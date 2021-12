Fünf Märchen zur Inflation

von Michael Maharrey – http://www.theblogcat.de

In einem inflationären Umfeld steigen die Löhne zwar, aber sie bleiben in der Regel hinter den Preisen für Waren und Dienstleistungen zurück. Heute liegt der offizielle Verbraucherpreisindex bei fast 6%. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind nur um 4,8% gestiegen.

Wenn die Geldmenge zunimmt und die Zahl der Waren und Dienstleistungen relativ stabil bleibt, werden mehr Dollar für die gleiche Menge an Waren ausgegeben. Das bedeutet, dass die Preise steigen, da die Verbraucher die begrenzte Menge an Waren mit ihren zusätzlichen Dollars aufkaufen.

Dieses Märchen definiert die Inflation praktisch neu. Wenn Analysten, Politiker und Experten von Inflation sprechen, meinen sie in der Regel steigende Verbraucherpreise, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI). Dies ist jedoch nur ein Symptom der Inflation. Die Inflation selbst ist ein Anstieg der Geldmenge.

Im Folgenden werden fünf Inflationsmärchen vorgestellt, die in letzter Zeit in den Mainstream-Medien verbreitet wurden. Ich möchte Thomas Anderson meinen Respekt zollen. Er hat die meisten dieser Mythen zusammengestellt und sie in der Facebook-Gruppe Passant Gardant veröffentlicht. https://www.facebook.com/groups/passantgardant/posts/1745547105644029/

Die Inflation läuft auf Hochtouren. Zunächst versuchten die Machthaber, uns davon zu überzeugen, dass dies kein Problem sei, da es sich nur um ein vorübergehendes Phänomen handele, das durch einen Coronavirus verursacht wurde. (Als ob ein Virus die Geldmenge erhöhen könnte.) Aber jetzt ist das Narrativ von der vorübergehenden Inflation tot. Jerome Powell hat kürzlich zugegeben, dass es an der Zeit ist, das Wort „transitory“ in den Ruhestand zu schicken. Die neue Strategie scheint darin zu bestehen, einen davon zu überzeugen, dass steigende Preise „gut für dich“ und die Wirtschaft im Allgemeinen sind. Über den Wahrheitsgehalt dieses Arguments kann man selbst entscheiden.

Mythos 4 – Wirtschaftswachstum verursacht Inflation und das ist gut so!

Wie Anderson es ausdrückt, „ist dies eine bösartige Lüge, die von Politikern und Zentralbankern verbreitet wird, die nicht für eine hohe Inflation verantwortlich gemacht werden wollen.“

In Wirklichkeit drückt echtes Wirtschaftswachstum eher die Preise. Mit steigender Produktivität und technologischen Fortschritten können die Unternehmen mehr für weniger Geld produzieren. Die Preise sinken. Das Wirtschaftswachstum erhöht die Zahl der verfügbaren Waren und Dienstleistungen. Dies hat eine deflationäre Wirkung – nicht eine inflationäre. Schaut euch nur die Preise in Sektoren mit hohem Wachstum im Vergleich zu Sektoren mit niedrigem Wachstum an. Die Preise für Computer, Smartphones, Unterhaltungselektronik und andere wachstumsstarke Sektoren sind in den letzten Jahrzehnten erheblich gesunken. In stagnierenden Sektoren wie Bildung, Energie, Gesundheitswesen und Lebensmittel sind die Preise dagegen kontinuierlich gestiegen.

Eine allgemeine Preisinflation tritt auf, wenn mehr Dollar für die gleiche Menge (oder weniger) an Waren ausgegeben werden. Genau das ist während der Pandemie passiert. Die Produktion kam zum Stillstand, da die Regierungen die Volkswirtschaften herunterfuhren. In der Zwischenzeit druckte die US-Notenbank Billionen von Dollar aus dem Nichts und die Bundesregierung überhäufte die Verbraucher damit. Die Amerikaner produzierten nicht mehr, gaben aber weiter aus. Das bedeutet, dass mehr Dollar für weniger Waren ausgegeben werden.

Und das ist nicht gut. Wenn die Preise für alle Waren und Dienstleistungen steigen, führt das zu höheren Lebenshaltungskosten und einer geringeren Lebensqualität für alle.

Mythos 5 – Niedrige Zinssätze verursachen Inflation

Das kommt der Wahrheit schon näher, aber nicht ganz.

Die Zinssätze sind der Preis des Geldes. (Dies ist eine starke Vereinfachung der Dinge. Auch die Zeit spielt bei den Zinssätzen eine Rolle. Aber diese einfache Erklärung reicht für unsere Zwecke aus.) Genauer gesagt, sind die Zinssätze im Geldsystem der Preis für Kredite. In einem Markt, der nicht von Regierungen und Zentralbanken manipuliert wird, steigen und fallen die Zinssätze je nach der Nachfrage nach Geld. Wenn die Menschen Geld ausgeben wollen und eine hohe Nachfrage nach Krediten besteht, steigen die Zinssätze. Dies wird die Kreditvergabe erschweren und das Sparen fördern. Wenn es eine Schwemme von Ersparnissen gibt, werden die Zinssätze fallen. Dies schafft Anreize für die Kreditaufnahme und entmutigt die Sparer. In einem freien Markt werden die Zinssätze ihr eigenes Gleichgewicht finden und sich mit der Wirtschaft anpassen.

Der Haken an der Sache ist, dass wir nicht in einer Welt leben, in der die Zinssätze frei von Manipulation durch Regierungen und Zentralbanken sind. Die Federal Reserve bastelt an den Zinssätzen herum, um die Wirtschaft in Krisenzeiten „anzukurbeln“. Künstlich niedrige Zinssätze tragen zur Inflation bei. Sie schaffen Anreize für eine übermäßige Kreditaufnahme. In einem System mit Mindestreserve-Bankwesen bedeutet dies Geldschöpfung. Und wie wir wissen, ist ein Anstieg der Geldmenge die wahre Definition von Inflation.

Dies führt zu Fehlallokationen von Ressourcen und Verzerrungen in der Wirtschaft. Und, natürlich, zu steigenden Preisen.

Fazit

All diese Märchen sollen euch weismachen, dass die Inflation kein wirkliches Problem ist und dass man nichts dagegen tun kann, selbst wenn es so wäre. Dies ist der ultimative Mythos. Es gibt etwas, was die Regierung und die Zentralbank tun können – sie müssen aufhören, Geld aus dem Nichts zu schaffen.

Hier ist die Wahrheit über Inflation – ein allgemeiner Preisanstieg wird immer durch einen Anstieg des Geldangebots im Verhältnis zur Anzahl der in der Wirtschaft verfügbaren Waren und Dienstleistungen verursacht.

Fallt nicht auf die Märchen herein!