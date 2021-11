EU lehnt Verhandlungen mit Weißrusslands Lukaschenko nach dessen Gesprächsangebot ab

von Dave DeCamp – http://www.antikrieg.com

Spannungen wegen der Migrantenkrise an den weißrussischen Grenzen sind groß

Die EU hat erklärt, dass sie nicht mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko über die Migrantenkrise an den weißrussischen Grenzen zu Polen und einigen baltischen Staaten verhandeln wird, die zu Spannungen in der Region geführt hat.

Lukaschenko bot in einem Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch an, mit der EU über die Krise zu verhandeln, doch die EU wies diese Idee schnell zurück.

„Es steht nicht zur Debatte, mit dem Lukaschenko-Regime zu verhandeln“, sagte der Sprecher der Europäischen Kommission, Eric Mamer, am Donnerstag vor Reportern und machte damit deutlich, dass die EU nicht an Diplomatie interessiert ist.

Seit den Wahlen in Belarus im August 2020, die nach Ansicht der USA und der EU gefälscht waren, hat die EU Lukaschenko nicht als Präsident anerkannt und den Druck auf das Land durch Sanktionen erhöht.

Nun behauptet die EU, dass Weißrussland als Vergeltung für die Sanktionen Migranten aus den vom Krieg zerrissenen Ländern des Nahen Ostens an seine Grenzen schickt, aber Minsk bestreitet, dass es die Migranten mit Waffen versorgt.

Auch das mit Belarus verbündete Russland wird beschuldigt, Migranten an die belarussischen Grenzen zu schicken, was Moskau entschieden bestreitet. Die Situation beginnt sich zu entspannen, da Belarus einige Migranten aus Lagern an der Grenze in eine beheizte Unterkunft verlegt hat und Hunderte irakischer Migranten, die sich im Land befanden, in den Irak zurückgeflogen sind.

erschienen am 19. November 2021 auf > Antiwar.com > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_11_19_eulehnt.htm