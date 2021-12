Klima-Fakten – Teil 1

von https://co2coalition.org

Fakt #1

140-Millionen-Jahre-Trend eines gefährlichen CO2-Rückgangs.

In den letzten 140 Millionen Jahren ist der CO2-Gehalt sprunghaft und stetig gesunken, bis er nur noch etwa 30 ppm von der „Todesgrenze“ von 150 ppm entfernt war, unterhalb derer Pflanzen nicht überleben können. Sowohl die relativ kurzfristigen Daten aus Eisbohrkernen als auch die viel längerfristigen Daten, die 140 Millionen Jahre zurückreichen (Berner 2001), zeigen einen alarmierenden Abwärtstrend in Richtung CO2-Hunger. Die Freisetzung von Kohlendioxid durch die Nutzung fossiler Brennstoffe hat es der Menschheit ermöglicht, die Konzentrationen dieses nützlichen Moleküls zu erhöhen und so vielleicht eine CO2-bedingte Klimaapokalypse abzuwenden.

Fakt Nr. 2

Die wärmende Wirkung jedes einzelnen CO2-Moleküls nimmt mit steigender Konzentration ab.

Klimawissenschaftler haben festgestellt – und beide Seiten stimmen darin überein -, dass die wärmende Wirkung jedes einzelnen CO2-Moleküls mit steigender Konzentration deutlich (logarithmisch) abnimmt. Dies ist einer der Gründe, warum es keine unkontrollierte Erwärmung des Treibhauses gab, als die CO2-Konzentration annähernd 20 Mal so hoch war wie heute. Diese unbequeme Tatsache, so wichtig sie auch ist, wird sehr gut versteckt gehalten und nur selten erwähnt, denn sie untergräbt die Theorie eines zukünftigen katastrophalen Klimawandels. Es gilt der Grundsatz des abnehmenden Ertrags.

Eine detailliertere Beschreibung des Diagramms für Physikliebhaber findet sich hier von Dr. William Happer:

„Die blaue Kurve zeigt, wie sich der Wärmestrahlungsfluss Z(C) von der Erde in den Weltraum mit der Konzentration C von Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre verändert. Dieses Beispiel bezieht sich auf eine gemäßigte, sommerliche geographische Breite. C wird in Teilen pro Million (ppm) aller atmosphärischen Moleküle gemessen. Bei dem derzeitigen Wert der CO2-Konzentration, etwa C = 400 ppm, beträgt der Fluss Z(400 ppm) = 277 Watt pro Quadratmeter (W/m^2). Könnte das gesamte CO2 aus der Erdatmosphäre entfernt werden, so dass C = 0, aber keine Änderungen der Konzentrationen der übrigen Treibhausgase (Wasserdampf, Ozon, Methan und Distickstoffoxid) und keine Änderungen des atmosphärischen Temperaturprofils eintreten, wäre der Fluss größer, Z(0 ppm)= 307 Watt (W/m^2), dargestellt durch den blauen Punkt auf der vertikalen Achse des Diagramms. Wenn man das Treibhausgas CO2 hinzufügt, verringert sich der Fluss in den Weltraum, und zwar sehr schnell für die ersten paar Teile pro Million CO2, wie man an der blauen Kurve sehen kann. Mit zunehmender CO2-Zugabe kommt jedoch das Gesetz des abnehmenden Ertrags ins Spiel.

Die blaue Kurve ist für die derzeitigen CO2-Konzentrationen nahezu flach, so dass der Treibhauseffekt sehr unempfindlich gegenüber Änderungen der CO2-Konzentrationen ist. Im Fachjargon der Strahlungsübertragung wird der Treibhauseffekt als „gesättigt“ bezeichnet.

Die vertikalen roten Linien zeigen den Rückgang des Strahlungsflusses in den Weltraum, der durch eine sukzessive Erhöhung der CO2-Konzentration C in 50-ppm-Schritten verursacht wird. Die Erhöhungen sind so klein, dass sie mit dem Faktor 100 multipliziert werden müssen, um in der Grafik deutlich sichtbar zu sein. Mit Ausnahme von Konzentrationen C, die nahezu Null sind, verringert jede Verdoppelung der CO2-Konzentration die Strahlung in den Weltraum um 3 W. Der erste rote Balken zeigt zum Beispiel, dass eine Erhöhung von C von 50 ppm auf 100 ppm die Strahlung in den Weltraum um 300/100 W/m^2 = 3 W/m^2 verringert.“

Fakt #3

CO2 ist in erster Linie Pflanzennahrung.

Die heutige niedrige CO2-Konzentration entzieht den Bäumen und Pflanzen die Nahrung, die sie benötigen, um ihr volles Wachstumspotenzial durch Photosynthese zu erreichen. Weitere Vorteile von mehr CO2:

Erhöhte Photosynthese („CO2-Düngung“).

Die Pflanzen wachsen schneller, mit weniger Stress und weniger Wasser.

Die Wälder wachsen schneller.

Stimuliert das Wachstum nützlicher Bakterien im Boden und im Wasser.

Mehr Pflanzenwachstum bedeutet weniger Erosion des Mutterbodens.

Höhere Ernteerträge und mehr und größere Blüten.

Fördert Glomalin, ein nützliches Protein, das von Wurzelpilzen gebildet wird.

Weniger Wasserverlust, weniger Bewässerung und mehr Bodenfeuchtigkeit.

Zunahme natürlicher Abwehrstoffe zur Bekämpfung von Insektenfressern.

Fakt #4

In den letzten vier Eiszeiten war der CO2-Gehalt gefährlich niedrig.

Während jeder der letzten vier Eiszeiten fiel die CO2-Konzentration unter 190 ppm. Am Ende der letzten Eiszeit sank sie auf 182 ppm, was als der niedrigste Wert in der Erdgeschichte gilt. Warum ist das alarmierend? Weil unter 150 ppm die meisten Pflanzen auf dem Land nicht mehr existieren können.

Wir sind bis auf 30 ppm (30 Moleküle von einer Million) an das Aussterben der meisten Pflanzen auf dem Land herangekommen, und damit auch an das Aussterben aller höheren terrestrischen Lebensformen, die von ihnen abhängen. Denken Sie daran, dass wir, bevor wir begannen, der Atmosphäre CO2 hinzuzufügen, nicht sicher waren, dass wir diese kritische Schwelle von 150 ppm während der nächsten Eiszeit nicht überschreiten würden.

Tatsache Nr. 5

Die CO2-Emissionen begannen Mitte des 20. Jahrhunderts anzusteigen

Die weltweiten, vom Menschen verursachten CO2-Emissionen begannen sich in der Zeit des Wirtschaftsbooms nach dem Zweiten Weltkrieg zu beschleunigen und steigen bis heute weiter an. Wenn CO2 der Hauptfaktor für die Erwärmung des Planeten ist, sollten wir Anzeichen für eine Beschleunigung der Erwärmung sehen, die in dieser Zeit begann und bis heute anhält.

Fakt #6

Unsere derzeitige geologische Periode (Quartär) weist die niedrigsten durchschnittlichen CO2-Werte der letzten 600 Millionen Jahre auf

Im Gegensatz zu dem oft wiederholten Mantra, dass die heutige CO2-Konzentration beispiellos hoch sei, hat unsere gegenwärtige geologische Periode, das Quartär, die niedrigsten durchschnittlichen Kohlendioxidwerte seit dem Präkambrium erlebt. Obwohl die CO2-Konzentration vor 320.000 Jahren mit 300 ppm kurzzeitig ihren Höhepunkt erreichte, lag der Durchschnitt der letzten 800.000 Jahre bei 230 ppm (Luthi 2008). Die durchschnittliche CO2-Konzentration in den vorangegangenen 600 Millionen Jahren betrug mehr als 2.600 ppm, fast das Siebenfache unseres heutigen Wertes und das 2,5-fache des vom IPCC für das Jahr 2100 vorhergesagten schlimmsten Falles. Unsere derzeitige geologische Periode (Quartär) weist die niedrigste durchschnittliche CO2-Konzentration seit mehr als 600 Millionen Jahren auf.

Fakt #6

Der CO2-Anstieg steigert die Maisproduktion… und zwar erheblich

In den Vereinigten Staaten nimmt die Maisproduktion (Scheffel pro Acre) mit steigendem CO2-Gehalt stetig zu. Dieser stetige und kontinuierliche Anstieg lässt sich nicht einfach mit besserer Technologie erklären.

Fakt Nr. 7

Die derzeitigen CO2-Werte liegen nahe an einem Rekordtief. Wir sind CO2-verarmt.

Im Gegensatz zu dem oft wiederholten Mantra, dass die heutige CO2-Konzentration beispiellos hoch sei, befinden sich unsere derzeitigen Kohlendioxidwerte auf einem nahezu historischen Tiefstand. Die durchschnittliche CO2-Konzentration in den vorangegangenen 600 Millionen Jahren lag bei mehr als 2.600 ppm, also fast siebenmal so hoch wie heute und 2,5 mal so hoch wie der vom IPCC für das Jahr 2100 prognostizierte schlimmste Fall. Wir haben nicht zu viel CO2, wir haben nicht genug.

Fakt #8

Mehr CO2 bedeutet mehr Pflanzenwachstum.

Eine Zusammenfassung von 270 Laborstudien (Idso, 2013) mit 83 Nahrungspflanzen zeigte, dass eine Erhöhung der CO2-Konzentration um 300 ppm das Pflanzenwachstum bei allen untersuchten Pflanzen um durchschnittlich 46 % erhöht. Umgekehrt zeigen zahlreiche Studien die nachteiligen Auswirkungen einer CO2-armen Umgebung. So wies Overdieck (1988) darauf hin, dass das Pflanzenwachstum in der Zeit vor der Industriellen Revolution mit ihrer niedrigen Konzentration von 280 ppm CO2 im Vergleich zu heute um 8 % reduziert war. Daher wären die vorgeschlagenen fehlgeleiteten Versuche, die CO2-Konzentration zu senken, schlecht für die Pflanzen, schlecht für die Tiere und schlecht für die Menschheit

Fakt #9

Mehr CO2 hilft, mehr Menschen weltweit zu ernähren.

Die bemerkenswerte Fähigkeit der Welt, die Nahrungsmittelproduktion Jahr für Jahr zu steigern, ist auf Mechanisierung, landwirtschaftliche Innovationen, CO2-Düngung und wärmeres Wetter zurückzuführen. Die weltweite Getreideproduktion und die Erntemenge pro Acker zeigen, dass die Getreide- und Nahrungsmittelproduktion stetig zugenommen hat, mit ausschließlich positiven Auswirkungen unseres sich verändernden Klimas. Wenn mehr CO2 und wärmeres Wetter zu einem Rückgang der weltweiten Nahrungsmittelproduktion führen würden, müsste es dann nicht schon längst erkennbare negative Auswirkungen geben? Entgegen den Vorhersagen deuten alle Anzeichen auf eine robuste Nahrungsmittelproduktion hin, die bis weit in die absehbare Zukunft hinein zunehmen wird. Wir können dankbar sein für eine Kombination aus steigenden Temperaturen und zunehmendem Kohlendioxid.

Fakt #10

Die moderne Erwärmung begann vor mehr als 300 Jahren…

Der Temperaturdatensatz für Mittelengland (HadCET) enthält den längsten kontinuierlich gemessenen regionalen Temperaturdatensatz der Welt, der mehr als 350 Jahre zurückreicht. Die Aufzeichnungen begannen 1659, mitten in der Kleinen Eiszeit (1250-1800), die durch einige der kältesten Temperaturen seit fast 8.000 Jahren gekennzeichnet war. Der Zeitraum des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts war eine entsetzlich kalte Periode, die als Maunder-Minimum bekannt ist. Zum Glück begann der derzeitige Erwärmungstrend im Jahr 1695. In den folgenden 40 Jahren war die Erwärmung mehr als doppelt so schnell wie im 20. Jahrhundert. In der ersten Hälfte dieser mehr als 300 Jahre dauernden Erwärmung war der Temperaturanstieg etwa gleich groß wie in der zweiten Hälfte und wurde ausschließlich durch natürliche Kräfte verursacht. Die natürlichen Kräfte, die die Temperaturveränderungen in den ersten 200 Jahren dieser Temperaturgeschichte antrieben, hörten im 20. Jahrhundert nicht auf zu wirken.

