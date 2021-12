Jetzt kommt der endgültige Countdown für Frieden oder Krieg

Jetzt steht es also fest. Wladimir Putin und Joe Biden werden am kommenden Dienstag eine „lange“, direkte Unterredung haben (nicht persönlich, sondern über eine sichere Video-Verbindung). In Anbetracht der extremen Spannungen zwischen den USA, der NATO und der EU sowie Russland wird dieses Treffen, unabhängig von seinem Ausgang, per Definition einen Wendepunkt darstellen. Die beiden grundlegenden Optionen sind a) es wird eine Art von Vereinbarung getroffen b) das Treffen verläuft fruchtlos.

Ich persönlich bin „vorsichtig pessimistisch“, und ich werde im Folgenden erklären, warum.

Schauen wir uns an, was die beiden Seiten in Vorbereitung auf dieses Treffen unternommen haben:

Das Imperium hat im Grunde die Spannungen so hoch wie möglich geschraubt, sowohl durch eine Lawine von kriegerischen Erklärungen als auch mit der Durchführung von Übungen zur „kleinen Belästigungen“ nahe der russischen Grenze. Der wichtigste (und einzige) Vorteil dieser Vorverhandlungsstrategie besteht darin, dass sie sehr wenig Geld kostet und gleichzeitig einen großen PR-Effekt hat.

Die beiden Hauptnachteile dieser Vorverhandlungsstrategie bestehen darin, dass man 1) in eine Ecke gedrängt wird, aus der jedes noch so vernünftige Zugeständnis von den politischen Gegnern als „Kapitulation vor Putin“ ausgelegt werden kann, und 2) dass die Russen wissen, dass all dieses Säbelrasseln nur heiße Luft ist und, wenn überhaupt, ein Zeichen von Schwäche.

Russland hat einige vergleichsweise „stärkere“ verbale Proteste geäußert und „rote Linien“ genannt, die vom Imperium jedoch völlig ignoriert werden. Allerdings hat Russland auch einige tatsächliche militärische Schritte unternommen, die das Imperium wirklich erschreckt haben, einschließlich der plötzlichen Stationierung aller strategischen U-Boote der Pazifikflotte im Pazifik.

Hier liegt meiner Meinung nach das Problem: „Biden“ hat es allen möglichen russophoben Spinnern erlaubt, die Biden-Administration in genau die gleiche Ecke zu stellen, in die dieselben russophoben Spinner zuvor Trump gesteckt haben: einen Ort, an dem keine sinnvollen Verhandlungen (d. h. Verhandlungen, die die Bereitschaft zu gegenseitigen Zugeständnissen voraussetzen) möglich sind. Das ganze Kabuki-Theater über „Gespräche mit Russland aus einer Position der Stärke heraus“ impliziert irgendwie, dass die Russen Angst bekommen und dem Imperium nachgeben werden. Das Problem ist, dass in der realen Welt (im Gegensatz zum politischen Hollywood der westlichen Propagandamaschinerie) Russland in einer sehr starken Position ist, während die USA, die NATO und die EU alle in einer extrem verwundbaren Position sind.

Mit anderen Worten: Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Russen in irgendeiner Hinsicht größere Zugeständnisse machen werden (und sei es nur, weil Russland nach seinem „großen Rückzug“, bei dem es endlose Zugeständnisse gemacht hat, um Zeit für die Vorbereitungen zu gewinnen, nun selbst mit dem Rücken zur Wand steht). Natürlich will und braucht Russland nirgendwo einen Krieg, also ist es wahrscheinlich zu relativ geringen Zugeständnissen bereit, allerdings nur zu politischen. Militärisch gesehen ist Russland jetzt „ready to go“ und wird sich nicht zurückziehen, solange das Imperium nicht rechtsverbindliche und überprüfbare Zugeständnisse macht, um Russlands Sicherheit an seiner Westgrenze zu gewährleisten (Putin hat dies ausdrücklich gesagt).

Ehrlich gesagt ist das alles nicht sehr komplex: Deeskalationsmaßnahmen und vertrauensbildende Maßnahmen wurden von allen Seiten viele Jahrzehnte lang entwickelt, und es besteht keine Notwendigkeit, das Rad neu zu erfinden. Wie man das macht, ist einfach und unkompliziert. Aber politisch weiß ich nicht, wie „Biden“ auf die MAGA-Spinner im Kongress reagieren würde, die ihn der Schwäche oder sogar des Verrats bezichtigen werden, wenn er etwas anderes tut, als die Eskalation in Richtung eines unvermeidlichen Krieges fortzusetzen: Eskalationen können nur durch zwei Mittel gestoppt werden: Verhandlungen oder Krieg. Wenn Ersteres unmöglich gemacht wird, dann wird Letzteres unvermeidlich.

Schlimmer noch, es gibt ziemlich gute Anzeichen dafür, dass „Biden“ die Exekutive nicht vollständig unter Kontrolle hat und dass es in der CIA, im Pentagon und in Foggy Bottom (angeführt von den völlig fanatischen US-Neokons) Personen gibt, die tatsächlich einen Krieg mit Russland wollen und die glauben, dass ein solcher Krieg mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keinen Atomkrieg nach sich ziehen würde. Blinken, zum Beispiel, scheint mir eine Person zu sein, die einen guten Schneider oder vielleicht einen Versicherungsvertreter abgeben würde, aber als Diplomat ist er eindeutig ahnungslos und „Verlierer“ steht ihm ins Gesicht geschrieben (dito für diesen Schwachkopf Stoltenberg oder die meisten EU-Politiker). Das Schlimmste ist, dass diese Verlierer an ihre eigene Überlegenheit glauben und meinen, sie könnten mit Putin so reden, wie etwa Commodore Matthew Perry mit den Japanern „geredet“ hat oder wie Reagan Grenada gezeigt hat, „wer der Boss ist“.