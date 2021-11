Die Wahrheit hinter Osteuropas Migrantenkrise

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Diese tieferen strategischen Dimensionen zeigen, wie kompliziert die osteuropäische Migrantenkrise ist.

Die osteuropäische Migrantenkrise hat den Kontinent im Sturm erobert und ist unerwartet zu seiner größten Sicherheitssorge geworden. Polen wirft Weißrussland vor, mit „Massenmigrationswaffen“ einen „hybriden Krieg“ zu führen, als asymmetrische Antwort auf die Kampagne des Westens zum Regimewechsel gegen Präsident Lukaschenko seit den Wahlen im vergangenen Jahr. Der belarussische Staatschef bestreitet die Vorwürfe, ebenso wie Russland, das von Warschau ebenfalls beschuldigt wird, angeblich in die „hybride Kriegsführung“ seines Nachbarn verwickelt zu sein.

Die Spannungen eskalierten am Montag dramatisch, nachdem eine beispiellos große Migrantenkarawane versucht hatte, die polnische Grenze gewaltsam zu stürmen, was dazu führte, dass jedes Land dem anderen vorwarf, die Menschenrechte dieser Menschen zu verletzen und gefährliche militärische Provokationen zu unternehmen. Der russische Außenminister Lawrow warf dem Westen vor, die muslimischen Länder zu zerstören und damit die eigentliche Ursache für die Migrationswellen zu sein, die regelmäßig von dort ausgehen.

Er hat Recht, aber es geht um mehr als das. RT erinnerte daran, dass Lukaschenko im Sommer damit gedroht hatte, die EU nicht mehr vor Schmuggel zu schützen (womit er auch die illegale Einwanderung meinte). Dies ist aus seiner Sicht eine vernünftige Haltung, da es für das sanktionierte Land keinen Grund gibt, seine zunehmend begrenzten finanziellen Ressourcen weiterhin in die Gewährleistung der Sicherheit seines Nachbarn vor solchen transnationalen nichtstaatlichen Bedrohungen zu investieren, während diese buchstäblich versuchen, seine Regierung zu stürzen.

Allerdings ist Polen auch nicht völlig im Unrecht. Auch wenn es eine wichtige Rolle im von den USA geführten Krieg gegen den Irak gespielt und sich an der anschließenden Besetzung dieses Landes beteiligt hat, hat es dennoch das Recht, seine Bevölkerung vor „Massenmigrationswaffen“ zu schützen. Unabhängig davon, was man von einer bestimmten Regierung hält (sei es die polnische, die weißrussische oder die russische), sollte das Volk nicht für die Außenpolitik bestraft werden, die seine Vertreter in seinem Namen betreiben.

Es muss jedoch ausdrücklich gesagt werden, dass die Anschuldigungen der polnischen Regierung über eine geheime russische Unterstützung der illegalen Migrationsprozesse durch Belarus für den angeblichen Einsatz als Waffe schlichtweg falsch sind. Der Kreml kann nur verlieren, je länger die Migrationskrise andauert. Denn es besteht die Gefahr, dass sie als Vorwand für die Aufstellung westlicher Streitkräfte entlang der weißrussischen Grenze missbraucht wird, was auch dazu führen könnte, dass die NATO-Staaten Provokationen gegen Russlands gemeinsamen Verteidigungsverbündeten unternehmen.

Die Lösung ist im Prinzip einfach, aber politisch schwer durchzusetzen. Der Westen sollte seine Sanktionen gegen Weißrussland aufheben, um das Land in die Lage zu versetzen, den Zustrom von Ausländern auf seinem Territorium wirksamer zu kontrollieren, insbesondere denjenigen, die sich in Massen versammeln und in Richtung der polnischen Grenze marschieren. Im Moment ist es für das Land zu schwierig, dies zu tun, während es unter seiner durch COVID und Sanktionen verursachten Wirtschaftskrise leidet. Das Land wird sich nicht von der Außenwelt abschotten, nur um die Sicherheitsinteressen der EU zu wahren.

Ein solches Vorgehen wäre auch politisch inakzeptabel für die Führung des Landes angesichts des Regimewechsels, für den der Block und sein amerikanischer Schirmherr verantwortlich sind. Was auch immer man an Lukaschenko kritisieren mag, niemand kann glaubhaft behaupten, dass er ein Schwächling ist. Er hat bereits im vergangenen Jahr bewiesen, dass er einem immensen Druck standhalten kann. Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass er seine Haltung nur wegen der jüngsten Migrantenkrise plötzlich ändern wird.

Bedauerlicherweise verfügt der Westen nicht über den politischen Pragmatismus, um diese Krise zu lösen. Im Gegenteil, er scheint nur daran interessiert zu sein, sie zu verschärfen, da er erwartet, dass er sie aus strategischen Gründen ausnutzen kann, um eine neue militärische Aufrüstung entlang der Grenzen des Verbündeten Russlands zu rechtfertigen. Ihre Doppelmoral gegenüber der südeuropäischen Migrantenkrise von 2015 und der osteuropäischen Krise von 2021 wird von diesen antirussischen Motiven angetrieben.

Eine Lösung scheint nicht in Sicht zu sein, da der Westen diese Krise nicht verantwortungsbewusst lösen will. Deshalb ist zu erwarten, dass sich die Beziehungen zu Russland weiter verschlechtern werden, da diese besorgten Länder wahrscheinlich den falschen Behauptungen Polens Glauben schenken werden, dass der Kreml diesen Angriff mit „hybrider Kriegsführung“ gegen sie insgeheim orchestriert. Dies könnte die beginnenden Bemühungen zwischen Russland und den USA um einen „Nichtangriffspakt“ zur verantwortungsvollen Regulierung ihrer Rivalität erheblich erschweren.

Es könnte sogar sein, dass Polen beschlossen hat, diese künstliche Krise zu manipulieren, um die oben erwähnte Annäherung zu sabotieren. Schließlich fühlt sich der mittel- und osteuropäische Staatschef von Biden im Stich gelassen, fürchtet, dass er die strategischen Interessen seines Landes „verrät“ und gerät unter einen noch nie dagewesenen Druck der EU. Indem er sich als „Schutzschild“ des Westens gegen die „russische hybride Kriegsführung“ präsentiert, hofft er jedoch, für sie relevant zu bleiben und so einen gewissen Druck abzubauen.

Sollte dies eine zutreffende Einschätzung der Geschehnisse sein, dann deutet dies darauf hin, dass Polen diese ursprünglich von den USA ausgelöste Krise (da die USA die Kriege des Westens gegen muslimische Länder angeführt haben) auf eine Art und Weise ausgenutzt hat, die die eigenen Interessen der USA, wie sie die Biden-Regierung allmählich zu konzipieren beginnt, zu untergraben droht. Mit anderen Worten: Polen – und nicht Weißrussland – ist „abtrünnig“ geworden, weil es sich weigert, das Nötige zu tun, um die Krise zu beenden, obwohl es das Recht hat, sich auch gegen eine Invasion zu verteidigen.

Diese tieferen strategischen Dimensionen zeigen, wie kompliziert die osteuropäische Migrantenkrise ist. Die USA tragen die Hauptschuld an der Zerstörung muslimischer Länder, gefolgt von Polen, das die Regimewechsel-Kampagne des Westens gegen Weißrussland angeführt hat, die zu Sanktionen gegen dieses Land geführt hat, die wiederum seine Fähigkeit (sowohl physisch als auch politisch), die EU vor illegaler Einwanderung zu schützen, lahmgelegt haben. Wenn die Sanktionen nicht aufgehoben werden, wird die Krise wahrscheinlich weitergehen und die Annäherung zwischen Russland und den USA gefährden.

