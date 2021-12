Klima-Fakten – Teil 3

von https://co2coalition.org

Fakt #21



Die IPCC-Modelle haben die Erwärmung bis zu dreimal zu hoch angesetzt.

Auf eine kürzlich gestellte Frage, was die ideale Temperatur für den Planeten wäre, antwortete Dr. Michael Mann von der Penn State University, dass dies die Temperatur wäre, bevor wir anfingen, der Atmosphäre CO2 hinzuzufügen. Diese Temperatur würde uns genau in die Mitte der Temperaturen der Kleinen Eiszeit (1250 – 1800) bringen.

Und wie haben sich diese Temperaturen für die Menschheit entwickelt? Diejenigen, die die Vorzüge der Wärme vor der Kleinen Eiszeit genossen, waren sich kaum bewusst, dass es bald mehr als ein halbes Jahrtausend lang Kälte, Elend und Tod geben würde. Die Kälte brachte vor allem in den nördlichen Breitengraden große Not. Die Kombination aus bitterkalten Wintern und kühlen, feuchten Sommern führte zu Ernteausfällen, Hungersnöten und einem starken Bevölkerungsrückgang. Laut Geoffrey Parker, Professor an der Ohio State University, führte die tiefe Kälte in Europa „zu einer Reihe von Dürren, Überschwemmungen und Missernten, die zu Zwangsmigrationen, Kriegen und Revolutionen führten. Die fatale Synergie zwischen menschlichen und natürlichen Katastrophen löschte vielleicht ein Drittel der menschlichen Bevölkerung aus“.

Diejenigen, die für eine Rückkehr zu den Temperaturen der Kleinen Eiszeit plädieren, sind sich der tatsächlichen Auswirkungen solcher Kälteperioden auf die Menschheit nicht bewusst.

Fagan B (2000) The Little Ice Age – How Climate Made History 1300 – 1850, Basic Books, NY, NY

Parker (2014) Lessons From the Little Ice Age

Fakt #22



Für den menschlichen Fortschritt ist wärmer besser als kälter.

Bevor die Klimawissenschaft politisiert wurde, wurden Warmzeiten von den Wissenschaftlern als „Klimaoptimum“ bezeichnet, weil für fast alle Arten auf der Erde wärmer besser ist als kälter. Die dramatischsten zivilisatorischen Fortschritte fanden während der letzten vier Warmzeiten statt – unsere eigene eingeschlossen. Die Fortschritte in Wissenschaft, Technik und Kunst stehen in direktem Zusammenhang mit dem wärmeren Wetter. Die Erwärmung, die einen Überfluss an Nahrungsmitteln ermöglichte, befreite die Bevölkerung von der Sorge um das tägliche Überleben, um sich anderen Dingen zu widmen. Sie führte zu einer kulturellen Entwicklung, die während der Kälteperioden nicht möglich war. Auf diese blühenden Wärmeperioden folgten Temperaturrückgänge, die Namen wie Griechisches Zeitalter, Dunkles Zeitalter und Kleine Eiszeit trugen. Es waren Zeiten großer Verzweiflung, als die Erde in eine globale Abkühlung stürzte, die Ernteausfälle, Hungersnöte und Massenentvölkerung mit sich brachte. Täuschen Sie sich nicht: In Kälteperioden passieren schlimme Dinge, sehr schlimme Dinge.

Diese Daten stammen aus dem Grönlandeis

Source(s): Historic Temp: Alley, R.B. 2004. GISP2 Ice Core Temperature and Accumulation Data. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series #2004-013. NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.

Source(s): Current Temp: Box JE, Yang L, Bromwich DH, Bai L (2009) Greenland Ice Sheet Surface Air Temperature Variability: 1840–2007*. American Meteorological Society, Journal of Climate Vol 22, pp 4029 – 4049

Fakt #24



Eine „ideale“ Temperatur ist nicht die von vor 150 Jahren

Fagan B (2000) The Little Ice Age – How Climate Made History 1300 – 1850, Basic Books, NY, NY

Parker (2014) Lessons From the Little Ice Age

Fakt #25

Mehr CO2 bedeutet feuchtere Böden.

Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass mehr CO2 in der Luft auch mehr Feuchtigkeit im Boden bedeutet. Die Hauptursache für den Wasserverlust bei Pflanzen ist die Transpiration, bei der die Spaltöffnungen oder Poren an der Unterseite der Blätter geöffnet sind, um CO2 aufzunehmen. Bei mehr CO2 sind die Spaltöffnungen kürzer geöffnet, die Blätter verlieren weniger Wasser, und es bleibt mehr Feuchtigkeit im Boden. Die durch die CO2-Düngung erhöhte Bodenfeuchtigkeit wird mit einem Rückgang der weltweiten Brände, Dürren und Hitzewellen in Verbindung gebracht.

Source(s): 2013 CSIRO Australia Deserts ‘greening’ from rising carbon dioxide

Source(s): Elevated CO2 increases soil moisture and enhances plant water relations in a long-term field study in semi-arid shortgrass steppe of Colorado

Fakt #26



Der aktuelle Erwärmungstrend ist weder ungewöhnlich noch beispiellos (Teil 3)

Dieses Diagramm ist eine Zusammenstellung von rekonstruierten Temperaturverläufen unter Verwendung einer Vielzahl von Proxy-Quellen, einschließlich Eisbohrkernen und Seesedimenten. Loehle (2008) hat 18 von Fachleuten überprüfte Studien zu 2.000 Jahre langen Datenreihen zusammengestellt, die andere Quellen als Baumringe verwenden. (Der Autor war der Ansicht, dass die Baumringdaten, wie sie Dr. Mann für seinen Hockeystick verwendet, langfristige Klimaveränderungen nicht genau erfassen können, und schloss daher die Baumringdaten aus seiner Zusammenfassung aus.) Im direkten Widerspruch zu Manns Hockeystick bestätigten die Daten von Dr. Loehle nicht nur die Existenz der mittelalterlichen Warmzeit und der kleinen Eiszeit, sondern auch, dass der aktuelle Erwärmungstrend vor mehr als 300 Jahren begann, wie die Temperaturdaten aus Mittelengland zeigen.

Er kam zu dem Schluss, dass seine Zusammenstellung von Proxies: „…die mittelalterliche Warmzeit (MWP) und die kleine Eiszeit (LIA) ganz klar zeigt, wobei die MWP an diesen 18 Standorten etwa 0,3°C wärmer war als die Werte des 20.

Source(s): Loehle C and McCullough J (2008) Correction to: Climate change: detection and attribution of trends from long-term geologic data, Ecological Modelling 171: 433-450

Fakt #27



CO2 stieg nach dem Zweiten Weltkrieg an, aber die Temperatur sank

Wir haben gesehen, dass der Beginn des modernen Anstiegs der CO2-Emissionen mit dem industriellen Boom nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Dieser starke CO2-Anstieg wurde jedoch von einer bedeutenden 33-jährigen Abkühlung der Welttemperatur zwischen 1944 und 1976 begleitet. Wenn CO2 die Hauptursache für den modernen Temperaturanstieg ist, warum sind die Temperaturen dann in dieser Zeitspanne gesunken? Diese Abkühlung veranlasste viele Wissenschaftler in den späten 1970er Jahren zu der Vorhersage, dass wir vor einer neuen Eiszeit stehen

Source(s): Temp: HadCRUT4 (2017) The Hadley Climate Research Unit (HadCRUT4) annual global mean surface temperature dataset,

Source(s): CO2: Boden TA, Marland G, Andres RJ (2016) Global CO2 emissions from Fossil-Fuel Burning Cement Manufacture and Gas Flaring 1751 – 2013. CDIAC, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Dept of Energy, Oak Ridge, TN, USA, DOI 10.3334/CDIAC/00001_V2010

Fakt #28



Das einzig Konstante an den Temperaturen über 600 Millionen Jahre hinweg ist, dass sie sich ständig verändert haben.

Dies ist ein wiederkehrendes Thema einer Erde mit ständig wechselnden Temperaturen. Ein Blick auf dieses Diagramm mit Temperaturdaten aus vier Milliarden Jahren zeigt, dass die Erde in der Regel entweder sehr warm oder sehr kalt war und zwischen sehr warmen „Treibhaus“-Bedingungen und sehr viel kälteren „Eishaus“- oder „Schneeball-Erde“-Bedingungen schwankte. In Warmhausperioden herrschen hohe Temperaturen, und Eis ist selten. In Eishaus-Perioden wie der gegenwärtigen wechselt die Erde zwischen langen Vergletscherungsperioden und kürzeren Zwischeneiszeiten mit etwas wärmeren Temperaturen, aber mit viel Eis an beiden Polen. Die derzeitige „Eishaus“-Phase hat 3,5 Millionen Jahre gedauert.‘

Zum Glück für die Menschheit befinden wir uns derzeit in einer gesegneten, warmen Zwischeneiszeit. Dafür sollten wir dankbar sein.

Source(s): Scotese CR (2002) Analysis of the temperature oscillations in geological eras. Paleo-map Project

Fakt #29



Dürreperioden nehmen in den USA nicht zu (NOAA) (Teil 1)

Laut NOAA, EPA und zahlreichen von Fachleuten begutachteten Studien hat die Trockenheit nicht zugenommen, und einige Studien deuten auf einen Rückgang der Trockenheit hin. Der Grund für einen möglichen Rückgang der Trockenheit könnte der weltweit zunehmende Feuchtigkeitsgehalt der Böden sein, der auf eine Kombination aus steigenden Temperaturen und zunehmendem CO2 zurückzuführen ist. Die steigenden Temperaturen führen dazu, dass die Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen kann, was wiederum zu einer Zunahme der Niederschläge führt. Verstärkt wird dies durch die Tatsache, dass die zunehmende CO2-Düngung dazu führt, dass die Poren (Spaltöffnungen) der Pflanzen kleiner sind und die Pflanzen weniger transpirieren müssen, was zu einem geringeren Wasserbedarf und Wasserverlust führt

Source(s): NOAA – U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)

Fakt #30

Dürreperioden nehmen in den USA nicht zu (NOAA) (Teil 2)

Trotz zahlreicher alarmierender Behauptungen über zunehmende Dürren zeigt der Palmer Drought Severity Index (PDI) der United States Environmental Protection Agency (EPA) keine Zunahme der Trockenheit in den letzten mehr als 120 Jahren.

Durchschnittliche Dürrebedingungen in den 48 zusammenhängenden Staaten gemäß dem Palmer-Index, 1895-2020

Diese Grafik zeigt die jährlichen Werte des Palmer Drought Severity Index, gemittelt über das gesamte Gebiet der 48 zusammenhängenden Staaten. Positive Werte stehen für überdurchschnittlich feuchte Bedingungen, während negative Werte für überdurchschnittlich trockene Bedingungen stehen. Ein Wert zwischen -2 und -3 steht für mäßige Trockenheit, -3 bis -4 für schwere Trockenheit und -4 oder darunter für extreme Trockenheit. Die dickere Linie ist ein gewichteter Neunjahresdurchschnitt.

Source(s): EPA (2016) Palmer United States drought-severity index data.

Fakt #31



Dürren sind weltweit rückläufig

Das Globale Integrierte Dürreüberwachungs- und -vorhersagesystem (GIDMaPS) liefert Dürreinformationen auf der Grundlage mehrerer Dürreindikatoren. Das System liefert meteorologische und landwirtschaftliche Dürreinformationen auf der Grundlage mehrerer satelliten- und modellgestützter Niederschlags- und Bodenfeuchtedatensätze. In den letzten mehr als 30 Jahren ist keine Zunahme der extremen, schweren und außergewöhnlichen Trockenheit zu erkennen. Ein deutlicher Rückgang der mäßigen Trockenheit und der anormalen Trockenheit ist zu beobachten.

Anteil der weltweiten Landfläche, die sich in den Dürrezuständen D0 (anormal trocken), D1 (mäßig), D2 (schwer), D3 (extrem) und D4 (außergewöhnlich) befindet (Daten: Standardisierter Niederschlagsindex, abgeleitet aus MERRA-Land).

Source(s): Hao et al (2014) Global integrated drought monitoring and prediction system. Sci Data 1, doi:10.1038/sdata.2014.1

