Anleitung zur Hirntötung: ‚Der Konjunktiv II‘

von Thorsten J. Pattberg, 28.11.2021 für den Saker Blog – http://www.theblogcat.de

Teil 1: Was sie tun

Am 4. Juli 2021 veröffentlichte das Vorzeigemagazin der Globalisten, The Economist, eine weitere apokalyptische Prognose für die nahe Zukunft unseres Planeten und den letzten Akt der Menschheit: „No Safe Place: Die 3-Grad-Celsius-Zukunft“.

In der Zusammenfassung heißt es: „Die extremen Überschwemmungen und Brände werden nicht verschwinden, aber durch Anpassung können ihre Auswirkungen gemildert werden.“

Im gesamten Bericht wurden gefälschte, manipulierte Bilder verwendet, um einen emotionalen Effekt zu erzielen. Pinguine, die kein Eis mehr haben, schwimmen auf einem Sofa im Ozean.

Eine andere Miniaturansicht mit dem Titel „Die Drei-Grad-Welt“ zeigt zehn Streichhölzer, deren Schwefelköpfe mit Photoshop so bearbeitet wurden, dass sie zehn kleinen Planeten Erde ähneln, von denen jeder größere Verbrennungen aufweist, bis die „Erde“ schließlich zu Holzkohle verbrannt ist.

Beängstigend.

Normalerweise würden solche „Nachrichten“, wenn sie in irgendeinem Blog der Verschwörungstheorie-Bewegung oder, Gott bewahre, von einem anonymen Experten auf einer Reddit- oder 8Chan-Unterseite veröffentlicht würden, nicht nur von den Administratoren umgehend gelöscht, sondern auch die Gedankenpolizei alarmiert. So kann die Verbreitung von Fake News in Europa eine Nachrichtenseite mit 50 Millionen Euro Strafe belegt werden.

Aber das kann niemals für unsere Spitzenjournalisten gelten. Niemals.

Ja, absichtliche Fälschungen, Fehlinformationen und Fake News sind in der Theorie durch Gesetze und Verordnungen verboten, richtig. Und ja, wenn eine solche Nachricht von einem anonymen Autor gepostet wurde, wird sie in der Regel auch noch als Spam gekennzeichnet.

Doch wenn das Top-Magazin der globalen Herrschaftseliten, The Economist, solchen Müll druckt, geht das als erstklassiger westlicher Journalismus durch, und das Markenzeichen der Anonymität der Economist-Autoren geht als der höchste Standard im Journalismus überall auf der Welt durch.

Was ist also ihre Magie? Was ist der journalistische Trick?

Warum können die besten Journalisten der Welt in den wichtigsten globalistischen Medien der Welt – nicht nur im Economist, sondern auch im Wall Street Journal, im Guardian, in der New York Times, im Spiegel und so weiter – mit offensichtlichen Fehlinformationen, Propaganda und Fake News davonkommen, während die meisten anderen Menschen auf diesem Planeten bestraft werden?

Einige Kommentatoren schieben die Schuld auf Zensur und Machtpolitik: „Wenn die Journalisten es tun, ist es Information. Wenn wir es tun, ist es Fehlinformation“.

Diese Doppelmoral ist sicherlich richtig, denn diese Nachrichtenkonzerne bilden in der Tat ein Syndikat und berichten alle dasselbe, und sie werden die Politiker zwingen, gegen alternative Medien vorzugehen.

Aber das erklärt keine Panikschlagzeilen wie „No Safe Places“, Fotoshop-Pinguine auf schwimmenden Sofas oder Streichhölzer als Planeten. Journalismus muss eine Ethik haben, und die anonymen Autoren des Economist verstoßen gegen die journalistische Ethik, wie es scheint, und zwar nicht nur beim Klimawandel, sondern bei allem anderen.

Diese Journalisten können lügen, betrügen und falsch informieren.

Aber wie?

Und hier ist die schockierende Antwort…

… es liegt an der Grammatik und der Semantik. Es ist ein Sprachtrick.

Das ist Journalismus 12.0. Er wird an unseren Universitäten auf höchstem Niveau gelehrt, jenseits der Doktoranden- und postdoktoralen Ebene. Er ist so ausgeklügelt und kompliziert wie moderne Technik. Innerhalb jeder Nachrichtenorganisation wird es nur von den besten zwanzig Leuten verstanden, höchstens.

Ich bin Linguist und ein ehemaliger Harvard-, Ex-Tokio- und Ex-Peking-Stipendiat und möchte Sie in der heutigen Lektion kurz mit der Theorie der tödlichsten aller journalistischen Waffen vertraut machen: Dem Konjunktiv II.

Teil 2: Wie sie es tun

Der Konjunktiv II (Irrealis) ist ein Tor zur 5. Dimension und ein Wegweiser in die Unwirklichkeit und Zeitlosigkeit. Wir leben in einem mehrdimensionalen Universum, das wir nicht sehen können, aber eine der Möglichkeiten, die 5. Dimension zu beschreiben und Zugang zu erhalten, ist die Sprache.

Alle Sprachen der Welt können den Zweiten Konjunktiv semantisch bilden, aber nicht alle Sprachen haben eine eindeutige Grammatik dafür. Der erste Konjunktiv ist der grammatikalische Ausdruck von Wunschdenken und Gefühl. Der Zweite Konjunktiv bezeichnet die bedingte Zukunft-Vergangenheit. Er ist völlig übertheoretisch und nicht real.

In der fortgeschrittenen Linguistik, die der Schlüssel zur Politik, zum Recht, zur Literatur und zu den Geisteswissenschaften ist, haben wir also Zugang zu Dingen, die nicht existieren, die nicht wahr sind, die unwirklich sind, aber dennoch beschreibend sind.

Die „Drei-Grad-Zukunft“ des Economist ist also eine Fiktion, die auf der Bedingung beruht, dass sich die Welt um drei Grad erwärmt (was wahrscheinlich nicht der Fall ist), auf der Bedingung, dass sie wie Streichhölzer brennt (was wahrscheinlich nicht der Fall ist), mit Pinguinen, die auf Sofas durch den Atlantik schwimmen (was in einem Paralleluniversum möglich sein könnte, ja), alles unter der Bedingung, dass Sie Ihren Geist öffnen und es glauben.

Sie werden keinen Anwalt auf diesem Planeten finden, der den Journalismus im zweiten Konjunktiv anfechten kann.

Hier erfahren Sie also, wie Sie die 5. Dimension erreichen und den Konjunktiv II in Ihrer Arbeit wie ein Profi verwenden können.

Zunächst einmal sind die meisten Autoren zaghaft und deklarieren ihre Texte einfach als Fiktion, These oder Kommentar. Oder sie bezeichnen ihre Texte als Satire, Kunst oder Literatur.

Das ist in der Tat ein guter Anfang. Als würde man die Polizei proaktiv darauf hinweisen, dass man nur einen Scherz gemacht habe und wirklich keine Ahnung habe, wovon einer redet. Sie sind witzig, kreativ, theoretisch und ziehen sich zur Unterhaltung aller nur absurde Schlagzeilen aus dem eigenen Arsch.

Aber das geht im Journalismus nicht, denn im Journalismus sollen die Autoren über etwas berichten, das tatsächlich passiert ist. Deshalb müssen Journalisten eine Journalistenschule besuchen und werden zwangsläufig den Zweiten Konjunktiv, seine Grammatik und Semantik üben.

Teil 3: Paradebeispiel

Claas Relotius wurde 1985 in Westdeutschland geboren und studierte Politikwissenschaft an der Universität Bremen und Journalismus an der Hamburg Media School. Er ist groß und vorzeigbar, hat volles blondes Haar und blaue Augen und wurde ein außergewöhnlich guter Schriftsteller. Moment, den letzten Satz nehme ich zurück. Claas Relotius hat für die besten Zeitungen in Deutschland gearbeitet, mit den besten Redaktionen und Lektoren, die man mit dem Geld der Konzerne und der Regimepresse kaufen konnte.

Der Hintergrund von Herrn Relotius sieht lächerlich aus, als ob eine unsichtbare Hand wollte, dass er zum Gott des Journalismus wird. Er arbeitete für die Regimepresse Frankfurter Allgemeine, die Financial Times, die Zeit und Dutzende andere. Die Juden Amerikas förderten Herrn Relotius aus der Ferne. 2014 gewann er den „Journalist of the Year Award“ des amerikanischen Kabelnachrichtensenders CNN. Den „Deutschen Reporterpreis“ im Jahr 2016. Den „Europäischen Pressepreis“ im Jahr 2017. Es ist einfach zu lächerlich, die offensichtlich vom Regime gefälschten Qualifikationen dieses Mannes aufzuzählen. Seine letzte Beförderung vor seinem Sündenfall im Jahr 2018 war die zum globalistischen europäischen Propagandamagazin Der Spiegel.

Claas Relotius‘ journalistische Aufgabe war es, die Präsidentschaft von Donald Trump in Amerika zu verleumden und einen Regimewechsel zugunsten der pro-deutschen US-Demokraten zu fördern. Was Relotius nicht wusste, war, dass seine spanischstämmige rechte Hand die mexikanisch-amerikanische Grenzsituation kannte und die Sprachen sprach, und schlimmer noch: Dieser dunkelhäutige „Kollege“ hatte einfach genug von deutscher Arroganz.

Der spanischstämmige Juan Moreno ließ Claas Relotius und die „deutsche Art des Journalismus“ auffliegen und spülte ihn an die Küsten der US-Republikaner. Um diesen Skandal abzukürzen: Der deutsche Journalismus ist eine komplette Fiktion und Claas Relotius war sein größter Star. Er hatte das alles erfunden und wollte irgendwie erwischt werden. Von seinen 120 Artikeln seien „wahrscheinlich nur ganz wenige“ nicht komplett gefälscht, gestand Herr Relotius im Reporter-Magazin.

Herr Relotius hat Expertenaussagen erfunden, Charaktere wie gewiefte Taxifahrer und gesprächige Barbesitzer, traurige syrische Waisenkinder und herzerwärmende Alzheimer-Patienten, und er hat Interviews über Donald Trump-Anhänger gefälscht.

Was den Untergang von Claas Relotius für den westlichen Journalismus so faszinierend macht, ist die Tatsache, dass er nur dank des Simpel-Orbiters Juan Moreno erwischt wurde, und dass Herr Relotius einfach das tat, was alle anderen Top-Journalisten im Westen jeden Tag tun. Sie arbeiten in der 5. Dimension. Sie sind Autoren von Konditionalitäten, Nicht-Realität und Fiktion.

Amerikanischer Journalismus über Moskau oder Peking zum Beispiel wird in Washington oder London geschrieben. Die Zeitschrift The Economist war nicht wirklich in die Antarktis gereist und hatte Pinguine gefilmt. Nichts von dem, was die anonymen Journalisten in ihrem Artikel „Die Drei-Grad-Zukunft“ beschrieben, hatten sie gesehen. Sie haben Grafikdesigner für ihre Bilder engagiert, und so weiter. Nicht viel im Journalismus ist echt.

Ebenso hat der Spiegel keine Trump-Befürworter angeheuert, sondern Trump-Gegner. Es gibt nicht viel zu berichten, wenn man erst mal den Zugang zur 5. Dimension kennt. Nach der Initiation schreiben die Top-Journalisten das, was ihre Zahlmeister von ihnen wollen.

Teil 4: Die Eintrittskarte

Das offizielle Deutschland-USA-EU Narrativ war vorhersehbar: Dieser Relotius ist ein seltener, sehr seltener, äußerst seltener Fall eines Fabelwesen. Es wurde kein wirkliches Verbrechen begangen. Es rollten keine Köpfe, es gab keine Verfolgung, kein Heruntermachen des Spiegel. Gegen niemanden sonst wurde ermittelt. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, verurteilte den deutschen Journalismus wegen seiner „antiamerikanischen Tendenz“, aber das war’s.

Das alles geschah vor drei Jahren, und man kann mit Sicherheit sagen, dass wir genug Zeit zurückgelegt haben, um ein klares rechtliches Bild des zukünftigen Journalismus zu sehen. Es gibt keine Gesetze, es gibt keine Rechenschaftspflicht, es wird nie etwas geben, das auch nur im Entferntesten an Ehrlichkeit, Gerechtigkeit oder Transparenz erinnert. All das muss es nicht geben, denn das Handwerk des Schreibens steht jenseits des Realen, jenseits des Faktischen, jenseits der Wahrheit und jenseits der Realität der Welt.

Claas Relotius kann wie jeder andere Schriftsteller, ob Gelehrter, Literat oder Journalist, kein Verbrechen in der 5. Dimension begehen. Ja, wir können ihn absetzen, ihn persönlich feuern. Aber das ist reine Büropolitik. Seine Schriften haben Preise gewonnen, er ist ein hervorragender Schöpfer, er hat für die besten Zeitungen der Welt gearbeitet. Er wurde Teil der Weltgeschichte – und wollen wir das nicht alle?

Alle Ihre Lieblingsjournalisten sind noch da. Sie können schreiben, was sie wollen. Herr Relotius ist der Beweis für den lebendigen Zweiten Konjunktiv.

Um das zu verstehen, muss man sich von den archaischen Vorstellungen lösen, dass es eine Realität gibt und dass die Medien die Wahrheiten liefern.

Der Zweite Konjunktiv, manchmal auch Konjunktiv II genannt, ist das sprachliche Tor zur Unwirklichkeit, zur Ungewissheit und zur Prognostik.

Der Anti-Trump-Journalismus von Herrn Relotius war total gefälscht und erfunden, ja, aber genau das war die Bedingung für Herrn Relotius‘ Anstellung: Unbegründete Behauptungen, deprimierende Prognosen, unmögliche Vorhersagen und vorschnelle Schlussfolgerungen. Genau wie die Schriften des Magazins The Economist oder der New York Times oder jedes anderen globalistischen Nachrichtenmagazins. Es muss keine sachliche Grundlage für die Worte geben und wird es auch in naher Zukunft nicht geben.

Es ist völlig unerheblich, dass es wirklich keine Pinguine auf dem schwimmenden Sofa und keine „Drei Grad Celsius“-Apokalypse gibt, wenn das Magazin The Economist über Pinguine auf Sofas und über die Apokalypse des Klimawandels schreibt.

Im Gegensatz zum Französischen, Lateinischen oder Deutschen hat die englische Sprache ihre ausdrücklichen Konjunktiv-II-Konjugationen der Modalverben verloren. Aber Journalisten sind immer noch in der Lage, die grammatikalische Unwirklichkeit zu imitieren, indem sie Adverbien und den Konditionalsatz des Verbs „to be“ verwenden. Daraus wird dann das „would be“.

Unsere alten Sprachen waren viel radikaler und unversöhnlicher. Wenn man das Falsche oder das Richtige, aber auf die falsche Art und Weise sagte, konnte man dafür ermordet werden. Daher war der zweite Konjunktiv ein Lebensretter. In der deutschen Sprache gibt es zum Beispiel immer noch die echte Unwirklichkeitsklausel für „sein“ (im Englischen „to be“). Er wird im Ersten Konjunktiv zu „würde“ und im Zweiten Konjunktiv zu „wäre“. Dieses „wäre“ vermittelt ein „could-would“-Paralleluniversum.

Ein grammatikalischer Zweiter Konjunktiv in Ihrem Text, oder auch nur ein Wort der Modalität wie „wahrscheinlich-vielleicht-wenn-dann-vermutlich“, ein unheiliges Adverb wie „angeblich“ oder „wahrscheinlich“ oder „möglicherweise“, und der Autor lässt verlauten, dass er die fünfte Dimension betreten hat, das spekulative Metaversum des hypothetischen Denkens, den sagenumwobenen Konjunktiv und seinen Umgang mit Ungewissheit und grenzenloser Kreativität.

Alle Spitzenjournalisten des Regimes in der Welt benutzen die Unwirklichkeit als Waffe. Und jetzt wissen Sie das auch…

Der Autor ist ein deutscher Schriftsteller und Kulturkritiker.

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/der-konjunktiv-ii-28-11-2021/