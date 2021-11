Anscheinend unbedeutende Nachrichten

von Andrei Martyanov – http://www.theblogcat.de

Erinnern Sie sich an meinen anderthalb Wochen alten Beitrag über „Wissenschaftler“ aus dem Bereich der „Sozialwissenschaften“. Er trug den Titel „Warum sie hassen…“ https://smoothiex12.blogspot.com/2021/10/why-they-hate.html und befasste sich mit der brandneuen russischen Satellitenfamilie Arctika-M, die eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr für dieses ganze (hauptsächlich westliche) Anthropogene Global Warming (AGW) Ponzi-Schema darstellt. Viele echte Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die noch Mumm und Integrität haben (und im Westen eine Minderheit sind), wissen, dass die Arktis ein Bezugspunkt für diesen ganzen Klimawandel ist. Nun, heute gibt es einige Neuigkeiten:

Zwei Eisbrecher sind auf dem Weg, um im Eis festsitzende Schiffe auf der nördlichen Seeroute zu retten. Etwa 20 Schiffe sitzen entweder fest oder haben Schwierigkeiten zu fahren, da die Gewässer in der ostsibirischen See früher als in den letzten Jahren zugefroren sind.

https://www.arctictoday.com/two-icebreakers-are-on-the-way-to-rescue-ice-locked-ships-on-northern-sea-route/

Huch! Moment mal, wollen sie mir etwa erzählen, dass Russland, das bei der Technologie und der Zahl der gebauten und im Bau befindlichen Eisbrecher bereits weltweit führend ist – so führend, dass es nicht einmal fair ist – dabei war und diesen AGW-Bullshit nicht gekauft hat? Nein, diese rückwärtsgewandten, nur zweigeschlechtlichen, Geophysik studierenden, Satelliten startenden, Kohlenwasserstoff und Atomkraft nutzenden, bei Tesla lachenden Russen wussten es die ganze Zeit?

Die Bezirksbehörden im Fernen Osten Russlands haben zwei Eisbrecher losgeschickt, um Schiffen zu helfen, die in der Ostsibirischen See im Eis gefangen sind. Die Jamal mit Nuklearantrieb soll bis zum 20. November in der Region eintreffen, während die Novorossiisk mit Dieselantrieb bis zum 15. November eintreffen soll, teilten die regionalen Behörden in Tschukotka mit. Das Rettungsschiff Spasatel Zaborshchikov wird ebenfalls entsandt. Die Entscheidung wurde diese Woche von Juri Trutnew, dem Berater des Präsidenten für den Fernen Osten Russlands, getroffen. Die Inbetriebnahme der leistungsstarken Eisbrecher kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Frachtschiffe von den strengen Eisverhältnissen auf dem Meer überrascht wurden. Derzeit sitzen etwa 20 Schiffe entweder fest oder kämpfen darum, die eisigen Gewässer zu durchqueren. Unter ihnen ist die UHL Vision, die in den letzten Tagen in den Gewässern nördlich der Neusibirischen Inseln festsaß, sowie die Massengutfrachter Golden Suek, Golden Pearl, Nordic Quinngua und Nordic Nuluujaak, die sich östlich der gleichen Inselgruppe befinden. In dem Gebiet befinden sich auch der Öltanker Vladimir Rusanov sowie die Frachtschiffe Selenga und das finnische Schiff Kumpula, die alle von dem nuklearen Eisbrecher Vaigach nach Westen begleitet werden. Im Hafen von Pevek liegen unterdessen sechs Schiffe, die wahrscheinlich ebenfalls Hilfe benötigen, um aus dem Gebiet herauszukommen.

Unmöglich! Eigentlich nicht. Also, was ist los? Ich wiederhole meine Antwort noch einmal: Die Russen haben nicht einmal eine Konkurrenz in Bezug auf die wissenschaftliche Erforschung und Nutzung der Arktis. Nicht einmal annähernd. Um Ihnen einen Anhaltspunkt zu geben, googeln Sie doch mal das Wort Polynja und fragen Sie sich, warum ein rein russisches Wort in die meisten Sprachen übernommen (ein Lehnwort) und zu einem offiziellen geografischen Begriff wurde. Der Hinweis: Die Russen haben sich seit dem 19. Jahrhundert intensiv mit der Arktis befasst, aber in Wirklichkeit seit den Pomoren im 12. Jahrhundert. Um es in der Sprache der Laien auszudrücken: Russland hat einen Stammbaum in der Arktis. Russland investiert weiterhin große Anstrengungen in die Arktis und verfügt deshalb über einen beeindruckenden wissenschaftlichen Apparat, der Beobachtungen und Studien in der Arktis durchführt, die alles in den Schatten stellen, was der Rest der Welt tut.

Hier ist eine solche Organisation: Der Föderale Dienst für Hydrometeorologie und Umweltmonitoring und sein wichtigstes wissenschaftliches Forschungsinstitut für Arktis und Antarktis in St. Petersburg, das sich mit genau den Fragen beschäftigt, die die Bedingungen in der Arktis beschreiben. Da die Russen ein rückständiges, unkultiviertes Volk sind, verlassen sie sich weiterhin auf so komische Dinge wie weltraumgestützte Beobachtung, fortschrittliche wissenschaftliche Methoden und eine gigantische Flotte von Eisbrechern (und Luftfahrzeugen), die diese Umwelt rund um die Uhr überwachen. Dieses Institut, zu dessen Hauptaufgaben die Überwachung des arktischen Eises gehört, veröffentlicht Eiskarten. Und das ist das Faszinierende an diesen Karten. Hier ist die Eiskarte 2013: