Klima-Fakten – Teil 2

Fakt #11



Schmelzende Gletscher bestätigen, dass die moderne Erwärmung vor dem CO2-Anstieg stattfand

Das Schmelzen der Gletscher und der Anstieg des Meeresspiegels sind die direkte Folge der Erwärmung. Die Beweise zeigen, dass die globale Erwärmung, die den Anstieg des Meeresspiegels und den Rückzug der Gletscher verursacht hat, lange bevor ein signifikanter, vom Menschen verursachter CO2-Anstieg beides hätte beeinflussen können, einsetzte. Beides ist eine direkte Folge der natürlichen Erwärmung, die im späten 17. Jahrhundert begann.

Die Gletscher konnten sich erst dann zurückziehen und die Meere ansteigen, als sich die Atmosphäre so weit erwärmt hatte, dass der sommerliche Eisverlust die winterlichen Eisansammlungen überstieg. Dieser „Kipppunkt“ der Gletscher trat um 1800 ein, und der Rückzug der Gletscher war um 1850 abgeschlossen. Damit begannen mehr als 150 Jahre des weltweiten Gletscherrückgangs und des Anstiegs des Meeresspiegels, der heute in etwa der gleichen Geschwindigkeit weitergeht wie vor 150 Jahren.

Source(s): Oerlemans J (2005) Extracting a Climate Signal from 169 Glacier Records. Science 29 Apr 2005: Vol. 308, Issue 5722, pp. 675–677 DOI: 10.1126/science.1107046

Fakt #12

Steigende Meeresspiegel bestätigen, dass die moderne Erwärmung vor dem CO2-Anstieg stattfand

Source(s): Jevrejeva et al (2008) Recent global sea level acceleration started over 200 years ago? Geophys. Res. Lett., 35, L08715, doi:10.1029/2008GL033611

Fakt #13

Die Temperaturen haben sich in den letzten 10.000 Jahren dramatisch verändert. Das waren nicht wir.

Die einzige Konstante bei der Temperatur ist, dass sie nie konstant ist. Sie steigt und fällt, egal auf welcher Zeitskala wir sie beobachten, sei es in Hunderten von Jahren oder in Dutzenden von Millionen von Jahren. Dieses Diagramm, das die 10.000 Jahre Temperaturveränderungen seit dem Ende der letzten Eiszeit zeigt, bestätigt diese Binsenweisheit. Hier sehen wir ziemlich große Temperaturschwankungen, die weit über das hinausgehen, was in den letzten 150 oder so Jahren beobachtet wurde. Jeder dieser Ausschläge nach oben oder unten wurde ausschließlich durch natürliche Kräfte verursacht. Diejenigen, die die Auffassung vertreten, dass der Mensch die Hauptursache für die jüngsten Temperaturschwankungen ist, setzen voraus, dass Sie glauben, dass diese natürlichen Kräfte zu Beginn des 20. Jahrhunderts plötzlich und unerklärlicherweise aufgehört haben zu wirken, und dass die menschlichen Emissionen nun dafür verantwortlich sind.

Diese Temperaturdaten stammen aus grönländischen Eisbohrkernen.

Source(s): Temp: Alley, R.B. 2004. GISP2 Ice Core Temperature and Accumulation Data. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series #2004-013. NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.

Source(s): Current Temp: Box JE, Yang L, Bromwich DH, Bai L (2009) Greenland Ice Sheet Surface Air Temperature Variability: 1840–2007*. American Meteorological Society, Journal of Climate Vol 22, pp 4029 – 4049

Fakt #14

Interglaziale dauern in der Regel 10.000 bis 15.000 Jahre. Unseres ist 11.000 Jahre alt.

Die Vergletscherungsperioden verlaufen in 100.000-Jahres-Zyklen, angetrieben von natürlichen Kräften, die sich unserer Kontrolle entziehen. Die wärmeren Zwischeneiszeiten dauern 10.000 bis 15.000 Jahre. Es ist wichtig zu wissen, dass wir uns jetzt etwa 11.000 Jahre in der aktuellen Zwischeneiszeit befinden, die innerhalb des nächsten Jahrhunderts enden oder noch einige tausend Jahre andauern kann. In jedem Fall wird die wohltuende interglaziale Wärme, die wir jetzt genießen, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft (im geologischen Sinne) enden.

Wenn die nächste Eiszeit über uns hereinbricht, wird dies eine echte Klimaapokalypse sein, begleitet von Ernteausfällen, Hungersnöten, Massenauswanderung aus kälteren in wärmere Regionen und einem beispiellosen Bevölkerungsverlust. Ein Blick auf die letzten 4.000 Jahre Klima und Geschichte zeigt, dass in Kälteperioden schlimme Dinge passieren, sehr schlimme Dinge. Kühlere Perioden brachten große Not und Tod, aber der Abstieg in eine echte Eiszeit wäre für die Menschheit entsetzlich, und wir können nichts tun, um ihn aufzuhalten.

Quelle(n): Jouzel J, et al. (2007a) EPICA Dome C Ice Core 800K Yr Deuterium Data and Temperature Estimates. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series # 2007-091. NOAA/NCDC Paläoklimatologie-Programm, Boulder CO, USA

Fakt #15



In der letzten Zwischeneiszeit war es 8 °C wärmer als heute. Die Eisbären haben überlebt. Grönland ist nicht geschmolzen.

Jüngste Forschungsarbeiten des Niels-Bohr-Instituts (Dahl-Jensen 2013) waren die ersten, die sich auf das Eis konzentrierten, das sich während der letzten Zwischeneiszeit, dem Eemian, in Grönland angesammelt hatte. Die Ergebnisse zeigten, dass die Warmzeit der Eemian-Warmzeit vor 130.000 bis 115.000 Jahren viel wärmer war als bisher angenommen. Es war sogar 8°C wärmer als heute. Die Auswirkungen sind enorm. Obwohl die Temperaturen während des Eemianzeitalters um 2,5 °C höher waren als selbst die aggressivsten IPCC-Vorhersagen, verlor der grönländische Eisschild nur ein Viertel seiner Masse. 25 % sind zwar beachtlich, aber weit weniger als die Vorhersagen, die von einer vollständigen Eisabnahme als Reaktion auf eine viel geringere Erwärmung ausgehen. Außerdem entwickelten sich die Eisbären vor etwa 150 000 Jahren und überlebten die Eemian-Warmzeit, obwohl es nur selten Polareis gab.

Die Eisbären haben überlebt. Grönland ist nicht geschmolzen.

Quelle(n): Dahl-Jensen, Niels Bohr Inst, http://www.nbi.ku.dk/english/news/news13/greenland-ice-cores-reveal-warm-climate-of-the-past

Fakt #16



Der aktuelle Erwärmungstrend ist weder ungewöhnlich noch beispiellos (Teil 1).

Die Befürworter der vom Menschen verursachten Klimakatastrophe behaupten kategorisch, dass unsere derzeitige Temperatur auf einer Skala von Tausenden von Jahren „ungewöhnlich und beispiellos“ ist. Diese Grafik der Temperaturdaten der letzten 10.000 Jahre ist vielleicht der wichtigste Beweis dafür, dass die heutige Erwärmung weder ungewöhnlich noch beispiellos ist. Vielmehr ist sie neun anderen Erwärmungstrends der letzten 10.000 Jahre sehr ähnlich. Während mehr als 6.100 Jahren (oder 60 %) der aktuellen Warmzeit war es wärmer als heute. Von den neun früheren signifikanten Erwärmungsperioden seit dem Ende der letzten Eiszeit wiesen fünf höhere Temperaturanstiegsraten auf und sieben hatten einen größeren Gesamttemperaturanstieg. Außerdem waren die Temperaturen in jedem der früheren Erwärmungszyklen deutlich höher als heute. Anhand dieses Schaubilds sollte klar sein, dass unser derzeitiger Erwärmungstrend ein natürliches und vorhersehbares Ergebnis unseres glücklichen Ausstiegs aus der Kleinen Eiszeit ist.

Source(s): Historic Temp: Alley, R.B. 2004. GISP2 Ice Core Temperature and Accumulation Data. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series #2004-013. NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.

Source(s): Current Temp: Box JE, Yang L, Bromwich DH, Bai L (2009) Greenland Ice Sheet Surface Air Temperature Variability: 1840–2007*. American Meteorological Society, Journal of Climate Vol 22, pp 4029 – 4049 ,

Fakt #17



Der derzeitige Erwärmungstrend ist weder ungewöhnlich noch beispiellos (Teil 2).

Die Befürworter der vom Menschen verursachten Klimakatastrophe behaupten kategorisch, dass unsere derzeitige Temperatur auf einer Skala von Tausenden von Jahren „ungewöhnlich und beispiellos“ ist. Diese Grafik von Moberg et al. ist eine Multi-Proxy-Paläo-Temperaturrekonstruktion der letzten 2.000 Jahre, die sowohl hoch- als auch niedrig aufgelöste Daten verwendet. Die mittelalterliche Warmzeit war die jüngste Erwärmungsperiode und hatte wahrscheinlich ähnliche oder wärmere Temperaturen als die heutige. Dabei ist zu bedenken, dass diese Erwärmung durch natürliche Kräfte angetrieben wurde und in einer Periode mit sehr niedrigen Kohlendioxidkonzentrationen stattfand.

Quelle(n): Moberg A, Sonechkin DM, Holmgren K, Datsenko NM, Karlen W, Lauritzen SE (2005) Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low and high-resolution proxy data. Nature, 433(7026):613-617.

Fakt #18



Die Erdumlaufbahn und die Neigung der Erde steuern die Veränderungen zwischen den Eiszeiten.

Die Zyklen von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten werden durch Veränderungen der Erdneigung und der Form der Erdumlaufbahn gesteuert, die in vorhersehbaren Zyklen auftreten. Die Exzentrizität der elliptischen Erdumlaufbahn (d. h. wie weit die Form der Umlaufbahn von einem perfekten Kreis abweicht) schwankt in Zyklen von 100 000 Jahren. Die Neigung oder Schieflage der Erdachse schwankt in Zyklen von 41.000 Jahren. Außerdem schwankt die Erde in einem Zyklus von 26.000 Jahren, was zu einem Phänomen führt, das als „Präzession der Äquinoktien“ bekannt ist. Diese drei Zyklen, die ursprünglich von einem autodidaktischen Universitätshausmeister namens James Croll entdeckt wurden, werden heute als Milankovich-Zyklen bezeichnet. Diese langfristigen astronomischen Veränderungen deuten darauf hin, dass Veränderungen der CO2-Konzentration nicht der Hauptgrund für Erwärmung und Abkühlung in geologischer Zeit gewesen sein können.

Source(s): Milankovitch cycles – Universe Today

Source(s): NASA: Milankovitch (Orbital) Cycles and Their Role in Earth’s Climate ,

Fakt #19



Wir leben in einer der kältesten Perioden der gesamten Erdgeschichte.

Diese Abbildung zeigt die Temperaturdaten von mehr als 4 Milliarden Jahren nach Scotese (2002) und zeigt, dass sich die Erde derzeit in einer der kältesten Perioden ihrer Geschichte befindet. Seit mindestens 250 Millionen Jahren war keine geologische Periode mehr so kalt wie unsere gegenwärtige, das Quartär. Temperaturschwankungen von mehr als 10 °C (18 °F) in beide Richtungen waren keine Seltenheit.

Im Kontext der Jahrmillionen der Erdgeschichte erscheint unser jüngster Anstieg von 0,8 °C winzig. Er wird kaum als ein Fleck auf dem Diagramm registriert.

Quelle(n): Scotese CR (2002) Analyse der Temperaturschwankungen in geologischen Zeitaltern. Paläo-Karten-Projekt

Fakt #20



Während des größten Teils der Erdgeschichte war es auf der Erde etwa 10 °C wärmer als heute.

Nach einer Rekonstruktion der Erdtemperatur der letzten 4 Milliarden Jahre befindet sich die Erde heute in einer der kältesten Perioden ihrer Geschichte. Seit mindestens 250 Millionen Jahren war keine geologische Periode mehr so kalt wie unsere derzeitige, das Quartär. Temperaturschwankungen von mehr als 10 °C (18 °F) in beide Richtungen waren keine Seltenheit. Im Kontext der Jahrmillionen der Erdgeschichte erscheint unser jüngster Anstieg von 0,8 °C (1,4 °F) winzig. Er ist kaum als ein Fleck auf dem Diagramm zu erkennen. Legt man die Durchschnittstemperatur der Erde in den letzten 600 Millionen Jahren zugrunde, so haben wir 50 Millionen aufeinander folgende Jahre mit unterdurchschnittlichen Temperaturen erlebt.

Quelle(n): Scotese CR (2002) Analyse der Temperaturschwankungen in geologischen Zeitaltern. Paläo-Karten-Projekt

