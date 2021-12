Gibt es zwischen den USA und Russland endlich eine große Veränderung?

von Saker – http://www.theblogcat.de

Die westlichen Medien schreiben mit einer Gleichförmigkeit und Disziplin, um die sie eine SS-Parade im Stechschritt beneiden würde: Joe Biden habe eine „starke Warnung“ an Putin ausgesprochen: Marschiert ja nicht in die Ukraine ein, sonst…

Da Russland weder die Absicht noch die Notwendigkeit oder auch nur die Fähigkeit hat, in die Ukraine „einzumarschieren“, können wir sicher sein, dass Biden seine beste Imitation des „Sheriffs am OK Corral“ zum Besten geben (US-Präsidenten tun das gerne, um „hart“ und damit „präsidial“ zu wirken) und erklären wird, dass er im Alleingang eine russische Invasion in der Ukraine verhindert hat! Er ist SO VIEL „härter“ als Trump, richtig?

Nun gut. Wie auch immer.

Das ist ein geringer Preis, um einen umfassenden (oder auch nur begrenzten) Krieg zu vermeiden.

Das wird ein offensichtlicher PR-Stunt werden, der Biden nicht viel nützen wird. Aber in seiner schwierigen (eigentlich katastrophalen) Situation ist alles, was er auch nur als Halb-Erfolg darstellen kann, wert, gesagt und getan zu werden. „So – ich habe Putin gestoppt!“ war das Beste, worauf Biden hoffen konnte.

Damit ist allerdings (noch?) nichts Substanzielles gelöst.

Es gibt jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass substanzielle Gespräche stattgefunden haben (die Dauer des Gesprächs, anwesende Experten, Tonfall nach dem Treffen usw.)

Zunächst haben beide Seiten „weitere Konsultationen“ auf „Expertenebene“ vereinbart.

Darüber hinaus hat die US-Seite erklärt, dass „wir immer noch nicht glauben, dass Präsident Putin eine Entscheidung getroffen hat“, in die Ukraine „weiter einzumarschieren“. Trotz all der (wahnsinnig lächerlichen) „geheimen Karten“, die von den westlichen Medien veröffentlicht wurden, scheinen die Verantwortlichen in Bidens White House also (bisher?) ein anderes Lied zu singen.