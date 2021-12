Europa am Rande einer Energie-Katastrophe Die Preise für Energie brechen alle Rekorde

von Tyler Durden – http://www.theblogcat.de

Die Energie-Krise in Europa hat sich am Dienstag weiter verschlimmert. Knappheit bei Erdgas, Abschaltung von Atomreaktoren, der Windkraft-Ertrag nimmt ab, und kaltes Wetter treibt die Kosten.

Der Gaspreis am Dutch TTF-Markt, der Richtwert für Gaspreise in Europa, stieg um 10% auf ein neues Rekordhoch von 165 Euro pro Megawattstunde, nachdem das nach Deutschland kommende Erdgas an der Verdichterstation Mallnow auf Null sank. Der Flow wurde ostwärts nach Polen geleitet.

Europäische Gaspreise auf Rekordhoch.