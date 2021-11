Weißrussischer Verteidigungsminister wirft Nato „Kriegsvorbereitung“ vor

Der Verteidigungsminister sagte in einem Interview mit dem Nachrichtenportal AlJazeera, die Nato habe in den letzten Jahren ihre militärischen Aktivitäten in Polen und in den baltischen Staaten deutlich erhöht. Unter anderem führen laut Chrenin die Gemeinsamen Streitkräfte der Nato die Operation „Enhanced Forward Presence“ durch, die im Jahr 2017 begann. Im Rahmen dieser Operation würden entsprechende Truppen in Polen und den baltischen Staaten konzentriert. Derzeit seien es mehr als 6.000 Soldaten, so Chrenin. Dort befänden sich auch etwa 150 Panzer, 200 gepanzerte Kampffahrzeuge, Hubschrauber und andere Technik. „Das kann uns nicht egal sein“, sagte er.