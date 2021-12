Ermutigung zur Hoffnung auf steinigem Weg

von https://de.granma.cu

Bild: Der Sieg von Xiomara Castro ist zwar überwältigend, sollte aber keinesfalls als ein offener Weg zur so genannten „Neugründung von Honduras Photo: La Prensa

In Honduras scheint unter den 10 Millionen Bürgern, die jahrzehntelang unter dem Mantel von Armut, Gewalt, Korruption und Misswirtschaft gehalten wurden, Hoffnung aufzukeimen.

Heute hat das kleine mittelamerikanische Land mit dem Sieg der Präsidentschaftswahlen von Xiomara Castro, einer populären Linken, die in 200 Jahren als erste Frau zum Staatsoberhaupt des Landes gewählt wurde, „Geschichte geschrieben“.

Darüber hinaus war die aktuelle honduranische Landschaft durch den Machtwechsel zwischen der Liberalen Partei von Honduras und der Nationalen Partei von Honduras (die derzeit an der Macht ist) geprägt. Im Jahr 2011 trat die Partei Libertad y Refundación als dritte politische Kraft auf.

Der Sieg der Person, die im Januar die honduranische Präsidentschaft übernehmen wird, ist umso bedeutsamer, wenn man Faktoren wie die Macht der wohlhabenden Rechten und des Konservatismus sowie die Schwächung der linken Sektoren berücksichtigt, die, wie in vielen anderen Ländern der Region, keinen Weg gefunden haben, die internen Differenzen auszugleichen und die Einheit in den Mittelpunkt der großen Schlacht zu stellen, die noch zu schlagen ist.

Bei den jüngsten Wahlen wurden mehrere Mythen zerstört: Die geringe Wahlbeteiligung wurde durch eine Wahlbeteiligung von über 60 % überwunden, und das Vorurteil, dass eine Frau die Geschicke des Landes leiten könnte, wurde durch den Triumph der politischen Gruppierungen um die Kandidatin Xiomara Castro und ihre Partido Libertad y Refundación (Partei für Freiheit und Neugründung) zerschlagen und zementiert.

Der engste Herausforderer, Nasry „Papi“ Asfura, Bürgermeister der honduranischen Hauptstadt und Kandidat der regierenden Nationalen Partei (PN, rechts), wurde mit mehr als 20 Prozent der Stimmen überstimmt.

Der Sieg von Xiomara Castro ist zwar überwältigend, darf aber keineswegs als klarer Weg zur so genannten „Neugründung von Honduras“ interpretiert werden, auch wenn die Siegerin über eine Mehrheit im Kongress und in den Gemeinden verfügt.

Tatsache ist, dass das Land nicht nur strukturell und parteipolitisch umgestaltet werden muss, sondern auch die Struktur einer Nation verändert werden muss, in der mehr als 50 % der Bevölkerung in Armut leben, in der die Korruption selbst auf den höchsten Regierungsebenen allgegenwärtig ist, in der ein hohes Maß an Gewalt und andere Geißeln herrschen, die zu einer massiven Abwanderung der Einwohner, meist junger Menschen, auf der Suche nach Arbeit, vor allem in die Vereinigten Staaten, führen.

Auf internationaler Ebene wird sich die Regierungschefin mit dem ungünstigen und allgemeinen Phänomen in der Region auseinandersetzen müssen: der Präsenz einer feindseligen und einmischenden Politik seitens der Regierungen der Vereinigten Staaten, und ganz besonders, wenn es sich um ein Land handelt, in dem das US-Pentagon eine Militärbasis hat, die als Brückenkopf gegen revolutionäre und fortschrittliche Bewegungen in der Region genutzt worden ist.

Mit einem Wort, der Sieg von Xiomara Castro hat den Hauch einer Rückkehr zur Hoffnung in einem Land voller Frustrationen und schlechter Regierungen.

Der Wiederaufbau der Nation ist die große Aufgabe, die nur durch die Vereinigung aller fortschrittlichen Kräfte und die Ausübung einer integrativen Macht, bei der das Wohl des Volkes das grundlegende Ziel ist, erfüllt werden kann.

