Der Glasgow-Zirkus COP26: Der Grund, warum der Klima-Plan Billionen an „Gratisgeld“ benötigt…

von Chris MacIntosh – http://www.theblogcat.de

Falls Ihr es noch nicht begriffen habt, es ist Propaganda, Leute. Schlicht und einfach.

Diese „Netto-Null-2050“-Propaganda beruht auf mehr als nur der Leichtgläubigkeit der Schafe. Sie beruht auf der Fähigkeit der Regierungen, mit fröhlicher Unbekümmertheit Geld auszugeben.

Sicher, man kann eine Bevölkerung, die nicht in der Lage ist, selbst zu denken, immer wieder verarschen, aber man braucht die nötige Kaufkraft. Die Tatsache, dass wir diesen Irrsinn erleben, ist ein Spiegelbild des Umfelds, in dem Geld für nichts zu haben ist (Kapitalkosten von Null), was in den letzten 10 Jahren oder so vorherrschte.

Wenn die Anleiherenditen wieder so hoch sind wie seit Generationen nicht mehr, weil die Inflation die Gesellschaft überrollt hat, dann werden wir sehen, ob wir immer noch von Billionenausgaben reden werden.