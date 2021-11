USA: „Alle Optionen“ wegen angeblicher russischer Truppenaufstockung an der Grenze zur Ukraine auf dem Tisch

von Dave DeCamp – http://www.antikrieg.com

Die USA beraten nächste Woche mit der NATO über dieses Thema

Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Freitag, dass „alle Optionen“ auf dem Tisch lägen, um auf die angebliche russische Truppenaufstockung nahe der ukrainischen Grenze zu reagieren, und dass die USA nächste Woche gemeinsam mit der NATO entscheiden würden, welche Schritte zu unternehmen seien.

„Wie Sie sich vorstellen können, liegen alle Optionen auf dem Tisch, und es gibt ein Instrumentarium, das eine ganze Reihe von Optionen umfasst“, sagte Karen Donfried, die stellvertretende Staatssekretärin für europäische und eurasische Angelegenheiten, vor Reportern.

Außenminister Antony Blinken reist am Montag nach Lettland, wo er an der NATO-Außenministerkonferenz teilnehmen wird. „Das Bündnis muss nun entscheiden, welche Schritte die NATO als nächstes unternehmen will“, sagte Donfried.

Seit Wochen warnen die USA, dass Russland eine Invasion in der Ukraine plant. Russland weist diese Behauptung jedoch entschieden zurück und besteht darauf, dass jede militärische Bewegung innerhalb seiner eigenen Grenzen nicht als Bedrohung zu verstehen sei. Inmitten der Spannungen haben die USA ihre Unterstützung für die Ukraine deutlich zum Ausdruck gebracht. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sicherte seinem ukrainischen Amtskollegen am Freitag die „eiserne Unterstützung“ Washingtons für Kiew zu.

Ebenfalls am Freitag warnte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Russland vor Konsequenzen, sollte es gegen die Ukraine vorgehen. „Wenn Russland Gewalt gegen die Ukraine anwendet, wird das Kosten und Konsequenzen nach sich ziehen“, sagte er.

Russische Beamte haben auf die zunehmenden Aktivitäten der USA und der NATO in der Region als Ursache für die Spannungen hingewiesen. Im Schwarzen Meer sind regelmäßig US-Kriegsschiffe zu sehen, die an der Seite von NATO-Verbündeten operieren. Am Dienstag erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dass US-Bomber in diesem Monat einen Nuklearschlag gegen Russland geprobt hätten und einige der Flugzeuge bis auf 12,4 Meilen an die russische Grenze herangekommen seien.

Berichten zufolge erwägt die Regierung Biden die Entsendung von Militärberatern und weiteren Waffen in die Ukraine, was die Spannungen mit Russland noch weiter anheizen würde. Das mögliche Waffenpaket könnte neue Javelin-Panzerabwehrraketen, Mörser und Stinger-Raketen umfassen.

erschienen am 26. November 2021 auf > Antiwar.com > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_11_27_usaalle.htm