Strategische Einblicke in das französisch-malisch-russische Dreieck

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

OneWorld veröffentlicht den vollständigen Text des Interviews, das Andrew Korybko mit Giorgio Cafiero zu diesem Thema geführt hat und das dieser in Auszügen in seinem jüngsten Artikel für TRT World mit dem Titel „Mali Could Rewrite Russian-French Relations In The Sahel“ wiedergegeben hat.

Könnte Russland eine Lücke in Malis Sicherheitsarchitektur und Terrorismusbekämpfung füllen, die Frankreich nach Ansicht mancher bald hinterlassen wird?

Russland hat offiziell keine Pläne, dies zu tun, aber nichtstaatliche Akteure wie Wagner, die Berichten zufolge mit dem Kreml in Verbindung gebracht werden, könnten jüngsten Gerüchten zufolge möglicherweise versuchen, dies zu tun. Sollte dies geschehen, hätten sie wahrscheinlich eine gute Chance, erfolgreich zu sein. Frankreich würde in der Tat eine Sicherheitslücke hinterlassen, die Mali so schnell wie möglich füllen möchte, und Wagner könnte perfekt dafür geeignet sein.

Sie operieren im Verborgenen und werden daher viel weniger unter Beobachtung stehen als die französischen Streitkräfte. Da sie außerdem nicht wie Paris offiziell an der „Förderung der Demokratie“ oder der „Unterstützung der Menschenrechte“ interessiert sind, haben sie einen größeren Spielraum bei ihren Aktionen. Dies deckt sich mit den Interessen der malischen Behörden und deutet darauf hin, dass Wager ein effektiverer Sicherheitsfaktor sein könnte als ihre früheren Verbündeten.

In diesem Szenario wäre allerdings zu erwarten, dass die Gruppe in der Berichterstattung westlicher Regierungen über die nächste Phase des Konflikts in diesem Land eine wichtige Rolle spielen würde. Der Grund dafür ist, dass ihre angeblichen Verbindungen zum Kreml sie zu einem geeigneten Ziel für die Informationskriegsführung gegen Russland machen. In diesem Zusammenhang geht es darum, Alarm über die mutmaßlichen Absichten Moskaus in Afrika zu schlagen.

Welche Erkenntnisse aus den Erfahrungen der Wagner-Gruppe in der Zentralafrikanischen Republik (oder in anderen afrikanischen Ländern) sind für das, was auf die russische PMC in Mali zukommen könnte, relevant?

Russlands Erfahrungen in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) waren insofern erfolgreich, als es seinen Einfluss in diesem geostrategisch günstig gelegenen Staat durch die „Militärdiplomatie“ im Zusammenhang mit seinem maßgeschneiderten Modell der „Demokratischen Sicherheit“ etablieren, festigen und ausbauen konnte. Die Regierung des Gastlandes überlebt weiterhin, obwohl die regierungsfeindlichen Gruppen noch immer nicht besiegt wurden.

Wagner muss in den letzten Jahren seiner Operationen dort viel gelernt haben. Diese Lektionen können bei der Unterstützung des malischen Militärs nützlich sein, sollte die Gruppe von diesem beauftragt werden, die Sicherheitslücke zu schließen, die Frankreich bald hinterlassen könnte. Allerdings ist das Einsatzgebiet in der Sahelzone ein anderes als in Zentralafrika, so dass die Gruppe auch hier weiter lernen muss.

Der PMC werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, die jedoch nicht von unabhängiger Seite bestätigt worden sind. Dennoch werden solche Skandale wahrscheinlich nach Mali folgen, unabhängig davon, ob sie tatsächlich wahr sind oder nicht. Der Grund dafür ist, dass sie den russischen Staat aufgrund der angeblichen Verbindungen der Gruppe mit ihm in Verbindung bringen. Frankreich, das sich darüber ärgert, in Mali von Russland durch Wagner ersetzt worden zu sein, könnte bei der Berichterstattung darüber die Führung übernehmen.

Was sind die langfristigen Interessen Russlands in Mali?

Die russischen Interessen in Mali sind die gleichen wie in anderen afrikanischen Ländern, nämlich Moskaus Modell der „Demokratischen Sicherheit“ zu exportieren. Dies bezieht sich auf Taktiken und Strategien zur Bekämpfung des hybriden Krieges, die auf die „Stärkung des Regimes“ abzielen, also das Gegenteil des westlichen Modells des Regimewechsels. Es wird erwartet, dass der Export dieser hybriden „politisch-militärischen Technologie“ wirtschaftliche Vorteile bringen kann.

Russland scheint vor allem daran interessiert zu sein, dass seine führenden Unternehmen bevorzugte Verträge für die Rohstoffgewinnung erhalten. Das Land scheint auch daran interessiert zu sein, neue politische Verbündete im „Globalen Süden“ zu gewinnen, sowohl um mehr Einfluss in der UNO zu gewinnen als auch weil Afrika ein wachsender Schauplatz der Rivalität zwischen den Großmächten im neuen Kalten Krieg ist. Aus Trägheit sieht sich Russland gezwungen, ebenfalls mitzuspielen.

Was Mali betrifft, so ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieses Land als in Frankreichs „Einflusssphäre“ liegend betrachtet wird. Ein mögliches russisches Vordringen dorthin würde also einen Sieg gegen dieses westeuropäische Land bedeuten. Dies könnte zwar einen schärferen Stellvertreterwettbewerb zwischen den beiden Ländern in „Françafrique“ provozieren, aber es könnte auch dazu genutzt werden, die Spannungen zu deeskalieren und die Rivalität zwischen ihnen zu regulieren.

Während Macrons Regierung betont, dass sie Russland nicht als Feind ansieht und im Vergleich zu einigen anderen westlichen Regierungen wie den USA eine weichere Linie gegenüber Moskau verfolgt, wie könnte sich der Wettbewerb um Einfluss in Mali auf die Beziehungen zwischen Frankreich und Russland insgesamt auswirken?

Mali könnte für Russland ein Stein des Anstoßes sein, um Verhandlungen mit Frankreich über eine umfassende Aktualisierung ihrer Beziehungen anzustoßen. Damit ist gemeint, dass Russland auch Frankreich nicht als Feind ansieht, obwohl diese beiden Großmächte eindeutig miteinander um Einfluss in ganz „Françafrique“ konkurrieren. Wenn Russland dort zu einer nicht mehr zu ignorierenden Kraft wird, wird es viel mehr Aufmerksamkeit von Frankreich bekommen.

Das wiederum könnte in anderen geostrategischen Richtungen genutzt werden, z. B. durch Gespräche über eine Zusammenarbeit in europäischen Angelegenheiten wie der Ukraine im Gegenzug für das Einfrieren ihrer „Françafrique“-Rivalität. Dieses Ergebnis wäre für beide Seiten von Vorteil, da Frankreich in einem „freundschaftlichen“ Wettbewerb mit Deutschland um Einfluss in Europa steht und Russland seine Großmachtpartner dort diversifizieren möchte.

Solange französische Unternehmen nicht aus den afrikanischen Ländern, in denen Russland seinen Einfluss ausweitet, vertrieben werden, könnte Paris sich mit Moskaus neuer, militärisch geprägter Rolle der „Demokratischen Sicherheit“ arrangieren. Frankreich würde es vorziehen, seinen politischen Einfluss beizubehalten, aber das ist schwierig, wenn es sich weiterhin hegemonial verhält und damit Russland Möglichkeiten eröffnet, die es ausnutzen kann.

Einige Auszüge aus diesem Interview wurden in den jüngsten Artikel von Giorgio Cafiero für TRT World mit dem Titel „Mali Could Rewrite Russian-French Relations In The Sahel“ aufgenommen.

