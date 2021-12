Unterstützt von AFRICOM plündern Unternehmen die DR Kongo wegen „klimafreundlicher“ Materialien und beschuldigen China

von T.J. Coles – https://orinocotribune.com – https://cooptv.wordpress.com

Bild: Von MONUSCO Photos – The Congolese National Armed Forces (FARDC) im Jahr 2013

Kobalt, ein wichtiges metallisches Element, das in Lithiumbatterien und anderen „grünen“ Technologien verwendet wird, wird von Sklavenarbeitern in der Demokratischen Republik Kongo gewonnen. Während der Westen mit dem Finger auf China zeigt, überwacht das US-Afrikakommando indirekt Bergbauoperationen, von denen US-Konzerne profitieren.

Seit der belgische König Leopold II. (1835-1909) 1885 den Freistaat Kongo gründete, haben internationale Mächte die riesigen Ressourcen der Region ausgebeutet. Leopold führte ein Regime an, das schätzungsweise acht Millionen Menschen tötete , um ihr Gold, Elfenbein und Kautschuk zu plündern, und beschrieb den Kongo Berichten zufolge als „einen großartigen afrikanischen Kuchen“.

Vor kurzem erklärte die International Trade Administration von US-Präsident Biden : „Mit einem geschätzten Gesamtmineralreichtum von mehreren zehn Billionen Dollar“ bietet die heutige Demokratische Republik Kongo (DRC) „Chancen für amerikanische Firmen mit einer hohen Risikotoleranz“. .“ Die Rolle des Afrika-Kommandos besteht darin, dieses Risiko zu verringern. Das US-Verteidigungsministerium sagt, dass Afrika „eine Fülle von strategischen Materialien wie Kobalt, Chrom, Tantal und mehr besitzt. Afrikanische Ressourcen sind entscheidend für 21 st Jahrhundert Fortschritt“(sprich: US – Unternehmen Dominanz).

Von den späten 1990er Jahren bis heute haben sich euro-amerikanische Bergbau-, Verarbeitungs- und Finanzunternehmen auf die Sklavenarbeit von Bergleuten und die Kraft bewaffneter Banden verlassen, um Seltenerdmetalle wie Coltan und Tantal in den Westen zu exportieren lebenswichtige Komponenten in Computern, Telefonen, Raketen usw. Der Ansturm auf erneuerbare Energien läutet eine neue Ära des Wettbewerbs um das seltene Metall Kobalt ein.

Die USA haben eine rohstoffreiche

Demokratische Republik Kongo mit einer geschätzten Bevölkerung von 93 Millionen im Visier . Das gesamte Bruttoinlandsprodukt des Landes beträgt rund 50 Milliarden US-Dollar und ist damit eines der ärmsten Länder der Welt. Da Billionen-Dollar-Unternehmen wie Apple, Microsoft und Tesla auf die Materialien der DRC angewiesen sind, überleben sieben von zehn Kongolesen mit weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag. Die Lebenserwartung beträgt 60 Jahre, verglichen mit 78 in den USA, und die Säuglingssterblichkeit beträgt 66 Todesfälle pro 1.000 Lebendgeburten gegenüber 5,6 in den USA.

Das Hauptinteresse des Pentagons am Kongo begann während des Zweiten Weltkriegs (1939-45). Die im Besitz der belgischen Union Minière befindliche Mine Shinkolobwe in der südlichen Provinz Katanga enthielt das reinste bekannte Uranerz, das das US Army Corps of Engineers 1942 beim Manhattan-Projekt verwendete, um die erste Atomwaffe der Welt zu bauen. Das Erz aus der Mine wurde bei der anschließenden Herstellung von Atomwaffen verwendet.

VERWANDTE INHALTE: Schwarze Allianz für den Frieden startet Internationalen Aktionsmonat gegen das US-Afrikakommando (AFRICOM) und den Imperialismus auf dem afrikanischen Kontinent

Bis in die 1950er Jahre plante das US-Außenministerium , 660 Millionen US-Dollar (heute rund 7 Milliarden US-Dollar) zu investieren, um die Infrastruktur des Kongo für die Unternehmensausbeutung zu „entwickeln“. 1960 erklärte Premierminister Patrice Lumumba die Unabhängigkeit von Belgien, nannte das Land die Republik Kongo (RoC) und machte relativ milde Annäherungsversuche an die UdSSR. Die Politikerin Moïse Tshombé erklärte Katangas Unabhängigkeit vom RoC.

Der MI6 ermordete Lumumba und die CIA ersetzte ihn durch seinen Aktivposten, General Mobutu Sese Seko, der das Land später in Zaire umbenannte und bis zu seinem Sturz 1997 regierte.

Während der 1960er Jahre schuf und verwaltete die CIA im Wesentlichen die zairischen Streitkräfte ( Forces Armées Zaïroises , ZAC), trainierte spezielle Lufteinheiten und heuerte Söldner an, um Mobutos Streitkräfte zu stärken. Tshombés Abspaltung wurde niedergeschlagen, ebenso wie zeitweilige Kämpfe, wie die Simba-Rebellion von 1963 bis ’65; einer ihrer Führer war der zukünftige Präsident Laurent-Désiré Kabila. Die USA tolerierten zögerlich kleine kubanische und chinesische Militärkontingente in Zaire, weil sie den Bergbaubetrieb nicht beeinträchtigten. In den 1980er Jahren, die belgische, Französisch, Deutsch und israelischen Personal wurden auch die Ausbildung der ZAC.

Washington spielt unschuldige Zuschauer und schürt Intrigen

Geografische Überlegungen, die Beteiligung von Nachbarstaaten, internationale Einmischung, die Rolle bestimmter ethnischer Gruppen in bestimmten Konflikten und wechselnde paramilitärische Allianzen machen die Kongokriege äußerst kompliziert. Was folgt, ist ein grundlegender Überblick, der sich auf die weitgehend übersehene Rolle der USA konzentriert.

Mindestens seit 1990 nutzen die USA Uganda als Kanal zur Bewaffnung von Zaire/DRC. Bis Ugandas Rolle in den Kriegen aufgedeckt wurde, sah die African Crisis Response Initiative der Bill Clinton-Regierung eine erste Runde der US-Militärausbildung für die Uganda People’s Defence Force vor. Clintons internationale militärische Aus- und Weiterbildungsprogramme wurden ungeachtet dessen fortgesetzt. Beide Programme haben die Kongo-Krise verschlimmert, wie wir sehen werden.

Das Herzstück des 1996 begonnenen Ersten Kongokriegs war der Sturz von General Mobutu, angeführt von Kabilas Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo ( Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre , AFDL). Die AFDL wurde von der Ruandischen Patriotischen Front (RPF) unterstützt, deren Maj. Gen. Paul Kagame, jetzt der Präsident von Ruanda, wurde trainiert von den USA in Fort Leavenworth. RPF-Personal wurde von den Green Berets ausgebildet.

Von US-General George Joulwan als „Visionär“ beschrieben, hatte Kagame sein Handwerk verfeinert, indem er Hutu während des Völkermords in Ruanda im Jahr 1994 ermordete. Hunderttausende Hutu flohen in die Demokratische Republik Kongo und ließen sich in den östlichen Regionen nieder, in denen sich die Bodenschätze befanden. Die RPF und ihre verbündeten Paramilitärs besetzten die DRK, zunächst um Kabilas Streitkräfte aufzubauen, aber auch um Massaker an Tutsi zu rächen und die Minen zu sichern.

Basierend auf den Chroniken der Ereignisse können wir plausibel annehmen, dass Washingtons Rolle darin bestand, unschuldige Zuschauer zu spielen und gleichzeitig von den Bergbau- und Lieferkettenoperationen der RPF, des ugandischen Militärs und verwandter Banden zu profitieren.

Auslandsnachfrage nach Seltenerdmineralien fordert eine beispiellose Zahl von Todesopfern

Noch bevor Kabila die Macht übernahm, verhandelten internationale Bergbau- und Infrastrukturgiganten Verträge mit seiner AFDL-Partei.

American Mineral Fields hat einen Deal über 1 Milliarde US-Dollar für den Abbau von DRC gelandet. Bechtel beauftragte die NASA damit, Satellitenbilder von mineralreichen Regionen bereitzustellen und angeblich Informationen über Rebellenbewegungen für Kabilas Militär zu sammeln. Als Anglo-American, Barrick Gold, DeBeers und andere Unternehmen Bergbauverträge unterzeichneten, gründete Kabila die Banque de Commerce, du Developpement et de l’Industrie , um den Bergbaubetrieb zu finanzieren. Die Bank hatte ihren Sitz in Ruanda, von wo aus nicht auffindbares Coltan aus Konfliktgebieten der Demokratischen Republik Kongo an westliche Unternehmen exportiert wurde, darunter Afrimex, Banro-Resources und Union Transport.

Der Zweite Kongokrieg von 1998-2003 und de facto bis heute hat schätzungsweise 5,4 Millionen Menschen das Leben gekostet , die meisten von ihnen Zivilisten, die an kriegsbedingtem Hunger und Krankheiten starben. Der Krieg war größtenteils ein Versuch verschiedener Mächte und Fraktionen, die Dynastie der Familie Kabila zu unterstützen oder abzusetzen, die Kontrolle über ressourcenreiche Gebiete zu übernehmen und langjährige Rivalitäten beizulegen. Im Gegensatz zum ersten Krieg wurde dieser ausdrücklich von der Nachfrage in Asien, Europa und Nordamerika nach seltenen Materialien getrieben.

Das Wall Street Journal berichtete damals, dass die Verstaatlichungen von Kabila „ein besorgniserregendes Signal … an ausländische Unternehmen gesendet haben, die in diesem mineralreichen Land Geschäfte machen wollen“. Kabila zerstritt sich bald mit seinen ugandischen und ruandischen Unterstützern, die 1998 eine neue Partei gründen halfen: die Rallye für kongolesische Demokratie ( Rassemblement Congolais pour la Démocratie , RCD). Die Anti-Kabila-RCD zersplitterte in militante Rebellengruppen und rückte im ganzen Land vor. Truppen aus Angola, Tschad, Libyen und Simbabwe marschierten in die Demokratische Republik Kongo ein, um Kabila zu unterstützen, der 2001 ermordet wurde, und ließ seinen Sohn Joseph (geb. 1971) von 2003 bis 2019 regieren.

Was internationale Investoren anbelangte, waren die unzähligen Rebellenfraktionen entscheidend für die Aufrechterhaltung der Versorgungslinien mit seltenen Materialien. Typischerweise wurden sie über Ruanda in Frachtflugzeuge nach Europa geschmuggelt.

Kony 2012: Eine US-Psy-War-Operation zum Schutz eines wichtigen Stellvertreters

Ugandas Präsident Yoweri Museveni war einer der wichtigsten Stellvertreter Amerikas in der Demokratischen Republik Kongo, und ein UN-Bericht beschreibt Uganda als Hauptsponsor des Konflikts. In seinem Bemühen, Museveni zu entfernen, griff die sogenannte Lord’s Resistance Army (LRA) unter Führung des Kultisten Joseph Kony Uganda von der DCR aus an. Im Jahr 2006 die UN – backed Ugandas Invasion in der Demokratischen Republik Kongo auf Jagd nach Kony. Das neu gegründete US-Afrikakommando (AFRICOM) leistete Uganda in einem gescheiterten Krieg zur Aufstandsbekämpfung verdeckte Hilfe, einschließlich Ausbildung und Satellitentelefonen, was dazu führte, dass die LRA ihre Morde in der Demokratischen Republik Kongo verschlimmerte.

Von 2011 bis 2017 initiierten die USA die Anti-Kony-Operation Observant Compass. Im Rahmen der Mission, das US Special Operations Command Afrika etablierte eine Task Force „zu Befehl und Kontrolle der Operation , die von Uganda gestreckt, durch den östlichen [DRC] in die Zentralafrikanischen Republik und in Südsudan.“ Das Personal des sagenumwobenen A-Teams „diente als Berater der Regionalen Task Force der Afrikanischen Union“.

Der im gleichnamigen Jahr erschienene Dokumentarfilm Kony 2012 hat die Gräueltaten der LRA international bekannt gemacht. Dokumente des US Special Operations Command deuten jedoch darauf hin, dass der Produzent des Films, die NGO Invisible Children, unwissentlich Teil einer US-amerikanischen Operation zur psychologischen Kriegsführung war. Spezialeinheiten der Armee nennen das kongolesische und ugandische Militär sowie mehrere NGOs, darunter Invisible Children, als „Partner“ bei ihren Operationen.

Im Gegensatz zum ersten Versuch reduzierte Observant Compass die Zahl und den Bekanntheitsgrad der LRA.

Als Chinas Befürchtungen zunehmen, gerät AFRICOM in den Kampf – und es kommt zu Gräueltaten, die dazu führen, dass

Washington und verschiedene europäische „ehemalige“ Kolonialmächte ihre Politik von der indirekten Unterstützung von Stellvertretern wie den von Uganda und Ruanda unterstützten Rebellen zur „Professionalisierung“ der zentralen Streitkräfte ( Forces Armées de la République Démocratique du Congo , FARDC). Die Regierung von George W. Bush führte ein Programm zur „Reform des Sicherheitssektors“ der Demokratischen Republik Kongo ein, das die Einstellung des privaten „Auftragnehmers“ Camber Corporation beinhaltete.

Der Drang der Bush-Administration, die FARDC zu „professionalisieren“ und zu „legitimieren“, fiel mit Chinas wachsenden Aktivitäten im Land zusammen. Ein Dokument des Fort Benning Training and Doctrine Command beklagte die Tatsache, dass „China 2007 eine Vereinbarung mit [DRC] unterzeichnet hat, in der China 5 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturverbesserungen im Austausch für Rechte an den natürlichen Ressourcen der DRC bereitstellt.“

Jetzt, da China in der Demokratischen Republik Kongo war, wurden die Menschenrechte und nachvollziehbare Versorgungsleitungen für Washington plötzlich zu einem Problem. Die US-Fortbildung der FARDC fiel mit der Verabschiedung von Dodd-Frank 2010 zusammen, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) verlangte , Unternehmen zu beauftragen, Lieferketten zu überprüfen.

Im selben Jahr unterstützte AFRICOM die Militärpartnerschaft zwischen den USA und der Demokratischen Republik Kongo. Ziel war es, „die [FARDC] umzuwandeln“, unter anderem für „interne Sicherheitsoperationen“. Ein neues leichtes Infanterie-Bataillon wurde von US-Botschafter William Garvelink im Basislager Kisangani im Norden der Demokratischen Republik Kongo eingeweiht. Die Ausbildung wurde unter dem Special Operations Command von AFRICOM unter der Leitung von Brig. Gen. General Christopher Haas und ungenannte „Auftragnehmer“ des Außenministeriums.

Im September hatten 750 Soldaten graduieren was AFRICOM beschreibt als „ein Modell für künftige Reformen innerhalb der kongolesischen Streitkräfte“ und offenbart die Schaffung eines neuen 391 st Kommando – Bataillon. Der Ausbildungskommandant der Camp Base, Major John Peter Molengo, sagte: „2006 versprach unser Präsident [Bush] eine Umgestaltung der [DRK]-Streitkräfte. Ich sehe dies als einen wichtigen Schritt.“

Innerhalb weniger Jahre stellte sich der „wichtige Schritt“ als das heraus, was er war. Mitglieder des Bataillons waren von den Vereinten Nationen entlarvt worden, als sie Dörfer plünderten, Zivilisten ermordeten und Dutzende von Frauen und Mädchen vergewaltigten, von denen einige erst sechs Jahre alt waren. Stars and Stripes berichtete: „AFRICOM lehnte eine Stellungnahme ab … und verwies Fragen an das US-Außenministerium.“

Ugandas Militär verbreitet Chaos

Wenn es das Ziel ist, noch mehr Chaos zu verursachen, dann funktioniert die Strategie von AFRICOM. Bis heute gibt es 4,5 Millionen Binnenvertriebene Kongolesen, von denen über eine Million allein während der Kämpfe in den Jahren 2016/17 ihr Zuhause verloren haben.

Wie die LRA ist eine weitere Rebellengruppe – diesmal eine islamische – namens Allied Democratic Forces (ADF), aus dem ugandischen Militär entflohen und in der Demokratischen Republik Kongo stationiert, wo sie nun versucht, ein Kalifat zu errichten. Die Stabilisierungsmission DRC der UN-Organisation unterstützt die FARDC. Operationen, die im November 2019 in Nord-Kivu begannen, führten zu einer Vertreibung von 400.000 Menschen. In einer Wiederholung der verpatzten US-amerikanischen Bemühungen, die LRA zu erobern, führte die Taktik der FARDC dazu, dass die ADF zuvor friedliches Territorium betrat.

Die in den 1970er Jahren gegründete Genossenschaft für die Entwicklung des Kongo ( Coopérative de développement économique du Congo , CODECO ) ist ein Dachverband von Milizen mit Sitz in der Provinz Ituri im Nordosten. CODECO besteht hauptsächlich aus ethnischen Lendu, die seit langem in Konflikten mit dem Hema-Volk stehen. Trotz des Friedensabkommens vom Juli 2020 haben FARDC-Operationen die Gewalt verschärft.

Die 1969 gegründete ethno-föderalistische Kongo-Mehrheit Bundu Dia Kongo (BDK) ist eine christliche Sekte, die Gewalt gegen Nicht-Kongo-Völker fördert und sogar Straßensperren errichtet, um Gemeinschaften zu spalten. Der BDK sieht sich mit Razzien durch die Polizei und die FARDC konfrontiert, die im April 2020 Anti-BDK-Operationen in Kongo Central und in der Hauptstadt Kinshasa gestartet haben .

Greenwashing im Wettlauf um Billionen von Gewinnen aus erneuerbaren Energien

Während die Gewalt in weiten Teilen des Landes anhält, nehmen auch die Exporte in die meisten Teile der Welt zu. Die Profitgier der Unternehmen aus dem globalen Klimanotstand hat einen Kobalt-Ansturm ausgelöst. Die Unzuverlässigkeit der Lieferketten der Demokratischen Republik Kongo hat auch dazu geführt, kobaltfreie erneuerbare Energien zu entwickeln.

Konzentriert auf 3.000 Unternehmen hat die sogenannte globale grüne Wirtschaft einen Wert von 4,5 Billionen US-Dollar ; mehr als der internationale Öl- und Gassektor. Allein der Markt für erneuerbare Energien ist über 600 Milliarden US-Dollar wert . Elektrofahrzeuge (EV) haben einen Wert von rund 170 Milliarden US-Dollar und sollen in den nächsten fünf Jahren auf 700 Milliarden US-Dollar wachsen.

Kathoden sind ein wesentlicher Bestandteil der bis vor kurzem allgegenwärtigen, aber winzigen Lithium-Ionen-Batterien (LiBs), die bisher nur geringe Mengen an Kobalt benötigten. Der aufstrebende EV-Markt bedeutet, dass große 100-Kilowatt-pro-Stunde-LiBs 20 kg Kobalt in ihren Kathodenkomponenten enthalten. Das US-Energieministerium erklärt, dass Kobalt (Co) neben dem Abbau auch als Nebenprodukt anderer Materialien gewonnen und fast vollständig aus dem Ausland bezogen wird, was US-Unternehmen von Metallmärkten und Exportländern abhängig macht. Amerikanische Konzerne versuchen daher, „Co-Quellen zu sichern, den Co-Gehalt in LiBs drastisch zu reduzieren oder beides“.

Derzeit 255.000 kongolesische Minen für Kobalt, hauptsächlich im konfliktfreien Süden, verdienen weniger als 2 USD pro Tag ohne Vorteile unter Bedingungen, die sowohl unmittelbar gefährlich sind (z. B. einstürzende Tunnel, gefährliche Werkzeuge) als auch ein langfristiges Risiko bergen (z , Atmung, Orthopädie). Etwa 40.000 Kobaltbergleute sind Kinder.

Bestärkt durch ihre gesetzlichen Meldepflichten gegenüber der Securities and Exchange Commission haben zahlreiche US-Unternehmen versucht, ihre Lieferketten grün zu waschen, indem sie behaupten, dass sie ethisch einwandfrei beschafft werden. Der anglo-schweizerische Bergbauriese Glencore hat eine Marktkapitalisierung, die ungefähr dem gesamten BIP der Demokratischen Republik Kongo entspricht. In den letzten Jahren hat das Unternehmen Partnerschaftszusagen mit Kunden im Bereich erneuerbare Energien unterzeichnet, um Kobalt ethisch korrekt zu beziehen.

Andere Initiativen umfassen die Fortschrittsberichte zur Lieferantenverantwortung von Apple. BMW, Samsung und andere haben inzwischen das Cobalt for Development Project ins Leben gerufen. Tesla kündigt an, Kobalt aus seinen Lithiumbatterien zu verbannen und ist inzwischen der Fair Cobalt Alliance beigetreten. Aber eine Sammelklage vor kurzem im Namen mehrerer verletzter kongolesischer Bergleute behauptet, dass Alphabet (Google), Apple, Dell, Microsoft und Tesla „den grausamen und brutalen Einsatz von kleinen Kindern … zum Abbau von Kobalt unterstützen und unterstützen“.

Das Spiel der Schuld Chinas spielen

Trotz des Greenwashings bleiben die Kobaltbergbau-, Raffinerie-, Verhüttungs- und Exportindustrien gefährlich, ausbeuterisch, umweltverschmutzend und schrecklich für die Öffentlichkeitsarbeit. Andererseits tragen diese Bedingungen dazu bei, die Produktionskosten niedrig und die Gewinne hoch zu halten. Die informelle Lösung für viele westliche Unternehmen und Regierungen besteht darin, Medien, NGOs und die Intelligenz einzusetzen, um mit dem moralischen Finger der Schuld auf China zu zeigen, dessen Konzerne weitgehend in der südlichen, kobaltreichen Demokratischen Republik Kongo operieren.

Zum Beispiel enthüllt ein kürzlich erschienener Artikel des Guardian die grausamen Arbeitsbedingungen in der Stadt Fungurume, die kleinen und „handwerklichen“ Bergleuten auferlegt werden, die von großen, sogenannten legitimen Unternehmen wie Chinas Molybdän beauftragt werden. Einer von Tausenden Bergleuten beschrieb eine „Sklave und Herr“-Beziehung und enthüllte, wie er für 3,50 US-Dollar pro Tag arbeitet, zwei winzige Brötchen isst, wobei der Lohn für fehlende Arbeit abgezogen wird.

Der Bericht wurde von Humanity United finanziert, einer NGO, die vom eBay-Milliardär und der Frau des Intercept- Eigentümers Pierre Omidyar, Pam, gegründet wurde. Humanity United hat Zuschüsse aus zahlreichen Quellen erhalten, darunter die William J. Clinton Foundation. „Dieser Zuschuss finanzierte den fortgesetzten Beitrag und die Mitgliedschaft von Humanity United zur Clinton Global Initiative 2011.“

In solchen Berichten wird jedoch unterlassen, dass sich Chinas Molybdän im Besitz von US-amerikanischen institutionellen Anlegern befindet: JPMorgan Funds, Vanguard Total International, Vanguard Emerging Markets, BlackRock und anderen. Amnesty International verfolgt die „nachgelagerte“ Lieferkette des in China erworbenen Kobalts zu asiatischen, europäischen und US-amerikanischen Unternehmen.

Kobalt wird typischerweise von Chinas Huayou und seiner CDM-Tochter geschmolzen und raffiniert, von Amperex, BYD, LG, Samsung, Sony und anderen in Batterien verarbeitet und als Komponenten an Apple, BMW, Dell, Fiat-Chrysler, GM, Microsoft, Tesla und andere westliche Produkte.

Die Bewaffnung des Weltraums, um den „Großmachtwettbewerb“ der

Demokratischen Republik Kongo zu gewinnen, steht in direktem Zusammenhang mit Washingtons langfristigen Bemühungen, die Welt mit Gewalt zu regieren. So wie König Leopold II. den Kongo als „großartigen afrikanischen Kuchen“ bezeichnete, sagt der ehemalige Geheimdienstoffizier der US-Marine, Dr. Mir Sadat, politischer Direktor des Nationalen Sicherheitsrats :

„Great Power Competition im Raum ist in gewisser Weise analog zu dem großen Spiel der 19 – ten und frühe 20. th Jahrhundert zwischen Großbritannien und Russland, die dem Zugang zu den Ressourcen konkurrierte über und geostrategische Positionierung in Zentral- und Südasien. Heute braut sich zwischen China und anderen Raumfahrtnationen, angeführt von den Vereinigten Staaten, ein ähnlich großartiges Spiel um den Zugang zu potenziellen cislunaren Ressourcen [zwischen Erde und Mond] und die allgemeine Weltraumdominanz zusammen.

VERWANDTER INHALT: AFRICOM: Eine Erweiterung des US-europäischen Kolonialismus und Völkermords

Aber es war nicht China, das zuerst seine Absicht erklärte, den Weltraum und damit die Welt zu beherrschen. Im Jahr 1997, der US Space Command veröffentlichte seine „volles Spektrum Dominanz“ Lehre: Raum bis zum Jahr 2020 auf weaponize „zum Schutz der US – Interesse und Investitionen“ (sprich: Unternehmensgewinne). Die „Vollspektrum-Dominanz“, die uns alle gefährdet, umfasst Hyperschall-Raketendrohnen und Höhenflugzeuge, die Russland und/oder China mit Atomwaffen mit „niedriger Reichweite “ treffen können.

Wie andere Produkte, die aus Steuergeldern unter dem Deckmantel militärischer Forschung und Entwicklung hervorgegangen sind (Satelliten, Computer, Internet usw.), wird die Weltraumforschung heute durch Unternehmen wie Jeff Bezos‘ Blue Origin Company kommerzialisiert, während sie beispielsweise dem Pentagon dient , Militärsatelliten starten, wie es Elon Musks SpaceX getan hat. Das Pentagon und andere Bundesbehörden bezeichnen diese Anordnung als Space Industrial Base.

Sadat half beim Aufbau der Space Force, die weitgehend das Space Command ablöste. In einem von Sadat mitverfassten und von der Space Force gesponserten Bericht über den vermeintlichen Mangel an US-Einfluss, der speziell Kobalt und andere seltene Materialien als die „größten“ Versorgungsrisiken benennt, heißt es: „Die Vereinigten Staaten müssen um den Weltmarkt konkurrieren“ Anteil und Führung – derzeit dominiert von China, Russland über terrestrische Rohstoffe – einfach und industriell – in die Weltraumwirtschaft.“

Es kann sich herausstellen, dass die Millionen mittelloser Kongolesen, die auf Tantal und Coltan sitzen, und die Hunderttausende von sklavenähnlichen Bergleuten und Kinderbergleuten, die unter gefährlichen Bedingungen arbeiten, um diese Produkte zu fördern, nicht die einzigen Opfer sind. Wenn das „Große Spiel“ um die „Vollspektrum-Dominanz“ ohne den Druck der Basis weitergeht, es zu beenden, könnte der eskalierende geopolitische „Wettbewerb“ zwischen den Atommächten auch den Rest der Welt vernichten.

TJ Coles ist Postdoc am Cognition Institute der Plymouth University und Autor mehrerer Bücher, zuletzt We’ll Tell You What to Think: Wikipedia, Propaganda and the Making of Liberal Consensus.

https://cooptv.wordpress.com/2021/12/05/unterstutzt-von-africom-plundern-unternehmen-die-dr-kongo-wegen-klimafreundlicher-materialien-und-beschuldigen-china-orinoco-tribune/