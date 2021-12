Rekordkälte in Sibirien (-55,7C), Schneemassen auf der Nordhalbkugel breiten sich aus und Kanada verzeichnet die niedrigste Novembertemperatur seit 2004

von Cap Allon – https://electroverse.net

Dr. Frederick Seitz: „Ich habe noch nie eine beunruhigendere Korruption des Peer-Review-Prozesses erlebt als die Ereignisse, die zu diesem IPCC-Bericht geführt haben.“

Dr. Tom Segalstad: „Das IPCC-Modell der globalen Erwärmung wird von den wissenschaftlichen Daten nicht gestützt.“

Rekordkälte erfaßt Sibirien (-55,7C)

Der letzte Winter (2020-21) war in weiten Teilen des transkontinentalen Russlands historisch kalt – er ging als der längste und härteste“ Winter in Nord- und Zentralasien in die Geschichte ein. Doch in diesem Jahr hat die Kälte sogar noch früher eingesetzt…

Diese Woche wurde Sibirien von extremen Frösten heimgesucht. In Delyankir wurde am 1. Dezember ein Tiefstwert von -55,7 °C gemessen.

Ein solcher Wert wäre für Januar oder Februar eher selten, geschweige denn für den ersten Morgen im Dezember. Außerdem lag er nur 0,7 °C bzw. 2,8 °C über den bisherigen November- und Dezember-Tiefsttemperaturen der Stadt.

Darüber hinaus erreichte der Tageshöchstwert in Delyankir nur -48,2 °C – ein neuer Tiefstwert.

Die Schulen in der Region wurden – wie es das Gesetz vorsieht, wenn die Temperaturen unter -50 °C fallen – ´geschlossen, was laut mkweather.com bemerkenswert früh ist: „Fröste unter -55C treten normalerweise erst Ende Dezember, im Januar oder Anfang Februar auf“ … und dies ist… „eines der frühesten Vorkommen von Frost unter -55C in der Region in der Geschichte!“

Andernorts meldete Oymyakon in den frühen Morgenstunden des Mittwochs eine Tiefsttemperatur von -54,4°C; Jurty erreichte -54,3°C; und das berüchtigte Werchojansk registrierte -50,1°C.

Im weiteren Verlauf der Saison wird erwartet, dass sich Sibiriens erster Kälteeinbruch noch verstärken wird.

Dank der Kombination aus historisch niedriger Sonnenaktivität und einer schwachen NOA sagen die längerfristigen Wettermodelle eine Verschärfung dieser polaren Bedingungen in den kommenden Monaten voraus. Bis Januar werden für viele Regionen Russlands (z. B. Jakutsk) Werte unter -60 °C vorhergesagt – dies würde nicht nur regionale Tiefstwerte, sondern auch Tiefstwerte für die gesamte nördliche Hemisphäre in Frage stellen.

Angesichts der derzeitigen Kälte und der Schneedecke über Skandinavien/Sibirien deuten die Wettermodelle außerdem auf die Möglichkeit hin, dass sich in den kommenden Wochen zumindest ein Oberflächenhoch entwickelt“, schreibt @Met4CastUK auf Twitter (siehe unten). Dies würde die Chancen auf weitere Kälte- und Schneefälle in Westeuropa (einschließlich Großbritannien) bis in den Dezember hinein erhöhen.

Schneemassen auf der Nordhemisphäre breiten sich aus

Die Schneemassen in der gesamten nördlichen Hemisphäre entwickeln sich in dieser Saison unglaublich und liegen derzeit mehr als 250 Gigatonnen über dem Durchschnitt von 1982-2012 – eine Unmöglichkeit nach der ursprünglichen Theorie der globalen Erwärmung:

Gesamtschneemasse für die NH [FMI]

Beachten Sie auch, dass der multidekadische Trend für die Nordhemisphäre eine zunehmende Schneedecke ist, insbesondere im Herbst:

Northern Hemisphere Snow Extent (fall), 1967 -2020 [climate.rutgers.edu]

Aber auch im Winter:

Schneeausdehnung auf der Nordhalbkugel (Winter), 1967 -2020 [climate.rutgers.edu]

Kanada hatte die niedrigste Novembertemperatur seit 2004

Die Trends scheinen sich in der Arktis zu verschieben.

In diesem Sommer/Herbst hat das Meereis stark zugenommen, und die Ausdehnung ist auf dem besten Weg, den höchsten Stand seit 2001 zu erreichen:

Arctic Sea Ice Extent Currently Second-Highest In 15 Years, And Growing…

Diese Verschiebung ist auch in Grönland zu beobachten, wo Daten des Dänischen Meteorologischen Instituts (DMI) zeigen, dass sich der Trend des Eisverlustes auf den Gletschern nun umgekehrt hat:

Greenland’s Ice Loss Trend Has Now Reversed, Danish Data Reveals — Crisis Averted

Eine stärkere Eisbedeckung in der Arktis führt häufig zu kälteren Temperaturen weiter südlich, da die absteigenden polaren Luftmassen auf ihrem Weg in die niedrigeren Breiten eine größere Eisfläche durchqueren müssen – d.h. sie halten die Kälte länger.

Wie bereits erwähnt, waren Sibirien und Europa in letzter Zeit ein gutes Beispiel dafür, und während sich große Teile Nordamerikas derzeit auf der anderen Seite des Jetstreams befinden, was bedeutet, dass in den USA überdurchschnittliche Temperaturen herrschen, sieht es in Kanada anders aus.

Aufgrund eines schwachen und welligen meridionalen Jetstreams ist der nordamerikanische „Winterfrost“ derzeit auf die nördlichsten Breitengrade beschränkt. Aufgrund dieser „Konzentration“ war die Kälte dort oben ziemlich extrem.

In der nördlichsten Wetterforschungsstation Kanadas, Eureka, wurde am 28. November ein Tiefstwert von -43,1°C (mit einem Windchill von -59°C) gemessen – die kälteste Novembertemperatur seit 2004 (-43,3°C), und davor muss man bis ins Jahr 1989 zurückgehen.

Die wärmeren Bedingungen, die derzeit im Süden der USA herrschen, können als ein Gleichgewicht des Klimasystems der Erde angesehen werden. Genauer gesagt hat ein „einknickender“ Jetstream – der mit der historisch niedrigen Sonnenaktivität zusammenhängt, die wir erleben – tropische Wärme in den CONUS gezogen und verhindert, dass polare Kälte nach Süden schwappt – der JS hält die arktische Luft effektiv in den nördlichen Breitengraden gefangen, und infolgedessen waren die Temperaturen dort oben sehr niedrig (daher die -43,1 °C in Eureka).

Ab der zweiten Dezemberwoche wird sich diese Konstellation jedoch ändern.

Die USA werden sich über einem heftig abfallenden Jetstream befinden, was bedeutet, dass sie offen für kalte arktische Luft sein werden. Dies wird ein starkes „Pendeln zwischen den Extremen“ darstellen, was ein weiteres Symptom der geringen Sonnenaktivität ist.

Der untenstehende GFS-Lauf veranschaulicht die Musterverschiebung:

GFS 2m Temperaturanomalien (C) 5. Dezember – 8. Dezember [tropicaltidbits.com].

Die Kälte wird von heftigen Schneefällen begleitet werden.

Einem Bericht von Alan Smith von OpenSnow zufolge wird nächste Woche ein aktiveres Wettermuster in den amerikanischen Westen zurückkehren und den pazifischen Nordwesten und die nördlichen Rocky Mountains am stärksten treffen.

Der Colorado-spezifische Bericht von Joel Gratz zeigt, dass diese Verschiebung Colorado am Dienstag, den 7. Dezember, einen Wintersturm bescheren könnte, mit einer wahrscheinlichen Stärke von einem halben Meter Schnee, möglicherweise gefolgt von einer weiteren Welle winterlichen Wetters am 11. Dezember.

Der jüngste GFS-Lauf scheint dies zu bestätigen – auch weiter östlich werden erhebliche Schneemengen erwartet:

GFS Gesamtschneefall (Zoll) 2. Dezember – 18. Dezember [tropicaltidbits.com].