Kuba ist das Land mit der zweithöchsten COVID-19-Impfquote der Welt

Bild: Ariel Cecilio Lemus

Mit 83,2 % der Bevölkerung, die vollständig geimpft sind, gehört Kuba zu den Ländern, die bei der Impfung gegen COVID-19 führend sind, so die von Prensa Latina zitierte globale Referenzseite Our Worlds in Data.

Die renommierte Website der Universität Oxford setzte die größte Antilleninsel auf den zweiten Platz in der Rangliste der Teil- und Vollimpfungen, nur übertroffen von den Vereinigten Arabischen Emiraten und gefolgt von Portugal.

Aus den Daten der statistischen Website geht hervor, dass 55,3 % der Weltbevölkerung mindestens eine Injektion des COVID-19-Impfstoffs erhalten haben und weltweit 8,28 Milliarden Dosen verabreicht wurden, obwohl nur 6,3 % der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen zumindest eine erste Verabreichung eines Anti-COVID-19-Immunogens erhalten haben.

Im Falle Kubas haben trotz der Schwierigkeiten und seines Status als unterentwickeltes Land mehr als 10.000.000 Einwohner (etwa 90 % der Gesamtbevölkerung) mindestens eine Dosis Abdala, Soberana 02 oder Soberana Plus erhalten – allesamt national hergestellte Impfstoffe -, während etwa 9.305.674 Personen bereits vollständig geimpft worden sind, so die von Minsap veröffentlichten Daten (Stand: 6. Dezember).

Am 7.12. hat das Zentrum für die staatliche Kontrolle von Arzneimitteln, Ausrüstungen und medizinischen Geräten die Genehmigung für die Notfallverwendung des Immunogens Soberana Plus bei der pädiatrischen Bevölkerung über zwei Jahren, die sich von COVID-19 erholt, erteilt, so dass in den kommenden Tagen der Prozentsatz der geimpften Bevölkerung steigen dürfte, was für das Erreichen der Herdenimmunität gegen SARS-COV-2 so wichtig ist.

Außerdem läuft seit November die Auffrischungsimpfkampagne gegen COVID-19, die bereits mehr als 440 000 Kubaner mit der zusätzlichen Schutzdosis erreicht hat. Die kubanische Impfstrategie gegen das tödliche Virus war ein Schlüsselfaktor bei der Kontrolle des starken Wiederaufflammens der Pandemie, wodurch das nationale Gesundheitssystem in den vorangegangenen Monaten unter hoher Anspannung arbeitete.

