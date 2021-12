Hat Russlands Vorschlag einer „Sicherheitsgleichung“ Europa gerettet?

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Die Biden-Administration hat bisher erfolgreich das global destabilisierende Spiel ihrer antirussischen „Deep State“-Fraktion vereitelt, das darauf abzielt, die strategische Parität zwischen den USA und Russland zu sabotieren, aber sie konnte dies nur dank Russlands Vorschlag der „Sicherheitsgleichung“ erreichen.

Die unerklärte, von den USA provozierte Raketenkrise in Europa scheint nach dem zweiten Putin-Biden-Gipfel in nur einem halben Jahr in der vergangenen Woche merklich zu deeskalieren. Obwohl die USA vor kurzem ihre so genannte Politik der offenen Tür“ in Bezug auf die NATO-Erweiterung bekräftigt und erneut mit Sanktionen gegen Russland gedroht haben, scheint dies nur eine gesichtswahrende“ Geste ihrerseits für einen der vielen Kompromisse gewesen zu sein, auf die sich die beiden Staats- und Regierungschefs während ihrer Gespräche geeinigt haben. Dies betrifft insbesondere die Zusage der USA, keine Truppen in die Ukraine zu entsenden, sollte Kiew in einen Konflikt mit Russland geraten. Stattdessen werden sie ihre Soldaten in diesem Fall nur auf das Territorium ihrer NATO-Verbündeten schicken.

Da es sich hierbei um ein Umdenken in Bezug auf die bisherige NATO-Politik handelt, ist es verständlich, dass die Staats- und Regierungschefs die Notwendigkeit betonten, solche Fragen mit dem Block zu verhandeln. Dies erklärt Bidens anschließenden Vorschlag für ein NATO-Russland-Treffen, zu dem kurz darauf offiziell nach Moskau eingeladen wurde. Anschließend wurde berichtet, dass Biden die Ukraine dazu drängen werde, dem Donbass gemäß den Minsker Vereinbarungen, denen Kiew selbst zuvor zugestimmt hatte, Autonomie zu gewähren, was Zelensky dazu veranlasste, die Abhaltung eines Referendums über diese Region ins Gespräch zu bringen. Obwohl die USA Raketen an die Ukraine lieferten, hielten sie Berichten zufolge auch andere Waffen zurück, um die Spannungen zu verringern.

Was all diese Schritte miteinander verbindet, ist das, was der Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Waleri Gerassimow, zuvor als die „neu vorgeschlagene Sicherheitsgleichung“ seines Landes zur verantwortungsvollen Regulierung der amerikanisch-russischen Rivalität bezeichnet hat. Die genauen Einzelheiten müssen noch veröffentlicht werden, aber er sagte kurz nach dem jüngsten Putin-Biden-Gipfel: „Heutzutage ist ein neuer Ansatz für die Entwicklung von Rüstungskontrollmechanismen erforderlich. Russland hat eine neue Sicherheitsgleichung vorgeschlagen, die alle Arten von Offensiv- und Defensivwaffen, die die strategische Stabilität beeinflussen, sowie neue Konfrontationssphären wie den Cyberspace, den Weltraum und die künstliche Intelligenz umfasst.“

Was die Kompromisse angeht, die Russland möglicherweise eingegangen ist, um diese pragmatische Friedenspolitik voranzutreiben, so deutete der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow an, dass sein Land sich nicht gegen eine Teilnahme der USA an den Gesprächen im Normandie-Format über die Ukraine aussprechen würde, auch wenn er im Moment noch nicht versteht, was dieses Land dazu beitragen könnte. Allerdings warnte er auch vor einem weiteren Patt wie 1962, falls die Gespräche keine greifbaren Fortschritte bei der Deeskalation der nicht erklärten Raketenkrise in Europa erzielen. Rjabkow sagte auch, dass sein Land gezwungen sein könnte, nukleare Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren, wenn sich die westlichen Staaten weigern, ein Moratorium für diese zu unterzeichnen.

Dies deutet darauf hin, dass die Behebung der Schäden an der strategischen Stabilität, die durch den Ausstieg der früheren Trump-Administration aus dem INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) von 1987 entstanden sind, eine entscheidende Säule der russischen „Sicherheitsgleichung“ darstellt, die Russland den USA während des Putin-Biden-Gipfels in der vergangenen Woche vorgeschlagen hat. Dies steht im Einklang mit den sehr ernsten nationalen Sicherheitsbedenken Russlands hinsichtlich der möglichen Stationierung solcher Waffen in der Ukraine, die einer der Auslöser für die unerklärte Raketenkrise war, die die beiden Großmächte nun aktiv zu lösen versuchen. Darüber hinaus bezeichnete Präsident Putin die Ereignisse im Donbass als Völkermord, was impliziert, dass Russland nicht tatenlos zusehen wird, wenn Kiew angreift.

Diese Äußerungen zeigen, dass Russland nicht bereit ist, sich von den USA überrollen zu lassen, falls Amerika Moskaus Vorschlag für eine „Sicherheitsgleichung“ aufgibt, indem es die beiden roten Linien des Kremls überschreitet: die Stationierung von Mittelstreckenraketen (sogar unter dem Deckmantel so genannter „Raketenabwehrsysteme“) in der Ukraine und die Einleitung einer „Operation Sturm“-ähnlichen ethnischen Säuberungskampagne im Donbass durch Kiew, wie sie angedroht wurde. Vergleicht man die Kompromisse, die beide Seiten vor und unmittelbar nach dem letzten Putin-Biden-Gipfel eingegangen sind, kann man zu dem Schluss kommen, dass die russischen Kompromisse weitaus geringer ausfielen als die der USA, da Moskau lediglich erklärt hat, dass es sich der Teilnahme Washingtons an den Gesprächen im Normandie-Format nicht widersetzen werde.

In der Zwischenzeit haben die USA eine ganze Menge mehr getan, um die Situation zu deeskalieren, die sie selbst mit ausgelöst haben. Um noch einmal auf das einzugehen, was in dieser Analyse bereits gesagt wurde, gehören dazu: die Zusage, keine Truppen in die Ukraine zu entsenden, falls Kiew mit Russland zusammenstößt; die Anregung eines Treffens zwischen der NATO und Russland; der Druck auf die Ukraine, dem Donbass Autonomie zu gewähren; die Überredung von Zelensky, sich über die damit verbundene Idee eines Referendums zu diesem Zweck hinwegzusetzen; und Berichten zufolge die Zurückhaltung von mehr Waffen, als sie ursprünglich in das Land schicken wollten. So gesehen ist es klar, dass die USA mehr getan haben, um die Spannungen mit Russland zu deeskalieren, weil sie befürchteten, dass die von ihnen ausgelöste Krise außer Kontrolle zu geraten drohte.

Dies bestätigt, dass Russland seine roten Linien, die seine zentralen nationalen Sicherheitsinteressen darstellen, in diesem Zusammenhang erfolgreich verteidigt hat. Dennoch wurden Moskau bisher weder rechtliche Garantien in Bezug auf die von ihm geforderte Begrenzung der NATO-Osterweiterung gegeben, noch wurde der INF-Vertrag de facto in irgendeiner Form wiederbelebt. Die antirussische Fraktion des „tiefen Staates“ in den USA, die für die jüngsten Spannungen verantwortlich ist, weil sie verzweifelt und ideologisch motiviert versucht, die Wahrnehmung Russlands als größte strategische Bedrohung ihres Landes anstelle Chinas aufrechtzuerhalten, könnte diesen Prozess immer noch sabotieren, wenn es Biden nicht gelingt, sie zu kontrollieren. Es liegt daher im Interesse seiner Regierung, dass es ihm gelingt, ihren Einfluss zurückzudrängen, bevor es zu spät ist.

Denn die antichinesische Fraktion, die in diesem Kampf des „tiefen Staates“ als Trumps größtes strategisches Vermächtnis die Vorherrschaft erlangt hat, ist auf den Abschluss eines so genannten „Nichtangriffspakts“ mit Russland angewiesen (der heute im offiziellen russischen Sprachgebrauch euphemistisch als Vorschlag des Landes für eine „Sicherheitsgleichung“ bezeichnet wird, wie Gerassimow bereits sagte), damit Russland einen Teil seiner in Europa stationierten Streitkräfte in den asiatisch-pazifischen Raum verlagern kann, um China aggressiver „einzudämmen“. Um es klar zu sagen: Russland würde einen solchen Schritt der USA nicht unterstützen, aber es wäre auch nicht in der Lage, die Entscheidungsfindung der USA in dieser Hinsicht zu beeinflussen, wenn die Spannungen in Europa erfolgreich deeskaliert werden.

Da die Biden-Administration Trumps vorherrschende antichinesische „deep state“-Fraktion nicht nur geerbt, sondern auch beibehalten hat, wie seine Bereitschaft zeigt, sich innerhalb von nur sechs Monaten zweimal mit Putin zu treffen, kann man daraus schließen, dass die USA derzeit mehr von ihrem großen strategischen Wunsch motiviert sind, China „einzudämmen“ als Russland „einzudämmen“, da sie aufgrund mangelnder Ressourcen einfach nicht beide gleichzeitig „eindämmen“ können. Diese Beobachtung stimmt optimistisch, dass die USA die Kompromisse, die sie bisher gegenüber Russland eingegangen sind, aufrichtig respektieren werden, um die unerklärte Raketenkrise in Europa, die ihre antirussische „Deep State“-Fraktion in ihrem verzweifelten Versuch, die Macht zurückzugewinnen, provoziert hat, dringend zu deeskalieren.

Die Dynamik ist so groß, dass die Biden-Administration ihr global destabilisierendes Spiel, das strategische Gleichgewicht zwischen den USA und Russland auf gefährliche Weise zu sabotieren, bisher erfolgreich vereitelt hat, aber dies war nur aufgrund des russischen Vorschlags zur „Sicherheitsgleichung“ möglich. Die USA hatten keinen Plan zur Deeskalation der Spannungen mit Russland, da das Land aufgrund der hinterhältigen Machenschaften seiner antirussischen „Deep State“-Fraktion selbst die Kontrolle über die Situation zu verlieren begann. Russland, die verantwortungsbewusste Großmacht, die es im Laufe der Geschichte immer war, hatte sich bereits eine Paketlösung ausgedacht, die es auf dem letzten Putin-Biden-Gipfel präsentieren wollte, um dieses Ziel zu erreichen.

Es war diese „Sicherheitsgleichung“, die Europa zumindest vorläufig gerettet hat, denn sie war pragmatisch genug, dass die USA sie zumindest ernsthaft in Erwägung zogen und allmählich umzusetzen begannen, wie ihre nachfolgenden Kompromisse gegenüber Russland zeigen, insbesondere ihr Vorschlag, ein NATO-Russland-Treffen abzuhalten, und der Druck, den sie auf Kiew ausübten, damit es endlich die Minsker Vereinbarungen einhält, die durch eine einschlägige Resolution des UN-Sicherheitsrats als internationales Recht kodifiziert wurden. Es bleibt noch viel zu tun, denn „der Teufel steckt im Detail“, wie das Sprichwort sagt, aber allein die Tatsache, dass sich die Lage bereits merklich entspannt hat, spricht dafür, dass sich die Geschichte wiederholt und Russland Europa wieder einmal rettet, zumindest vorerst.

