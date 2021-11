Ein ganzes Land steht zu seiner Verteidigung bereit

von https://de.granma.cu

Unter Teilnahme von Armeegeneral Raúl Castro Ruz, des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und Präsidenten der Republik, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, des Präsidenten der Nationalversammlung der Volksmacht, Esteban Lazo Hernández, des Premierministers Manuel Marrero Cruz sowie weiterer militärischer Führer und Verantwortlicher wurde am vergangenen Samstag der Tag der nationalen Verteidigung begangen.

Gemäß dem angenommenen Plan wurden Übungen der territorialen Vorbereitung und der Ausbildung von Milizionären und Mitgliedern der Produktions- und Verteidigungsbrigaden durchgeführt; es wurden taktische Bewegungen geübt und Manöver mit regulären FAR- und MININT-Kräften durchgeführt, und es fand die Studentenbastion der Universitäten statt, was alles den Volkscharakter der Verteidigung der Revolution und ihre Doktrin vom Krieg des ganzen Volkes bestätigte.

Laut der Website der Präsidentschaft tauschten sich im Rahmen der Bastion Studenten der Universität für Informatik (UCI) und der Technischen Universität José Antonio Echeverría in Havanna (Cujae) mit dem Ersten Sekretär der Partei und Präsidenten der Republik, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aus.

Während des Treffens, das in der militärischen Einheit Rescate de Sanguily, Träger des Antonio Maceo Ordens, stattfand – wo die Studenten Schießübungen durchführten – hob der Staatschef die Bedeutung des Tages der Nationalen Verteidigung hervor, da er der erste ist, der im Rahmen der neuen Normalität stattfindet, nachdem der Höhepunkt der COVID-19-Pandemie hinter sich gelassen wurde und sie unter Kontrolle ist.

„Wir sind sehr froh, dass wir junge Menschen wie Sie haben“, sagte er zu den Studenten, nachdem er ihren entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus hervorgehoben hatte.

Díaz-Canel nahm auch an einer Übung auf dem internationalen Flughafen José Martí teil, deren Gegenstand die Rettung und Bergung von Menschen und die Löschung eines Brandes in einem Flugzeug war. Ähnliche Manöver wurden überall im Land durchgeführt.

„Sie haben uns gezeigt, wie sicher, gut vorbereitet und fähig Sie sind, mit komplexen Ereignissen umzugehen“, sagte der Erste Sekretär zu den Kämpfern des Flughafens und bemerkte, dass die Feuerwehr der Republik Kuba über eine kritische Masse an Fachleuten verfügt, die durch die Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation gefestigt wurde, was eine vertiefte Ausbildung von Studenten und Postgraduierten, einschließlich Promotionen, sowie die Entwicklung einer größeren wissenschaftlichen Aktivität ermöglicht.

