Bild: Die USA versuchen Gründe für einen Krieg gegen Kuba zu konstruieren Photo:Prensa Latina

Die US-Regierung drohte am Montag mit der Verhängung neuer Sanktionen

Die US-Regierung drohte Kuba am Montag, wenige Tage vor der von Washington für den 15. November inszenierten Provokation, mit der Verhängung neuer Sanktionen, „wenn die Unterdrückung und die Menschenrechtsverletzungen nicht aufhören.“

In den letzten Tagen haben einer nach dem anderen hohe Beamte dieser Regierung – diesmal war der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, an der Reihe – öffentlich die Keule geschwungen und an die Zeiten der Kanonenboote und des Platt-Amendments erinnert, als eine kleine Geste ihrer Prokonsuln genügte, damit die Präsidenten der Neokolonie dem Willen des Weißen Hauses eiligst nachkamen.

Nichts davon ist zufällig. Eine wahre Maschinerie von Verleumdungen, Lügen und Provokationen ist gegen Kuba im Gange, um einen Casus Belli zu fabrizieren.

Der Generaldirektor für Presse und Kommunikation des kubanischen Außenministeriums, Juan Antonio Fernández Palacios, prangerte die Nutzung sozialer Netzwerke, insbesondere Twitter, in der von den Vereinigten Staaten geförderten Manipulationskampagne an, die das Ziel hat, das Land zu destabilisieren.

„Eine mächtige Maschinerie der kommunikativen Toxizität im digitalen Raum schmiert ihre Armee von Bots und Trollen für den Frontalangriff, für den sie ein Datum festgelegt haben“, sagte der kubanische Beamte auf seinem Twitter-Account.

Agustín Antonetti, ein politischer Akteur und „Experte“ für schwarze Kampagnen, die von der kontinentalen und US-amerikanischen Rechten finanziert werden, kündigte am Montag auf Twitter an: „Alle, die für die Freiheit und die Demokratie des kubanischen Volkes kämpfen, machen sich bereit für das, was wir morgen veröffentlichen werden, es wird eine Geschichte sein, über die die wichtigsten internationalen Medien berichten werden“.

Die Hasskampagne kennt keine Grenzen. Sie kündigen Aktionen gegen die kubanische Regierung in mehr als 90 Städten auf der ganzen Welt an, sie müssen ein negatives Bild der Revolution aufbauen, das ihnen den Weg für jede Schandtat ebnet.

Dafür ist es notwendig durch eine systematische Kampagne der Beeinflussung einen reinen psychologischen Krieg führen, um Kuba in eine in ihren Grundfesten gebrochene Nation ohne Gefüge und ohne Seele zu verwandeln. Aber sie kennen die Kubaner nicht und wissen nicht, dass sie auf ein Volk treffen, das sich aufrecht gegen das Joch wehrt, das sie uns auferlegen wollen, und das stolz darauf ist, der Welt den Stern zu zeigen, der auf seiner Stirn leuchtet und tötet.

