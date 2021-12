Die globale Durchschnittstemperatur ist im letzten Monat um 0,29 C gesunken und liegt jetzt nur noch 0,08 C über dem 30-jährigen Basiswert

von Cap Allon – https://electroverse.net

Übersetzung LZ

Die Anomalie der globalen Durchschnittstemperatur in der unteren Troposphäre (LT) in der Version 6.0 für November 2021 liegt 0,08 Grad über der 30-jährigen Basislinie. Dies ist ein ziemlicher Rückgang (0,29 °C) gegenüber dem Wert von Oktober 2021 (0,037 °C). C und deutlich (0,51 °C) unter dem Stand von Anfang 2020.

Es wird erwartet, dass sich dieser Abwärtstrend in den kommenden Monaten/Jahren fortsetzen wird, da die La-Nina-Bedingungen und die geringe Sonnenaktivität anhalten werden.

Dieser jüngste Rückgang kam allerdings etwas überraschend – sogar für mich.

Diejenigen, die sich täglich über climatereanalyzer.org informieren (ein Datensatz, der vom Climate Change Institute an der University of Maine verwaltet wird), hätten wahrscheinlich erwartet, dass der LT-Wert im November in der Nähe des Oktoberwerts von 0,37 °C liegen würde – aufgrund der täglichen Messwerte, die zwischen 0,4 °C und 0,7 °C über der multidekadischen Basis liegen, die den ganzen November hindurch vorherrscht. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass der Climate Reanalyzer nur eine Vorhersage ist, die sich auf Modelle (das GFS) stützt (und wir alle wissen, welche Schwierigkeiten man bekommen kann, wenn man sich nur auf Modelle verlässt), während das UAH reale, von Satelliten gesammelte Daten verwendet, um sein Bild zu zeichnen.

Die weitaus zuverlässigere UAH hat gesprochen, und laut den 15x NASA/NOAA AMSU-Satelliten, die jeden Quadratzentimeter der unteren Troposphäre messen (wo wir Menschen uns aufhalten), hat sich die Temperatur der Erde im November ziemlich drastisch abgekühlt (beachten Sie auch, dass die Satellitendaten den Bodenmessungen vorzuziehen sind, da letztere für den Urban Heat Island (UHI)-Effekt anfällig sind – siehe auch hier).

Mit einem Rückgang von 0,29 °C liegen wir nur noch 0,08 °C über dem Ausgangswert und setzen den Abwärtstrend von 2016 fort. So wie es aussieht, war die Temperatur der Erde in den frühen 1990er Jahren und Ende 1987 sogar noch wärmer.

Eine genauere Betrachtung der Daten durch den ehemaligen NASA-Wissenschaftler Dr. Roy Spencer, der in Zusammenarbeit mit Dr. John Christy den UAH-Datensatz pflegt, zeigt, dass sich im vergangenen Monat jede Region des Planeten abgekühlt hat, wobei der größte Rückgang in der Arktis zu verzeichnen war, wo ein Einbruch von mehr als 1 Grad Celsius (von +0,63 °C auf -0,42 °C) beobachtet wurde.

Nachstehend sind die regionalen LT-Abweichungen vom 30-jährigen Durchschnitt für die letzten beiden Monate, Okt. und Nov. 2021, aufgeführt.

JAHR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST

2021 10 0.37 0.46 0.27 0.33 0.84 0.63 0.06

2021 11 0.08 0.11 0.06 0.14 0.50 -0.42 -0.29

Außerdem ist die Durchschnittstemperatur der Erde seit dem Höchststand von 2016 um 0,62 °C gesunken.

Unwiderlegbare Widersprüche zum so genannten „Konsens“ – wie der oben genannte – werden die Mitglieder der AGW-Partei jedoch nicht davon abhalten, ihr Ziel der „totalen Klima-Fehlinformation“ zu verfolgen. Geschichten über linear steigende globale Temperaturen und schnell schmelzendes polares Meereis werden immer noch von einer korrupten MSM veröffentlicht, Geschichten, die sich immer weiter von unserer sich verändernden klimatischen Realität entfernen:

Arctic Sea Ice Extent Currently Second-Highest In 15 Years, And Growing…

Antarctic Sea Ice ‘Rebound’ Surprises Scientists — MSM Silent

Greenland’s Ice Loss Trend Has Now Reversed, Danish Data Reveals — Crisis Averted

Ich habe natürlich keine Kristallkugel, ich stütze mich lediglich auf historische Unterlagen und die Aufzeichnung der Sonnenflecken (die über 400 Jahre zurückreicht), um eine Prognose zu erstellen.

Während längerer Phasen geringer Sonnenaktivität sinkt die Temperatur auf der Erde. Und da sich die Sonne derzeit an der Schwelle zu ihrem nächsten Grand Solar Minimum befindet (ein Zeitraum von mehreren Jahrzehnten mit geringer Sonnenaktivität – siehe Link unten) und ihre geringste Leistung der letzten 100 Jahre aufweist, liegt die Vermutung nahe, dass die globale Durchschnittstemperatur sinken wird.

Die Sonne durchläuft auch große solare MAXIMALE – Perioden ungewöhnlich hoher Sonnenaktivität. Das jüngste Maximum – das „Moderne Maximum“ – dauerte von 1914 bis etwa 2007. Zufälligerweise stiegen die globalen Temperaturen in diesem Zeitraum leicht an – ein Anstieg, den die Aktivisten von heute gerne mit dem steigenden CO2-Gehalt in der Atmosphäre (auch bekannt als katastrophale globale Erwärmung“) in Verbindung bringen.

Aber jetzt, nach einer Verzögerung von etwa zehn Jahren – wahrscheinlich aufgrund der Trägheit der Ozeane und eines rekordverdächtigen El Nino (2014-16) – ist die Temperatur der Erde wieder gesunken. Es wird jedoch erwartet, dass sich dieser Rückgang in „Wellen“ fortsetzen wird – er wird wahrscheinlich nicht nur gerade nach unten gehen.

Bei genauerer Betrachtung des Rückgangs seit 2016 (siehe Vergrößerung unten) zeigt sich in der Tat ein absteigendes „Zickzack“-Muster. Was wir sehen, ist ein anfänglicher Einbruch (Anfang 2016 bis Mitte 2017), dann ein kurzer Anstieg (Ende 2017), eine Fortsetzung des Einbruchs (Ende 2018), dann ein starker Anstieg (Höchststand Anfang 2020), dann ein starker Rückgang (Tiefpunkt Anfang 2021), dann ein erneuter Anstieg (bis Oktober 2021) und jetzt der Beginn des Rückgangs (November 2021).

Beachten Sie auch, dass alle diese Höchst- und Tiefststände unter ihren vorherigen Pendants liegen, d. h. es gibt einen allgemeinen Abwärtstrend.

Für diejenigen, die noch dabei sind: Als Nächstes sollte sich der derzeitige Rückgang fortsetzen, der dann unter dem Tiefpunkt von Anfang 2021 (bis zu ca. 0,2 °C unter der Basislinie) seinen Tiefpunkt erreichen sollte, bevor ein vorübergehender Wiederanstieg erfolgt (der seinen Höhepunkt unter dem Hoch von Anfang 2020 erreicht).

Ich gebe zu, dass all dies höchst zweifelhaft ist, und Sie können mich gerne zur Rede stellen, wenn nichts davon eintritt; aber ich will damit sagen, dass das Klima, wie alles andere im Universum, zyklisch ist – es gibt Muster, die zu erkennen sind.