Chinesische Studie warnt: Beendigung der Zero-Covid-Politik bedeutet „eine große Katastrophe“

von Peter Symonds – http://www.wsws.org

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf China wären „katastrophal“ gewesen, wenn das Land die von den Vereinigten Staaten und den europäischen Ländern praktizierte Politik der „Herdenimmunität“ und „Öffnung“ übernommen hätte. Zu dem Ergebnis kam ein letzte Woche publiziertes Papier des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention.

Eine Gruppe von Mathematikern, die den Bericht erstellt hat, kommt zu dem Schluss: „Selbst in einem stark unterschätzten Ausbruchsszenario unter den optimistischsten Annahmen würde die Zahl der täglich neu bestätigten Infektionen in China wahrscheinlich auf Hunderttausende von Fällen ansteigen, von denen mehr als 10.000 schwere Symptome zeigen würden, sobald China die Kontroll- und Präventionsstrategien einiger typischer westlicher Länder übernehmen würde.“

Im Gegensatz dazu lag die Zahl der bestätigten Fälle in China am Samstag bei nur 23 – gegenüber 25 am Vortag.

Die Studie warnt, dass „die schweren Fälle innerhalb von ein bis zwei Tagen die landesweite Höchstzahl von Anfang 2020 überschreiten würden, was verheerende Auswirkungen auf das medizinische System Chinas hätte und eine große Katastrophe im Land auslösen würde“.

Der Großteil der insgesamt 127.764 bestätigten Infektionen und 5.697 Todesfälle in China ereignete sich, als die Behörden in den ersten Monaten des Jahres 2020 mit dem Ausbruch einer damals noch unbekannten schweren Atemwegserkrankung in Wuhan kämpften, die schließlich erfolgreich unterdrückt wurde. Nachfolgende Ausbrüche waren alle auf die Einreise infizierter Personen von außerhalb Chinas zurückzuführen.

Für ihre Modellierungen verwendeten die Mathematiker ein bekanntes epidemiologisches Modell, um die Fallzahlen zu berechnen, wenn China die Politik der Referenzländer befolgt hätte. Die Schätzzahlen basierten auf der konservativen Annahme, dass die Bevölkerungsdichte, die Durchimpfungsrate und die Wirksamkeit des Impfstoffs in China die gleichen sind wie in den anderen Ländern.

Die berechneten Zahlen stellen somit eine „plausible Untergrenze“ dar. Aufgrund der höheren Bevölkerungsdichte, der geringeren Durchimpfungsrate und der weniger wirksamen chinesischen Impfstoffe wären die Fallzahlen in China realistisch deutlich höher anzusetzen.

Die Ergebnisse sind erschütternd. Würde man die USA als Referenzland heranziehen, müsste China mit täglich mehr als 637.000 Fällen rechnen. Ausgehend von einer Analyse des Verhältnisses zwischen Infektionen und schweren Verläufen bei einem jüngsten Covid-19-Ausbruch in Yangzhou kommt das Papier zu dem Schluss, dass die Zahl der täglichen schweren Fälle, die intensivmedizinische Betreuung benötigen, mehr als 22.000 betragen würde, wenn China der US-Politik folgte.

Die Ergebnisse für die anderen Referenzländer – das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien und Israel – waren ähnlich und ergaben eine enorme Zahl von täglichen Infektionen und schweren Verläufen. Die niedrigste Schätzung für das Vereinigte Königreich geht immer noch in die Hunderttausende – 275.000 tägliche Infektionen und fast 10.000 Aufnahmen auf die Intensivstation pro Tag.

Die Mathematiker kommen zu dem Schluss, dass China nicht die Politik des „Lebens mit dem Virus“ übernehmen sollte, die von Regierungen auf der ganzen Welt mit katastrophalen Ergebnissen umgesetzt wird. Die Zahlen sind nicht nur eine Warnung vor den Gefahren, die entstehen, wenn China seine Zero-Covid-Strategie aufgibt, sondern auch eine Anklage gegen die mörderische Politik, die praktisch jede andere Regierung verfolgt.

Die Gesamtzahl der bisherigen Infektionen und Todesfälle auf der Grundlage der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die anderen in der Studie berücksichtigten Länder lautet wie folgt:

Vereinigte Staaten von Amerika: 47.837.599 Infektionen und 771.919 Todesfälle

Vereinigtes Königreich: 10.146.919 Infektionen und 144.775 Todesfälle

Frankreich: 7.388.196 Infektionen und 116.427 Todesfälle

Spanien: 5.131.013 Infektionen und 87.955 Todesfälle

Israel: 1.342.439 Infektionen und 8.189 Todesfälle

Erwähnt seien hier auch die entsprechenden Zahlen für Deutschland und Österreich, auch wenn diese in dem Aufsatz keine Rolle spielen:

Deutschland: 5.836.813 Infektionen und 101.344 Todesfälle

Österreich: 1.142.152 Infektionen und 11.951 Todesfälle

Hätten die Mathematiker ihre Schätzungen umgekehrt, d. h. die täglichen und kumulativen Fälle von Infektionen und schweren Verläufen für alle Referenzländer berechnet, wenn diese Chinas Zero-Covid-Politik übernommen hätten, so wäre es nicht zu den über 1,2 Million Todesfällen allein in den aufgeführten Ländern gekommen.

Die Gesamtbevölkerung der USA ist weniger als halb so groß ist wie die Chinas. Vor diesem Hintergrund könnte man vernünftigerweise erwarten, dass die kumulative Zahl der Todesfälle geringer ist als die Chinas. In China sind bisher seit Ausbruch der Pandemie 5.697 Corona-Patienten gestorben. Diese Zahl wird in den Vereinigten Staaten allerdings jede einzelne Woche übertroffen.

Zweifellos wurden die Folgen der kriminellen Politik der „Herdenimmunität“ in Washington, London, Paris, Madrid und Tel Aviv hinter verschlossenen Türen berechnet, aber nie öffentlich gemacht. Die Priorität der Regierungen war die „Öffnung“ gemäß den Forderungen der Finanz- und Wirtschaftseliten. Mit anderen Worten, der Profit wurde über das Leben und die Gesundheit der arbeitenden Menschen gestellt.

Jetzt reagieren dieselben Regierungen auf das Auftauchen des neuen Omikron-Stammes, der offenbar ansteckender und möglicherweise tödlicher ist als der Delta-Stamm, mit der gleichen kriminellen Gleichgültigkeit gegenüber dem schrecklichen Tribut an Menscheleben, die diese Politik fordern wird.

Darüber hinaus drängen die westlichen Medien darauf, dass China die Zero-Covid-Strategie beendet – erstens, weil sie Chinas riesige verarbeitende Exportindustrien stört, auf die die Weltwirtschaft angewiesen ist, und zweitens, weil sie die mörderische Politik des „Lebens mit dem Virus“ nur zu gut erkennbar macht.

Eine wachsende Zahl von Artikeln und Kommentaren in den US-amerikanischen und internationalen Medien versucht, die Zero-Covid-Politik zu diskreditieren, indem sie sich auf die Unannehmlichkeiten konzentriert, die durch Massentests und die Rückverfolgung von Kontaktpersonen, Reisebeschränkungen und Einschränkungen der öffentlichen Gesundheit entstehen. Während die breite Unterstützung der Bevölkerung für die Politik der Regierung in China anerkannt wird, werden in den Artikeln die begrenzten Beschwerden hervorgehoben, die vor allem aus Teilen der oberen Mittelschicht kommen. Gleichzeitig wird in anderen Artikeln auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Beschränkungen eingegangen.

In einer kaum verhüllten Kritik an China lobte US-Außenminister Antony Blinken am vergangenen Wochenende Südafrika für die schnelle Identifizierung der Omikron-Variante und „seine Transparenz bei der Weitergabe dieser Informationen, die der Welt als Vorbild dienen sollte.“ Neben der von den USA verbreiteten Lüge, Covid-19 stamme aus einem Labor in Wuhan, wird China regelmäßig für einen angeblichen „Mangel an Transparenz“ angeprangert.

In Wirklichkeit haben chinesische Wissenschaftler das Virus, das die Krankheit verursacht, und seine vollständige Genstruktur sehr schnell identifiziert. Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben diese Informationen rasch an die WHO weitergegeben, was die Grundlage für deren Warnungen an andere Länder war. Der hochgradig infektiöse und potenziell tödliche Charakter des Virus war den Regierungen auf der ganzen Welt wohlbekannt, ebenso wie die Maßnahmen, die in China zur Unterdrückung des Virus ergriffen wurden.

Die Trump-Regierung hat die Gefahren wochenlang absichtlich ignoriert und heruntergespielt, was dazu führte, dass sich das Virus nach seinem Auftreten in den USA sehr schnell ausbreitete. Die wenigen Beschränkungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und die anschließende Aufhebung dieser Maßnahmen auf Druck des Großkapitals – eine Politik, die von der Regierung Biden fortgesetzt wird – haben zu einer horrenden Zahl von Todesopfern geführt, in einer Höhe, wie sie sonst nur in Kriegszeiten zu beklagen ist.

Während Blinken die schnelle Reaktion und Transparenz Südafrikas lobt, hat sich die Regierung Biden, wie die meisten Regierungen weltweit, einmal mehr dazu entschieden, die wahrscheinlichen Folgen der Omikron-Variante herunterzuspielen. Abgesehen von einer Reisebeschränkung für das südliche Afrika wurde keine der erforderlichen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ergriffen – eine Entscheidung, welche die derzeitige Welle von Infektionen und Todesfällen nur beschleunigen wird.

