7 von 8 Raketen wurden abgefangen: Israel greift Internationalen Flughafen von Damaskus an

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru/

Israelische Kampfflugzeuge haben den Flughafen von Damaskus angegriffen. Die syrische Flugabwehr hat sieben von acht auf den Flughafen abgefeuerte Raketen abgefangen, es gab einen Toten.

Dass Israel seit Jahren völkerrechtswidrig Syrien bombardiert ist bekannt, auch wenn die „Qualitätsmedien“ das Wort „völkerrechtswidrig“ vermeiden. Israel beruft sich auf sein Recht auf Selbstverteidigung und behauptet, es bombardiere vom Iran finanzierte anti-israelische Kräfte. Das mag man noch verstehen können, aber rechtfertigt das einen Angriff auf den internationalen Flughafen von Damaskus? Immerhin ist der Flughafen trotz des Bürgerkrieges in Betrieb und es befinden sich dort Flugreisende.

Die Meldung über den israelischen Angriff habe ich in der russischen Nachrichtenagentur TASS gefunden und ich habe die Meldung der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Syrische Luftabwehrkräfte zerstören israelische F-16-Raketen, die auf den Flughafen von Damaskus abgefeuert wurden

Nach Angaben des Zentrums für die Aussöhnung der verfeindeten Parteien starb eine Person durch den Luftangriff.

Die syrischen Luftverteidigungskräfte zerstörten mit Pantsir-S-Systemen sieben der acht Raketen, die von F-16-Kampfflugzeugen der israelischen Luftwaffe auf das Gebiet des internationalen Flughafens von Damaskus abgefeuert wurden. Das teilte Konteradmiral Vadim Kulit, stellvertretender Leiter des russischen Zentrums für die Aussöhnung der verfeindeten Parteien in Syrien, am Donnerstag mit.

„Am 16. Dezember zwischen 01:51 und 01:59 Uhr feuerten vier taktische F-16-Kampfjets der israelischen Luftwaffe aus dem Luftraum über den Golanhöhen acht Marschflugkörper auf Einrichtungen in der Nähe des internationalen Flughafens der Stadt Damaskus ab“, sagte er.

Nach Angaben des Konteradmirals „zerstörten die syrischen Luftverteidigungskräfte mit Pantsir-S-Systemen aus russischer Produktion sieben Raketen“.

Er wies auch darauf hin, dass bei dem Luftangriff ein Materialdepot beschädigt und eine Person getötet wurde.

Ende der Übersetzung

Seit Syrien von Russland mit neuen Flugabwehrsystemen beliefert wurde, fliegen die israelischen Flugzeuge aus Angst vor diesen Systemen nicht mehr in den syrischen Luftraum ein, sondern feuern ihre Raketen von israelischem Gebiet oder vom Meer aus ab. Syrien, das an keiner weiteren Eskalation der Lage interessiert ist, setzt seine Luftabwehr nur gegen israelische Fluggeräte ein, die in den syrischen Luftraum eindringen und feuert daher nicht auf die israelischen Flugzeuge.