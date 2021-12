Ausnahmezustand in Chile gegen Aufstand der Mapuchos

von Eugen Hardt – Raúl Zibechi

Der chilenische Präsident Sebastian Pinera hat den Ausnahmezustand ausgerufen und Truppen in zwei südliche Regionen entsandt, in denen es zu Zusammenstößen zwischen Mapuche-Indigenen und Repressionskräften gekommen ist.

„Wir haben beschlossen, in vier Provinzen der südlichen Regionen Biobio und Araukanien den Ausnahmezustand“ auszurufen und Truppen zu entsenden, um die schwerwiegende Störung der öffentlichen Ordnung“ dort zu kontrollieren, sagte Pinera am Dienstag in einer Rede.

Mapuche-Gruppen streben die Errichtung eines souveränen Staates an, der das südliche Zentrum Chiles und Teile Argentiniens umfasst. Die Mapuche fordern die Rückgabe ihres angestammten Landes und ihr Selbstbestimmungsrecht. Die Mapuche sind die größte indigene Gruppe in Chile. Sie zählen etwa 1,7 Millionen der 19 Millionen Einwohner des Landes und leben hauptsächlich im Süden des Landes. Ihre Anführer fordern, dass ihnen das Land, das sich derzeit im Besitz von Farmen und Holzfirmen befindet, zurückgegeben wird.

Das verschweigt Pinera und behauptet, dass es in den vier betroffenen Provinzen es „wiederholt zu Gewalttaten im Zusammenhang mit Drogenhandel, Terrorismus und organisiertem Verbrechen durch bewaffnete Gruppen“ gekommen sei.

Da es keine friedlíche Lösung für ihre Forderungen gibt, haben bewaffnete Gruppen in den letzten 10 Jahren Angriffe auf Lastwagen und Privateigentum verübt. Dieser Guerillakampf ist erfolgreich; der chilenische Staat hat die Kontrolle über einen Großteil dieser Region verloren.

„Wir leben heute in einer sehr komplexen Situation, in der die Polizei von Gruppen mit schweren Waffen überwältigt wird“, sagte Luciano Rivas, der Gouverneur der Regierungspartei in Araukanien, gegenüber CNN Chile und befürwortete den Einsatz der Truppen. Rivas sagte, dass es in der Region eine sehr tiefe Sicherheitskrise“ gebe. Die Entsendung von Truppen wird jedoch den Konflikt verschärfen und zu einer Eskalation der Gewalt führen, denn die Regierung war und ist nicht in der Lage, eine wirksame und gerechte Politik zur Lösung der Probleme in Araukanien zu entwickeln.

Die Ausrufung des Ausnahmezustandes geschieht zwei Wochen vor der Stichwahl der Präsidentschaftswahl. Der linke Präsidentschaftskandidat Gabriel Boric hat sich jahrelang auf die Ansprüche der politischen Organisationen der Mapuche eingestellt, während sein rechtsextremer Gegenkandidat José Antonio Kast die Vernichtung der Freiheitskämpfer fordert.

Macris Krieg gegen das Mapuche-Volk

von Raúl Zibechi – https://chiapas-support.org

„Das ist die neue Wüstenkampagne, nur nicht mit dem Schwert, sondern mit Bildung“, sagte Esteban Bullrich, damaliger Minister für Bildung und Sport, bei der Einweihung eines Krankenhauses und einer Schule im September letzten Jahres ( goo.gl/JxD7Wl ). Abgesehen von der Brutalität der Worte der aktuellen Senatskandidatin, die in der Provinz Buenos Aires mit Cristina Fernández konkurrierte, zeigt der Satz, was die oben genannten über die Ureinwohner denken.

Die Wüstenkampagne (oder Eroberung) war ein Völkermord, der vom argentinischen Staat zwischen 1878 und 1885 begangen wurde, als er den Mapuche, Ranquel und Tehuelche große Territorien entriss. Die von den Truppen von Julio Argentino Roca besiegten indigenen Völker wurden gewaltsam in Konzentrationslager deportiert, in Museen ausgestellt oder zur Zwangsarbeit abtransportiert.

Das zugrundeliegende Motiv, das nicht öffentlich zum Ausdruck gebracht werden kann, aber die dunkle Triebfeder für die Aktionen ist, war die Enteignung ihrer Territorien, um die Ländereien in den Markt einzubeziehen und die Republik in Zonen auszudehnen, die früher und heute als „Wüste“, weil sie kleine fruchtbare Räume für die Akkumulation von Kapital sind.

Die Bullriches (der Kandidat Macri und seine Tante Patricia, derzeitige Sicherheitsministerin) gehören einer angesehenen Familie der argentinischen Oligarchie an, die eine direkte Rolle in der Kampagne der Wüste spielte.

Der Historiker Osvaldo Bayer zeigte anhand von Dokumenten der Rural Society, die zwischen 1876 und 1903 fast 42 Millionen Hektar (mehr als 100 Millionen Acres) an 1800 Familienmitglieder und Geschäftsfreunde von Präsident Roca vergab. Einige Familien, wie die des ehemaligen Wirtschaftsministers der letzten Diktatur, Martínez de Hoz, erhielten 2,5 Millionen Hektar kostenlos.

Laut einem BBC-Bericht gehört ein guter Teil dieser Ländereien derzeit Benetton, das fast eine Million Hektar (fast 2,47 Millionen Acres) besitzt und einer der Haupteigentümer Patagoniens ist und in ständigem Konflikt mit den Mapuche-Gemeinden steht, seit der multinationale besetzt einen Teil ihres angestammten Territoriums ( goo.gl/73JZTy ).

Extraktivismus ist die Fortsetzung der Wüstenkampagne. Laut dem Journalisten Darío Aranda sind aus den 40 in Studien befindlichen Bergbauprojekten (im Jahr 2003) 800 Projekte (im Jahr 2015) fortgeschritten; sie stieg im gleichen Zeitraum von 12 Millionen Hektar transgenem Soja auf 22 Millionen Hektar. „Amnesty International zählte insgesamt 250 Konfliktfälle, unter denen eine Gemeinsamkeit festgestellt wurde: Hinter ihnen stehen immer Unternehmen (u “ ( goo.gl/71ckCG ).

Die Medien machen die Drecksarbeit, indem sie die Mapuche mit der FARC, kurdischen Gruppen und der ETA in Verbindung bringen, ohne jeden Beweis, gestützt nur durch Erklärungen des Gouverneurs von Chubut, im Dienste der Förderung der extraktiven Grenze. Bullrich, die Sicherheitsministerin, machte einen weiteren Schritt, indem sie darauf hinwies, dass die Mapuches ein nationales Sicherheitsproblem seien, und sie beschuldigte, „Terroristen“ zu sein, gleichzeitig versicherte sie, dass sie ein sezessionistisches Projekt befürworten.

„Wir werden keine autonome Mapuche-Republik inmitten Argentiniens zulassen. Das ist die Logik, die sie vorschlagen, die Ablehnung des argentinischen Staates, die anarchistische Logik“, sagt einer, der in den siebziger Jahren in der bewaffneten Montoneros- Organisation aktiv war ( goo.gl/yp2hfU ).

Hinter all diesem Gegacker steckt eine Realität, die wirklich beunruhigt: In den letzten 15 Jahren, nach der Erschöpfung der Verwaltungs- und Justizbehörden, haben die Mapuche 250.000 Hektar (mehr als 600.000 Acres) zurückgewonnen, die in den Händen von Großgrundbesitzern waren, versichert Aranda . Mit anderen Worten, trotz der Repression, Kriminalisierung und Diffamierung gewinnen die Mapuches.

Der staatliche Konflikt mit der Mapuche-Gemeinde Pu Lof in Resistance in der Ortschaft Cushamen, Provinz Chubut, verschärfte sich 2015 aufgrund der Repression und Kriminalisierung ihrer Führer. Der Lonko (Chef) Facundo Jones Huala, Mapuche-Behörde der Gemeinde, wurde am 28. Juni dieses Jahres festgenommen, am selben Tag, an dem sich die Präsidenten Mauricio Macri und Michelle Bachelet trafen. Die Regierungen warfen ihm Terrorismus, Brandstiftung, Diebstahl, Drohungen und sogar „Chile und Argentinien den Krieg erklärt“ ( goo.gl/1khbBy ) vor.

Am 1. August überfielen Mitglieder der Nationalen Gendarmerie die Einrichtungen der Gemeinde und brannten sie nieder. Im Rahmen der Repression verschwand der Solidaritätsaktivist Santiago Maldonado, als er zusammen mit seinen von der Polizei verfolgten Compañeros keinen Fluss überqueren konnte. Über seinen Aufenthaltsort ist bislang nichts bekannt; Die Regierung weigert sich, zu reagieren, während Märsche und Versammlungen intensiver werden und sein Erscheinen bei lebendigem Leib fordern.

Es gibt drei Tatsachen, die die oben genannten verzweifeln lassen und die repressive Brutalität erklären.

Erstens bleiben die Mapuche am Leben; sie geben nicht auf und sie gewinnen Land zurück, was die Grundlage ihres Wiederaufbaus als Nation ist.

Zweitens gibt es eine nationale und internationale Unterstützungskampagne. Hundert Organisationen der Ureinwohner, Amnesty International, der Friedens- und Justizdienst und die Ständige Versammlung der Menschenrechte haben ein Kommuniqué mit dem Titel Der indigene Kampf ist kein Verbrechen herausgegeben , in dem sie sagen: „Der Staat privilegiert die Interessen des Öls“. Unternehmen und kriminalisiert das Mapuche-Volk.“

Drittens haben die Mapuches die unterschiedlichsten Organisationen gegründet, darunter den Mapuche Ahnenwiderstand (RAM, seine Initialen auf Spanisch), der sich der Landgewinnung verschrieben hat. Daniel Loncon, ein Mitglied des Free Office of Original Peoples, sagte unter den Mapuches: „Einige bevorzugen den diplomatischen Weg, aber wir waren auch Zeugen unserer verstorbenen Großeltern, die von Amt zu Amt gingen, um die Legitimation ihres Landes zu erlangen. In diesem Sinne ist der RAM ein Ausdruck des Mapuche-Volkes, das diese historische Ungerechtigkeit satt hat, sich aber dessen bewusst ist, wo die wirtschaftliche Macht liegt, die all das antreibt. Erholung wird nicht einem Nachbarn zuteil , sondern einem multinationalen Unternehmen“ ( goo.gl/GEqKq9 ).

Marichiweu! (Wir werden tausendmal gewinnen!)

Ursprünglich auf Spanisch veröffentlicht von La Jornada

https://chiapas-support.org/2017/08/19/macris-war-against-the-mapuche-people/

Dokumentiert:

Kommuniqué des Widerstands der indigenen Mapuche (RAM)

An unser Mapuche-Volk und an die öffentliche Meinung im Allgemeinen:

Der Mapuche-Widerstand der autonomen Mapuche-Bewegung von Puel Mapu erklärt dazu:

1 – Wir beanspruchen in würdiger und verantwortungsvoller Weise die letzte von Weichafe der R.A.M. durchgeführte öffentliche Aktion. Im Challwako-Tal, die einer strategischen Vision des Konflikts gehorcht, ist eine Botschaft an alle unsere Mapuche-Völker, -Gemeinschaften, -Organisationen, die winka-kapitalistischen Feinde, ihre Unternehmen und den repressiven Staat, denn die Neumeyer-Hütte vertritt die Interessen der Bourgeoisie und des lokalen Faschismus durch den Club Andino Bariloche in Absprache mit den Nationalparks, und gleichzeitig grenzt der Ort an die Öl-Investitionszone des Ñiriwau-Beckens.

2- Wir sind auch für das Abbrennen von Pinienplantagen des multinationalen Unternehmens Benetton im Nordwesten von Chubut im vergangenen Dezember verantwortlich.

3- Zusätzlich zu den koordinierten Barrikaden in den Vorgebirgen aufgrund der Konflikte in der Region und zur Unterstützung der politischen Gefangenen von Pilmaiken und einer Ausnahme im ländlichen Kampf wie dem Angriff auf das chilenische Konsulat in Bariloche und die katholische Kathedrale. Neben anderen Maßnahmen unterschiedlichen Ausmaßes, von denen einige bereits in verschiedenen Zusammenhängen bekannt sind.

4- Anlässlich der Kontroversen zwischen Organisationen, Regierungsbeamten und den Medien stellt er klar, dass:

– Die Figur des Weichafes hat es schon immer gegeben, sie ist diejenige, die Krieg führt und diejenige, der in der Lage ist, wirklich und konsequent zu kämpfen. Nachdem sie operiert haben, ziehen sich die Weichafes wieder in ihre Gemeinschaften zurück, worauf der Staat mit übertriebener, falscher und verzweifelter Repression reagiert. Wir wiederholen, dass die Lösung politisch, nicht juristisch oder repressiv sein muss und im Prinzip auf der Rückgabe des usurpierten Territoriums und dem Rückzug ihrer Interessen aus Nuestro Wall Mapu beruht.

Die Autonome Mapuche-Bewegung von Puel Mapu (M.A.P.) ist keine einzelne Organisation, sondern eine Bewegung und eine philosophische, autonome und unabhängige politische Linie, die sich mit Unterschieden und Übereinkünften zwischen Neuquén, Río Negro und Chubut, zwischen Gemeinden, Organisationen und Einzelpersonen, die sich als autonom definieren, seit vielen Jahren weiterentwickelt. Es ist daher ein Fehler, die M.A.P. als Organisation zu spalten, daher stellen wir klar, dass diejenigen, die nicht Teil dieser breiten Bewegung sind, ihre konträre Position im Kampf für den Wiederaufbau und die nationale Befreiung der Mapuche zugeben müssen, ihre funktionalen Praktiken zugeben müssen und darauf verzichten müssen, von Autonomie zu sprechen, solange dies keine wirkliche Praxis ist. Puel Mapu ist eine territoriale Zone, die größtenteils von der politischen Verwaltung des argentinischen kapitalistischen Staates usurpiert/besetzt wurde. Wir sind der wirklich autonome Sektor der Nationalen Mapuche-Bewegung in Puel Mapu.

– Der so genannte indigene Mapuche-Widerstand (R.A.M.) ) fungiert als operativer Arm der Gemeinschaften des Puel Willi Mapu, der den argentinischen Staat beschäftigt, er gehört zu uns, aber nicht alle unsere Militanten sind auf taktische Weise Teil davon, denn er hat die Besonderheit, dass er sich nicht an westliche Strukturen anpasst und gleichzeitig eine Ebene des Bewusstseins und des Engagements ist, eine konsequente und disziplinierte angestammte libertäre Haltung, so dass er sich auch an jeden Kontext anpasst und eine geheime Erfahrung von Kona und Weichafe der Gemeinschaften ist, Sie ist ein politisch-philosophischer operativer Arm der ländlichen, autonomen Gemeinschaften, im Konflikt und im Widerstand, sie hat nie aufgehört zu arbeiten, denn ihre nicht öffentliche Sichtbarkeit bedeutet nicht ihr Verschwinden, sie wird sich weiter entwickeln müssen, wie sie es bisher getan hat, mit definierten Zielen in der Selbstverteidigung, im Widerstand und in der Sabotage gegen den Kapitalismus, wobei sie die Geheimhaltung aufrechterhält, denn sonst riskieren wir Gefängnis oder Tod für unsere politischen philosophischen Vorschläge.

Wir werden nicht erwarten, dass sich ein weiteres Neuquén wiederholt, sondern im Gegenteil, wir werden uns den Öl- und Bergbauunternehmen im Süden mit Blut und Feuer widersetzen, und es wird unser Ziel sein, eine Kraft zu konsolidieren, um die bereits installierten Unternehmen durch konkrete Aktionen zu vertreiben, indem wir alle Formen des Kampfes und das Recht auf Rebellion als unterdrücktes Volk anerkennen, Verhandeln ist nicht Kämpfen. Bürokratie und Legalität sind Täuschungen, die die Gemeinschaften in falschen Hoffnungen wiegen und ihre Abhängigkeit vom Staat verlängern, indem sie sie mit unbedeutenden Projekten unterhalten, während sie jahrelang auf eine Entscheidung warten, während die Maschinen und die Reichen weiterhin alles an sich reißen und zerstören.

All die politischen Gegner, die Interessen oder Funktionen des Staates aufrechterhalten, versuchen, die Politik der gemeinsamen Verwaltung mit den Erdöl- und Bergbaugesellschaften durchzusetzen. Sie sind diejenigen, die den Kampf und die Erinnerung an die alten Kämpfer beschmutzen, und auf Aufforderung von Regierungsvertretern gehen sie hinaus, um die würdigen und legitimen Widerstandsaktionen unserer Weichafe zu leugnen, aber sie tun wenig und nichts angesichts des Staatsterrorismus gegenüber unseren Gemeinschaften. Wir wollen uns nicht integrieren, wir wollen uns befreien, die Organisationen wissen sehr wohl, wer wir sind, einige der heutigen Dissidenten und Ausverkäufer waren einst mit uns unterwegs, außerdem sollten sie verantwortungsvoll mit Begriffen wie Selbstbestimmung umgehen, denn wenn sie sagen, dass sie mit unseren Vorschlägen nicht einverstanden sind, sollten sie verstehen, dass das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker von der Möglichkeit der Rebellion spricht, Widerstand und sogar bewaffneter Aufstand für Ziele wie Separatismus, Machtergreifung oder andere Formen der Revolution und der nationalen Befreiung, Diskussionen, die selbst von den Autonomisten, die sich diese Ideen zu eigen machen, noch nicht abgeschlossen sind.

Was die Nicht-Mapuche betrifft, so akzeptieren wir zwar ihre gesunde, respektvolle und bewusste Solidarität, aber sie haben kein Recht, uns zu sagen, wie wir kämpfen oder was wir tun sollen, denn dies ist unser Land und wir sind die Hungernden, Geschlagenen, Ausgebeuteten und Verfolgten, die der Gewalt beschuldigt werden, weil wir uns verteidigen und mit Würde unseren Zustand annehmen.

Wir laden unsere Gemeinschaften ein, sich weiterhin in die Reihen des indigenen Mapuche-Widerstands und der Autonomen Mapuche-Bewegung von Puel Mapu einzureihen, den wahren Feind zu identifizieren und die Gewalt politisch zu kanalisieren, nicht mehr unter uns, sondern gegen die Eindringlinge, Usurpatoren und Zerstörer unseres Volkes.

Wir schließen uns dem Aufruf an, den Prozess von Pilmaiken zur Verteidigung des Ñguen Mapu Kintuante und zum Wiederaufbau des Puel Willi Mapu zu begleiten, da er sich dem politischen Prozess der Verteidiger dieses wichtigen heiligen Raumes stellen muss, während wir unsere operativen Aktionen im gleichen Rahmen des territorialen Kampfes und der nationalen Befreiung bekräftigen, unsere konkrete Aktion ist das realste Zeichen der gegenseitigen Unterstützung.

Freiheit für die politischen Gefangenen der Mapuche, die weder Argentinier noch Chilenen sind. Wir sind die Mapuche-Nation, das gesamte freie und wiedergewonnene Territorium für unser ganzes Volk.

Die AzMapu und Nguenechen leiten uns, ohne Gott oder Winka-Gesetz.

Winka Capitalists und pu Yanakona aus der Mapuche-Mauer.

Inakaial starb als politischer Gefangener, wenn Kalfukura zurückkäme, würde man ihn einen Terroristen nennen!

Femuechi Tain Kuifiche iem Zeumafui wiño Inkatuiñ tain WallMapu mu, Amulepe Kuifi Weichan!!!!

Marichi Weu!

Territorium, Autonomie, Widerstand, Wiederaufbau, nationale Befreiung.

Mapuche Ancestral Resistance of autonomous and conflicting communities. R.A.M.

Autonome Mapuche-Bewegung von Puel Mapu. M.A.P.

