugenden Beweisen“ nachweisen, dass Importe aus der Region nicht mit Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Der Gesetzentwurf hat sogar innerhalb der USA Kontroversen ausgelöst, da er für einige Unternehmen in den USA zu einer Erhöhung der Handelskosten führt und sich auf die globale Industriekette auswirkt. Der Senat und das Repräsentantenhaus lieferten sich mehrere „Schlachten“ aufgrund von Unterschieden in den jeweiligen Fassungen.

Die Nachricht von der Unterzeichnung des Gesetzes kam, nachdem der US-Chipriese Intel von chinesischen Internetnutzern heftig kritisiert worden war, weil das Unternehmen von seinen Zulieferern verlangte, keine Waren oder Dienstleistungen aus der chinesischen Provinz Xinjiang zu beziehen oder Arbeitskräfte zu beschäftigen. Selbst seine Entschuldigung am Donnerstag konnte die Wut der Chinesen nicht besänftigen, und viele forderten weitere wirtschaftliche Konsequenzen.

Das Gesetz bedeutet, dass Unternehmen gezwungen sind, sich einer Selbstprüfung zu unterziehen und alles, was mit Xinjiang zu tun hat, aus ihren Lieferketten herauszunehmen – die USA versuchen tatsächlich, Xinjiang aus der globalen Industriekette zu entfernen, erklärte Zhu Ying, Professor für Menschenrechtsrecht an der Southwest University of Political Science and Law, gegenüber der Global Times.

Das Gesetz hat nichts mit Gerechtigkeit oder Menschenrechten zu tun, sondern ist ein Weg für US-Politiker, die Interessen der US-Unternehmen am freien Handel zu unterwandern und sie zu zwingen, sich der ideologischen Voreingenommenheit der USA zu beugen. Außerdem wird den Amerikanern das Recht genommen, das wahre China und die Wahrheit über Xinjiang zu erfahren. Das ist Blasphemie gegen echte Demokratie, Menschenrechte und Freihandel“, sagte Zhu.

Der Schritt schadet auch den Interessen von US-Unternehmen. Da China beispielsweise 22 Prozent der weltweiten Baumwolle produziert, von der 84 Prozent aus Xinjiang stammen, haben die früheren Maßnahmen der USA und die Ankündigung, Importe aus Chinas Xinjiang zu verbieten, US-Bekleidungsunternehmen geschadet.

Apple, Nike und Coca-Cola gehörten zu den Unternehmen, die Berichten zufolge im US-Kongress Lobbyarbeit betrieben, um das Gesetz abzuschwächen.

Hochautomatisierte Industrien in Xinjiang erschüttern die westliche Lüge von der „Zwangsarbeit“ Infografik: Deng Zijun/GT

Am Freitag kommentierten einige chinesische Netizens online, dass sie festgestellt hätten, dass die amerikanischen Einzelhändler Sam’s und WalMart Produkte mit Bezug zu Xinjiang aus ihren Geschäften in China zurückgezogen hätten, und einige Mitarbeiter erklärten gegenüber der Global Times, dass Produkte aus Xinjiang „nicht mehr vorrätig“ seien und nicht mehr nachbestellt werden könnten.

Bis zum Redaktionsschluss gaben die beiden Einzelhändler keine offizielle Erklärung ab.

Dies und die Nachricht von der Unterzeichnung des Gesetzes durch die USA sowie die jüngste Kontroverse um Intel gießen Öl ins Feuer und haben eine wütende Gegenreaktion der chinesischen Netzgemeinde hervorgerufen, wobei viele zu einem Boykott der entsprechenden US-Unternehmen aufrufen, da diese die Hände beißen, die sie füttern.

Angesichts des lächerlichen und böswilligen Akts schlugen viele chinesische Internetnutzer vor, dass das Land ein neu gegründetes Unternehmen für Seltene Erden in Xinjiang als Gegenmaßnahme zum US-Akt registrieren sollte. „Ich frage mich, was die USA sagen werden, wenn wir das Unternehmen für seltene Erden in Xinjiang registrieren? US-Politiker rühmen sich immer mit ‚Moral und Integrität‘, aber alles, was sie haben, sind schlaue Tricks“, kommentierte ein Netizen.

Chinas staatliche Vermögensverwaltung hat eine große Fusion von Seltenen Erden zur Gründung eines neuen Unternehmens genehmigt. China liefert mehr als 85 Prozent der weltweiten Seltenen Erden und beherbergt etwa zwei Drittel des weltweiten Angebots an seltenen Metallen und Mineralien.

Diese von den Internetnutzern vorgeschlagenen Maßnahmen, die „extrem“ klingen mögen, könnten kurzfristig einige Auswirkungen haben, aber sie sind langfristig kein wirksamer Mechanismus, da diejenigen, die den Gesetzentwurf gemacht haben, die Entkopplung von China und den USA wollen, und wir sollten sie nicht bekommen lassen, was sie wollen, sagte Li Ye, ein Anwalt für internationalen Handel und Gesetze und Vorschriften der WTO, gegenüber der Global Times.

„Wenn sich einige Unternehmen aus Angst vor dem Gesetz an die US-Sanktionen halten oder sogar dazu beitragen, diesen beunruhigenden Trend zu fördern, könnte China sie auf die Liste der Gegenmaßnahmen setzen und diese Unternehmen auffordern, zu beweisen, dass sie die US-Sanktionen nicht umgesetzt haben“, so Li.

Zhu wies darauf hin, dass sich China an die WTO wenden könnte, da die Maßnahmen der USA gegen die Regeln des freien Handels und auch gegen internationale Regeln und Vorschriften verstoßen haben. Ein solches Gesetz zielt darauf ab, Chinas Industrien anzugreifen und auch die Verbündeten der USA zu zwingen, Partei zu ergreifen. „Dies ist eine Eskalation des Handelskriegs.“

Zhu schlug China vor, entsprechende Gesetze zum Schutz von Produkten und Industrien aus Xinjiang zu fördern und Unternehmen zu bestrafen, die Produkte aus Xinjiang verbieten.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte am Freitag, China werde je nach Entwicklung der Situation weitere Maßnahmen ergreifen.

„Wir ermahnen die USA, den Fehler sofort zu korrigieren und damit aufzuhören, Xinjiang betreffende Fragen zu benutzen, um Lügen zu verbreiten, sich in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen oder Chinas Entwicklung einzudämmen“, sagte der Sprecher.

Wang Jiang, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Grenzregionen Chinas der Zhejiang Normal University, wies darauf hin, dass das Gesetz voller Spekulationen seitens der US-Politiker sei. So ist es beispielsweise auf acht Jahre befristet, und Senator Ted Cruz, einer der Hauptbefürworter des Gesetzes, hat vor kurzem angekündigt, dass er 2024 für das Präsidentenamt kandidieren will, was bedeutet, dass er das Gesetz erneut anpreisen könnte, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen.

Die Absicht der USA, das Gesetz voranzutreiben, liegt auf der Hand: Die Wirtschaft Xinjiangs soll gelähmt und die Stabilität des Landes gestört werden. Wang wies darauf hin, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Chinas Region Xinjiang in den letzten Jahren florierte und die Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung wirksam waren. „Der Gesetzentwurf sieht jedoch Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut in Xinjiang vor, die auch die so genannte Zwangsarbeit betreffen, was die Entwicklung der Region beeinträchtigen könnte“, so Wang.

Es könnte zu weiteren Kontroversen wie im Fall von Intel kommen, vor allem nach der Unterzeichnung des Gesetzes, sagte Wang. Er wies darauf hin, dass einige arrogante und selbstbewusste US-Unternehmen denken könnten, ihre Produkte seien nicht reproduzierbar und die Wut des chinesischen Volkes sei nur vorübergehend, und dass sie alles aus Xinjiang aus ihren Lieferketten zurückziehen würden.

Chinesische Analysten merkten auch an, dass die USA mit ihrem Vorgehen auch ihre Verbündeten in Bedrängnis gebracht haben. Der oberste Handelsbeauftragte Brüssels, Valdis Dombrovskis, mahnte zur Vorsicht bei den Plänen der EU, Produkte aus Xinjiang zu verbieten, da eine solch „heikle“ Maßnahme eine handelspolitische Gegenreaktion riskieren könnte, berichtete die Financial Times.

https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243302.shtml