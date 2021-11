von Valentin Raskatov – https://snanews.de

Entgegen der Forderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Menschen weltweit nach einem Priorisierungsschema zu impfen, also zunächst die am stärksten Gefährdeten zu versorgen, haben Impfhersteller die meisten Impfdosen an wohlhabende Länder verkauft. Zu diesem Ergebnis kommt die „People’s Vaccine Alliance” (PVA) auf Grundlage von Berichten zu Einnahmen der Unternehmen aus der Pharmabranche, wie MedicalXpress berichtet

Die PVA, die sich für eine bessere Verfügbarkeit der Impfstoffe weltweit einsetzt, schätzt für die drei Pharma-Unternehmen Pfizer, Biontech und Moderna, dass deren Einnahmen sich bei über 1000 US-Dollar pro Sekunde bewegen, in einer Minute 65.000 Dollar entsprechen und am Tag 93,5 Millionen Dollar betragen.

Kaum Impfstoff für arme Länder

Zum Stein des Anstoßes werden diese Profite, wenn man berücksichtigt, dass Bevölkerungen von Ländern mit niedrigem Einkommen ohne Impfstoff gelassen werden. „Es ist obszön, dass einige wenige Unternehmen Millionen-Umsätze im Stundentakt machen, während in Ländern mit niedrigen Einkommen lediglich zwei Prozent der Menschen einen vollständigen Schutz gegen das Coronavirus haben“, bemerkt dazu Maaza Seyoum von der Afrikanischen Allianz und der PVA Afrika. Der Vorwurf: Die Unternehmen haben sich gezielt vorrangig die besten Verträge mit den reichsten Regierungen gesichert und andere Länder im Stich gelassen.

In Zahlen sollen Pfizer und Biontech nicht einmal ein Prozent ihrer Vorräte Ländern mit niedrigem Einkommen zur Verfügung gestellt haben, Moderna sogar nur 0,2 Prozent. 98 Prozent der Menschen in diesen Ländern bleiben ungeimpft. Diese Unternehmen stehen im Kontrast zu Astrazeneca und Johnson & Johnson, die Impfstoffe auf Non-Profit-Basis zur Verfügung gestellt haben. Auch das russische Vakzin „Sputnik V“ wird in vielen Ländern mit niedrigem Einkommen produziert.

Pharma-Riesen verweigern den Transfer ihrer Technologie

Kritisch sieht die PVA auch, dass die drei Pharma-Riesen trotz acht Milliarden an öffentlichen Mitteln einen Transfer ihrer Impftechnologie an Hersteller in solchen Ländern über die WHO verweigern, obwohl „ein solcher Schritt die globale Versorgung erhöhen, Preise senken und Millionen Leben retten könnte“. Moderna missachte dabei sogar expliziten Druck aus dem Weißen Haus sowie Anfragen der WHO zur Zusammenarbeit, um eine erhöhte Produktion in Südafrika zu ermöglichen.